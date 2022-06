Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SEMANERA (2011) 13:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

1e 1S 1P 1R 1 OXBRIDGE L.Brigas-4 6 54 Endorsement - Studieuse C.C.Fuentes 2L 4L 6L 0P 2 MUTAK BERRY D.Lencinas-4 6 54 The Berry - La Chabuca C.A.Guarino 6P 1P 4P 7P 3 ACCIONADOR B.Enrique 6 52 E Dubai - Acepticada J.M.Moncada 1S 8C 3P 8P 4 ANGIOLETTO R.Bascuñan-2 6 52 Equal Stripes - Aggiornatta R.O.Perez 2S 2S 1S 5S 5 LIZARD MOON W.Pereyra 6 54 Lizard Island - Luna Llena C.C.Cabrera 0S 5S 6P 1S 6 IL PESCALLINO E.G.Ortega T.-2 6 54 Zensational - Imaginame Linda S.A.Espindola 3L 3L 2L 2S 7 VILANO JOY M.Valle 6 56 Fortify - Burg Violeta M.C.Prestano 1P 0P 8P 3S 8 STRATEGIC CAT J.Flores-4 6 58 Strategic Prince - Centenaria G.A.Dimattia 3P 9P 1P 2P 9 GREAT MONEY M.Aserito 7 56 Luck Money - Great Reality L.A.Muñoz

IL PESCALLINO (6) VILANO JOY (7) GREAT MONEY (9)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: GLORY CHOISE (2009) (CA) (OPCIONAL) 13:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT $ 3. 900.000

7P 3S 3S 2S 1 QUEEN AMIRA M.Valle 3 56 Catcher In The Rye - Queen Noor J.B.Udaondo 2S 2S 2S 3S 2 PRINCESS MAJESTIC E.Ortega P. 3 56 Seek Again - Queen Majesty E.G.Chiappero 0P 7P 9S 4P 3 BLOOD STAR P.Carrizo 3 56 Blood Money - Columbus Star C.E.Aguirre - - - 4S 4 BOMB WAVE S.Barrionuevo 3 56 Cima De Triomphe - Bomb A.M.Calcagno 3P 4P 6P 8S 5 GENS CLAUDIA L.Brigas-4 3 56 Most Improved - Giant Nobleness G.E.Scarpello 4S 6P 7S 4S 6 ELMASA J.Villagra 3 56 Asiatic Boy - Empire Baby M.A.Cafere 4S 2S 2S 6S 6a GUNS OF GLORY J.Espinoza-4 3 56 Cityscape - Espaciadora C.D.Etchechoury 5L 8L 5L 0L 7 VIVA LA MUSICA R.Bascuñan-2 3 56 Valid Stripes - La Imberbe D.Guzman Lopez

PRINCESS MAJESTIC (2) QUEEN AMIRA (1) ELMASA (6)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CARISSIMA JULI (2001) 14:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta30 carreras desde el 1º de Junio de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000.

0S 8S 7S 4S 1 POTOTEO J.M.Sanchez 6 55 E Dubai - Mina Sola W.G.Camaño 2L 2L 3L 4L 2 KISS ME NOW K.Banegas 6 55 Stratham - Quiero Besarte M.A.Furrer 3S 4S 6S 7P 3 BECCUS C.Perez G.-2 5 57 Incurable Optimist - Miss Pepita F.J.Migueles 3S 7S 0S 8S 4 CREAM FRAPPE G.Bellocq 6 55 Consistent - Passion Cream M.Puerari D. 8S 7S 5S 6S 5 KISKA SEA F.Correa-2 5 57 El Prado Rob - Natta Gelata R.G.Medina 0L 9L 0S 0S 6 DON MANETE G.Tempesti V.-4 6 55 Star In You - Doña Esperanza J.J.Jara 8L 6S 3S 5S 7 YUYO VERDE S.Piliero 5 57 Acertame - Luciana Jaqueline M.A.Lugo 7P 2S 0S 5S 8 TROPICANO R.R.Barrueco 5 57 Endorsement - Topical R.F.Lemos 5S 4e 2e 1e 9 DIRKO A.Allois-4 5 57 Don Valiente - Indigirka R.A.Van Tuyne 3S 2L 0S 0S 10 TALARICO E.Torres 5 57 Freud - Talentosa Linda J.A.Ionadi

