Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: VENI VENI (USA) (CA) 13:00 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo)COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

- - - - 1 MANI THE CHAMP L.Vai 2 55 Manipulator - Mad Star M.S.Sueldo - - 2e 0S 2 INTERDITADO C.Velazquez 2 55 Interdetto - Toda Siembra W.A.Rodriguez - - - - 3 CAMUFLADO SCAT C.Perez G. 2 55 Knockout - Camomille J.A.Aveldaño - - - - 4 LUMIX AGAIN A.Cabrera 2 55 Seek Again - Vigorisima Net C.A.Linares - - - 8S 5 CONVIDE RUTERO R.Blanco 2 55 Portal Del Alto - Pure Dame M.S.Sueldo - - 7S 5S 6 FULL ESPAÑOL B.Enrique 2 55 Full Mast - Tregura J.L.Correa Aranha - - - 0S 7 QUEEP SEEKING A.I.Romay 2 55 Seek Again - Queep Royal R.C.Gutierrez - - - - 8 TU PORQUE J.Leonardo 2 55 El Moises - Persuasora M.S.Sueldo - - - - 9 EMMPOTRADO F.L.Goncalves 2 55 Emmanuel - Amazonita H.O.Capano

EMMPOTRADO (9) FULL ESPAÑOL (6) CONVIDE RUTERO (5)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DON CARTERO (2001) (CA) 13:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 3. 300.000

4S 5S 9P 4S 1 QUIET PHILLY F.Correa-2 3 56 John F Kennedy - Quiet Romance Jorge Martinez 0S 5S 2S 2S 2 PRINCESS MAJESTIC E.Ortega P. 3 56 Seek Again - Queen Majesty E.G.Chiappero 3S 7S 5S 6S 3 LA TANA FERRO F.J.Lavigna-4 3 56 Sixties Icon - Bet Missy N.Ferro 3S 3S 7P 3S 4 QUEEN AMIRA M.Valle 3 56 Catcher In The Rye - Queen Noor J.B.Udaondo - 6S 8S 0S 5 LANDLADY (BRZ) G.Tempesti V.-4 3 56 Agnes Gold - For Freedom A.F.Gaitan D. - - - 0S 6 POSH LAKE A.Paez 3 56 Anjiz Lake - Rostova J.S.Maldotti 6S 6S 3S 9S 7 SALLUSTIA L.Brigas-4 3 56 Lizard Island - Sulpicia G.E.Scarpello 2S 0S 0S 8S 8 STORM PERFECT L.Caronni-3 3 56 Perfectperformance - Foot Kick R.A.Gomez - 0P 0S 8S 9 LOVE YOU L.Balmaceda 3 56 Idalino - You Rock D.J.Perez Chiama - 8S 5P 0P 10 GOIAN J.Villagra 3 56 Equal Stripes - Neska Alaia G.J.Frenkel S.

PRINCESS MAJESTIC (2) QUEEN AMIRA (4) LA TANA FERRO (3)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: REY REX (2002) (CA) 14:00 hs.

Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 600.000

6S 3S 8P 3P 1 SON OF DADDY F.L.Goncalves 3 56 Southern Cat - Son Of Gun D.J.Perez Chiama - - 7S 0S 2 RAMDON ACTION E.Ortega P. 3 56 Interaction - Shy Bespoke C.C.Cabrera 7S 0S 0S 6S 3 DON AUGURIO A.Paez 3 56 John F Kennedy - Doña Miau J.S.Maldotti - 2S 7S 4S 4 RIO BRAVO SCAT B.Enrique 3 56 Knockout - Down The River E.R.Bortule - 7S 7S 9S 5 GLOBAL JOKER L.Tello E. 3 56 Global Hunter - Tough Way J.A.Paez - - - 0S 6 POKER MAN T.Baez-4 3 56 Equal Stripes - Poker Lady E.H.Balmaceda - 0S 0S 8S 7 STORMY KNIGHT G.Borda-4 3 56 Storm Mayor - Indiferencia J.C.Godoy 8P 8P 0P 7P 8 STORMY SEDUCTOR C.Perez G.-2 3 56 Storm Mayor - Formal Sale J.C.Aguirre 0S 5S 2S 9S 9 MISSION DUBAI A.Cabrera 3 56 E Dubai - Miss Riel V.H.Fahler - - - - 10 ALONG KING M.Aserito 3 56 Charles King - Delfi Cat O.F.Labanca 5S 2S 6S 3S 11 INTENT G.J.Garcia 3 56 Perfectperformance - Inspired H.M.Mujica - 0P 0P 8S 12 JOHN PASMAN M.Rey-4 3 56 John F Kennedy - Mani Parade R.Buonocore

