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Roban información personal y datos bancarios a través del TelePASE

En los últimas semanas, varios afectados denunciaron que sus tarjetas de crédito registraron consumos por peajes que nunca cruzaron, con cargos que van desde montos bajos hasta cifras elevadas.

Una nueva modalidad de estafa virtual encendió las alarmas entre los usuarios de TelePASE y los peajes de todo el país.

En los últimas semanas, varios afectados denunciaron que sus tarjetas de crédito registraron consumos por peajes que nunca cruzaron, con cargos que van desde montos bajos hasta cifras elevadas.

Los delincuentes utilizaron correos electrónicos y páginas falsas que simulan ser oficiales del Telepase para engañar a usuarios y obtener sus datos personales y bancarios.

Estas estafas incluso incluyen falsos cargos por viajes que no se realizaron, un fenómeno llamado phishing por la sustracción gradual de datos y dinero.

“Nos han llegado algunas denuncias o consultas. Esto es lo que hoy se llama un fraude digital, donde terceros maliciosos que buscan otro objetivo, se hacen pasar por algunas empresas. En el caso nuestro, en Telepase”, comentó Roberta Ramos Oromí, gerenta comercial de la empresa concesionaria Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), en una entrevista a Infobae.

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“Utilizan la marca Telepase. Hacen páginas falsas porque si uno se da cuenta no es el sitio oficial, siempre tienen como una letrita cambiada o en vez de ser .ar son .uk. O sea, ahora tenemos unos que vienen de Inglaterra. Realmente son delincuentes que tratan de favorecerse con los datos de la gente”, comentó la gerenta comercial de Ausa.

La empresa resaltó que se realizan campañas de concienciación para que los usuarios sólo utilicen sitios oficiales y no compartan información confidencial. Destacan la importancia de verificar toda información en páginas oficiales o llamar a los canales de atención al cliente oficiales en caso de dudas.

Cómo protegerte de la estafa virtual en peajes

  • No compartas información confidencial: ni Vialidad Nacional ni TelePASE piden datos personales o bancarios por canales no oficiales.
  • Verificá los sitios web: ingresá solo al sitio oficial de TelePASE o de Vialidad Nacional. Chequeá que la URL comience con “https://” y que sea legítima.
  • Usá canales oficiales para consultas: teléfonos: 0800-222-6272 / 0800-333-0073. Correo electrónico: [email protected] . Chat en el sitio oficial de TelePASE.

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