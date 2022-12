Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SAFE AT HOME (2015) 13:15 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

- 0L 0L 0S 1 RIGEL MAYOR M.La Palma 3 56 Storm Mayor - Miss Rigel A.A.Arrospide - - - 5S 2 PULPINELLA F.Coria 3 56 Easing Along - Princess Juliana J.I.Etchechoury 3P 2L 3S 5S 3 CALAMBREÑA F.L.Gonçalves 3 56 Catcher In The Rye - Call Me Chaotic R.A.Quiroga - - - - 4 FOXY FLOWER M.Valle 3 56 Fortify - Flower Indy E.Martin Ferro 3S 3S 5S 6S 5 POLENTINHA C.Velazquez 3 56 Full Mast - Violetinha L.A.Sanchez - - 9S 6S 6 BOTANIA A.I.Romay 3 56 In The Dark - Best Vendimia J.F.Saldivia - - - 6S 7 VENTOLINA SCAT T.Baez-4 3 56 Knockout - Vendetta Dan E.R.Bortule - 8S 5S 2S 8 GALENICAL L.Brigas-4 3 56 John F Kennedy - Galenita G.E.Scarpello - - - - 9 HELL IS LOVELY J.Noriega 3 56 Hit It A Bomb - Diamond Fitz J.F.Saldivia

CALAMBREÑA (3) PULPINELLA (2) GALENICAL (8)

2a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: DOÑA ZAS (2019) 13:45 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Señor Fabuloso y Hedy.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 6. 700.000

5P 1S 9S 1S 1 SEÑOR FABULOSO F.Barroso 4 57 Flesh For Fantasy - Mutakxia C.A.Firmin Didot 4S 1S 2S 2S 2 ROBERTS HIT R.Blanco 4 57 Hit It A Bomb - Miss Roberts Top C.D.Etchechoury 7P 4L 5L 1L 2a SUPER GIACO A.Cabrera 4 57 Super Saver - Kascha A.E.Reisenauer 6S 2L 5L 4L 3 LABICUM M.A.Sosa 4 54 Catcher In The Rye - Little Goose Girl M.E.Berti 4L 5L 5L 4P 4 LE FRONT T.Garcia-4 4 54 Greenspring - Leyenda Taho J.O.Fredes 2P 3P 0S 3P 5 MCLAIN F.L.Gonçalves 4 57 Sigfrid - Mulan N.Martin Ferro 3P 7S 5S 1S 6 HEDY A.Allois-3 4 57 Interaction - Happy Year R.A.Cardon

MCLAIN (5) ROBERTS HIT (2) HEDY (6)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DOÑA TANA (2016) (CA) 14:15 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

2S 2S 1S 5S 1 MOTO DE CAZA B.Enrique 4 57 Catcher In The Rye - En Motoneta E.Cedeño H. 4S 4S 2S 1S 2 LAST DANCER F.L.Gonçalves 4 57 War Command - La Musical J.L.Correa Aranha 4S 6S 0S 1S 3 DULCE CATALINA A.Allois-3 4 57 Horse Greeley - Stormy Maciza J.C.Aguirre 4S 5S 9P 1S 4 KISSING THE MOON J.Leonardo 4 57 South Kissing - Chispita D`cache J.B.Cabrera 5S 8S 6S 7S 5 LA MIGNONNE J.Flores-4 4 57 True Cause - La Cherie O.Cincunegui 0P 9S 9S 7S 6 BONDADOSA SONG P.Carrizo 4 57 Alcindor - Llorare Key P.J.Cicchetti 3S 6S 4S 3S 7 UNA FELICIDAD F.J.Lavigna-4 4 57 In The Dark - Una Señora E.R.Bortule

LAST DANCER (2) UNA FELICIDAD (7) KISSING THE MOON (4)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SARAGOSSA CITY (2020) 14:45 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos a la ganadora de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

