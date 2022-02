Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: CLARO OSCURO (2009) (CA) 14:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 25950 y al 2°: $ 9083.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

0S 8S 3S 7P 1 AMIGUITO PASIONAL S.Barrionuevo 4 57 Grand Reward - Mi Amiguita A.M.Calcagno 2S 6P 6P 5P 2 FOR RUNNER G.Hahn 4 57 Star Runner - Formalizada V.O.Fernandez - - - 0L 3 BRANDY C.Perez G.-2 4 57 Impresario - La Tururu M.R.Arce 0P 0P 6S 9P 4 LE CONCORDE L.Noriega 4 57 Le Blues - Bolivariana F.Villa - - 0L 9S 5 MANIFIESTO YON J.Espinoza-4 4 57 Sabayon - Manifiesta Sam M.A.Nuñez 0S 0S 8S 0S 6 SR. JOS E.Ortega P. 4 57 Hook The Pirate - Glitz M.R.Linares 9S 7S 7P 6S 7 CIARDINO B.Enrique 4 57 Violence - Candy Cookie H.D.Bustamante 0L 2S 8L 2S 8 QUEIJINHO M.Aserito 4 57 Aerosol - Queijadinha M.N.Reale - - - - 9 AQUEL AMOR J.Leonardo 4 57 Easing Along - Arrowfield M.E.Lombardo - - 0P 6S 10 BUEN AMBIENTE T.Baez-4 4 57 Ecologo - Raskolnikova P.N.Iribarne

QUEIJINHO (8) FOR RUNNER (2) AMIGUITO PASIONAL (1)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CON METAFORA (2005) 14:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos carreras. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bonus al 1°: $ 34500 y al 2°: $ 12075.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 2.050.000

6L 5L 4P 3L 1 FORTALEZA VIV S.Arias-4 5 57 Inter Red - Shy Vividora N.E.Bustos 8L 9L 9L 4S 2 MOON PRIDE A.Allois-4 5 57 Pure Prize - Moon Base G.D.De La Cuesta 3S 1S 6P 8S 3 GONE TO INDIA S.Barrionuevo 5 57 Indian Maharaja - Gone To Boston S.M.Arriaga 1L 8S 3L 5L 4 OLYMPIC GIRL M.Aserito 5 57 Greenspring - Ocicat C.R.Baustian 3L 4L 1L 0S 5 ROCANARA R.Bascuñan-3 5 57 Manipulator - Romanara A.F.Urruti 6S 8S 5S 1S 6 VALIDACION A.Coronel E.-2 5 57 Heliostatic - Valse Autriche N.Ferro 8S 7S 8P 3S 7 LA SABIDURIA L.Brigas-4 5 57 Grand Reward - Actuada A.A.Sanchez 8S 2S 3R 2S 8 TERE ATTACK B.Enrique 5 57 Art Attack - Kind Grill O.R.Gini

TERE ATTACK (8) VALIDACION (6) LA SABIDURIA (7)

3a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: CLARO OSCURO (2009) (CA) (2º TURNO) 15:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 25950 y al 2°: $ 9083.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 700.000.

9S 0P 9S 0P 1 BANJO BOY M.Alfaro-4 4 57 Luck Money - Dancing Baci A.O.Urdagaray - 5L 3L 3L 2 MAY BELIEVE G.Hahn 4 57 Cima De Triomphe - Missy Pussycat M.L.Castellazzi 6P 3S 6P 2S 3 GIN TONIC ARGENTO B.Enrique 4 57 Manipulator - Golosinada M.A.Velazquez - - - 7P 4 QUE TANGO L.Brigas-4 4 57 Manipulator - Que Conga Cat J.E.Manzone - - - 0L 5 SVAKO F.L.Goncalves 4 57 Remote - Sierra Romana A.J.Martinez - 5S 0S 9S 6 ZARAUTZ E.Ortega P. 4 57 Equal Stripes - Neska Alaia S.R.Loyola - - - - 7 KIBOLT M.Aserito 4 57 Aerosol - Kiss Me Liz J.D.Viera 5S 9S 6P 7P 8 VANADIO JOY G.Quinteros 4 57 Fortify - Stormy Vagueness J.G.D` Amore 6L 6L 6L 7L 9 ELEGANTE CAT G.J.Garcia 4 57 Clear Storm - Coquetona Cat F.Pelacani 6S 7P 0P 9S 10 JUPINO E.Torres 4 57 El Prado Rob - Jupiterina J.A.Poggio

