Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DAMASKINO (2013) (CA) 12:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

- - - - 1 GREGORI M.Valle 3 56 Bodemeister - Grecian L.A.Fragale - - - 3S 2 NOCHE DE POKER C.Velazquez 3 56 Que Vida Buena - Addiction H.M.Perez - - 9S 0S 3 AÑO BUENO B.Enrique 3 56 Star In You - Humbly E.I.Traba - - 2S 6S 4 LENNY K JOY K.Banegas 3 56 Fortify - Amy B Key M.F.Alvarez - - - - 5 SHOW MAGICO L.Balmaceda 3 56 Endorsement - Magic Star O.F.Labanca 4e 3e 7P 4e 6 EXACTLY NOW L.Colasso-4 3 56 John F Kennedy - Exotic Star M.G.Herrera - 0P 2S 2S 7 AMADO EMPEROR W.Moreyra 3 56 Emperor Richard - Lovegiving Type R.A.Gonzalez - - - - 8 WHY GIANT E.Ruarte 3 56 Fragotero - Why Cat C.Palacios - - - 0P 9 EL IMPERIAL J.Medina 3 56 Long Island Sound - La Inmejorable P.D.Falero Moris 9S 4S 2S 4S 10 CHARLY PRINCE G.Borda 3 56 Strategic Prince - Chafalota E.N.Siele

AMADO EMPEROR (7) NOCHE DE POKER (2) LENNY K JOY (4)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: EXTRA TIME (2007) 13:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 6. 900.000

0S 2S 1S 8S 1 GONG OF TRIOMPHE A.Allois-3 5 57 Cima De Triomphe - Girlish Intuition R.F.Morales 0L 9L 2L 2S 2 NOBLE CITY R.Bascuñan 5 57 Cityscape - Reina Noble L.R.Cerutti 4S 3S 9S 6P 3 DEL MUÑECO C.Velazquez 5 57 Galicado - Doll Dress H.M.Perez 5S 2S 1P 6S 4 MAR DORADO A.B.Valdez-4 5 57 Treasure Beach - Estrella Plateada H.M.Perez 0S 0S 0S 5S 5 YOUPAYCASH G.Tempesti V.-4 5 57 Cityscape - Fortune In Faith C.C.Cabrera 0S 4S 3S 2P 6 GLOBAL WHISKY F.L.Gonçalves 5 57 Global Hunter - Gold Bar Lady L.R.Cerutti 2S 7S 5S 3S 7 CROZIER L.Brigas-3 5 57 Cityscape - Criza P.O.Armada

GLOBAL WHISKY (6) DEL MUÑECO (3) MAR DORADO (4)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ALMA DE ACERO (2014) 13:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

4P 2P 2P 6P 1 ISMENDIA L.Colasso-4 5 57 Roman Ruler - Idara J.A.M. Neer - - - 1S 2 PICHINUCA X.X. 6 55 Sabat Husson - South Gallery J.D.Berho 1L 0L 8L 2L 3 BONITA EMPERATRIZ Jorge Peralta 5 57 Knock - Mita Kuña Gonzalo Sarno 0S 6S 0S 9S 4 PERICA RUNNER E.Ruarte 6 55 Star Runner - Kamy Law J.P.Giles 3S 2S 2S 2S 5 SABATILLA L.Brigas-3 5 57 Sebi Halo - Illa Ticsi G.E.Scarpello 1P 5S 3P 8P 6 INDIA JACKIE J.Paoloni-3 5 57 John F Kennedy - Nospots R.F.Arce 3S 4S 2S 1S 7 ATALAYA THE GUANTE F.L.Gonçalves 5 57 Winning Prize - Atalaya C.C.Cabrera 2S 7S 2S 1S 8 TINTURA CANELA F.J.Lavigna-4 5 57 Sidney`s Candy - Tinta China D.D.Nieva 4P 3S 9L 4P 9 COBIJA D.Lencinas-3 6 55 Señor Candy - Argentinisima A.O.Rodriguez 5S 1S 3S 7S 10 CHICA TALENTOSA T.Baez-4 5 57 Equal Talent - Miss Sleeper L.S.Bedoya 3S 3S 3L 3S 11 GRINGA ROMANA R.Alzamendi 5 57 Roman Ruler - Gringa Torda M.A.Cafere

ATALAYA THE GUANTE (7) SABATILLA (5) PICHINUCA (2)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DAMASKINO (2013) (CA) (2º TURNO) 14:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

