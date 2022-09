Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BEATLE FRANCES 13:00 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 100-POZO MAX-$ 15. 900.000 - POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000

3P 9P 3P 1P 1 EYES HAVE IT F.L.Gonçalves 3 56 Il Campione - Anglophile F.Arone - 8S 4S 1S 2 WILD DEVIL J.Noriega 3 56 Honour Devil - Woodynela J.F.Saldivia - 6P 7P 1A 3 DISCRET SEIVER Jorge Peralta 3 56 Super Saver - Discretisima Cat Gonzalo Sarno - - - 1S 4 CANDOMBLE B.Enrique 3 56 Grand Reward - La Candombera E.R.Bortule 2P 2P 1P 6P 5 JUST ON TIME W.Pereyra 3 56 Hurricane Cat - Linda Baby A.R.Campora

EYES HAVE IT (1) JUST ON TIME (5) CANDOMBLE (4)

2a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: MUSTANG FORCE 13:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 100-POZO MAX-$ 2. 400.000 - INC. $ 1. 168. 690

- 3P 6S 3P 1 SOLO PARA VOS W.Moreyra 5 57 Hurricane Cat - Sola Per Te P.D.Falero Moris - 0L 7S 4S 2 ZARKAAR J.Villagra 5 57 Zensational - Explendida H.J.Benesperi 2P 4P 4S 2P 3 PASSERINI J.Flores-4 5 57 Easing Along - Perfumery P.D.Zengaro 5S 5L 2S 3L 4 CANDY GATO R.L.Gonzalez 5 57 Mahi Mahi - Shavigani L.O.Tournoud 6S 6P 8P 5P 5 VUELO MAS F.J.Lavigna-4 6 55 Lizard Island - Valhalla Moon C.D.Ussich 0P 5P 8S 5S 6 LOGY HERO E.Candia G.-3 6 55 Andromeda`s Hero - Numerology L.R.Haedo 4P 2P 0P 2P 7 DRIFTWOOD M.Rey-4 5 57 Interaction - Southern Pulpit I.A.Diaz 6S 2S 6S 5S 8 BOMBON CHUCK G.Borda-3 6 55 Chuck Berry - Bombon Sam F.S.Cascia 6L 2P 4S 3P 9 YODA W.Pereyra 5 57 Seek Again - Yellow Dress F.R.Torres 3P 5P 0P 4P 10 DON TIO R.Tarragona 6 55 Cityscape - Doña Timba C.M.Raneri

PASSERINI (3) SOLO PARA VOS (1) YODA (9) DRIFTWOOD (7)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EQUAL VAN 14:00 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000

0P 0P 0S 7P 1 LANGUEDOC M.R.Nuñez 4 57 Winning Prize - Le Reve H.F.Diaz - - - 8P 2 THE GARRISON E.Ortega P. 4 57 Safety Check - Mama Delia L.R.Cerutti 7S 9S 0S 5S 3 GLOBAL JOKER W.Moreyra 4 57 Global Hunter - Tough Way J.A.Paez 3P 9P 4P 2P 4 CHE BARMAN P.Carrizo 4 57 Greenspring - Just Shining P.E.Sahagian - 2P 2P 3P 5 PECATO JOY F.L.Gonçalves 4 57 Fortify - Pecadora Inc E.Martin Ferro 2P 3P 2P 3P 6 ELCOTELDELNENE J.Villagra 4 57 Portal Del Alto - Smart Bunny G.E.Romero - 4P 2P 4P 7 DON LOTUS W.Pereyra 4 57 Orpen - Loufoque M.A.B.Medina - - - - 8 ALONSO DE QUIJANO R.Frias 4 57 Señor Candy - Llampai M.C.Muñoz

PECATO JOY (5) ELCOTELDELNENE (6) CHE BARMAN (4)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: TIME OVER TIME 14:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000