2P 4S 1S 3S 1 UNA GROSA A.Allois-3 3 56 Seek Again - Una Bocha R.A.Cardon 1S 3S 2S 0P 2 MILLION REASONS (BRZ) M.La Palma 3 56 Agnes Gold - Mee A.F.Gaitan D. - - - 1S 3 JANKUNAS A.Giannetti 3 56 Portal Del Alto - Odalita C.D.Etchechoury 5S 5P 4L 2S 4 JOY MELODICA E.Ortega P. 3 56 Fortify - Melodian Girl N.Martin Ferro 8S 2S 1S 7S 5 LIBERTY BELLE (BRZ) L.Vai 3 56 Put It Back - Double Care C.D.Etchechoury 3S 4S 1P 5S 5a QUANTIC GIRL F.L.Gonçalves 3 56 Daniel Boone - Queen For A Day C.D.Etchechoury - 2S 1S 3S 6 AMIGUITA SARATOGA J.Noriega 3 56 Todo Un Amiguito - Pure Saratoga J.F.Saldivia

JANKUNAS (3) UNA GROSA (1) MILLION REASONS (BRZ) (2)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SAFE AT HOME (2015) (2º TURNO) 15:15 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

- - - 0P 1 SPELLMANA P.Carrizo 3 56 Santillano - Shy Candela M.A.J.Velazco - - - 7S 2 SHARPLES L.Brigas-4 3 56 Il Campione - Santa Emiliana N.Martin Ferro 2S 2S 6S 2S 3 ELINA REGIA F.L.Gonçalves 3 56 Il Campione - Soy Regina L.R.Cerutti - - - 4P 4 KEEP IN TOUCH E.Ortega P. 3 56 Hurricane Cat - Kali Baby J.L.Correa Aranha - - - - 5 RUDD B.Enrique 3 56 Lizard Island - Restrain J.I.Etchechoury - - - 9S 6 DULCE RYE J.Noriega 3 56 Catcher In The Rye - Dulce Ali R.M.Bullrich - 7P 3S 8S 7 TAN CREYENTE W.Pereyra 3 56 Fortify - La Extrovertida J.F.Saldivia - - - - 8 LA BURLADORA M.Valle 3 56 Grand Reward - La Bromista E.Martin Ferro - - 7S 5S 9 MOUGLY R.Bascuñan 3 56 Vagabundo Inc - Mandarine Jelly E.Martin Ferro

ELINA REGIA (3) MOUGLY (9) KEEP IN TOUCH (4)

6a. Carrera - 900 mts. PREMIO: JOY FILOSO (2018) 15:45 hs.

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000

- - - - 1 SR SUFFOLK F.L.Gonçalves 2 55 Portal Del Alto - Discreta Scape A.Pavlovsky - - - - 2 SEÑOR DOMMO E.Ortega P. 2 55 Señor Candy - Domesticated J.C.Aguirre - - - 4P 3 CATCH THE LEAF Jorge Peralta 2 55 Falling Sky - Sandals F.Pellegrini - - - - 4 CREEDENCE C.Velazquez 2 55 Manipulator - Puling Away E.R.Bortule - - - 2S 5 FORTUNATO PASS F.Coria 2 55 Distinctiv Passion - Fortezza Key D.Peña - - - 4S 6 AIRE LIBRE L.Balmaceda 2 55 Hi Happy - Aneta O.F.Labanca - - - 5S 7 WISH TO GO W.Pereyra 2 55 Winning Prize - Great Wish C.C.Cabrera - - 2L 4P 8 EL CLAVELITO M.J.Lopez 2 55 Asiatic Boy - Hareer C.L.Bellier - - 6L 3P 8a TU FUERZA M.A.Sosa 2 55 Forge - Tephra C.L.Bellier - - - 7S 9 EL DESPERTAR A.Cabrera 2 55 Il Campione - Sacsahuana C.A.Linares - - - 4L 10 JUAN OBERON R.Villegas-3 2 55 Juan Talentoso - Rapsodia C.L.Bellier - - - - 11 OLEO JUST R.Frias 2 55 Bodemeister - Ola Polar J.J.Etchechoury

