Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: QUE FELICIDAD (2008 - 2009) 13:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - - - 1 KOLGADITO S.Piliero 5 57 Ta Kolgado - Star Attack B.S.Mazzulla 1e 2S 7S 7S 2 ESPAÑOL PURO I.Monasterolo 5 57 Español - Rimpante Jery O.J.Perez 3P 3L 0P 5P 3 LOGY HERO E.Candia G.-3 6 55 Andromeda`s Hero - Numerology L.R.Haedo 7S 6P 6L 3P 4 YODA E.Ruarte 5 57 Seek Again - Yellow Dress R.F.Torres 3S 6S 3S 3S 5 FANTASTIC CRAF L.Balmaceda 5 57 Mastercraftsman - Fantastica Roma H.L.Santos 0S 0S 9S 6S 6 IMPROVED THE CATCH A.Castro 5 57 Most Improved - Smart Catch M.R.Escudero - - - 0L 7 ZARKAAR J.Villagra 5 57 Zensational - Explendida H.J.Benesperi 4S 2S 9S 4S 8 DOMINGO RYE F.J.Lavigna-4 5 57 Catcher In The Rye - Stormy Dove J.J.Etchechoury 2S 5S 4S 9S 9 REX ROYALE J.Flores-4 5 57 Maipo Royale - Reina Gloriosa R.R.Retamoso 6S 2S 6S 3S 10 DUBROSKY B.Enrique 5 57 Sidney`s Candy - Destinka C.C.Cabrera

DUBROSKY (10) DOMINGO RYE (8) REX ROYALE (9)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ANJIZ STAR (2006) 13:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20.

2S 6S 4S 5S 1 MY ESPARTANA W.Pereyra 5 57 Valid Stripes - My Chance C.C.Cabrera 4S 3S 3S 5S 2 ILUSTRISIMA EDITION S.Barrionuevo 5 57 Equal Edition - Ilustrisima Groom A.M.Calcagno 6P 3S 5S 5P 3 PROLIFERA J.Oger 5 57 Hurricane Cat - Fana I.I.Cordoba - - - 3S 4 PURMAMARCA JOHAN A.Cabrera 5 57 Curioso Johan - Humahuaca City A.Pavlovsky 4P 9P 2S 2S 5 LACE AND PEARLS E.Ortega P. 5 57 Le Blues - Scary Mary A.F.Gaitan D. 7S 4S 4S 7S 6 MADDALENA G.Bellocq 5 57 Master Of Hounds - Say What S.L.Fanti 4S 2S 6L 7S 7 SIEMPRE CONTIGO E.Candia G.-3 5 57 John F Kennedy - Tetatet D.D.Nieva 0L 9P 9L 5S 8 EDITADA DEL BOSQUE R.Alzamendi 6 55 El Bosco - Reeditada M.A.Barroso 0S 0P 8S 7S 8a MI BLANCA PERLITA L.Recuero-4 5 57 Sir Winsalot - Perlita Del Viaje G.A.Rodriguez

LACE AND PEARLS (5) PURMAMARCA JOHAN (4) MY ESPARTANA (1)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SOUTH REMERA (2007) 14:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

2P 2P 4P 4P 1 PURE LUKITAS M.R.Nuñez 6 55 Pure Brave - Una Luz L.N.Pane - 3S 0P 4S 2 FLY ESCORPION J.E.Perez 5 57 Corinche - Soy Asturiana E.L.I.Amaya - - 5S 0S 3 SOBRE PUESTO A.Castro 5 57 Video Game - Sobreflor O.R.Minervino 0L 9L 8P 7S 4 TANTO GUSTO C.Perez G.-2 6 55 Mad Speed - Cuantas Letras R.A.Siniani 0P 6S 3S 6P 5 LEED THE WAY G.Tempesti V.-4 5 57 Equal Stripes - Lucky My Way A.F.Benedetti 0S 8S 0P 0S 6 MISSION EMPERADOR F.Gimenez-4 5 57 Call Me Emperor - Beauty Mission L.M.Dimaro 5L 0L 8L 5L 7 UN GUERRIER A.Coronel E. 5 57 Horse Greeley - La Combattante O.E.Fontan 2S 3S 3S 3S 8 DEEP SEA BLUE G.Bellocq 5 57 John F Kennedy - Dancing Tempest R.Buonocore 7L 0L 6S 3S 9 SUN RIDE K.Banegas 5 57 El Prado Rob - Great Ride J.A.Ionadi 9A 3A 4A 5e 10 FILETEADOR NAK X.X. 5 57 Anak Nakal - Pinta Letras Mariano Torres