4P 3P 4S 9S 1 JOY BENZ F.Gimenez-4 5 57 Fortify - Benedicta Inc J.L.Rivollier - - - 2P 2 SUTILEZA HALO W.Moreyra 5 57 Sebi Halo - Porteña Soy A.N.Bonetto 9P 0S 7S 4S 3 DIANA DI F.Coria 5 57 Cima De Triomphe - Deciquesi O.N.Martinez U. 5S 7S 7S 9S 4 AVISPA REINA M.Alfaro-4 5 57 Sixties Icon - Avivadora P.N.Mayola 9S 8S 0P 8P 5 KARINAS DREAM S.Piliero 5 57 Horse Greeley - Catch Me Baby G.Friscia 4S 0S 6S 0P 6 DALE SOGA M.A.Sosa 5 57 Flesh For Fantasy - Danica L.Bearzotti 8P 8P 3P 4P 7 CENTENARIA J.Villagra 6 55 Sidney`s Candy - Centuriana J.I.Mingoni - - - - 8 ALMA GITANA E.Torres 5 57 Galan De Cine - La Gitanera J.D.Duarte 3P 4P 6P 3P 9 MARQUISA Jorge Peralta 5 57 Master Of Hounds - Bakarai P.F.Paganti - - - - 10 BARONESA SLAM L.Recuero-4 5 57 Baronete - Southern Slam H.R.Nieva - - 8P 0P 11 PUPILA BELLA J.Flores-4 5 57 Luck Money - Bella Luna H.E.Bianchi

SUTILEZA HALO (2) MARQUISA (9) CENTENARIA (7) DIANA DI (3)

5a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: CHEMIN DU CIEL 15:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 100-POZO MAX-$ 6.000.000 - POZO GARANTIZADO-$ 2. 500.000

3S 2P 1S 2P 1 PANUCHO E.Ortega P. 4 57 Treasure Beach - Pre Compañia A.F.Gaitan D. 6S 3P 1P 4P 2 SUPER MAIPO F.L.Gonçalves 4 57 Super Saver - Vedette`s Parade E.Martin Ferro 2P 1P 6P 3P 3 MALEFICO B.Enrique 4 54 Violence - Moscada Filly J.I.Etchechoury 4P 1P 8S 0S 4 ETTORE J.Villagra 4 54 Il Campione - Indra Gris R.M.Vivas 1Q 2P 4P 7P 5 STANDOUT G.Borda-3 4 54 Sebi Halo - First Face S.L.Carezzana 3P 4P 9S 5P 6 LAST OPORTUNITY W.Pereyra 4 54 Catcher In The Rye - La Vagoneta R.A.Pellegatta 1S 2S 1S 3S 7 GO CHROME GO G.Bonasola 4 57 California Chrome - Come Bella N.Martin Ferro

PANUCHO (1) MALEFICO (3) GO CHROME GO (7)

6a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: VALID STRIPES (CA) 15:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000

- - 3P 9P 1 PUPILA AMISTOSA R.R.Barrueco 4 57 Todo Un Amiguito - Amiguita Grandiosa G.O.Aon 6P 0S 0S 8P 2 VULGARIA M.Giles 4 57 Full Mast - Atrincherada M.D.Giles - - 5P 3P 3 MENTALIDAD MAMBA L.Noriega 4 57 Safety Check - Diosa Gaucha M.M.Garrido - - - 0P 4 BASKA TESORO M.A.Sosa 4 57 Gran Enzo - Agus Bin L.Bearzotti - - - 6L 5 SUPER SLEW A.Cabrera 4 57 Super Saver - Foot Slew A.E.Reisenauer 5P 3S 5P 0S 6 LA PERONCHA G.Bonasola 4 57 Que Vida Buena - Semper Fi A.Bravo Pirela 0L 0L 0L 0L 7 KUYEN L.Caceres 4 57 Tetelestai - Always A Catch R.O.Babera - - - 0P 8 A SOÑAR J.Pintos-4 4 57 Filoso Emperor - Sili Tala G.M.Garnica - - - 0S 9 SWEET AMELIA P.Carrizo 4 57 Lizard Island - Quick Symbol L.P.Pighin - - - - 10 FURIOSA HECHIZADA J.Flores-4 4 57 Furious Key - Angie Hechiza F.D.Corrionero - - 5P 6P 11 VIOLENTA STORM J.Villagra 4 57 Violence - Stormy Vise M.A.J.Velazco

VIOLENTA STORM (11) MENTALIDAD MAMBA (3) PUPILA AMISTOSA (1) LA PERONCHA (6)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SAN ONOFRE 16:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000