GIN TONIC ARGENTO (3) VANADIO JOY (8) MAY BELIEVE (2)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: LA MUCURA (2008) (CA) 15:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 25950 y al 2°: $ 9083.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 750.000.

- - 0S 9P 1 ALTA RUSA J.Villagra 4 57 Portal Del Alto - Rusa Identica F.Villa - - - 9S 2 FOR DISCO C.Cuellar 4 57 Lizard Island - Forxs R.Vega 8S 9S 8S 6S 3 CALDA J.Espinoza-4 4 57 Hurricane Cat - Caloventora N.Ferro 5S 0S 4e 3S 4 LA LOCA ELVIRA SANT M.Valle 4 57 Flesh For Fantasy - Seeker`s Faith M.Hadweh A. 4S 2S 8S 4S 5 MERMELADA KAL E.G.Ortega T.-3 4 57 Anak Nakal - Dulzona Jet V.H.Antunez 6L 8S 0P 8L 6 SEÑORA DEL TRONO Jorge Peralta 4 57 Don Incauto - Por Ser Reina M.J.Perez - 5e 0P 3e 7 FANCY SISTER F.Corrales 4 57 Fancy Cruz - Kamy Sensible M.Damelia - - 0P 3P 8 QUE CORREDORA F.Vilches 4 57 Que Vida Buena - Mas Corredora E.E.Peñalva 0P 7L 8P 8P 9 AMELIE SWEET F.Arreguy (h) 4 57 Angiolo - Sweet Hill L.A.Benavidez - - 8S 4P 10 CHICA DEL SUR R.Bascuñan-3 4 57 South Kissing - Comica Chica G.S.Conti 4P 2P 4P 5P 11 ME AMORE I.Monasterolo 4 57 Que Vida Buena - Amore Me Amore A.E.Rudolf 0S 7S 0P 7S 12 THE BEST GARLAND G.Bonasola 4 57 Sixties Icon - The Best Queen J.O.Peñalva

QUE CORREDORA (8) ME AMORE (11) MERMELADA KAL (5)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ABACANADO (2011) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestosen la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Febrero de 2021). Bonus al 1°: $ 69000 y al 2°: $ 24150.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

- 0S 4S 6S 1 ARISTOSAND G.Bonasola 3 56 Aristocity - Sweetly Sand R.A.Cardon - - - - 2 NAPOLITANO KEY M.Valle 3 56 Key Deputy - La Tana Cat L.R.Cerutti - - - 0P 3 GLOBAL CRACK R.Frias-2 3 56 Global Hunter - Lost And Found J.J.Etchechoury - - - 6S 4 NAVAJO KID C.Velazquez 3 56 Violence - Navajo Slippers R.O.Soto 7S 3S 9S 2S 5 STRATEGIC VISION G.Tempesti V.-4 3 56 Strategic Prince - Lady Vision H.R.Gervasoni - - - 8L 6 TUCUMANO W.Pereyra 3 56 Holy Boss - Vera One G.Decunto - - 6P 2S 7 LIGERO TOUCH E.Torres 3 56 Touchdown - Western Princess L.A.Benavidez - - 0P 9P 8 TU PLEBEYO I.Monasterolo 3 56 Jurabas Tu - Plebeya G.E.Scarpello 8S 5S 5S 6S 9 EL INTER M.La Palma 3 56 Interaction - Espantadora H.F.Costantino - - 0S 0S 10 GOOD BLOOD R.Bascuñan-3 3 56 Russian Blue - Bruja Holt J.D.Giaccio 8S 4S 0P 0S 11 OJO INVICTO J.Villagra 3 56 Master Of Hounds - Caballe R.A.Cano - - - - 12 WAVE RANGE L.Balmaceda 3 56 Orpen - Wasim O.F.Labanca - - - 3P 13 BAILAR CON LA MASFE F.L.Goncalves 3 56 Lucky Island - Barbarita D`oro L.R.Cerutti

