Milei confirmó acompañará a Adorni en el Congreso y que buscará la reelección

El mandatario también defendió el ajuste fiscal y vinculó la mejora de los ingresos a la productividad. “Los salarios que más crecieron y crecieron por escándalo, son los informales”, señaló.

Por último, reconoció que hubo un freno en la economía durante el segundo semestre del año pasado, aunque destacó la reacción frente a shocks externos y afirmó que el país fue valorado en ámbitos internacionales como el FMI y el G20.