Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

CLARITO IN

BEST KISSING

Winning Prize - Second Bridge Mary

Seek Again - Soviet Filly

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 7.000.000

Global Hunter - Self Confidence

True Cause - Luna Sam

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

NO PLACE

YACAERAN (3) MI VIDA NOCTURNA (8) NO PLACE (2)

Productos de 3 años ganador de una carrera. (Las Potrancas descargarán 2 kilos). Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo). (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1ºde Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 900.000.

True Cause - Covet

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

Remote - New Real Deal

NEAR YOU

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

Reflecting - First Glance

MACHITOS FIRST LOOK

Santillano - Such A Dream

Maranesi - Confessin` The Blues

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10.

Seek Again - Miss Carry Step

Seek Again - La Laiza

Handicap para yeguas de 3 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% másdel premio asignado. (*) Discoveries, Sing Sing Sing, Coriane, Madonna Rucellai y Incidente. (**) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (**) Simple Melodie.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

Catcher In The Rye - Institutriz

Remote - Sing In Holiday

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

In The Dark - Candyta

Que Vida Buena - Free And Ready

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Diciembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 3. 461. 672

Seek Again - Figurata

John F Kennedy - Only Music

Galicado - Felicitas One

Catcher In The Rye - Miss Landriscina

Master Of Hounds - Soundless

True Cause - Charlie`s Sword

CHARLIE`S CAUSE

CHARLIE`S CAUSE (1) LA JEFA (2) BIEN ALTA (12)

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

Orpen - Queen Of Rain

QUEEN OF ART

Ecologo - The Vision

Master Of Hounds - Stay Tuned

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000

Que Me Dices - Akatizia

QUE ME CUIDEN

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100.

True Cause - La Cherie

LAST DANCER

Aspire - After She

TAKE ON

TAKE ON (3) LAST DANCER (8) SUPER TRACY (10)