DEEP SEA BLUE (8) FLY ESCORPION (2) PURE LUKITAS (1)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: QUEEN`S ADVICE (2015) 14:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 900.000.

1S 4S 6P 2S 1 ORIENTAL PERFECTA G.Tempesti V.-4 6 55 Perfectperformance - Oriental Bridge G.E.Scarpello 6P 3S 1S 2S 2 GOING UP F.Coria 5 57 Portal Del Alto - Up Hill City A.F.Tournour 0S 4S 1S 9S 3 POWER CALL F.J.Lavigna-4 5 57 Strategic Prince - Personal Secret J.L.Cervantes 7S 5S 0S 4S 4 SALSA CASINO F.L.Gonçalves 5 57 Sebi Halo - Internet Law C.Dianda 6P 6P 4L 7S 5 INDIA COMBATIVA J.Villagra 6 55 Indy Point - La Combattante H.J.Benesperi 8P 7P 1S 8P 6 MAGICA SLAM C.Montoya 5 57 Curioso Slam - Magic Foot C.R.Oroño 2P 5P 1S 7P 7 TERRA ETERNA B.Enrique 5 57 Sixties Icon - Timely Broad M.Puerari D. 6P 5S 4L 0P 8 ALMA DE PLATA W.Pereyra 6 55 Angiolo - Intersilver A.C.Glades 2S 3S 4S 6S 9 ROS GRANDE NIS A.Castro 6 55 Van Nistelrooy - Ros Roma O.R.Minervino 3P 2P 1P 9P 10 GAUCHA LUJANERA J.Flores-4 6 55 Emperor Richard - Miss Gypsy F.S.Ardohain

SALSA CASINO (4) GOING UP (2) ORIENTAL PERFECTA (1)

5a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SWEETEST DREAM (2019) (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

- 1L 9P 2S 1 JOHAN GAL K.Banegas 4 57 Curioso Johan - Galantness M.F.Alvarez 7S 0S 1S 0S 2 GRAN CHUSCO J.Leonardo 4 57 Grandioso - Mariposa Emper J.L.Arrativel 6P 2S 1L 5L 3 L`INTRDIT D.E.Arias 4 57 Star Runner - Sidney Song L.Bruno 4S 0S 1L 0L 4 SWEET MAGIC J.Flores-4 4 57 Mr. Magic - Sweet Kitty J.C.Conti 7S 7P 1S 9S 5 GRAND HIT S.Piliero 4 57 Hit It A Bomb - Esplendida Halo M.L.Dominguez 3e 2e 7P 1S 6 IZOARD Jorge Peralta 4 57 Manipulator - Araca Amor F.O.David 0P 7S 1S 7P 7 ZAMACUCO R.R.Barrueco 4 57 Sabayon - Con Firmeza D.S.Guaragna - 4e 1S 4S 8 EL GRAN POLOLO W.Pereyra 4 57 Mr. Magic - Botinera Lucky J.N.Duca 4P 2S 2S 1S 9 LIBIUS F.L.Gonçalves 4 57 Catcher In The Rye - Lemonia J.F.Morales 2S 4P 8P 1S 10 FELIPPO G.Bonasola 4 57 Most Improved - Marrusa L.A.Ojeda

LIBIUS (9) JOHAN GAL (1) FELIPPO (10)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: KETAMINA (2016) 15:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