5S 6S 2L 6L 1 HOLZEM M.Valle 3 56 Winning Prize - Honey Gulch A.O.Martinez - - 9S 9S 2 KISSING LAKE E.Ruarte 3 56 Anjiz Lake - Tank Dozen E.N.Siele 8S 8S 2S 3S 3 BRUJO DEL ACORDEON T.Baez-4 3 56 Greenspring - Twang L.S.Bedoya - - - - 4 INDIO THUNDER J.Paoloni-3 3 56 Star Runner - Sweet Thunder Sue R.R.Sillem - - - - 5 SEÑOR DE LUZ R.Bascuñan 3 56 Fortify - South Besa C.A.Bani - - 0S 0S 6 HOLLISTER M.R.Nuñez 3 56 Homage - Ciencia Exacta H.F.Diaz - - - - 7 AMIGO OPTIMISTA G.Borda 3 56 Todo Un Amiguito - New Beginnig P.O.Armada - - - 5S 8 SUPER SOLO J.Villagra 3 56 Cityscape - Hydrant G.E.Romero 1e 5S 2S 2e 9 FULL HISTORY F.L.Gonçalves 3 56 Full Mast - Contala Key J.C.Gimenez - - - 0S 10 DOCTOR POOL A.B.Valdez-4 3 56 Acertame - Bongusto V.H.Fahler

FULL HISTORY (9) BRUJO DEL ACORDEON (3) SEÑOR DE LUZ (5)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MILIONE (2020) (CA) (OPCIONAL) 14:30 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Recargo de 2 kilos por cada Clásico G1, G2, G3 Y Listado ganado. (Los jockeys aprendices sin descargo). (No podrán inscribirselos ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadasdesde el 1º de Diciembre de 2021). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Masnou, Our Royal Singer, Alemonia y Tu Cala.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

1S 4S 2S 1S 1 MASNOU B.Enrique 3 56 Safety Check - Saint Barth C.C.Cabrera 5S 2S 1S 1S 2 OUR ROYAL SINGER F.L.Gonçalves 3 56 Catcher In The Rye - Our Royal Dancer N.Martin Ferro 3L 1L 2L 1L 3 FIVEDOLARBILL G.Borda 3 56 Homage - Five Fishes M.S.Sueldo 4P 1L 2L 3L 4 MOST BRILLER J.Villagra 3 58 Most Improved - Madame Chourrout M.A.Cafere 4L 9L 6S 1P 5 TARSINIA E.Candia G. 3 53 In The Dark - Tarsa Girl O.F.Labanca 3S 4L 1L 1L 6 LINDA GLOSS L.Balmaceda 3 56 In The Dark - Lipgloss O.F.Labanca 4S 1S 4S 1S 7 ALEMONIA O.Alderete 3 56 Endorsement - Ackaway E.R.Bortule 1S 4S 1S 8S 8 TU CALA I.Monasterolo 3 56 Jurabas Tu - Kissme Water G.E.Scarpello

OUR ROYAL SINGER (2) MOST BRILLER (4) ALEMONIA (7)

6a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: JOLLY GOOD (2019) (CA) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestosen la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

6S 1S 5S 4S 1 LINGARD B.Enrique 4 57 Interaction - Desert Dream M.L.Castellazzi 5e 1e 4S 1S 2 REMOTE PLAY I.Monasterolo 4 57 Remote - Zensations R.L.Ricchi 7P 6S 1S 8P 3 COLOSIMO W.Moreyra 4 57 Manipulator - Athyrium R.A.Gonzalez 6P 0P 9P 1P 4 MACRON A.Allois-3 4 57 Aspire - Ella Es Pura R.C.Gutierrez 7S 6L 4P 4L 5 SEBISTIAL P.Sotelo 4 57 Sebi Halo - Intersecreta M.E.Berti 3S 4S 2S 5P 6 LEAF REWARD F.L.Gonçalves 4 57 Grand Reward - Leaf Storm E.Martin Ferro 9S 4S 4S 2S 7 AMIGO STORM L.Brigas-3 4 57 Storm Donoso - Amiguita Shina P.P.Sahagian 9S 2S 2S 4S 8 SOVIET`S SEEK J.Espinoza-3 4 57 Seek Again - Soviet Lady C.A.Linares 1e 4S 1S 6S 9 GRAN EQUAL M.Valle 4 57 Equal Stripes - Gran Oportunidad J.M.Varga 2S 1S 4S 3S 10 DA CAPO AL FINE L.Recuero-4 4 57 Galicado - Makila D.A.Acosta 5S 6S 0S 9S 11 GRISOLADO G.Bellocq 4 57 Portal Del Alto - Roman Lightly L.A.Sanchez 3S 1S 9S 7S 12 MUIÑO R.Bascuñan 4 57 Grand Reward - La Campoy C.A.Bani 2L 3L 2S 1S 13 DIGAMELO G.Borda 4 57 Cima De Triomphe - Diga M.S.Sueldo