TROPICANO (8) YUYO VERDE (7) TALARICO (10)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ESQUIZOFRENICA (2000) 14:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

6P 2S 2S 3S 1 MANDARINA SAM S.Piliero 5 57 Alrassaam - Maniaca Pay L.A.Ojeda 2S 6S 5S 0L 2 LADY INES R.Ortiz-4 5 57 Art Master - La Farsanta C.D.Ussich 8S 3S 2S 8S 3 BAZKA CIRCLE F.Gimenez-4 6 55 Lion`s Circle - La Bazooka J.C.Vitullo 3S 2S 3S 8S 4 CLARA EMPER J.Rosales 6 55 Claro Oscuro - Llamativa Emper D.D.Nieva - - - 0R 5 LA IRIDE L.Cabrera 5 57 Manipulator - The Lottery J.G.Ublich - - 8L 0S 6 LA COPETUDA J.Villagra 6 55 Indy Point - La Mandaparte H.L.David - - - - 7 SWEET GUILLERMINA M.Valle 5 57 Bullion Cache - Best Gloria F.S.Cascia 5S 6S 8S 5S 8 RUSSIAN QUEEN G.Tempesti V.-4 5 57 Russian Blue - Reina Karpan H.J.Del Valle 4S 6S 5S 6P 9 CONDESA MILAGROSA J.Flores-4 6 55 El Santino - Oco Condesa Speed Y.I.Vera 4S 7S 4S 0S 10 MISS ZEGNA A.B.Valdez-4 5 57 Latency - Miss Señora A.A.Benitez 2S 7P 7S 5S 11 JOYA DE MARFIL R.R.Barrueco 5 57 Exchange Rate - Joya Surera A.A.Saval

MANDARINA SAM (1) JOYA DE MARFIL (11) RUSSIAN QUEEN (8)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LOCURA COLONIAL (2008) (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

5S 1e 8S 9P 1 SPEED HALO J.Paoloni-4 4 57 Sebi Halo - The Sharon R.R.Molla 2S 4S 4S 4S 2 SAND ROAD M.Gonzalez 4 57 Valid Stripes - Arena Y Sol S.A.Cannizzo 7S 6S 6S 6S 3 ACOVACHADO I.Monasterolo 4 57 Hurricane Cat - Atrincherada C.E.Zampone - - - 6e 4 COLT MARO L.Cabrera 4 57 Peten Itza - Con Lazy J.A.Alonso 3T 0P 4e 7P 5 MANIPULATOR CHAMP J.Rosales 4 57 Manipulator - Corsa Champ D.D.Nieva 8P 0P 9S 8P 6 L`ORIENTAL J.R.Benitez V.-3 4 57 Mr. Domiciano - Somethingspecial O.R.Cagnoli 0S 5S 3S 7S 7 VAMOS SILVIO G.Sediari 4 57 Dont Worry - Questione R.R.Pedernera - - 0S 0S 8 TAITARU A.Allois-4 4 57 Es Corino - March Rose E.D.Gomez - - 5P 0P 9 FIEBRE DE ZABADO F.J.Lavigna-4 4 57 Zensational - Fihona Rate T.D.Carro 0S 4S 0S 5S 10 SR. JOS M.Aserito 4 57 Hook The Pirate - Glitz A.F.Urruti 0S 0P 9S 0S 11 GRAND JUANCHO M.Fernandez 4 57 Expressive Halo - Toda Folk J.F.Barrera - - - 7S 12 EVER DON OMAR I.Ledezma 4 57 Ever Smart - Querida Soy I.Ledezma 0S 5S 7S 2S 13 ORPELENO J.Leonardo 4 57 Lenovo - Orpen Lila R.O.Perez - - - - 14 BLUE AND GREEN B.Enrique 4 57 Russian Blue - Denunciada N.G.Bello

ORPELENO (13) SAND ROAD (2) EVER DON OMAR (12)

6a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: LA ALCAZABA (1999) 15:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Orgullosa Mary Sam.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