6S 4S 4L 4S 1 NAHOLO M.Valle 5 57 Empire Aztec - Harvest City J.H.Barisone 1S 7S 3S 7S 2 GIANT`S MACHO ONE E.Torres 6 55 Giant`s Pleasure - Cae La Tarde L.M.Campos 4P 4P 2P 1P 3 O`NEILL CIRCLE W.Pereyra 5 57 Lion`s Circle - Oh Campeona J.D.Berho 1S 4S 6S 7P 4 SEÑOR COCO G.Tempesti V.-4 5 57 Señor Candy - Vanity Girl R.A.Rios 2L 5S 7S 7S 5 KING ROYALE J.Villagra 6 55 Maipo Royale - Reina Gloriosa H.J.Benesperi 2e 9P 3P 1S 6 LINESMAN J.Paoloni-4 5 57 Doubles Partner - La Lorraine S.P.Cabrera 5S 4S 7L 5L 7 SOUTH GLOBE X.X. 5 57 Global Hunter - Sureña Key A.O.Martinez 9S 0S 9S 7S 8 AMIGUITO MALEVO E.Candia G.-3 5 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta 5S 3S 1S 5S 9 SALON EMBRUJADO M.La Palma 5 57 Storm Embrujado - Solicit J.C.Blanco - - 1S 6S 10 BRUJO EMPER A.Allois-4 5 57 Grandioso - Bruja Emper D.G.Demarziani 6S 5S 5S 2S 11 MAGO CHOCOLATE M.Fernandez 5 57 Señor Candy - Bariloce Spirit A.F.Tournour - 2S 2S 1S 12 MASTER WONDERFUL Jorge Peralta 5 57 Mastercraftsman - Wonderful Halo F.O.David

MASTER WONDERFUL (12) MAGO CHOCOLATE (11) SALON EMBRUJADO (9)

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SKYMPY (2011) (CA) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

- - - - 1 GAUCHO SONG G.Bellocq 4 57 Inti Song - Sembradora Gaucha L.A.Pierro - - - 9P 2 BRUJO EVO S.Piliero 4 57 Evocado - Liguresse J.A.Campelli 9P 5P 6S 0S 3 MANOLO STAR W.Maturan 4 57 Lenovo - Malapraxis C.A.Firmin Didot 6S 7S 7S 2S 4 SAFETY CUP M.Fernandez 4 57 Safety Check - Delfi`s Cup P.Chioccarelli - - 4S 0S 5 CHEMILCO F.Correa-2 4 57 Inter Groove - Quelacorran R.A.Cano 3e 3e 3e 6S 6 FIBROSO CHICO C.Velazquez 4 57 Global Hunter - Iluminada Chica Mariano Torres - 0S 0S 4S 7 SOUTH KAYAK A.Allois-4 4 57 South Kissing - Amankaya R.A.Cardon 6S 2S 5S 2S 8 ALBERICH R.Bascuñan 4 57 Endorsement - La Hada C.A.Bani

ALBERICH (8) SAFETY CUP (4) SOUTH KAYAK (7)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SKYMPY (2011) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10.

0S 8S 0S 2S 1 KEYPORT F.J.Lavigna-4 4 57 Portal Del Alto - Kelly Key P.Chioccarelli 3S 6L 8S 4S 2 BABEL RIVER E.Candia G.-3 4 57 Incurable Optimist - Wikipedia L.M.Dimaro 4e 2e 0S 2e 3 ORGULLO CANDY J.Paoloni-4 4 57 The Royal Candy - Shy Maleba S.P.Cabrera 0P 5P 9P 3S 4 SOY BUSCADO L.Balmaceda 4 57 Got Talent - Escapadora H.A.Aliano - 0S 3S 9P 5 EL IMPROVISADOR G.Tempesti V.-4 4 57 Il Campione - Irisada R.A.Rios - 6P 0S 7S 6 FLASHEADO L.Garcia-3 4 57 Portal Del Alto - Flashing Lady R.F.Morales - - - 0e 7 TINTO Y SODA M.Valle 4 57 Sir Winsalot - Shy Solita D.R.Cima 3e 7S 8S 6S 8 APURATE JOSE T.Baez-4 4 57 Corsigo - Betty Chula V.H.Fahler 2P 2P 3P 4P 9 SAN DOMENICO F.Coria 4 57 Lizard Island - Saratogian M.F.Alvarez

SAN DOMENICO (9) APURATE JOSE (8) KEYPORT (1)

9a. Carrera - 1000 mts. CLÁSICO OCURRENCIA (G3) 17:00 hs.