LEAF REWARD (6) DA CAPO AL FINE (10) DIGAMELO (13)

7a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: RIO PLATEADO (2012) (CA) 15:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - 0P 9S 1 LA ARMONICA J.Villagra 3 56 Le Blues - As You Wish G.J.Frenkel S. - 2L 2L 3S 2 REALLY SEIVER J.Espinoza-3 3 56 Super Saver - Real Nistel N.A.Gaitan - 6S 5S 9P 3 BAUTIZADA KAL R.Frias 3 56 Anak Nakal - Pila Milagrosa V.Penna - - - - 4 NIÑA ADORADA F.J.Lavigna-4 3 56 Portal Del Alto - Abonanza C.A.Linares - - 0P 7S 5 SPELLMANA P.Carrizo 3 56 Santillano - Shy Candela M.A.J.Velazco - - - - 6 KALAROA M.Valle 3 56 Catcher In The Rye - Katherine`s Halo E.Martin Ferro - - - - 7 ALMA ILUMINADA I.Monasterolo 3 56 Alma De Acero - Glimpse J.C.Cravero - - 8S 5S 8 SUPER MONDS L.Colasso-4 3 56 Super Saver - Sea Diamonds J.A.M. Neer - - - 6S 9 DISTINTA CITY F.Correa 3 56 Cityscape - Distinta Nistel C.R.Forastiero - - - 0P 10 BRISAS DE INDIANA T.Baez-4 3 56 Cima De Triomphe - Indiana Catcher G.Scagnetti - - - 4S 11 IMPERAINA S.Piliero 3 56 Idalino - Manhattan Queen R.A.Gonzalez - - 8S 5S 12 PANTERA BLANCA A.Allois-3 3 56 Lizard Island - Paloma Blanca R.A.Cardon - - - 4S 13 COME FOWARD W.Moreyra 3 56 Señor Candy - Come Out H.M.Mujica

REALLY SEIVER (2) IMPERAINA (11) COME FOWARD (13)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: RIO PLATEADO (2012) (CA) (2º TURNO) 16:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- 8L 5L 8S 1 MAGA TEXANA G.Borda 3 56 Nashville Texan - Mi Rayuela M.S.Sueldo - - - 6S 2 PISTERA GUAPA P.Carrizo 3 56 Daniel Boone - Performance Best J.C.Aguirre - - - - 3 BRISCA E.Ruarte 3 56 Fragotero - Sky Voneta C.Palacios - 2S 2S 7S 4 MANDY`S POPE C.Velazquez 3 56 Got Talent - Storm Derrianne H.M.Perez - - - - 5 POLVORA K.Banegas 3 56 John F Kennedy - Postergada M.F.Alvarez - - - 7P 6 ISLA TORMENTOSA L.Noriega 3 56 Long Island Sound - Stormy Mia E.O.Martucci 6S 0S 9S 0S 7 AGATA SAM L.Brigas-3 3 56 Kamy Rey - Justiciera Sam S.R.Loyola - 7S 5S 5S 8 VILLA MEDICI J.Villagra 3 56 Angiolo - Magic Mask M.A.Cafere - - - - 9 ETAPA FINAL L.Colasso-4 3 56 Il Campione - Inter Plus J.A.M. Neer - - 3S 4S 10 CALSTAR SI R.Frias 3 56 Silentio - Calumet Star V.Penna - - - 6P 11 FOCARA M.Valle 3 56 Catcher In The Rye - Forever Indy E.Martin Ferro 4S 6S 2S 3S 12 NEW GIFT A.Allois-3 3 56 In The Dark - Not For Touch E.G.Accosano - 5S 3S 6S 13 CARAMEL SONG B.Enrique 3 56 Alcindor - Garrapiñada A.F.Gaitan D.

CALSTAR SI (10) NEW GIFT (12) VILLA MEDICI (8)

9a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BICEPS (2015) (CA) 16:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una o dos carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Marcala, Ahmada Stripes y Tajina.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10.