SON OF DADDY (1) INTENT (11) RIO BRAVO SCAT (4)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: REY REX (2002) (CA) (2º TURNO) 14:30 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 900.000

4P 2P 9P 3P 1 SICKO MODE G.Tempesti V.-4 3 56 Sebi Halo - Irma R.A.Rios 0S 6P 3S 0S 2 MARAVILLOSO L.Tello E. 3 56 Fortify - Maressy G.J.Frenkel S. - - 6S 0S 3 AYOCOTE M.La Palma 3 56 Treasure Beach - Animas A.F.Gaitan D. - 9S 0S 8S 4 PENITENTI M.Valle 3 56 Sixties Icon - Pumpkin C.C.Cabrera - 8P 5S 5S 5 DON RADAR G.Borda-4 3 56 John F Kennedy - Doña Churra M.L.Castellazzi 0S 3S 0P 0S 6 LIVANOS J.Doello 3 56 John F Kennedy - Luna Egipcia M.A.B.Medina 9S 7S 7S 8S 7 SPECTACULAR FLESH F.Correa-2 3 56 Flesh For Fantasy - Miss Serena C.A.Firmin Didot - 8S 0S 9P 8 SUMMER BOSS G.J.Garcia 3 56 Holy Boss - Summer Scent J.J.Etchechoury - - - - 9 IMBATIBLE E.Suarez-4 3 56 True Cause - Mistyque A.J.Mollo 9S 9S 0P 0S 10 AMIGUITO COMPAÑERO S.Piliero 3 56 Seattle Fitz - Compinche Tuya M.P.Albe - - 9e 5e 11 EVO QUIROGUENCE M.Fernandez 3 56 Evocado - Lluvia Salvadora V.M.Saunders 9S 5S 4S 4S 12 GRAN SIMULADOR A.Paez 3 56 Grandioso - Ninoticia Emper V.H.Fahler 7S 0P 0S 6S 13 THE LAWYER`S FANTASY M.Aserito 3 56 Flesh For Fantasy - Belle Larabee L.F.Antognozzi

SICKO MODE (1) DON RADAR (5) GRAN SIMULADOR (12)

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: BORISTENES (1999) (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Abril de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000

- - - 8S 1 PILONA ISLAND W.Moreyra 4 57 Lizard Island - Pilona Chequelete L.J.Duggan 0S 0S 4S 6S 2 MUÑECA EMPERATRIZ B.Enrique 4 57 Emperor Richard - La Cloti F.E.Osorio 0S 9S 0L 0P 3 ALMA SOFISTICADA M.Aserito 4 57 Alma De Acero - Pure Softy J.A.Ionadi - 0P 7S 0S 4 NOVO CATALINA D.E.Arias 4 57 Lenovo - Miss Gelic G.Parma 0P 0P 8S 0P 5 DEMONIA J.Paoloni-4 4 57 Hurricane Cat - Gran Clota C.L.Spaccesi 9S 8S 0S 0S 6 HERCILIA M.Valle 4 57 Expressive Halo - Her Side L.M.Dimaro 8S 8S 8P 4S 7 QIF PIRATA G.J.Garcia 4 57 Hook The Pirate - Keep Runing G.R.Hildt - - 5S 2S 8 SONATA HALO F.L.Goncalves 4 57 Sebi Halo - House Laws O.E.Mihura - 0P 6P 3S 9 GOING UP F.Coria 4 57 Portal Del Alto - Up Hill City A.F.Tournour 7S 9L 8S 4S 10 ACAY N.Villarreta-3 4 57 Blood Money - Rye Hill R.Reyes - - - 0S 11 FORTY SOUTH G.Borda-4 4 57 Fortify - South Mirth E.G.Sala

SONATA HALO (8) MUÑECA EMPERATRIZ (2) GOING UP (9)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EL CHARLATAN (2003) (CA) 15:30 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

