Milei confirmó acompañará a Adorni en el Congreso y que buscará la reelección

El presidente adelantó que competirá en 2027 "si creo que hice bien las cosas. Luego la gente decidirá".
El presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles asistirá al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su exposición ante legisladores. La decisión implica un respaldo político directo en un contexto de especial atención sobre el funcionario y refuerza la presencia del mandatario en el ámbito parlamentario.
“Si claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, expresó Milei en declaraciones al streaming Neura, al explicar los motivos de su presencia en el Congreso. De esta manera, el Presidente buscó dar una señal institucional y política en medio de la agenda legislativa, en la que Adorni deberá responder consultas de distintos bloques.
En paralelo, el mandatario también dejó en claro que su proyecto político tiene continuidad más allá del actual mandato. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, afirmó, confirmando así su intención de presentarse a la reelección en 2027.
En materia económica, Milei sostuvo que la inflación comenzaría a desacelerarse en los próximos meses y afirmó que la actividad ya muestra señales de recuperación. “Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta. El crédito también subió. Se está reconstituyendo el capital de trabajo”, aseguró.
El mandatario también defendió el ajuste fiscal y vinculó la mejora de los ingresos a la productividad. “Los salarios que más crecieron y crecieron por escándalo, son los informales”, señaló.
Por último, reconoció que hubo un freno en la economía durante el segundo semestre del año pasado, aunque destacó la reacción frente a shocks externos y afirmó que el país fue valorado en ámbitos internacionales como el FMI y el G20.
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