5S 3S 3L 5L 1 MARCALA J.Espinoza-3 5 57 Master Of Hounds - Balcadora L.M.Carabajal 4S 3S 2S 3S 2 MAÑANA CAMPESTRE B.Enrique 5 57 City Banker - Siempre Manana C.C.Cabrera 7S 5S 7S 7S 3 DONA SIMONE F.J.Lavigna-4 5 57 Storm Embrujado - Curly Sue G.E.Romero 9P 7S 2S 1S 4 MARCIA WINTER M.Aserito 5 57 Master Of Hounds - Maggie Pop A.M.Corbalan 5P 1S 3S 3P 5 MISS BRORA A.Paez 5 57 Ejekutor - Gold Label J.S.Maldotti 9P 6P 6P 0P 6 EQUAL COMIC L.Brigas-3 6 55 Equal Manners - Comic Strip J.A.Caraballo 1S 8S 1S 2S 7 AHMADA STRIPES T.Baez-4 5 57 Equal Talent - Piluchonita J.J.Bello 7S 7S 3L 6L 8 TAJINA F.L.Gonçalves 5 57 John F Kennedy - Tanganika J.F.Viviani

AHMADA STRIPES (7) MISS BRORA (5) MARCIA WINTER (4)

10a. Carrera - 2000 mts. CLÁSICO TRESIETE (L) 17:00 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

2S 3S 1S 4S 1 FORTIN CHACO M.Valle 3 50.5 Daniel Boone - Feel The Song C.D.Etchechoury 2P 7P 5P 1S 2 MENINO DO RIO J.Espinoza 3 50 Fortify - Desert Dream A.F.Gaitan D. 1L 1S 1S 7L 3 EL DARWIN G.Borda 4 60 Il Campione - Brandha L.R.Cerutti 7S 5S 1S 2S 4 HEDY A.Allois 4 52 Interaction - Happy Year R.A.Cardon 7L 1S 3S 1S 5 SOVIET AGAIN W.Pereyra 5 59.5 Seek Again - Soviet Filly L.R.Cerutti 8S 3P 5S 1P 6 EVITANDOTE F.L.Gonçalves 4 60.5 John F Kennedy - Evidancer N.Martin Ferro 1P 1P 1D 3P 7 ECOLOGO ESTRELLA F.Coria 5 58.5 Ecologo - Athena Starwoman G.R.Veliz 1S 8S 3S 1S 8 VITTORIO R.Frias 4 51 Fuego E Hierro - Victoria Fizz C.A.Linares

FORTIN CHACO (1) EVITANDOTE (6) SOVIET AGAIN (5)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EL BULUBU (2017) (CA) 17:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una o dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Arpad y Ciardino.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

4S 3S 1S 0S 1 MALRAUX A.Paez 6 55 Treasure Beach - Mia Papa C.C.Cabrera 3L 0L 2S 1S 2 QUITO JOY G.Borda 5 57 Fortify - South Queen L.R.Cerutti 6P 9S 5S 1S 3 CAT MARRON E.Suarez-4 5 57 Hurricane Cat - La Gotika N.F.Caviglia 1S 5S 2L 6L 4 NEW ROMAN L.Balmaceda 5 57 Endorsement - New Romantic O.F.Labanca 1P 4S 7P 4P 5 ROMAN DARK F.Gimenez-4 7 55 Roman Ruler - Beauty Dark J.L.Rivollier 2L 3L 3L 1L 6 GLOBAL HALO S.Barrionuevo 5 57 Global Hunter - Sapphires N Halos C.C.Cabrera 7S 6S 3S 8S 7 ARPAD S.Conti-4 6 55 Galicado - Extra Magic O.F.Conti 9S 0P 7S 1S 8 SHONNY T.Baez-4 7 55 Equal Stripes - Shillyshally J.D.Ruvelli 6S 2S 1S 1S 9 CIARDINO S.Piliero 5 57 Violence - Candy Cookie L.A.Ojeda 7S 5S 4P 5P 10 CHANGEOVER DAYS F.J.Lavigna-4 6 55 Sixties Icon - Indiana Catcher G.Scagnetti

QUITO JOY (2) GLOBAL HALO (6) MALRAUX (1)

12a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: VINCULAR (2006) 18:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carreras. Peso: 5 años 57 kios, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 601. 622.