Yeguas de 4 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

3P 3P 1S 1S 1 HAPPY CROSS G.Calvente 4 60 Knockout - Happy Hour Dan H.G.Calvente 3L 1L 1L 1L 2 ANGIOLOMANIA W.Aguirre 5 60 Angiolo - Betsy Lissa J.M.Andrada 2S 1P 2P 4P 3 MADONNA KEY B.Enrique 4 60 Key Deputy - Tatiana Cat A.F.Gaitan D. 2S 1S 2P 1S 4 MAR DE FLORES J.Noriega 4 60 Master Of Hounds - Roseanne C.A.Dacosta 6S 2P 2P 1P 5 CHE MAGA W.Pereyra 5 60 Violence - Runfromthestorm J.F.Saldivia 1S 1S 3S 2S 6 ELVEDA F.L.Gonçalves 4 60 Manipulator - Irish Dream N.Martin Ferro 5S 7S 4S 3S 7 VIGATA E.Ortega P. 5 60 Luck Money - With Touch S.R.Loyola

ELVEDA (6) HAPPY CROSS (1) CHE MAGA (5)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CITY GLAM (2014) 17:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Codi Cami.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

1S 4S 5P 0P 1 HOLLING J.Flores-4 6 57 Suggestive Boy - Hot Fever R.C.Gutierrez 8S 8P 2S 9S 2 DEL CARIÑO F.J.Lavigna-4 6 54 Life Of Victory - Agallias M.I.Rizza 2P 1P 5S 3S 3 MY PLAN E.Candia G.-3 6 54 Galicado - My Mission G.S.Conti 1S 5S 8P 7S 4 RISHIKESH S.Conti-4 7 57 Pure Prize - Right Fula E.R.Perez 5S 2L 1S 3S 5 EMPRESS BOY A.B.Valdez-4 6 54 Asiatic Boy - Empress Flash M.A.Santiago 3P 1P 5S 4P 6 EQUAL CLETTE R.L.Gonzalez 6 57 Equal Stripes - Bouclette Fitz L.O.Tournoud 6S 7S 4S 5S 7 TAIPIRO G.Tempesti V.-4 6 54 Taifas - Caipira M.E.Bringas 4S 0P 1S 9S 8 CHUCK BASS J.Espinoza-4 6 57 Endorsement - Gossip Girl P.O.Armada 1P 4P 8P 9U 9 OPIUM RYE I.Monasterolo 7 57 Catcher In The Rye - Shy Orbita E.G.Accosano 2S 1S 8S 9S 10 CODI CAMI D.E.Arias 6 55 Dancing For Me - Es Cultura J.C.Bruno 2P 1P 9P 8P 11 GUETARY J.Noriega 6 57 Equal Stripes - Baska Hermosa J.D.Ruvelli

MY PLAN (3) EMPRESS BOY (5) CHUCK BASS (8)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CHE MAGA (2021) (CA) 18:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Chingon.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

5L 4S 2S 5S 1 LAW LORD B.Enrique 4 57 Le Blues - Federalist E.D.Juarez 0P 1S 1S 8P 2 CHINGON I.Monasterolo 4 57 Sabayon - Confettura O.J.Perez 1P 4L 3L 3S 3 MOON BOY J.Leonardo 4 57 Greenspring - Moon Landing E.D.Juarez 1L 4L 2L 1P 4 ORO VALIDO W.Pereyra 4 57 Valid Stripes - Gold Bet D.G.Marsiglia L. 6P 3P 4P 1P 5 COMANDO SECRETO K.Banegas 4 57 War Command - South Healer M.F.Alvarez 2P 6P 5S 8S 6 LA PALAZZO F.J.Lavigna-4 4 55 Le Blues - Spring Fest G.J.Frenkel S. 5S 9S 1S 6S 7 SUPER JOHN R.Bascuñan 4 57 Super Saver - Maria`s Jane M.F.Alvarez 8S 8S 6P 1S 8 AMIGO JOHAN W.Moreyra 4 57 Curioso Johan - Heart White D.A.Pollian