FORTUNATO PASS (5) AIRE LIBRE (6) WISH TO GO (7)

7a. Carrera - 900 mts. PREMIO: AGENCIA HÍPICA GRAL. VILLEGAS - CLUB ECLIPSE 16:50 hs.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). HORARIO A CONFIRMARFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 3. 806. 902

- - - - 1 WHISKY CHOICE F.L.Gonçalves 2 55 Orpen - Whiscolita L.R.Cerutti - - - 0S 2 REINA SONRIENTE Jorge Peralta 2 55 Fyrulays - Noble Queen R.Gaitan Picart - - - - 3 FANTASIA KEY C.Velazquez 2 55 Key Deputy - Fantasy Zone D.Peña - - - 2S 3a QUIMERA KEY F.Coria 2 55 Key Deputy - Que Gotera Cat D.Peña - - - 7S 4 HELEN`S MOON W.Pereyra 2 55 Cosmic Trigger - Helen Mary L.R.Cerutti - - - - 5 KASHI M.La Palma 2 55 Heliostatic - Binary J.M.Giussi - - - - 5a LA POLACA VELOZ L.Vai 2 55 Cabulero Blue - Miss Flica J.M.Giussi - - - - 6 DOÑA ZEN R.Frias 2 55 Long Island Sound - Estas Dulce J.J.Etchechoury

WHISKY CHOICE (1) QUIMERA KEY (3a) HELEN`S MOON (4)

8a. Carrera - 1400 mts. CÁSICO MELGAREJO (L) 17:55 hs.

Yeguas de 3 años y más edad. Peso por edad. HORARIO A CONFIRMARFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

5L 7S 3S 6P 1 GIRL ON FIRE F.Arreguy (h) 4 60 Cityscape - Ginalollo A.R.Godoy 2P 1P 3P 3P 2 GAROTA LOVE G.Calvente 4 60 Cosmic Trigger - Rapunzel M.A.Suarez - 1S 3S 2S 3 ACONIA R.Bascuñan 3 54.5 South Kissing - Aulularia G.E.Scarpello 7S 1P 5P 4S 4 CORIANE F.L.Gonçalves 4 60 Daniel Boone - Candy Marie C.D.Etchechoury - - 1S 1S 5 DOÑA FACTURA W.Pereyra 3 54.5 Orpen - Doña Fatal C.D.Etchechoury

DOÑA FACTURA (5) GAROTA LOVE (2) CORIANE (4)

9a. Carrera - 1400 mts. CLÁSICO URBANO DE IRIONDO (L) 18:25 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por edad. HORARIO A CONFIRMARFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

1L 1L 5P 1P 1 NOCHERO QUERIDO F.L.Gonçalves 4 60 Most Improved - Noche De Sueños L.R.Cerutti - 6P 1P 1P 2 JEAN LOUIS O.Alderete 3 54.5 Lenovo - Candy Milk E.R.Bortule 6P 8P 3S 9S 3 DON BECO M.La Palma 5 60 Lenovo - Shy Prize Girl J.G.Ublich - 2S 1S 1S 4 EL PATIO J.Villagra 3 54.5 Il Campione - Stop Shopping M.A.Cafere 5S 6S 8L 5S 5 FANTASTIC PLANET R.R.Barrueco 6 60 Heliostatic - Fanny Doll J.A.Lofiego

EL PATIO (4) NOCHERO QUERIDO (1) JEAN LOUIS (2)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: UNICO IDOLO (2016) 19:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. HORARIO A CONFIRMARFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 4. 697. 248