LIGERO TOUCH (7) STRATEGIC VISION (5) BAILAR CON LA MASFE (13)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LINDO ORPEN (2017) 16:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Febrero de 2021). Bonus al 1°: $ 36000 y al 2°: $ 12600.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 4. 448.042

- - - 1S 1 ARPAD G.Tempesti V.-4 5 57 Galicado - Extra Magic O.F.Conti - 6T 3e 1P 2 HILLS RIMOUT S.Barrionuevo 5 57 Remote - Sand Hills O.F.Labanca 8S 9S 8S 0P 3 DOLLAR THE TRIOMPHE E.Suarez-4 5 57 Cima De Triomphe - Dou Bloon G.J.Ahihi 1S 8S 3P 4S 4 MALRAUX E.Ruarte 5 57 Treasure Beach - Mia Papa C.C.Cabrera 8S 0S 0S 7P 5 MISTER AFRO M.La Palma 5 57 El Prado Rob - Hada Veloz L.M.Alessandroni 0L 0L 3A 7S 6 NO ME REPROCHES F.Correa-2 5 57 Star Runner - Sans Reproche F.G.Hernandez 6P 1S 7S 5S 7 ESTAR SIEMPRE A.Paez 5 57 Sidney`s Candy - Elsewhere P.V.Riccotti 7P 2P 0P 3S 8 MYSTOGAN E.Torres 5 57 Grand Reward - Mist Ya J.A.Poggio

ARPAD (1) HILLS RIMOUT (2) ESTAR SIEMPRE (7)

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: LA MUCURA (2008) (CA) (2º TURNO) 17:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bonus al 1°: $ 25950 y al 2°: $ 9083.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 850.000.

7P 8L 4P 7P 1 AGUA SALVAJE S.Arias-4 4 57 Interaction - Fruit Seller Juan Arias 4e 5S 1e 9e 2 FANCY BIRD X.X. 4 57 Fancy Cruz - Troyana Bird M.Damelia 0e 7S 0S 7S 3 BUSY DAY R.Bascuñan-3 4 57 Incurable Optimist - Igarreta J.N.Carreras 8P 7L 4S 4S 4 JUNIA M.A.Palacios 4 57 Cityscape - Jus Agendi M.A.Lugo 0P 4S 3S 6S 5 LUNITA MERCEDINA T.Baez-4 4 57 Greenspring - Luna Di Cerdeña J.D.Giaccio - - - 9S 6 SATURDAY GIRL W.Pereyra 4 57 Greenspring - Sweet Chris J.L.Marquez - 7S 0P 4S 7 EMI RULER M.Aserito 4 57 El Orfebre - Emi Educada A.F.Tournour - - 5P 0S 8 MI AMIGA JAJAJA S.Piliero 4 57 Urtain - Ula Victoria A.H.Viera - 0P 0P 3S 9 AHMADA STRIPES W.Moreyra 4 57 Equal Talent - Piluchonita J.J.Bello - 9S 8S 8S 10 DISCOVERIES J.Rivarola 4 57 Don Valiente - Reasons C.D.Ussich 8P 8P 7P 6S 11 LA CANTERO D.E.Arias 4 57 Expressive Halo - Cantadita L.Bruno - - - - 12 SONATA HALO F.L.Goncalves 4 57 Sebi Halo - House Laws O.E.Mihura

EMI RULER (7) AHMADA STRIPES (9) JUNIA (4)

8a. Carrera - 1200 mts. CLASICO RIO DE LA PLATA (L) 17:30 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 3 años y más edad. Bonus al 1°: $ 190000 y al 2°: $ 66500.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