5L 7P 3L 1S 1 MAPUCHE RYE D.E.Arias 7 58 Catcher In The Rye - Stormy Matrix M.A.Furrer 5S 1L 5S 0P 2 LAY OUT R.Bascuñan-2 6 52 Most Improved - Pura Clasica L.M.Alessandroni 3S 1S 6S 0S 3 AMIGUITO CIRO A.Paez 7 52 Mutakddim - Farnecita C.C.Cabrera 3S 7P 3S 5S 4 ATFRONT C.Velazquez 7 60 Curlinello - Alegria Total S.A.Cannizzo 4P 6S 7S 5S 5 GLOBAL BIG B.Enrique 7 56 Global Hunter - Do Us Part C.C.Cabrera 1S 5L 1S 5P 6 DONA ALICE E.G.Ortega T.-2 6 56 Morning Line - My Fair Ashton C.A.Cardon 6S 5S 2S 1S 7 UNIVERSO PLUS M.La Palma 6 52 Best Bob - Batty Plus R.A.Gomez 2A 0A 8P 3T 8 STAY SHINING D.Lencinas-4 6 62 Stay Thirsty - Zambomba A.O.Martinez 8S 7P 2S 3S 9 BEKIR J.Rivarola 6 58 Endorsement - Biromista O.A.Ibarra 4e 1P 1S 1S 10 ORGULLOSA MARY SAM M.Valle 6 52 Alrassaam - Interchakra D.R.Cima

ORGULLOSA MARY SAM (10) UNIVERSO PLUS (7) DONA ALICE (6)

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LOCURA COLONIAL (2008) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

8L 8P 9S 7S 1 SELVAGEN J.Leonardo 4 57 Endorsement - White Daisy M.N.Ferraguti 9L 9P 7S 6S 2 NICOLETTO D.Lencinas-4 4 57 Grand Reward - Best Wishes P.N.Mayola 0S 7P 8P 6S 3 BYORN WET A.Allois-4 4 57 Pub De Llers - Remsheg A.F.Fazzio 0P 2S 4S 2S 4 DOMINANTE SCAPE M.Aserito 4 57 Cityscape - Domizia J.L.Caamaño - - - 0P 5 LE TANTEO R.Bascuñan-2 4 57 Le Sortilege - Double Heart V.M.Saunders 0S 0P 0S 0P 6 JUPINO R.Alzamendi 4 57 El Prado Rob - Jupiterina J.A.Poggio - - - 8P 7 VASCO PEREGRINO E.Siniani 4 57 Andromeda`s Hero - Frequent Flyer R.A.Siniani 4e 7S 8e 0S 8 SPRINTER CHAMPION J.Paoloni-4 4 57 Sebi Halo - Indian Springs J.C.Cima - - 6P 0S 9 HAROLD THE BARREL L.Vai 4 57 Sixties Icon - Liu Dan P.E.Molina - - - - 10 SOBRE PUESTO E.Suarez-4 4 57 Video Game - Sobreflor O.R.Minervino - - - 9P 11 IMPECABLE SOY J.Flores-4 4 57 Zarkar - Lady Primrose G.R.Hildt 0S 9P 0P 8S 12 ENJOY DE SILENCE A.Coronel E. 4 57 Interaction - Espantadora J.A.Fren - 0S 8S 0P 13 MISSION EMPERADOR F.Gimenez-4 4 57 Call Me Emperor - Beauty Mission J.F.Larroque - 2e 0S 5S 14 CONOCIDO CAT L.Brigas-4 4 57 Artero Cat - Conoci R.H.Fernandez

DOMINANTE SCAPE (4) CONOCIDO CAT (14)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: OCEAN SHORE (2014) 16:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Junio de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

2S 1P 5S 0S 1 SEÑOR PATITO K.Banegas 5 57 Don Incauto - Tocomsono A.D.Arellano 4S 2S 7S 2S 2 RIDDLER F.Correa-2 5 57 Curioso Slam - La Gotika A.O.Aguirre 2S 4L 8L 4P 3 EL DUPLICADO C.Montoya 5 57 Hurricane Cat - Some S.O.Quintana 6S 5S 6S 2S 4 EL PATALARGA L.Noriega 5 57 Dont Worry - Salty Champ N.Palacios 8S 9P 0S 8P 5 MYSTOGAN R.Alzamendi 5 57 Grand Reward - Mist Ya J.A.Poggio 6L 5e 8S 5S 6 GABYTO CAT M.La Palma 5 57 Hurricane Cat - Gabana R.O.Galiano 7S 0P 8S 0P 7 UP TOWN G.Bellocq 5 57 Sidney`s Candy - Up One Step H.C.Chaulet 5S 3S 5S 1S 8 TAIPIRO A.Paez 5 57 Taifas - Caipira M.E.Bringas 5S 6S 9S 5S 9 ESTAR SIEMPRE M.Fernandez 5 57 Sidney`s Candy - Elsewhere P.V.Riccotti 9S 3R 1S 3S 10 SORREL J.Leonardo 5 57 Sigfrid - Lampas M.N.Ferraguti 2P 3P 0P 5P 11 FASTER MAN S.Piliero 5 57 Manipulator - Frau Din F.A.Olivera

