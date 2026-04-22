Un descubrimiento bajo tierra podría aportar nuevas pistas sobre el Arca de Noé

El investigador relacionó esas cavidades con el relato bíblico y mencionó los "tres niveles" del arca. "En el relato bíblico, se dice que el Arca tenía tres cubiertas", explicó. "Dios le dijo a Noé que metiera a los animales. Y esos animales se habrían quedado allí, además de Noé y su familia. Lo interesante es que estos vacíos están alineados bajo tierra y no son aleatorios", agregó.

El equipo también llevó adelante análisis de suelo, cuyos resultados Jones interpreta como un posible indicio de diferencias entre el interior y el exterior de la formación. "En 2024, tomamos 88 muestras de suelo aleatorias dentro y fuera de esa forma de barco", afirmó. "Lo que mostraron fue que el suelo dentro de la forma del barco tenía tres veces más materia orgánica que justo afuera, y un 38 % más de potasio", destacó, señalando que esto indicaría características particulares del terreno.

Jones sugirió que una estructura de madera podría haberse degradado con el paso de miles de años, dejando una "firma química" distintiva. El arqueólogo sostiene que los datos observados apuntan a que podría tratarse del arca mencionada en la Biblia. "Es exactamente el vínculo que se da con la Biblia. Son 300 codos egipcios. Para nosotros, estas son líneas positivas que estamos siguiendo, y está mostrando que hay más por encontrar", afirmó.

Además, el investigador mencionó la presencia de supuestos fósiles en los alrededores como evidencia de un gran diluvio, aludiendo a hallazgos de coral antiguo y conchas marinas en zonas elevadas. Según Jones, esto demostraría que "en algún momento esta zona estuvo bajo el agua". Sin embargo, el propio informe de GB News aclara que una explicación más aceptada es que esas rocas, hoy situadas a gran altura, fueron elevadas a lo largo de millones de años por procesos tectónicos que levantaron antiguos fondos marinos.