- - - 9S 1 REINA DEL FLOW E.Ortega P. 2 55 Valid Stripes - Esmerada Nistel O.D.Davila - - - - 2 LA TECNOLOGICA M.Aserito 2 55 Sir Winsalot - La Sugestiva C.A.Linares 5S 2S 3S 5S 3 CADA DIA R.Blanco 2 55 Manipulator - Volver Atras M.S.Sueldo - - - - 3a ESQUINA FINAL J.Leonardo 2 55 Manipulator - Male Male M.S.Sueldo - - - 7P 4 MADONNA RUCELLAI G.J.Garcia 2 55 Angiolo - Mayr M.F.Alvarez - - - - 5 CANDIDA CAT L.Balmaceda 2 55 Hurricane Cat - Candy Explotion O.F.Labanca - - 7S 9S 6 ES LA MAXIMA O.Alderete 2 55 John F Kennedy - Escriba Maxima P.E.Molina 5S 5P 5P 7S 7 TU CALA I.Monasterolo 2 55 Jurabas Tu - Kissme Water G.E.Scarpello - - 3S 7S 8 VANISHA F.Barroso 2 55 Bodemeister - Vecinita J.J.Etchechoury

CADA DIA (3) MADONNA RUCELLAI (4) TU CALA (7)

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: BORISTENES (1999) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Abril de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 850.000

7P 9S 5S 6L 1 SASSENACH U.Chaves-4 4 57 Roman Ruler - Stay Close M.J.Ortiz 7S 8S 0S 0S 2 EXCITING NAZARENA B.Enrique 4 57 Soy Nazareno - Exitosa Luna J.A.Lopez - 8S 4P 3S 3 CHICA DEL SUR S.Conti-4 4 57 South Kissing - Comica Chica G.S.Conti 9S 9S 4S 0S 4 ILUSTRISIMA EDITION S.Barrionuevo 4 57 Equal Edition - Ilustrisima Groom A.M.Calcagno 0S 0P 0S 0S 5 DELIRANZAMBITA S.Piliero 4 57 Don Delirio - Bandolera Toss M.P.Albe - 8L 0L 0S 6 EMILIA CLEAR A.Allois-4 4 57 Clear Storm - Mila Best C.Uriona 6S 8L 2S 3S 7 USAINA F.L.Goncalves 4 57 Galicado - Ulina A.M.Goicochea 5S 2S 0L 0P 8 YOU DRIVE ME CRAZY E.Ortega P. 4 57 Winning Prize - Your Quote D.H.Rossi 4S 3S 2P 6P 9 EMI RULER M.Aserito 4 57 El Orfebre - Emi Educada A.F.Tournour 3e 7P 5e 4R 10 BABY FIRE G.Borda-4 4 57 Fire Slam - Luck Holy M.A.Ercoli N. 8S 6S 8S 5S 11 DOLCE MADONNA E.Suarez-4 4 57 Grand Reward - Sweet Shine A.O.Aguirre

USAINA (7) CHICA DEL SUR (3) EMI RULER (9)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: BEST TIMES (2017) (CA) 16:30 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 463. 741

1P 4P 6P 0S 1 TENACEA J.Noriega 3 56 Cosmic Trigger - Tenace N.Martin Ferro 0S 2S 1P 0P 2 GREAT GODDESS F.L.Goncalves 3 56 Winning Prize - Sus A Melej D.J.Perez Chiama 3S 4S 1S 3S 3 DEAJUERA E.Ortega P. 3 56 Treasure Beach - Devonia N.Martin Ferro 3P 5S 1S 6P 4 KONTIKI L.Vai 3 56 Super Saver - Korea P.Nickel Filho 0S 3S 1S 0P 5 DUCTIVA C.Velazquez 3 56 Galicado - Duncan Isa H.M.Perez 3S 1S 7S 3S 6 FANTASY FLASH L.Brigas-4 3 56 Flesh For Fantasy - Uruguaya Mia G.E.Scarpello

KONTIKI (4) DEAJUERA (3) GREAT GODDESS (2)

9a. Carrera - 1800 mts. HANDICAP RICO 17:00 hs.