MOON BOY (3) COMANDO SECRETO (5) LAW LORD (1)

12a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SLARA (2012) 18:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Don Eulogio.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

5P 9P 3S 7P 1 PERFECT SCORE R.Bascuñan 6 54 Campanologist - Per Amore C.A.Bani 3S 8S 1A 5P 2 CAPPELLO B.Enrique 6 62 Manipulator - Coraza Mistica F.O.David 5P 9S 4P 1P 2a LEON DIFERENTE M.Valle 6 52 Lion`s Circle - Difer F.O.David 6P 2S 9S 0S 2b VETRATO Jorge Peralta 6 58 Remote - Vendimia Pin F.O.David 9S 5S 7P 4S 3 SEMAFORO PLUS L.Garcia-3 6 54 Alpha Plus - Mayoria C.B.Carretto 9L 0A 1L 5L 4 SOY DE CUENCA R.M.Torres 7 52 Back Emperor - Frau Esperanza J.L.Peralta 6S 1S 1S 5S 5 DON EULOGIO F.Coria 6 54 Mestre - Valuma J.L.Morales 6P 1S 2S 3S 6 IL PESCALLINO J.Paoloni-4 7 54 Zensational - Imaginame Linda G.L.Villanueva 2L 2S 3S 0S 7 VILANO JOY J.Espinoza-4 7 56 Fortify - Burg Violeta M.C.Prestano 2S 6S 3S 8P 8 CAPO BEACH G.Tempesti V.-4 6 52 Treasure Beach - Capa Lista N.Martin Ferro

IL PESCALLINO (6) DON EULOGIO (5) CAPO BEACH (8)

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: HOLLY WOMAN (2017) (CA) (OPCIONAL) 19:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

6S 6P 7P 7P 1 MUSUA S.Barrionuevo 4 57 Treasure Beach - Aizkorri R.C.Gutierrez 2S 5S 4S 4S 2 EBLA M.Valle 4 57 Il Campione - Encomiada J.B.Udaondo 3P 3P 1S 2S 3 STAR SHOW O.Alderete 4 57 Endorsement - Star Bloom E.R.Bortule 6S 1S 0S 0S 4 VEDETTE`S ZAMBA G.Tempesti V.-4 4 57 Remote - Vedette`s Gulch R.J.S.Zapata 1S 7S 4P 6P 5 LA MAZAMORRA M.Fernandez 4 57 Le Blues - Isthelliza F.Caporale 9P 6S 6S 3S 6 LATENT L.Franco 4 57 Endorsement - Lathibona E.G.Accosano 2L 5S 2S 3S 7 VUPT F.L.Gonçalves 4 57 Global Hunter - Vuarnet M.A.Cafere 1S 0S 0S 0S 8 AERYN M.La Palma 4 57 John F Kennedy - Major League J.C.Bianchi - 1S 8S 3P 9 TIA MIMOSA J.Villagra 4 57 Afogato - Mimosa Stripes E.Cantero 1S 0L 9S 5S 10 AMIGUITA BOCE E.Candia G.-3 4 57 Todo Un Amiguito - Boccea G.D.De La Cuesta 1S 7P 0S 0S 11 MASTER OF DREAMS J.Espinoza-4 4 57 Master Of Hounds - After Dream L.A.Conde

VUPT (7) TIA MIMOSA (9) STAR SHOW (3)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LA LIZ (2010) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de agosto de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