- 6S 5S 8S 1 SKEEPERS C.Velazquez 3 56 Falling Sky - Bounceberry H.M.Perez - - - - 2 SCHNITZEL J.Noriega 3 56 Super Saver - Scarlatt P.Nickel Filho - - 5S 2S 3 ANCIENT SONG L.Vai 3 56 Angiolo - Lize Song J.C.Borda - 8S 0S 0S 3a LLEGO TEMPRANO F.J.Lavigna-4 3 56 Le Blues - Suplicas J.C.Borda - - 5S 4P 4 ECUNUMI R.R.Barrueco 3 56 E Dubai - Piuke J.A.Lofiego - - 3S 9S 5 LOMBARDI A.Allois-3 3 56 Lizard Island - La Stravaganza R.A.Cardon - - - - 6 AMARAJE J.Villagra 3 56 Suggestive Boy - Amaya P.P.Sahagian - - - - 7 SOUTHERN COMPANY R.Bascuñan 3 56 Southern Cat - Easy Company R.A.Cardon 0L 0L 0L 9L 8 EL OREJA MOCHA F.Caceres-4 3 56 International - Con Maite A.R.Correa 5S 4S 0S 2S 9 INDIO ELECTRIC L.Brigas-4 3 56 Electricity - Rainy Flir F.R.Cacciabue - - - 0S 9a MESSENGER ELECTRIC M.Aserito 3 56 Electricity - Cima Nevada F.R.Cacciabue - - 7L 4S 10 MONTECU M.J.Lopez 3 56 Montelu - Cutienne N.O.Lucaroni 8L 8L 6P 7S 11 MUÑECO SEATTLE K.Banegas 3 56 Seattle Fitz - Pollar`s Brush M.H.E.Alza - - - - 12 MASTER OF HORSES W.Pereyra 3 56 Master Of Hounds - Inauholly J.F.Saldivia - - 8L 6L 13 SICARIO G.Borda 3 56 Buen Verso - Stormy Nice G.Santacruz N.

ANCIENT SONG (3) LOMBARDI (5) MONTECU (10)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BEAUTY SHINER (2018) 19:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos. HORARIO A CONFIRMARFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 5. 410. 524

0P 6S 3S 7S 1 ROSCOSHOW B.Enrique 4 57 Treasure Beach - Estratega Genial C.C.Cabrera 3P 1P 3P 2S 2 PECATO JOY F.L.Gonçalves 4 57 Fortify - Pecadora Inc E.Martin Ferro 1e 5S 1L 0L 3 CROKY CROKY Jorge Peralta 4 57 Fyrulays - Camrose R.Gaitan Picart 7S 2P 4P 2S 4 FEEL THE WAY L.Brigas-4 4 57 In The Dark - Fricka P.D.Falero Moris 1P 4P 3P 5P 5 IPOLITO R.Frias 4 57 Seek Again - Infanta Rocio M.C.Muñoz 2P 2P 1P 6P 5a SOY TROILO X.X. 4 57 Sebi Halo - Bringing Hope M.C.Muñoz 1S 2S 2S 3S 6 BRIARWOOD J.Villagra 4 57 Incurable Optimist - Insista M.E.Carezzana 2P 1P 2S 3P 7 TREASURE ISLAND E.Ortega P. 4 57 Treasure Beach - Mandarine Jelly N.Martin Ferro - 1S 5S 7S 8 FUNKY BOONE A.Giannetti 4 57 Daniel Boone - Fuzarca C.D.Etchechoury 7S 5S 6S 0S 9 GRISOLADO C.Velazquez 4 57 Portal Del Alto - Roman Lightly L.A.Sanchez

PECATO JOY (2) TREASURE ISLAND (7) BRIARWOOD (6)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ANGIE (2018) 20:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) No Bailo Mas. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (**) Movie Like, Mayo Mcqueen y Candy Cure. HORARIO A CONFIRMARFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

