Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE-POZO GARANTIZADO-$ 500.000. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 CON POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 5.000.000 - POZO MAX-$ 12. 600.000.

Violence - Cry To Me

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6 CON POZO MAX-1º PASE-$ 100-INC. $ 1.000.000 - POZO MAX-$ 3. 600.000.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000.

True Cause - Irwina

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 HASTA $ 700.000.

Most Improved - Miss Felicidades

Master Of Hounds - Dos Lunas

TRIGGER TWO

CHE ISLAND (2) JEFE DE ARECO (10) TRIGGER TWO (1) SAN COSMO (11)

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-POZO GARANTIZADO-$ 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 CON POZO MAX-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000 - POZO MAX-$ 2. 700.000.

Seek Again - Dona Bernstein

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000 - HERRADURA DE LA SUERTE DESDE $ 400.000 HASTA $ 700.000.

Most Improved - Mitigosa

Le Blues - Tatoo You

J Be K - Stormy Saudi

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000.

Art Attack - Linda Get

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: HOLE IN ONE 16:30 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 50-INC. $ 500.000.

Il Campione - Rhythm And Soul

Hit It A Bomb - Sunshine Melody

SUN IS A BOMB

SUN IS A BOMB (1) EL MUSICAL (2) EL NEGRO LUIS (4)

Todo caballo de 4 años y más edad. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000.

10a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: NONE LIKE HER 17:30 hs.