- - - - 1 ORINDA R.R.Barrueco 4 57 Il Campione - Only News A.A.Saval - - 0S 8S 2 ESTRELLA ILUMINADA L.Recuero-4 4 57 Alma De Acero - Glimpse J.C.Cravero 4L 6L 2L 9L 3 POLAR GIRL M.Fernandez 4 57 Todo Un Amiguito - Interpolar R.A.Cardon - - 0L 8S 4 TOTAL JOHANA E.Torres 4 57 Doc John - Total Acceptance H.D.V.Piriz 8S 8S 7S 8S 5 FAMOSA GIRL A.Allois-4 4 57 Greenspring - Flor De Dama V.O.Fernandez 9P 5P 2S 2S 6 LUNA LIBRIANA B.Enrique 4 57 E Dubai - Percanta Husson M.F.Alvarez 8S 4P 3S 3P 7 VALE BOONE Jorge Peralta 4 57 Daniel Boone - Valencia F.O.David - - - 0S 8 BELLA TAR A.Giorgis 4 57 Palpably - Tarmiña B.A.Astegiano - - - - 9 QUE CECI S.Piliero 4 57 Que Iluminado - Ceci Toss H.G.Calvente - 9S 9S 8S 10 DANCING DIFERENTE G.Tempesti V.-4 4 57 Soy Diferente - Raiola F.D.Tajes 4e 0A 4e 4S 11 MOTO DE CAZA W.Pereyra 4 57 Catcher In The Rye - En Motoneta J.L.Guthmann 4e 7e 6S 3S 12 NYMERIA F.L.Gonçalves 4 57 Full Mast - Devoradora D.R.Cima 5L 8L 0P 8S 13 DECANAS TELUS J.Flores-4 4 57 Montelu - Decanas Parade N.O.Lucaroni - - - 5S 14 DEAR WINNIE M.La Palma 4 57 Lizard Island - Dear Wendy P.O.Armada

LUNA LIBRIANA (6) VALE BOONE (7) DEAR WINNIE (14)

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LA LIZ (2010) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de agosto de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000.

0P 7S 7S 2S 1 NIÑA INFERNAL E.G.Ortega T. 4 57 Hook The Pirate - Informal Champ M.A.Lugo - 4S 5S 5S 2 INTERCANDY E.Ruarte 4 57 Señor Candy - Satnes M.L.Sanchez - - - - 3 NORWEGIAN E.Torres 4 57 Storm Rancher - Orgullosa Mery H.D.V.Piriz 4S 3S 0S 3S 4 TULMA J.Noriega 4 57 Il Campione - Tully Crown C.A.Cardon - - - - 5 LADY DONT WORRY L.Vai 4 57 Dont Worry - Otzan G.C.Ortelli 0P 0P 6S 0S 6 MIRAME ROMA S.Piliero 4 57 True Cause - Luz Magika A.Giudice 8L 8P 0S 3S 7 VASQUITA SOÑADA M.Aserito 4 57 Andromeda`s Hero - Doña Vasquita A.J.Mollo - - - 7S 8 DOCTORA LOVELY E.Candia G.-3 4 57 South Valido - Doctora Lover M.F.Alvarez 5S 0P 8S 8S 9 SUPER DUBAI J.Espinoza-4 4 57 Super Saver - First Dubai P.D.Falero Moris - - - 0P 10 FALAK J.Doello 4 57 Blood Money - Fastuosa Hei W.E.Risolia 6S 2S 6S 4S 11 NARANJA MECANICA J.Flores-4 4 57 Lizard Island - Pick Quadro C.C.Cabrera - 8P 0P 6S 12 NINA MIA R.Bascuñan 4 57 Cosmic Trigger - Muy Segura C.A.Bani 3S 0S 4S 3S 13 FULL HALO R.Ortiz-4 4 57 Full Mast - Sadler S Halo P.A.Colman - 0S 0S 8S 14 FILOSA MOM C.Montoya 4 57 Filoso Emperor - Rich Fantasy J.A.Lofiego

TULMA (4) INTERCANDY (2) NIÑA INFERNAL (1) NARANJA MECANICA (11)