9S 6P 1P 5P 1 GRACIAS STEVE C.Perez G.-2 5 57 Most Improved - Ipad J.C.Aguirre - 2P 3P 1P 2 RELAX F.L.Gonçalves 5 57 Valid Stripes - Forty Special R.A.Latorre 4P 7P 1P 3P 3 DIXIE ZEN F.Coria 5 57 Zensational - Dixie Witch J.I.Etchechoury 7S 5S 6S 4S 4 AMIGUITO MALEVO F.J.Lavigna-4 5 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta 1P 3P 3P 5P 5 JUMP HIGHER D.Lencinas-4 5 57 Seek Again - Softmix V.H.Jimenez 1P 4P 5P 8P 6 CAPE STRIPES J.Villagra 5 57 Equal Stripes - Cape Storm J.D.Mingoni 0S 0S 0S 4P 7 ANCHO DE ESPADAS B.Enrique 5 57 Aristocity - Anchas Caderas M.P.Dussol

RELAX (2) DIXIE ZEN (3) AMIGUITO MALEVO (4)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SOLO UN MOMENTO 16:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000.

- 0P 2P 1P 1 LUCKY DUNCAN I.Monasterolo 5 57 Most Improved - La Duncan G.O.Aon 1P 4S 9P 8P 2 SARGENTARIA M.R.Nuñez 5 57 Violence - Suburbia F.Villa 6S 8S 8S 5S 3 LADY SANSARA A.I.Romay 5 57 Le Blues - Irrobla O.E.Mihura 2P 6P 4P 2P 4 CRAZY MASTER F.L.Gonçalves 5 57 Mastercraftsman - Crazy Nistel N.G.Ricchi - 8P 3P 1P 5 PRONTA VIDA B.Enrique 5 57 Que Vida Buena - Iracouba R.A.Colombino 1S 9S 0S 8P 6 ISMENDIA W.Moreyra 5 57 Roman Ruler - Idara J.A.M. Neer 0S 2P 5S 3P 7 ESTRELLA BEST G.Sediari 5 57 Best Bob - La Eire C.Sediari 3P 9P 1P 7P 8 CHE MILONGUITA M.Alfaro-4 5 57 Most Improved - Placidamente J.F.Cirnigliaro 9P 6S 1S 4P 9 REINA FOR SALE L.Noriega 5 57 Mestre - Caticha For Sale A.R.Luna

CRAZY MASTER (4) LUCKY DUNCAN (1) PRONTA VIDA (5)

9a. Carrera - 1800 mts. CLÁSICO CORONEL MIGUEL F. MARTÍNEZ (G3) 17:00 hs.

Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2019. Peso 56 kilos. (*) Bono Estrellas Plus: $ 100.000. a los inscriptos en Estrellas Plus mejor ubicado en los tres (3) primeros puestos del marcador. (*) Voy Con Andy, Easy Way Out, Chanclette, Tabacano, Code Breaker y Charrua Saver.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000.

- - 0P 1P 1 PORTAL DEL ESTE B.Enrique 3 56 Portal Del Alto - Pure Bless J.A.Lofiego 2P 1P 4P 9P 2 VOY CON ANDY R.R.Barrueco 3 56 Señor Candy - Bailando Voy M.A.Planas - - 1P 4P 3 EASY WAY OUT F.Coria 3 56 Il Campione - Permit M.F.Alvarez - - 1P 5P 4 CHANCLETTE F.L.Gonçalves 3 56 Super Saver - Bouclette Holiday N.Martin Ferro 2P 3S 5S 2P 5 TABACANO J.Villagra 3 56 Fortify - Trigoria G.J.Frenkel S. - 0S 4S 3S 6 CODE BREAKER W.Pereyra 3 56 True Cause - Covet J.F.Saldivia - - 6P 1P 7 CHARRUA SAVER E.Ortega P. 3 56 Super Saver - Locasa Nistel H.M.Perez 1S 3P 1P 2S 8 BILLION K.Banegas 3 56 Galicado - Biologia E.R.Bortule - - - 2P 9 THE GUN W.Moreyra 3 56 Asiatic Boy - Semra J.A.M. Neer

