Un descubrimiento bajo tierra podría aportar nuevas pistas sobre el Arca de Noé

El arqueólogo Andrew Jones asegura que "es exactamente el vínculo que se da con la Biblia. Para nosotros, estas son líneas positivas que estamos siguiendo, y está mostrando que hay más por encontrar".
El investigador Andrew Jones señaló en GB News que recientes estudios con radar de penetración terrestre (GPR) y análisis de suelo en una formación rocosa del Monte Ararat, en Turquía, detectaron estructuras subterráneas que, según su interpretación, podrían fortalecer la hipótesis de que el sitio estaría vinculado con el Arca de Noé.
Desde hace años, el arqueólogo investiga una formación hallada en 1959, ubicada a casi 2.000 metros de altura, que de acuerdo con los reportes tiene una forma similar a la de una embarcación. El informe señala que mediría cerca de 156 metros de longitud, una cifra que coincidiría con las dimensiones mencionadas en el capítulo 6 del Génesis si se consideran codos egipcios.
Jones explicó que, tras nuevas exploraciones, su equipo identificó "corredores" bajo la superficie, a los que describió como "túneles" que siguen un patrón. "Hemos encontrado 'túneles' que bajan en línea recta por el centro del 'barco' y por el borde interior de la forma del barco, todos conduciendo a una cavidad central, a la que llamo el atrio", detalló.
El investigador relacionó esas cavidades con el relato bíblico y mencionó los "tres niveles" del arca. "En el relato bíblico, se dice que el Arca tenía tres cubiertas", explicó. "Dios le dijo a Noé que metiera a los animales. Y esos animales se habrían quedado allí, además de Noé y su familia. Lo interesante es que estos vacíos están alineados bajo tierra y no son aleatorios", agregó.
El equipo también llevó adelante análisis de suelo, cuyos resultados Jones interpreta como un posible indicio de diferencias entre el interior y el exterior de la formación. "En 2024, tomamos 88 muestras de suelo aleatorias dentro y fuera de esa forma de barco", afirmó. "Lo que mostraron fue que el suelo dentro de la forma del barco tenía tres veces más materia orgánica que justo afuera, y un 38 % más de potasio", destacó, señalando que esto indicaría características particulares del terreno.
Jones sugirió que una estructura de madera podría haberse degradado con el paso de miles de años, dejando una "firma química" distintiva. El arqueólogo sostiene que los datos observados apuntan a que podría tratarse del arca mencionada en la Biblia. "Es exactamente el vínculo que se da con la Biblia. Son 300 codos egipcios. Para nosotros, estas son líneas positivas que estamos siguiendo, y está mostrando que hay más por encontrar", afirmó.
Además, el investigador mencionó la presencia de supuestos fósiles en los alrededores como evidencia de un gran diluvio, aludiendo a hallazgos de coral antiguo y conchas marinas en zonas elevadas. Según Jones, esto demostraría que "en algún momento esta zona estuvo bajo el agua". Sin embargo, el propio informe de GB News aclara que una explicación más aceptada es que esas rocas, hoy situadas a gran altura, fueron elevadas a lo largo de millones de años por procesos tectónicos que levantaron antiguos fondos marinos.
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