SORREL (10) RIDDLER (2) TAIPIRO (8)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TRANSPARENZA (CA) 17:00 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de dos carreras. Peso: 56 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Entity.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 2. 297. 953

1L 4L 4L 4L 1 OSCURISIMA Jorge Peralta 3 56 In The Dark - Leonisima E.Cedeño H. 1P 7P 2P 1P 2 GUCCI GIRL X.X. 3 56 Greenspring - Gingerbread Miss M.F.Alvarez 1S 7S 3L 3L 3 ASTROLOGIST E.Ortega P. 3 56 Angiolo - Highway To Glory N.A.Gaitan 4P 1P 1P 8P 4 ATLANTIC GREELEY L.Brigas-4 3 56 Horse Greeley - En Terapia J.L.Catapano 5S 1L 1P 8S 5 FOTONASTIA E.Candia G.-3 3 56 Hurricane Cat - Follonica M.D.Giles 1S 1S 6S 7S 6 ENTITY R.Bascuñan-2 3 56 Lenovo - Entidad N.Martin Ferro 1S 5P 0S 1S 7 PASSOA W.Pereyra 3 56 Zensational - Pronta Moda J.J.Congestre

GUCCI GIRL (2) ATLANTIC GREELEY (4) PASSOA (7)

10a. Carrera - 1200 mts. HANDICAP PETITE ECURIE 17:30 hs.

Handicap para yeguas de 5 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) April Dubai.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

3S 3S 6S 0P 1 PESTAÑAS ARQUEADAS M.Valle 5 55.5 Sixties Icon - Ride For Liberty C.C.Cabrera 7P 9S 0P 6P 2 NUEVO AMOR E.Torres 5 53 Sidney`s Candy - New Berry H.D.V.Piriz 5S 1S 5L 0P 3 APRIL DUBAI J.R.Benitez V.-3 5 53.5 E Dubai - Aceptica N.J.Salvati 3L 1S 3L 5S 4 BOMBON QUEEN K.Banegas 6 55.5 Sixties Icon - Runway Queen M.A.Furrer 3S 3S 7P 9P 5 MADERO GIRL W.Pereyra 5 56 Greenspring - Matsumura J.L.Marquez 1P 1P 1P 0P 6 LEONA MISTICA G.Hahn 5 56.5 Violence - Leandrinha V.O.Fernandez 2L 1L 2L 9L 7 WINDY LAND E.Candia G.-3 5 54.5 City Banker - Win Races O.F.Labanca 5L 1L 2L 9L 8 VERITA D.E.Arias 6 58.5 Hurricane Cat - Natura Sale M.A.Furrer 1A 7P 7S 7A 9 CAMP GLORY I.Monasterolo 5 55.5 Campanologist - Curiosa Glory F.E.Ortiz 4S 9P 2P 5P 10 REGATTA R.Frias-2 5 54.5 Sidney`s Candy - Ravishing Love A.C.Glades 6S 2S 6P 1S 11 KISS WITH STYLE B.Enrique 5 55.5 South Kissing - Cat Style E.T.Ruiz Diaz

MADERO GIRL (5) LEONA MISTICA (6) REGATTA (10)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BARONESA ASIATICA (CA) 18:00 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Experimento Epico. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