EASY WAY OUT (3) CHANCLETTE (4) CHARRUA SAVER (7)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SEATTLE STATES (CA) (OPCIONAL) 17:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. No podrán participar los SPC pertenecientes a las Caballerizas que ocupen los 15 primeros puestos en la Estadística por Sumas Ganadas desde el 01/08/2021 al 31/08/2022. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

- - - - 1 FRATELLO W.Moreyra 3 56 Equal Stripes - Forty Rose J.A.M. Neer - - - - 2 TWEET AGAIN F.Coria 3 56 Seek Again - Twitter J.J.Etchechoury - - 4G 7P 3 FALTA POQUITO L.Balmaceda 3 56 Manipulator - Ride For Liberty R.A.Gonzalez - - - 4P 4 CANDY LION J.Flores-4 3 56 Holy Boss - Candy Kisses C.B.Carretto - - - 9S 5 MUCH TRIOMPHE J.Noriega 3 56 Cima De Triomphe - Missy Pussycat J.C.Bianchi - 3P 0P 8P 6 ESTERO DE IBERA K.Banegas 3 56 Il Campione - Rachel Miscou M.F.Alvarez 8P 0P 0S 9S 7 EL RESCATISTA G.Borda-3 3 56 Fragotero - Socorrista R.C.Gutierrez 6P 9P 8P 0P 8 ABROJO S.Barrionuevo 3 56 Valid Stripes - Abrillanta R.L.Leguiza - 8S 9P 7S 9 SALVAJE STRIPES R.R.Barrueco 3 56 Valid Stripes - Strana Bellezza J.A.Lofiego - - - - 10 COUNTRY MUSIC E.Ortega P. 3 56 Fortify - Sound Music N.Martin Ferro 3P 8P 7P 7V 11 SECRETO BOY F.L.Gonçalves 3 56 Suggestive Boy - Isla Secreta G.O.Feliciani

CANDY LION (4) ESTERO DE IBERA (6) COUNTRY MUSIC (10) FALTA POQUITO (3)

11a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: INTERBOY 18:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. PICK 4-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 3. 200.000.

1P 5P 4P 1P 1 HILANDERIA K.Banegas 4 57 In The Dark - Heavenly Star E.Pinedo 2P 1P 1P 1P 2 VENTIZCA B.Enrique 4 57 Zensational - Stormy Venturada J.I.Etchechoury 6L 1S 4P 1P 3 ARKINDA G.Borda-3 4 57 Angiolo - Indigirka F.Arreguy 2P 2P 2P 3P 4 ANGUILA DE CORAL F.Arreguy (h) 4 54 Santillano - Anisetta L.R.Rodriguez 1L 7L 4L 4L 5 MASTER AUGUSTA D.E.Arias 4 57 Master Of Hounds - Honest Reply C.R.Mussis

VENTIZCA (2) HILANDERIA (1) ARKINDA (3)

12a. Carrera - 2500 mts. HÁNDICAP DOMINGO TORTEROLO 18:30 hs.

Handicap para todo caballo de 4 años y más edad, ganador. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 2.000.000.

9L 7P 4S 7S 1 KEEN L.Balmaceda 7 55.5 Storm Surge - Itatiana O.F.Labanca 1P 8L 8P 5S 2 ROMAN OAK P.Sotelo 8 51 Roman Ruler - Angie Oakley A.A.Corso 3L 3R 3S 1P 3 HEAT MIAMI B.Enrique 6 56.5 Manipulator - Heart Of Magic L.R.Cerutti 5S 4L 4S 7P 4 ESTRUENDOSO DUBAI G.Calvente 6 57 E Dubai - Estricta G.H.Degregorio 1S 7S 7L 4S 5 KRYPTOS G.Borda 5 52.5 Winning Prize - Keila S.M.S.Leva 8S 6L 1P 6L 6 FUERA DE TIEMPO S.Arias 5 54 Perfectperformance - Out Of Time G.R.Veliz 4S 1S 7P 9L 7 FRUTO MADURO R.Bascuñan 5 54 Aerosol - Fruit Cup J.M.Rebattini 1S 3S 4S 1P 8 EL CALLESIETE J.Villagra 5 54.5 E Dubai - La Lugones H.J.Benesperi 4P 3S 2P 2P 9 MCLAIN F.L.Gonçalves 4 54 Sigfrid - Mulan N.Martin Ferro

HEAT MIAMI (3) MCLAIN (9) ESTRUENDOSO DUBAI (4)

13a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: VALID STRIPES (CA) (2º TURNO) 19:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 200-POZO GARANTIZADO-$ 1. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 20.

