Fuerte caída de Milei en el ranking regional de presidentes

En el extremo opuesto aparecen los mandatarios con peor imagen: José María Balcázar, de Perú, con 17,9%; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 27,5%; y José Raúl Mulino, de Panamá, con 34,1% de aprobación.

En cuanto a la evolución mensual, el mayor crecimiento lo registró Rodrigo Chaves (+2,7 puntos), mientras que la caída más pronunciada fue la de José María Balcázar (-7,3 puntos).

Ranking presidentes de abril 2026