Handicap para todo caballo de 5 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

2P 5P 1P 3L 1 SIGURD E.Ortega P. 5 56 Treasure Beach - Siembra Azul P.F.Paganti 0S 9P 1S 1L 2 QUE CHULA B.Enrique 5 53 Endorsement - Que Casual G.E.Scarpello 2S 1S 3S 2S 3 DON LOBO J.Noriega 5 57 Verrazano - Loufoque J.J.Etchechoury 3L 1L 6L 1L 4 REALIZADO CAT G.Borda 5 52.5 Hurricane Cat - Realizada L.R.Cerutti 4S 4S 4P 6S 5 GLOBAL BIG G.J.Garcia 7 54.5 Global Hunter - Do Us Part C.C.Cabrera 7L 4P 1P 0P 6 PRESUMIDO BOY C.Velazquez 5 58 Interaction - La Cajetilla F.J.Bianchimano 2A 0A 8P 3T 7 STAY SHINING Jorge Peralta 6 56.5 Stay Thirsty - Zambomba A.O.Martinez 1R 1P 0S 4P 8 TRADIZIONALE M.Valle 5 56.5 Hurricane Cat - Taquera C.O.Rodriguez 7S 6S 7P 3S 9 PERFECT SMILE M.Fernandez 5 51.5 Sigfrid - Perfect Sunrise J.Della Giovanna 3P 5S 5S 4S 10 CROUPIER W.Moreyra 5 54.5 Equal Stripes - Compagne J.A.M. Neer 7P 5P 2L 0P 11 LLAMAS DE ACERO R.R.Barrueco 6 52 Fuego E Hierro - Intrepida Adriana R.C.Gutierrez 3P 1A 8P 9S 12 MARS VOLTA F.L.Goncalves 6 57.5 Interaction - Moving C.C.Cabrera

DON LOBO (3) SIGURD (1) TRADIZIONALE (8)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: RIBELINHO (2015) (CA) 17:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

4S 6P 6S 7P 1 QUE BAGAYA E.G.Ortega T.-2 4 57 South Kissing - Cannoletta G.E.Scarpello 4P 4S 6S 9P 2 LITIGADA MANI C.Velazquez 4 57 Manipulator - La Palenquera W.A.Rodriguez 5S 1S 0S 5P 3 ARGENTINA MIA F.L.Goncalves 4 57 Angiolo - Simple Story L.J.Duggan 2S 1S 5S 8S 4 LORIANA L.Brigas-4 4 57 John F Kennedy - Look Lovely A.A.Saval 1L 9L 1L 8P 5 CONTESSA STAR E.Candia G.-4 4 57 John F Kennedy - Contessa Linda M.L.Roberti 1P 5P 7P 7P 6 JOY MUMI G.Borda-4 4 57 Fortify - Musica Holiday R.R.Caroprese 1S 6S 2S 3S 7 THENSA O.Alderete 4 57 Hurricane Cat - Tareka E.R.Bortule 2S 5S 8S 4S 8 TORRE DE BABEL W.Pereyra 4 57 Cityscape - Torre De Oro E.L.Diaz 7S 1S 7S 0S 9 HOLY MANI T.Baez-4 4 57 Manipulator - Holy Halo J.C.Lobrutto 4L 2P 2L 1L 10 ADORA KEY A.Cabrera 4 57 Key Deputy - Miss Trovadora A.E.Reisenauer 4S 4S 6S 8S 11 DOÑA TAJA J.Espinoza-4 4 57 Treasure Beach - Doña Reta C.A.Linares 6S 1L 6L 0L 12 GARUA FINITA S.Piliero 4 57 Winning Prize - Foggy In The Rye A.O.Urdagaray

THENSA (7) TORRE DE BABEL (8) ADORA KEY (10)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: THABOR (2018) (CA) 18:00 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO (CON PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