7P 0L 0P 8P 1 MARIAHUINCUL A.Cabrera 4 57 Master Of Hounds - Illa Ticsi R.H.Affre 6P 4P 5S 4P 2 ZAMBADA F.Coria 4 57 Endorsement - Zamba Mia L.M.Pera 4P 5P 8P 9L 3 MAR Y SIERRA A.Giorgis 4 57 Master Of Hounds - Say What E.L.Gramajo - - - - 4 BRIGHT`N BEAUTY J.Villagra 4 57 Pataques - Bloody Dancer A.J.Pacheco - - 0P 5S 5 PUPILA RIVERPLATENSE B.Enrique 4 57 Knock - All Emy D.A.Urriza - - - - 6 KITY GIRL E.Torres 4 57 Portal Del Alto - Smashing Kitty J.D.Duarte - - - - 7 INDIANITA KEY W.Moreyra 4 57 Forza Key - Linda Indianita S.E.Cismondi - - - 9L 8 BAKKI A.Marinhas 4 57 Perfectperformance - Melody Start G.A.Sessa 4L 3L 9L 9P 9 ROYAL NOVA F.L.Gonçalves 4 57 Lenovo - Royal Holiday M.A.Degregorio 7S 0S 9S 6S 10 FLOR DE CANDY P.Carrizo 4 57 The Royal Candy - Flor Del Rocio C.I.Lopez 6e 7S 4S 5S 11 VOZ ALTA G.Calvente 4 57 Lenovo - Seductive Voice H.G.Calvente

VOZ ALTA (11) KITY GIRL (6) ZAMBADA (2) MAR Y SIERRA (3)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: OLD BUNCH 19:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 20000. del 6º al 10º puesto.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO GARANTIZADO DE LA IMPERFECTA-$ 1. 200.000 - POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 200.000

6L 7S 1P 4P 1 SON OF FREEDOM M.Fernandez 6 57 Sebi Halo - Inmensa Fe M.A.Berns 5L 4L 4L 4L 2 TORONTO J.Rivarola 7 57 Buddha - Montreal M.A.Goicoechea 5L 5D 4P 4T 3 MINOWIL R.M.Torres 6 57 Emperor Richard - Mi Guayaca M.H.E.Alza 2e 8P 0P 0D 4 CHUCK CHUCKY M.Monte-4 6 57 Chuck Berry - Nerea Plus A.J.Herrera 1P 3P 5P 9P 5 STORM LUNATICO J.Leonardo 7 57 Storm Surge - Lunatica Parade V.M.Saunders 2P 6S 3P 2P 6 IN A FLASH F.L.Gonçalves 6 57 Endorsement - First Glance V.J.Rocha 4P 3P 4P 3P 7 EL ESCRIBIENTE A.Paez 6 57 Señor Candy - Firm Reality R.H.Affre 9P 7P 7S 7P 8 CARPET CRAWLER G.Borda-3 6 57 Catcher In The Rye - Coqueta Pin C.C.Cabrera 2S 0P 2S 8L 9 SWEET PRIZE G.Sediari 7 57 Pure Prize - Sweet Beauty C.Sediari 2P 0P 6P 1P 10 CONSULATE C.Perez G.-2 8 57 Sebi Halo - Border Run A.J.Mollo 8P 5P 4P 9P 11 TEEN SEATTLE S.Arias-4 7 57 Seattle Fitz - Tina Glory A.Viggiano 4P 0P 5P 8P 12 FOR EVER PAZ J.Pintos-4 6 57 Ever Peace - Siembra Paz G.M.Garnica 8S 0P 8P 8S 13 PRESENT DANGER K.Banegas 8 57 City Banker - Luce R.Vega

IN A FLASH (6) EL ESCRIBIENTE (7) SON OF FREEDOM (1) CONSULATE (10)