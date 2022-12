Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LA PANDITA (2000) 13:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

8S 3e 2e 2e 1 QUE PROFESORA F.J.Lavigna-4 5 57 Que Vida Buena - La Represora E.D.Roldan 5S 4S 0S 7S 2 DOÑA ELVIRA L.Garcia-3 5 57 Recital - Stormy Sanadora L.A.Fragale 8S 5S 5S 6S 3 RUSSIAN QUEEN A.Allois-3 6 55 Russian Blue - Reina Karpan E.H.Velazquez 2S 8P 0L 2S 4 TWIPPER L.Recuero-4 6 55 Cima De Triomphe - Twichy M.A.Santiago 4S 4S 2S 3S 5 EXCITING NAZARENA J.Flores-4 5 57 Soy Nazareno - Exitosa Luna J.A.Lopez 9P 5P 3P 4P 6 ILCARA LEF C.Velazquez 6 55 Endorsement - Isola Di Corsa C.M.Saini 7S 4S 4S 4S 7 YA NO SER M.Gonzalez 5 57 Sir Winsalot - Spanakopitas N.D.Ortiz 2V 3f 6P 2S 8 AMARULA GOLD A.Paez 5 57 Sidney`s Candy - Akaisha A.C.Glades 5S 3S 5P 8S 9 TIERNA MELODIA X.X. 6 55 Soy Juguete - Coal Melodiosa A.M.Calcagno 2S 7S 2S 2S 10 CURSORA DUBAI P.Carrizo 5 57 E Dubai - Cursora Real V.D.Basavilbaso 7S 5S 2S 4S 11 NUDARA S.Barrionuevo 6 55 Global Hunter - Nummi J.A.Marano 6P 5P 5S 6S 12 QIF PIRATA B.Enrique 5 57 Hook The Pirate - Keep Runing G.R.Hildt

CURSORA DUBAI (10) NUDARA (11) AMARULA GOLD (8)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: AJOOL (2019) 14:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20

4S 6S 5S 1S 1 REY ÑOQUI C.Velazquez 4 57 Flesh For Fantasy - Reina Re A.J.O.Ravassa 1S 2L 3S 8P 2 DOQUIER J.Villagra 4 57 Flesh For Fantasy - Disappear M.A.Cafere 6S 3S 7S 7S 3 ROSCOSHOW X.X. 4 57 Treasure Beach - Estratega Genial C.C.Cabrera 3S 4S 3S 1S 4 SAY NEVER AGAIN W.Moreyra 4 57 Curlinello - Saint Olsen G.E.Romero 4P 2S 3S 7P 5 FEEL THE WAY L.Brigas-3 4 57 In The Dark - Fricka P.D.Falero Moris 1S 5S 8P 0S 6 LAGO MORENO F.L.Gonçalves 4 57 Seek Again - La Laguna Azul L.R.Cerutti

SAY NEVER AGAIN (4) DOQUIER (2) FEEL THE WAY (5)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ANJIZ STAR (2005) 14:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

0S 7S 6S 8S 1 MISSION DUBAI A.Paez 4 57 E Dubai - Miss Riel V.H.Fahler 4S 5S 5P 2S 2 EGALITARIAN O.Alderete 4 57 Il Campione - Dance Card E.D.Diaz 0S 2S 3S 2S 3 PERU CITY L.Brigas-3 4 57 Cityscape - Perugia Emper P.G.Falero - - 0S 4P 4 PIPELINE PRO J.Medina 4 57 Hurricane Cat - Hawaian Sunset P.D.Falero Moris 7P 0S 5S 3S 5 JOHN PASMAN E.Torres 4 57 John F Kennedy - Mani Parade R.Buonocore 5P 6P 0L 8P 6 MAESTRO DE TANGO R.Villegas-3 4 57 Master Of Hounds - La Maizani Juan R. Gutierrez 5e 5e 3e 3e 7 SHINING ARMOR X.X. 4 57 Ap Candy - Shining Force M.A.Lopez - 0S 4S 3S 8 BIG MUDDY E.Ortega P. 4 57 Cityscape - O.k. Angie J.O.Gonzalez