4S 5P 5P 1P 1 SUPER JOHN E.Candia G.-4 3 56 Super Saver - Maria`s Jane M.F.Alvarez 6S 0S 5P 6S 2 MCLAIN F.L.Goncalves 3 56 Sigfrid - Mulan N.Martin Ferro - 9P 1P 6P 3 FULL TAYLOR W.Pereyra 3 56 Full Mast - Taylor Holiday J.J.Etchechoury 0L 1P 8L 9P 4 PURO PANTA E.Martinez-2 3 56 Fyrulays - Sweet Mami N.Gaitan P. - 7L 3L 1S 5 LABICUM G.Hahn 3 56 Catcher In The Rye - Little Goose Girl M.L.Castellazzi 3P 4P 1P 6S 6 LUCKMAN M.Fernandez 3 56 Equal Stripes - Lucky My Way J.S.Maldotti 1P 3S 9S 8S 7 TE VUELVO A VER L.Brigas-4 3 56 Valid Stripes - Vengan A Ver S.R.Loyola 6S 6P 7S 1S 8 TINO D`ORO J.Leonardo 3 56 Exodus - A Simple Vista P.E.Molina 9P 5S 4S 3S 9 LEAF REWARD G.Borda-4 3 56 Grand Reward - Leaf Storm E.Martin Ferro 3L 4L 1S 6S 10 BLOND BOY S.Barrionuevo 3 56 Galicado - Blond Mode R.C.Gutierrez

FULL TAYLOR (3) LUCKMAN (6) BLOND BOY (10)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: FLOWING RYE (2012) 18:30 hs.

Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

0S 9P 8P 0P 1 TIMBER ACTION A.Allois-4 6 54 Interaction - Timber Tales V.M.Saunders 5P 7P 5S 2S 2 LEDECKY R.Villegas-4 6 57 Freud - Let`s Run A.Sambuceti 6L 9P 4L 4L 3 CORONITA NESS J.Pintos-4 6 54 Elness - Flashing Light O.V.Addati 3S 4P 1S 8S 4 SURPRISE AGAIN L.Noriega 6 54 Sebi Halo - Recienduchada F.Villa 8L 4S 8L 1S 5 COTE DE MONICA G.Borda-4 6 57 Storm Surge - Cote De Maria R.A.Landola 1R 1P 9P 5S 6 JENNIFER PLUS F.Vilches 7 57 Alpha Plus - Jade Joice H.R.A.Faget 5P 5P 9P 1P 7 TRUE ANN G.J.Garcia 6 54 True Cause - Goodbye Ann D.A.Urriza 7L 0L 0L 5S 8 VASCA HECHICERA M.J.Lopez 6 57 Andromeda`s Hero - Pa` Esquiar W.A.Gorosito 0L 3S 4S 8S 9 DOMITILLA F.L.Goncalves 6 57 Don Valiente - Itsy Bitsy L.O.Almiron 3P 6P 3P 2S 10 BURLATA G.Tempesti V.-4 6 57 Dancing For Me - Atarrabia O.A.Galassi

BURLATA (10) LEDECKY (2) SURPRISE AGAIN (4)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: FLAG NINE (2013) 19:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (Para Jockeys y Jockeys Aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como minimo un añoen actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Abril de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

3S 6S 4S 4S 1 QUAGMIRE S.Barrionuevo 6 57 Sixties Icon - Queen Pasion C.C.Cabrera 5P 4P 3P 1S 2 MAIPO SEATTLE F.Correa-2 6 57 Seattle Fitz - Vedette`s Parade V.H.Antunez 8P 9P 3S 2S 3 AVE DEL SOL M.La Palma 6 54 Cafrune - Concert L.G.Giamello 3L 7L 7L 4S 4 POTRI STRA J.Leonardo 6 57 Stratostar - Potriqueen M.A.Moyano 3P 0P 6P 6S 5 BISCANO X.X. 7 57 Roman Ruler - Becaria J.M.Bosio 9P 8P 5P 3S 6 KATAI A.Allois-4 7 57 Cima De Triomphe - Katy Rose M.I.Gonzalez 9S 0S 0S 7S 7 QUE BIG BANG S.Piliero 7 57 Que Vida Buena - Rin Bom Ban J.D.Baustian 8P 5L 1L 3S 8 SOLO CRISTOBAL R.Villegas-4 6 54 Just A Look - Space Toss L.M.Dimaro 3S 0L 1S 0S 9 DOLCE FAR NIENTE M.A.Palacios 6 57 Endorsement - Dolce Diva Justo Benitez 5L 0S 9L 9P 10 AMPERIMETRO M.Alfaro-4 6 57 Angiolo - Bellrose P.N.Mayola

