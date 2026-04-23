Reforma laboral: Milei celebró en sus redes el revés judicial de la CGT

La cautelar había sido dictada a fines de marzo por el juez Raúl Ojeda, quien hizo lugar a un planteo de la CGT y suspendió la aplicación de varios puntos de la ley. La central obrera había argumentado que las modificaciones afectaban derechos adquiridos de los trabajadores, entre otras razones.

Entre los artículos alcanzados por la controversia se incluyen cambios en la jornada laboral, el régimen de indemnizaciones y el período de prueba, aspectos estos que forman parte del núcleo de la reforma que el Gobierno considera clave para dinamizar el empleo.

La CGT, y una manifestación en contra de la reforma laboral. La CGT, y una manifestación en contra de la reforma laboral.

La Cámara revisó el recurso presentado por el Estado nacional y resolvió modificar su alcance, lo que permitió levantar la suspensión. La decisión fue adoptada por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino.

Desde el Ministerio de Capital Humano ya habían cuestionado los intentos de frenar la aplicación de la norma y defendieron la necesidad de avanzar con las reformas. En esa línea, sostienen que los cambios apuntan a modernizar el mercado laboral.

Pese al revés judicial, la CGT anticipó que continuará con las acciones legales para cuestionar la constitucionalidad de la ley, por lo que el conflicto entre el Gobierno y la central sindical sigue abierto y se trasladará a instancias judiciales superiores.