- 1P 1S 5L 1 MUY HONRADO G.Tempesti V.-4 3 56 Grand Reward - Mucha Honra M.S.Sueldo 6S 1P 4L 3L 2 MOON BOY J.Leonardo 3 56 Greenspring - Moon Landing M.S.Sueldo 2S 3S 7S 1L 3 AGUADOR DE SEVILLA R.Bascuñan-2 3 56 Angiolo - Sephora L.M.Dimaro 4P 6P 1P 5S 4 CHE BANDIDO W.Pereyra 3 56 Greenspring - Glory Alone L.A.Muñoz 0S 5P 2P 5L 5 LAW LORD B.Enrique 3 56 Le Blues - Federalist M.S.Sueldo - 8P 1S 1S 6 EXPERIMENTO EPICO J.Villagra 3 56 Easing Along - Lightly Expressed H.L.David 6S 4P 3S 1S 7 WATCHTOWER E.Ortega P. 3 56 Señor Candy - Mi Vigia J.E.Teppaz 1S 6P 1S 7S 8 TALENTOSO L.Brigas-4 3 56 Fortify - Thundery Terrific G.E.Scarpello 1P 3P 0P 1P 9 CURIOUS AGAIN M.Valle 3 56 Seek Again - Curious Day P.D.Falero Moris 5P 3P 1P 6P 10 SI QUERIDO X.X. 3 56 Señor Candy - Si Queres M.F.Alvarez

EXPERIMENTO EPICO (6) WATCHTOWER (7) CURIOUS AGAIN (9)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TREJA (2015) (CA) (OPCIONAL) 18:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de junio de 2021). En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 mts. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE (SIN PLACE)-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 4. 483. 728

2S 2P 3P 3S 1 SEMANA LOCA M.Valle 4 57 Valid Stripes - Val Mae D.R.Cima 1P 5S 0S 2S 2 LINDA RIDE L.Cabrera 4 57 Cosmic Trigger - Linda Halo J.A.Fren 8P 6S 3S 1S 3 AGRIDULCE SONG X.X. 4 57 Alcindor - Tartara Key Justo Benitez - 8P 1S 4S 4 ANGELINA J B.Enrique 4 57 Cosmic Trigger - Aggiornatta M.S.Sueldo 3P 1P 2P 0P 5 JUANA DE ORO X.X. 4 57 Lingote De Oro - Orfelia Inc J.J.Fren 4S 5S 1S 9S 6 ISMENDIA W.Moreyra 4 57 Roman Ruler - Idara J.A.M. Neer 4S 9S 7S 8P 7 VERY RIMOUT A.B.Valdez-4 4 57 Remote - Very Blessed H.S.Rodriguez 7S 0S 8L 6L 8 TROYANA DEL SOL J.Espinoza-4 4 57 Sol Planet - Troya M.C.Prestano 6P 5P 5P 1P 9 CHANNEL PARIS L.Brigas-4 4 57 South Kissing - Vividora D.C.Periga 8S 9S 5S 6S 10 TAKE THE LEAD R.Bascuñan-2 4 57 Que Vida Buena - Take It J.M.Moncada 7S 8S 0S 7S 11 FRAGOSCOPICA J.Flores-4 4 57 Fragotero - Ongamira C.C.Cabrera 5S 1S 5S 2S 12 CELINE RIMOUT F.J.Lavigna-4 4 57 Remote - Celine Top M.P.Albe 6L 8L 0P 0S 13 LA MARIU W.Aguirre 4 57 Bahiaro - Negrita Linda J.G.Flores 0S 5S 6S 0S 14 AKASHA L.Vai 4 57 Angiolo - Sacsahuana H.D.Nicodemo 3S 4S 4S 6S 15 PLANICA E.Ortega P. 4 57 Zensational - Palm Reef G.N.Gervasoni 2P 6P 1S 0S 16 EMI RULER M.Aserito 4 57 El Orfebre - Emi Educada A.F.Tournour

SEMANA LOCA (1) LINDA RIDE (2) CHANNEL PARIS (9)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ROSE OF GRACE (2016) (CA) (OPCIONAL) 19:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Junio de 2021). En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros. El cambio de distancia se determinará unahora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