7S 3S 0S 6S 1 NO BAILO MAS F.L.Gonçalves 4 57 Full Mast - Ella Baila N.Martin Ferro 1S 6S 8S 4S 2 MOVIE LIKE R.Frias 4 57 Full Mast - Moncloa J.J.Etchechoury 5L 0S 6P 2L 3 CANTURRIANDO M.A.Sosa 4 57 Heliostatic - Telenovela C.L.Bellier 3S 0S 3S 1S 4 HUITLACOCHE J.Espinoza-3 4 54 Suggestive Boy - Happy Queen A.F.Gaitan D. 1S 5P 1S 5S 5 MAYO MCQUEEN A.B.Valdez-4 4 57 Manipulator - Majestic Empress H.M.Perez 8S 7S 4S 3S 6 CANDY CURE A.Cabrera 4 57 Señor Candy - Lucky Cure C.A.Linares 8P 0S 1S 5L 7 PEPPERONI KEY I.Monasterolo 4 57 Key Deputy - Pura Salsa Cat F.G.Retamoso

NO BAILO MAS (1) HUITLACOCHE (4) MAYO MCQUEEN (5)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: AJOOL (2019) 20:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Princesa May, Baska Voda y Master Wave. HORARIO A CONFIRMARFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100.

1P 2S 1S 1S 1 PRINCESA MAY J.Flores-4 5 57 Sir Winsalot - Honey May M.Alvarez 1P 5P 1P 4P 2 MISS KEY SLEW G.Borda 5 57 Key Deputy - Miss Slew E.G.Accosano 3S 1P 8P 5P 3 CARDIATICA C.Velazquez 5 54 Treasure Beach - Music Stripes H.M.Perez 2L 1L 6L 7L 4 ESTRATEGIA POLITICA E.Candia G.-2 6 55 Strategic Prince - Stormy Polemica D.D.Nieva 3P 3P 3S 9S 5 MISS CHUNGA A.Allois-3 6 52 Indy Point - Miss Clarita E.G.Accosano 1S 3S 7S 6S 6 BASKA VODA B.Enrique 5 57 Sabayon - Beauty Tips J.A.Fren 2S 5S 2S 2S 7 SOFRITA L.Brigas-4 5 57 Roman Ruler - Kathryn`s Spirit E.Martin Ferro 4P 2S 1S 3S 8 MASTER WAVE F.L.Gonçalves 5 57 Mastercraftsman - Royal Wave R.A.Quiroga

MASTER WAVE (8) SOFRITA (7) PRINCESA MAY (1)

14a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: FANTASTIC PLANET (2020 - 2021) 21:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos,6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganarse abonará un 50% más del premio asignado. (*) Subir Salarios, Codigo Buscado, Pachorra Prize y Summer Festival. HORARIO A CONFIRMARFINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000 - INC. DISCO DE LA FORTUNA DE $ 300.000 A $ 800.000

5P 8U 1S 7S 1 SUBIR SALARIOS E.Candia G.-2 5 57 Cosmic Trigger - Doña Dada L.Guidobono 1S 2P 1P 7P 2 REMOTICO E.Ortega P. 5 57 Remote - Zetica E.Martin Ferro 1S 4S 1S 5S 3 CODIGO BUSCADO A.Cabrera 5 57 Seek Again - Codiciable A.Pavlovsky 4S 2S 1S 3S 4 COMO KISSING L.Brigas-4 5 57 South Kissing - No La Compares G.E.Scarpello 2S 6S 4S 1S 5 PACHORRA PRIZE E.Suarez-4 7 55 Mount Prize - Sevilleta R.A.Arredondo 5P 6P 0S 6S 6 ANOCHECIDO SONG R.Bascuñan 5 54 Alcindor - Zamba Cat J.A.Marano 3S 7S 3S 7S 7 SUMMER FESTIVAL F.J.Lavigna-4 5 57 Seek Again - Summer Fest N.Ferro 1P 1L 2P 0L 8 EL CHAMUYO F.L.Gonçalves 6 55 Most Improved - La Chantajista F.M.Panizza 7P 2P 5P 2S 9 FANGO NEGRO B.Enrique 5 54 Sidney`s Candy - Fancy Yankee C.C.Cabrera

EL CHAMUYO (8) FANGO NEGRO (9) COMO KISSING (4) REMOTICO (2)