1S 4S 3S 1S 1 BLAIR ATHOLL M.Valle 4 56.5 Incurable Optimist - Star Filled M.B.Villamarin 3S 5S 5S 5S 2 HIT EMPEÑOSO F.L.Goncalves 3 55.5 Hit It A Bomb - Empeñosa Top O.F.Labanca 1S 7S 3S 1S 3 DOM MARIO G.Bonasola 3 54.5 Midshipman - Flatter Chater E.Martin Ferro 2S 7S 6S 1S 4 PERFECT COUPLE A.Giannetti 5 55.5 Remote - Price Tag J.A.Romero 1L 7S 3S 1S 5 UN MOTORCITO W.Pereyra 5 57 Orpen - Engine M.Hadweh A. 2S 1S 1S 1S 6 VIGATA E.Ortega P. 4 56.5 Luck Money - With Touch S.R.Loyola

HIT EMPEÑOSO (2) BLAIR ATHOLL (1) DOM MARIO (3)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: NEVER PONY (2021) (CA) 18:00 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000

2S 8P 8P 1S 1 ALTO CELTA J.Villagra 3 56 Angiolo - Soy Celta G.J.Frenkel S. 4S 2S 4S 3P 2 EMM VAGO J.Noriega 3 56 Emmanuel - Vaga Inc A.M.Canto 6S 4S 2S 5P 3 CANDY BOSS G.Borda-4 3 56 Holy Boss - Candy Kisses E.D.Juarez 3L 1L 0L 8L 4 HELLO NACHO M.Giuliano C.-3 3 56 Knockout - Hello My Love L.H.Dominguez 5L 5L 4L 5L 5 MISIL CRACK M.A.Sosa-2 3 56 Dado Vuelta - La Bisnieta A.A.Piana 1S 8S 6L 3P 6 SIGO SIENDO REY W.Pereyra 3 56 E Dubai - Noble Queen J.A.Jaume 5P 2P 4P 0S 7 CAÑON DEL COLCA O.Alderete 3 56 Full Mast - Gossip Girl J.C.Borda 9S 3L 7e 4S 8 OSCURISIMA Jorge Peralta 3 54 In The Dark - Leonisima M.Hadweh A. 4S 3S 1S 8S 9 AMIGO JOHAN B.Enrique 3 56 Curioso Johan - Heart White D.A.Pollian

EMM VAGO (2) CANDY BOSS (3) CAÑON DEL COLCA (7)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ELOGIADO (2018) (CA) (OPCIONAL) 18:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Febrero de 2022). Bonus al 1°: $ 28500 y al 2°: $ 9975.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000

4S 6S 0S 0S 1 AMIGUITA BOHEMIA X.X. 4 57 Todo Un Amiguito - Diosa Gaucha L.A.Camera 6S 3S 0P 2S 2 LA GRAND PARADE G.Borda-4 4 57 Grand Reward - Matron Parade E.D.Juarez 3S 1S 5S 8S 3 CATEDRATICA STRIPES R.Bascuñan-3 4 57 Valid Stripes - Flag Catedra R.M.Vivas 9S 4S 6S 4S 4 LORIANA L.Brigas-4 4 57 John F Kennedy - Look Lovely A.A.Saval 9S 7S 6S 5S 5 ROSA DEL VERANO S.Barrionuevo 4 57 Ecologo - Rose D`orient A.M.Calcagno 3S 1S 8S 9S 6 TAKE THE LEAD F.L.Goncalves 4 57 Que Vida Buena - Take It J.M.Moncada 1P 0S 6P 7P 7 LA AVENANT G.Hahn 4 57 Le Blues - Risa Eterna V.O.Fernandez 4S 1S 0S 7S 8 SPEED AND FORCE L.Recuero-4 4 57 Implausible - Little Ship J.C.Cravero 1P 7P 4P 6S 9 BELLA TALENT E.G.Ortega T.-3 4 57 Got Talent - Bella Stronza R.O.Soto 2L 1L 6L 5P 10 CORRER LA BOLA L.Ramallo-4 4 57 Galicado - Tyrlea A.I.Cabello 4S 9S 1S 5P 11 MISS PILOT J.Espinoza-4 4 57 Lizard Island - Miss Pe E.D.Juarez - 2P 1P 7P 12 UNE FRANCE L.Vai 4 57 Orpen - Unitas P.Nickel Filho 1S 4S 3S 0P 13 ATENEA WILV B.Enrique 4 57 Urtain - Incurable Adrianne D.A.Pollian 7S 5S 2S 3S 14 AKASHA O.Alderete 4 57 Angiolo - Sacsahuana J.C.Borda