3S 4S 5P 1S 1 ISLAND PROFILE A.Allois-3 5 57 Lizard Island - Sadler`s Profile J.J.Bo 3S 5P 6S 6S 2 MISS AGAIN W.Pereyra 5 57 Seek Again - Miss Ojea L.R.Cerutti 4P 1P 9P 2P 3 CHE MADAMA O.Alderete 5 57 Remote - Forty Mairesse L.F.Tavares 3P 7P 4P 4P 4 KILBURN X.X. 5 57 Treasure Beach - Kiburg J.A.Urtiaga 7S 8S 3S 5S 5 MY SERVE F.J.Lavigna-4 5 57 Gold Gulch - Murmuring G.A.B.Keheyan 8P 4P 7P 4P 6 ICY JOYA E.Suarez-4 5 57 Icy Glory - Joya Nunca Taxi A.O.Urdagaray 3S 2S 5S 4S 7 AKASHA R.Alzamendi 5 57 Angiolo - Sacsahuana H.D.Nicodemo 5S 1S 2S 2S 8 SIEMPRE CONTIGO L.Brigas-3 5 57 John F Kennedy - Tetatet D.D.Nieva 6S 3P 8S 3P 9 EPINICIA C.Velazquez 5 57 Easing Along - Express Time P.G.Guerrero 3P 0P 7S 5S 10 DOÑA COPA J.Espinoza-3 5 57 Seek Again - Doña Cobra G.H.Verde 3L 0L 6L 0L 11 FLOURISH L.M.Fer`dez 5 57 Violence - Fashion Moon L.E.Blanco 3P 7P 6S 3S 12 MASTER COCKTAIL R.Blanco 5 57 Mastercraftsman - Cocktail Attire A.F.Gaitan D. 4S 3P 2P 5S 12a MASTER SONG L.Recuero-4 5 57 Mastercraftsman - Blissful Song A.F.Gaitan D.

CHE MADAMA (3) MASTER COCKTAIL (12) SIEMPRE CONTIGO (8)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MISTER TIN (2011) (CA) (OPCIONAL) 18:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

6P 5P 8P 3P 1 PONZIO R.Bascuñan 4 57 Fire Slam - Palabritas Jorge Gargano 0S 9S 0S 0S 2 SAYEN PRIZE J.Espinoza-3 4 57 Mount Prize - Exija In H.R.Nieva - - - 0P 3 ELECTO R.R.Barrueco 4 57 Cima De Triomphe - Heleta M.A.Diaz 0S 5S 6S 0L 4 REALLY STRATEGIC No Correra 4 57 Strategic Prince - Real Proof J.A.Doello 6S 0S 7S 4S 5 VEGANO DARK M.Aserito 4 57 Sixties Icon - Vegana M.Puerari D. 0S 0S 0S 9S 6 POKER MAN L.Balmaceda 4 57 Equal Stripes - Poker Lady J.D.Ruvelli 9S 2S 0S 5S 7 EL INTER A.Fuentes 4 57 Interaction - Espantadora J.A.Romero 6P 4P 3P 3S 8 WAVE RANGE G.Borda 4 57 Orpen - Wasim M.S.Sueldo - - 7S 8S 9 HIGHNESS GEORGE A.Paez 4 57 Orpen - Her Royal Ness C.C.Cabrera 7S 6S 8S 7R 10 GIANT GLORY S.Barrionuevo 4 57 Giant Killing - Honorosa J.Poschke 8S 0S 9S 6S 11 PALPITEIRO F.Correa 4 57 Star Runner - Palpiteira J.A.Ionadi - 9S 2S 6S 12 RIO PRIZE G.Bellocq 4 57 Manipulator - Turf Legend A.J.Pacheco

WAVE RANGE (8) EL INTER (7) RIO PRIZE (12)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MISTER TIN (2011) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 19:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

0S 5S 7S 6S 1 LO MEJOR DEL AMOR J.Espinoza-3 4 57 Orpen - Eye Of Stone C.A.Linares 9S 5S 0S 8S 2 SUPERADOR ACTION A.Paez 4 57 Interaction - Saratoga Charm C.C.Cabrera - - - 7S 3 AÑOS CUVEE Jorge Peralta 4 57 Tantos Años - Take Cuvee F.O.David - - - 7P 4 SEPARADOR L.Brigas-3 4 57 Sebi Halo - Introvertida J.E.Manzone - - 8S 0S 5 THEODORE ONE J.Paoloni-3 4 57 Horse Greeley - The Charming One R.F.Arce 3S 9S 3S 3S 6 GUALICHO VAN G.Borda 4 57 Lago Ness - Flauta Van D.J.Perez Chiama 1e 0P 0S 8T 7 ARGUIAS K.Banegas 4 57 Angiolo - Syracuse F.Ballesteros 4S 6S 4S 7S 8 TURKO FINAL F.Correa 4 57 Latiendo - Turkaman C.B.Carretto 5P 8P 6S 0S 9 GLOBAL JOKER J.Medina 4 57 Global Hunter - Tough Way J.A.Paez - - - 0S 10 FUNN FIRST P.Carrizo 4 57 Fun Man - Make A Song J.C.Aguirre 2S 2S 7S 7P 11 GOOD KNOCK R.Bascuñan 4 57 Knockout - Star Rate M.A.Santiago 3S 6S 2S 3S 12 SOY MASTER L.Colasso-4 4 57 Master Of Hounds - Soy La Rosa E.G.Accosano