2S 4S 5P 0S 1 QUEIJINHO L.Brigas-4 4 57 Aerosol - Queijadinha M.N.Reale 5P 7P 1P 0P 2 PELLEGATI S.Piliero 4 57 Manipulator - Profuga M.L.Dominguez 8S 7S 1S 2S 3 CANTE CON GALAN M.Aserito 4 57 Señor Candy - Cantando Voy J.L.Caamaño 8S 0S 8S 7S 4 CUTY CAUSE J.Flores-4 4 57 True Cause - Cuty Woman R.R.Retamoso 0P 7P 3S 6S 5 LEGENDARIO BLUE B.Enrique 4 57 Le Blues - Inter Tiara R.F.Ruhl 4S 8S 6S 6P 6 JUGADOR NAK A.I.Romay 4 57 Anak Nakal - Gambling Class M.G.Melgar 8L 2L 2P 4S 7 WITHOUTME E.Torres 4 57 Storm Embrujado - With Certainty R.H.Affre 4S 4P 1S 4S 8 SEÑOR COCO G.Tempesti V.-4 4 57 Señor Candy - Vanity Girl R.A.Rios 0S 0P 0S 4S 9 ENTRE FUEGOS E.G.Ortega T.-2 4 57 Fuego E Hierro - Mita S.A.Espindola 4S 2S 7S 8S 10 RECICLADO J.Doello 4 57 Valid Stripes - Teenessy R.G.Medina 2S 1S 9P 3S 11 HOLY PRIZE R.Bascuñan-2 4 57 Pure Brave - Ola Peruana M.D.Ampoli L. 5P 6L 7L 0S 12 EL ULTIMO GUAPO X.X. 4 57 True Cause - Septima Sinfonia Justo Benitez 0S 2P 1P 7S 13 LOOK MY WAY M.Valle 4 57 Orpen - Lookaway Dixieland D.H.Zabala 6S 3S 6S 6L 14 CASI ÑOQUIS R.Villegas-3 4 57 Lion`s Circle - Bom China A.Sambuceti 3P 8P 7S 9S 15 PORTAL DE USASTI S.Arias-4 4 57 Portal Del Alto - Potra De Usasti A.Sambuceti 1S 0S 0S 6e 16 FABRIZIO A.Fuentes 4 57 Strategic Prince - Faraglioni M.Galli

CANTE CON GALAN (3) SEÑOR COCO (8) HOLY PRIZE (11)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: FEELING GREAT (2013) 19:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

- 2S 4S 1S 1 ORIENTAL PERFECTA E.G.Ortega T.-2 5 57 Perfectperformance - Oriental Bridge G.E.Scarpello 5P 2S 5S 4S 2 IDOLA MARO L.Cabrera 5 57 Global Hunter - Ilusionada Chica J.A.Alonso 4S 0S 0P 8S 3 CASUAL MOROCHA G.Tempesti V.-4 5 57 Casual Meeting - Free Morena H.F.Armendariz 6S 8P 0P 6S 4 DANCERITA F.J.Lavigna-4 5 57 Suggestive Boy - Dancing With Fire J.L.Bentancourt 6S 9P 0P 0P 5 HONROSA RYE G.Bonasola 5 57 Flowing Rye - Honrosa Ines M.P.Albe 5S 4S 7S 1S 6 ESHA L.Recuero-4 5 57 Indian Maharaja - Emilita Halo J.C.Cravero 8S 0S 9P 6P 7 VALSA BINA P.Carrizo 5 57 Lizard Island - Viennese M.A.Barroso 3S 3S 1S 5S 8 SCRUB ROYALE E.Candia G.-3 5 57 Maipo Royale - Scrub Island C.R.Caballero 6S 6R 5P 1S 9 DONDE QUIERAS A.Allois-4 5 57 Cima De Triomphe - American Stripes H.H.Vaccaro 2S 3S 3S 3S 10 PEPPER BEACH J.Espinoza-4 5 57 Treasure Beach - Pepper Girl J.L.Cervantes 2S 7S 5S 0S 11 DOÑA TALLADA J.Leonardo 5 57 Strategic Prince - Doña Star M.E.Lombardo

ORIENTAL PERFECTA (1) PEPPER BEACH (10) SCRUB ROYALE (8)

15a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DOÑA FATAL (2010) (CA) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Junio de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