TAKE THE LEAD (6) UNE FRANCE (12) AKASHA (14)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: JOY FILOSO (2019) (CA) (OPCIONAL) 19:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos enla estadística por sumas ganadas desde el 1 de Febrero de 2021). Bonus al 1°: $ 28500 y al 2°: $ 9975.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

2P 0P 4P 6S 1 ABACO MOON G.J.Garcia 4 57 Angiolo - Xally Moon F.O.David 0S 4S 6S 0S 2 CUTY CAUSE M.Valle 4 57 True Cause - Cuty Woman R.R.Retamoso 8P 2U 2U 2S 3 ANGIULINO B.Enrique 4 57 Angiolo - Diambra E.R.Bortule 3S 4S 1S 0S 4 EL BENDICION SANT F.Correa-2 4 57 King Of Sale - Pick Quadro C.B.Carretto - 5L 7P 1S 5 NOTHING BETTER R.Bascuñan-3 4 57 Remote - Not For Touch J.N.Carreras 4L 5S 0S 3S 6 VASCO GRUÑON M.J.Lopez 4 57 Biondi - Madmuasel Blue A.Sambuceti 0S 6S 7P 6S 7 CASI ÑOQUIS S.Arias-4 4 57 Lion`s Circle - Bom China A.Sambuceti 8S 3P 0P 8S 8 OXIDADO C.Velazquez 4 57 Zensational - Onda Chic M.A.J.Velazco 0S 7S 3S 1S 9 AMIGUITO MALEVO A.Allois-4 4 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta 6S 4T 8T 0P 10 ASIAN ART G.Sediari 4 57 Angiolo - Berry Blue M.J.Di Siervi 2T 6L 1T 9T 11 MAGIC THOUGHT J.Noriega 4 57 Expressive Halo - Magic Candy A.M.Canto

EL BENDICION SANT (4) AMIGUITO MALEVO (9) ANGIULINO (3)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: TIO ABEL (2016) 19:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bonus al 1°: $ 36000 y al 2°: $ 12600.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO PLUS-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000.

8L 4P 3S 3S 1 BELLE SUCHI F.L.Goncalves 5 57 True Cause - Linda Lucia M.A.Goicoechea 6L 5L 3L 7L 2 HEMA JOIS L.N.Garcia-3 5 57 Puzzle - Canallona R.D.Abalos 0P 2P 7P 1S 3 CODI CAMI L.Brigas-4 5 57 Dancing For Me - Es Cultura J.C.Bruno 6S 8S 5P 5P 4 HONROSA RYE Jorge Peralta 5 57 Flowing Rye - Honrosa Ines M.Hadweh A. 1S 7S 9S 8S 5 MUZDAHEERA C.Perez G.-2 5 57 Asiatic Boy - Asian Influence J.O.Peñalva 9S 4P 4P 8P 6 SHINE MOON E.G.Ortega T.-3 5 57 Portal Del Alto - Kiribati J.L.Lopez 8S 8S 7P 4S 7 FULL OF GRACE A.B.Valdez-4 5 57 True Cause - Will Be Great J.C.Aguirre 6S 1S 9S 2S 8 PEPPER BEACH G.Bonasola 5 57 Treasure Beach - Pepper Girl J.L.Cervantes 8P 0S 1S 2S 9 BLIZ L.Noriega 5 57 Fire Slam - Benefactora N.F.Caviglia 3S 2S 7S 5S 10 DOÑA TALLADA F.J.Lavigna-4 5 57 Strategic Prince - Doña Star M.E.Lombardo 3S 3S 2S 1S 11 MOROCHA TRIUNFAL S.Arias-4 5 57 Cima De Triomphe - Luna Moon P.A.Jacques Olivier

