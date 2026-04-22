Fuerte caída de Milei en el ranking regional de presidentes

El presidente Javier Milei registra una fuerte caída en el ranking de imagen de los mandatarios latinoamericanos.
La imagen del presidente Javier Milei volvió a caer en el ranking de mandatarios de América Latina correspondiente a abril de 2026 y quedó entre los seis peores de la región.
Un relevamiento de la consultora CB Global Data correspondiente a abril de 2026 lo ubica en el puesto 14 entre 18 mandatarios de América Latina, con un 36,2% de imagen positiva y un 59,7% de negativa.
En el caso de la Argentina, la encuesta destaca la caída de 6,1% en la imagen de Milei, y desglosa la negativa en 46,3 de “muy mala” y 13,4 de “mala”; mientras que la positiva se compone con 28,0 de “muy buena” y 8,2 de “buena”.
En la cima del ranking de abril se ubican Nayib Bukele, de El Salvador, con 70,1% de imagen positiva, seguido por Claudia Sheinbaum, de México, con 69,8%, y Rodrigo Chaves, de Costa Rica, con 59,5%.
En el extremo opuesto aparecen los mandatarios con peor imagen: José María Balcázar, de Perú, con 17,9%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 27,5%; y José Raúl Mulino, de Panamá, con 34,1% de aprobación.
En cuanto a la evolución mensual, el mayor crecimiento lo registró Rodrigo Chaves (+2,7 puntos), mientras que la caída más pronunciada fue la de José María Balcázar (-7,3 puntos).
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