MAIPO SEATTLE (2) AVE DEL SOL (3) POTRI STRA (4)

14a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MAGIC CORNER (2000) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Abril de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

6L 8L 6L 7L 1 QUE DIA BUENO U.Chaves-4 4 57 Que Vida Buena - Doña Dakota M.J.Ortiz 6S 9S 0S 5S 2 NIGHT DANCER M.La Palma 4 57 Treasure Beach - Dancer And Glory E.I.Traba - - 7L 3e 3 ANTON MARTIN J.Paoloni-4 4 57 Perfectperformance - Soy Soñada J.C.Bianchimano - 6S 3S 8P 4 PANTHER PLUS S.Barrionuevo 4 57 Ibeman - Heredera Latina D.A.Pollian 0P 7P 0P 2S 5 DOMINANTE SCAPE M.Aserito 4 57 Cityscape - Domizia J.L.Caamaño - - 7P 8P 6 LIMON Y RON J.Villagra 4 57 Remote - Limon Y Sal A.J.Pacheco 6R 9e 8e 4e 7 QUE ESPERAS F.L.Goncalves 4 57 Master Of Hounds - Scuba C.O.Rodriguez - - - 0S 8 TEN BOY G.Borda-4 4 57 Dont Worry - Ten Girl R.A.Arrativel 9S 7S 5S 6S 9 LATIENDO FUERTE B.Enrique 4 57 Stratham - Quiero Besarte R.O.Taborda 0S 3S 7S 6S 10 ACOVACHADO I.Monasterolo 4 57 Hurricane Cat - Atrincherada C.E.Zampone - 6S 0P 7P 11 DON APOSTOL J.Flores-4 4 57 Don Pedal - Apostillada N.O.Arrieta - - - 6e 12 GAUCHITO CAT G.J.Garcia 4 57 Artero Cat - Rachiplucia Fitz R.H.Fernandez - - 0S 0S 13 TRAVELLING BAND L.Vai 4 57 Sixties Icon - Venta Secreta P.E.Molina

DOMINANTE SCAPE (5) LATIENDO FUERTE (9) ACOVACHADO (10)

15a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: MAGIC CORNER (2000) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Abril de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000.

5S 6S 6S 5S 1 POTROBUENASO N.Villarreta-3 4 57 Buen Verso - Potra Fin R.Reyes - - 7P 1e 2 NEW INVASOR JAJAJA J.Paoloni-4 4 57 Urtain - Compulsiva Soy R.R.Molla 7P 1e 0S 3R 3 CHELY DEL ALBA G.Borda-4 4 57 Manipulator - Nieve Del Alba C.O.Rodriguez - - - 0P 4 PIAZZALE G.J.Garcia 4 57 Easing Along - Palpitacion D.A.Urriza - - - 6L 5 COMO OLVIDAR U.Chaves-4 4 57 Suggestive Boy - Canata M.J.Ortiz - - - 0S 6 MISSION EMPERADOR C.Cuellar 4 57 Call Me Emperor - Beauty Mission D.D.Lerda 7P 8S 0P 7P 7 SCISSORHANDS M.Aserito 4 57 Winning Prize - Tijereta Inc C.D.Ussich 6P 8P 4S 4P 8 SEÑOR COCO G.Tempesti V.-4 4 57 Señor Candy - Vanity Girl R.A.Rios - - - - 9 MAKO STAI B.Enrique 4 57 Tetelestai - Gala Way D.A.Pollian - - - 0P 10 ALA CESAR M.La Palma 4 57 Festival Key - La Jurista C.M.Saini 2P 0P 0P 0P 11 GLORIOSO RASH S.Piliero 4 57 Temedero - Gloriosa Joe L.A.Muñoz - 0S 8S 0P 12 LISTO CAT F.Coria 4 57 Hurricane Cat - Farandulista O.N.Martinez U. 0P 6S 4S 0S 13 VAMOS SILVIO G.Sediari 4 57 Dont Worry - Questione R.R.Pedernera - - - 2e 14 CONOCIDO CAT L.Brigas-4 4 57 Artero Cat - Conoci R.H.Fernandez

SEÑOR COCO (8) NEW INVASOR JAJAJA (2) POTROBUENASO (1) PIAZZALE (4)