MOROCHA TRIUNFAL (11) PEPPER BEACH (8) BLIZ (9)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SAURO (2010) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Febrero de 2021). Bonus al 1°: $ 69000 y al 2°: $ 24150.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

- 9P 6P 5P 1 AERYN E.Ortega P. 3 56 John F Kennedy - Major League J.C.Bianchi - - - 5S 2 MISS MOISES R.Bascuñan-3 3 56 El Moises - Miss Trail E.O.Donadio - - - - 3 JOAN MAST Jose Gomez-4 3 56 Full Mast - Sparky Joan R.E.Gomez 4S 5S 3S 5S 4 MISTICA COPERA A.Allois-4 3 56 Strategic Prince - Macarena Zip G.A.Siele 7L 9S 9L 0S 5 QUARRY BAY S.Arias-4 3 56 Violence - Queen Polly P.A.Jacques Olivier - - - - 6 SEÑORA OPTIMISTA S.Conti-4 3 56 Dont Worry - Dama Optimista D.Palacios - - - 1e 7 MARLEEN STRIPES B.Enrique 3 56 Enzo Stripes - Lili Marleen J.C.Cima 5S 5S 2S 4S 8 QUIET PHILLY R.R.Barrueco 3 56 John F Kennedy - Quiet Romance Jorge Martinez - - - 7P 9 BEBA IMP M.A.Palacios 3 56 Implausible - Musculosa Lus M.A.Lugo - - - - 10 KATERINE M.Valle 3 56 True Cause - Kitty For Sale J.C.Blanco - 5e 2e 5S 11 PRESCRIPCION F.L.Goncalves 3 56 Seek Again - Presciencia C.O.Rodriguez 5P 0P 5S 6S 12 UNIT LOVE W.Moreyra 3 56 Full Mast - Union Sovietica J.D.Oural

PRESCRIPCION (11) MISS MOISES (2) MISTICA COPERA (4)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SAURO (2010) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Febrero de 2021). Bonus al 1°: $ 69000 y al 2°: $ 24150.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000.

- - 0S 6S 1 ALEGRIA ROAD I.Ledezma 3 56 Bella Shambrock - Chapera Road I.Ledezma - - - 7P 2 MASTER LINDA M.Valle 3 56 Master Of Hounds - Spore R.E.Quinteros - - - 6S 3 DREAM SPIRIT F.Correa-2 3 56 Fragotero - Spirit Gulch R.M.Landola - - - - 4 MILANGA C.Velazquez 3 56 Full Mast - Puro Milagro R.O.Soto - 3L 5L 3L 5 PETITE CHIMO F.L.Goncalves 3 56 Sixties Icon - Petite Juani R.C.Gutierrez - - - 5S 6 WIN THE STRIPES W.Moreyra 3 56 Equal Stripes - Win The Stars J.A.M. Neer 3S 4P 0S 3S 7 LA TIGER M.La Palma 3 56 Interaction - Desire To Win H.F.Costantino - - - 2e 8 SAINT GRACE I.Monasterolo 3 56 Endorsement - Rosa Isabel M.N.Ferraguti - - - - 9 BUCKY CHUCK R.Bascuñan-3 3 56 Chuck Berry - Mad Bucky J.N.Carreras - - - - 10 ILUMINADA ROY A.Coronel E.-2 3 56 Gurisito Roy - Iluminada Cap M.A.Gomez 1e 8S 0S 4e 11 NO MORE RYE A.Allois-4 3 56 Catcher In The Rye - No More Fears D.A.Acosta - - - 7S 12 YERBA LIGHT G.Bonasola 3 56 Pub De Llers - Flor Toss A.S.Almada - 3e 5e 0P 13 BRIGHTON STAR Jorge Peralta 3 56 Galicado - Berthe Trepat M.J.Perez

PETITE CHIMO (5) WIN THE STRIPES (6) LA TIGER (7) DREAM SPIRIT (3)