SOY MASTER (12) GOOD KNOCK (11) AÑOS CUVEE (3)

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: IMMACULATE (2010) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100.

- - 0S 0S 1 LADY DONT WORRY L.Vai 4 57 Dont Worry - Otzan G.C.Ortelli - - 2S 5S 2 SIGNED P.Carrizo 4 57 Asiatic Boy - Autografiada H.A.Mascetti 5P 0S 0S 5S 3 CROQUIGNOLET E.Recuero 4 57 Expressive Halo - Rapada C.E.Acevedo 2S 8S 7S 7P 4 LUNA LIBRIANA A.Allois-3 4 57 E Dubai - Percanta Husson R.O.Taborda - - 6S 7S 5 STAR BARONESA F.Coria 4 57 Galan De Cine - La Rumbosa L.A.Fragale 6P 7P 4S 0S 6 GRACE STRIPES A.I.Romay 4 57 Enzo Stripes - Amazing Grace R.G.Michelena - - - - 7 BAHIA CORTINES G.Bellocq 4 57 Manipulator - Oh Bahia A.J.Pacheco 2S 5S 6S 7L 8 STAR MANDIRA L.Brigas-3 4 57 Star Runner - Mandira F.A.Garces 2e 6e 6e 8e 9 GENOUSSI L.Recuero-4 4 57 Safety Check - Bluetooth D.A.Acosta - - - 8S 10 FIGURA NOCTURNA S.Conti-4 4 57 In The Dark - Gran Figurita R.D.Lopez 2S 4S 8S 5S 11 GITANILLA S.Arias-3 4 57 Idalino - La Puntillosa E.G.Sala 3S 5S 5S 3S 12 REGLAS REALES Jorge Peralta 4 57 Lenovo - Realistica F.O.David

SIGNED (2) REGLAS REALES (12) STAR BARONESA (5)

16a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: IMMACULATE (2010) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Diciembre de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

5P 2S 5S 5S 1 IDA RED L.Brigas-3 4 57 Il Campione - Idina A.A.Saval - - - - 2 REINA VIKINGA L.Colasso-4 4 57 Suggestive Boy - Free Vikinga J.A.M. Neer 8S 5P 8S 3P 3 BLOOD STAR P.Carrizo 4 57 Blood Money - Columbus Star C.E.Aguirre - - - - 4 MAESTRA YANKEE G.Borda 4 57 E Dubai - Yankee Spirit J.F.Larroque - 0S 0S 6S 5 SOUTHERN SPIRIT R.R.Barrueco 4 57 Sixties Icon - Little Anna M.I.Rizza 4S 9P 4S 5S 6 HIT SMART Jorge Peralta 4 57 Hit It A Bomb - Distinguida Ness F.O.David 4S 7S 3S 2S 7 ALEGRIA ROAD M.Valle 4 57 Bella Shambrock - Chapera Road O.M.Almada 8S 6S 7S 0S 8 STAR MARISKA R.Alzamendi 4 57 Galan De Cine - Pretty Woman Real H.D.Nicodemo 4S 5S 6S 4S 9 FULL HALO E.Recuero 4 57 Full Mast - Sadler S Halo C.E.Acevedo - - - 0S 10 CANDY LLAN E.Torres 4 57 Maumillan - Candy Bebota A.F.Franco 9P 9P 9S 9S 11 FULL OF DREAMS T.Baez-4 4 57 Valid Stripes - Potra Tuozza J.D.Ruvelli 5S 8S 2S 7S 12 OPEN YOUR HEART G.Tempesti V.-4 4 57 Ecologo - Madonna Is Back J.A.Fali

IDA RED (1) FULL HALO (9) ALEGRIA ROAD (7) OPEN YOUR HEART (12)