- - 0S 0S 1 POKER MAN T.Baez-4 3 56 Equal Stripes - Poker Lady E.H.Balmaceda 2S 4S 0P 0S 2 MARCCELO ICON A.I.Romay 3 56 Sixties Icon - Marccela R.C.Gutierrez - - - 4S 3 ALONG KING M.Aserito 3 56 Charles King - Delfi Cat O.F.Labanca 6S 7P 8S 0S 4 CLASE B J.Espinoza-4 3 56 Treasure Beach - La Muy Clasuda H.R.Nieva - - 0S 8P 5 LORD BORIS A.Paez 3 56 Lord Jan - Sing Your Song M.J.Ludueña 0S 4S 8S 0P 6 LORD BISHOP O.Alderete 3 56 Il Campione - Lady Tiz J.C.Godoy 7P 4P 0P 7P 7 SAND IDEA L.Cabrera 3 56 South Kissing - Doña Idea M.A.Diestra 7S 4S 2S 2S 8 RIO BRAVO SCAT B.Enrique 3 56 Knockout - Down The River E.R.Bortule 0P 8S 5S 7P 9 JOHN PASMAN G.Bellocq 3 56 John F Kennedy - Mani Parade R.Buonocore 7P 9P 0P 9S 10 POR AHI J.Flores-4 3 56 Strategic Prince - Vidi C.C.Cabrera 7S 0S 7S 0S 10a RAMDON ACTION C.Velazquez 3 56 Interaction - Shy Bespoke C.C.Cabrera 5L 3L 2L 3L 11 LETAL D.E.Arias 3 56 Unbridle`s Dream - Jujuba M.R.Olivera 5S 5S 2S 3S 12 DON RADAR W.Pereyra 3 56 John F Kennedy - Doña Churra M.L.Castellazzi 6P 3S 0S 5S 13 MARAVILLOSO R.Bascuñan-2 3 56 Fortify - Maressy G.J.Frenkel S. - - - - 14 CHANCE FOR YOU D.A.Gomez 3 56 Southern Cat - Chance For Me A.Urien

RIO BRAVO SCAT (8) DON RADAR (12) LETAL (11)

16a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SPRING SPIRIT (2007) (CA) (OPCIONAL) 20:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de junio de 2021). En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000.

8S 8P 4S 4S 1 QIF PIRATA E.Ortega P. 4 57 Hook The Pirate - Keep Runing G.R.Hildt - - 5S 8S 2 PERLA DE LABUAN W.Moreyra 4 57 Intermediario - Miss Ride J.A.M. Neer 6P 8S 5S 7S 3 AVISPA REINA L.Franco 4 57 Sixties Icon - Avivadora Mauro Garcia - - - - 4 COSITA LINDA R.Alzamendi 4 57 El Azor - Cathy Net A.O.Urdagaray 3S 2S 6S 0S 5 NARKANDA M.Valle 4 57 Roman Ruler - Norimberga J.B.Udaondo 4S 6S 8S 8S 6 MERMELADA KAL J.Flores-4 4 57 Anak Nakal - Dulzona Jet V.H.Antunez - - - - 7 XILOFONICA E.Suarez-4 4 57 Sir Winsalot - Xmas Halo O.R.Minervino 5P 2P 6P 6S 8 RED BEACH A.Cabrera 4 57 Treasure Beach - Red Roses A.F.Franco - - - - 9 DOÑA ELVIRA J.Leonardo 4 57 Recital - Stormy Sanadora A.A.Benitez 2e 3e 0S 2e 10 REAL FRIEND M.La Palma 4 57 Hurricane Cat - Regineta J.G.Ublich 9S 5P 2S 4S 11 INSIDE YOU B.Enrique 4 57 Lizard Island - Improvista S.M.Acevedo 0S 0P 4S 0S 12 DALE SOGA C.Cuellar 4 57 Flesh For Fantasy - Danica F.Villa - 0S 3S 0S 13 NOBLEZA DUBAI J.Doello 4 57 E Dubai - Noble Queen R.G.Medina 8S 4P 3S 8S 14 CHICA DEL SUR L.Cabrera 4 57 South Kissing - Comica Chica G.S.Conti 9R 5R 2R 0P 15 PLATA FINA J.Paoloni-4 4 57 El Orfebre - De La Fantasia C.R.Stieben 4S 0S 4S 6S 16 ILUSTRISIMA EDITION S.Barrionuevo 4 57 Equal Edition - Ilustrisima Groom A.M.Calcagno

INSIDE YOU (11) QIF PIRATA (1) NARKANDA (5) RED BEACH (8)