PERU CITY (3) BIG MUDDY (8) JOHN PASMAN (5)

4a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: EL FANGOTE (2015) 15:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

- 1P 0P 6L 1 PORTAL DE LUJO P.Carrizo 5 57 Portal Del Alto - Lujy R.O.Liberatore 2S 0S 6S 4S 2 ECO DIM U.Chaves-3 5 57 Ecologo - Delfi Dim R.R.Molla 1S 8P 8P 3S 3 POTOTEO J.Medina 7 55 E Dubai - Mina Sola W.G.Camaño 2P 3P 3P 3S 4 RECARANO F.Correa 5 57 Winning Prize - Roman Emily C.B.Carretto 3S 5S 1e 1S 5 LINDO AMIGO BLUES K.Banegas 5 57 Le Blues - Doña Strech G.A.Munguia - 1P 6P 7e 5a SIKINOS X.X. 5 57 Sebi Halo - Brenta Parodi G.A.Munguia - 1P 0P 6P 6 PLAY FOR FREE A.Fuentes 7 55 Poseidon`s Warrior - Pura Fiesta Cat H.A.Avalos 6S 4P 2P 2S 7 VIRADOR F.L.Gonçalves 5 57 Lenovo - Ida Porter I.C.Simonovich 3S 0P 6S 0S 8 AGRELO A.Giorgis 5 57 Angiolo - Rosinante C.E.Zampone

VIRADOR (7) LINDO AMIGO BLUES (5) RECARANO (4)

5a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: MUSIC VAN (2013) 15:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

0P 6P 9S 1S 1 IDEOLOGIQUE L.Colasso-4 5 57 Remote - Incombenza F.A.Olivera 5P 4L 8L 5S 2 DIVERTIDA QUEEN F.J.Lavigna-4 6 55 Charles King - Muy Fiestera S.R.Loyola 6S 4P 5e 2P 3 INTERYE R.Alzamendi 5 57 Interaction - Chorister Rye M.V.Bucci 3S 6S 3S 4S 4 MERMELADA KAL J.M.Sanchez 5 57 Anak Nakal - Dulzona Jet V.H.Antunez 7P 8L 0L 0L 5 GALANA AMIGA E.Miguez 5 57 Todo Un Amiguito - Ganache J.P.Larreteguy 5P 9P 1P 5P 6 HELLO MARY S.Barrionuevo 5 57 Grand Reward - Hello Dear L.M.Alessandroni 3U 3U 9P 1S 7 OLA DE LLAMAS L.Brigas-3 5 57 Manipulator - Ola Polar G.E.Scarpello 4S 6S 3P 0S 8 BRUJA CAYETANA A.Cabrera 6 55 Dont Worry - Celtic Affair A.Pavlovsky

OLA DE LLAMAS (7) HELLO MARY (6) MERMELADA KAL (4)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: QUE FELICIDAD (2007 - 2009) 16:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

8S 0S 0S 9S 1 LLEGO TEMPRANO E.Ortega P. 3 56 Le Blues - Suplicas J.C.Borda - - - 6S 2 CALDESIO J.Villagra 3 56 Cima De Triomphe - Caldesia G.E.Romero - - - 8S 2a FORO BOARIO W.Moreyra 3 56 Daniel Boone - Funk Dance G.E.Romero 3P 2S 4P 0S 3 RICHFARM F.L.Gonçalves 3 56 Emperor Richard - Spring Storm O.F.Labanca - - 3S 8P 4 SEÑOR SHELBY Jorge Peralta 3 56 Señor Candy - Pretty Jane R.V.Duarte - - 2S 2S 5 CON EXCESO G.Bellocq 3 56 Homage - En Exceso O.Peppe Cancela - - - - 6 EL VISIGODO R.Frias 3 56 Falling Sky - Hispana M.A.Alfaro - 4S 6S 5S 7 TAPIT BOMB B.Enrique 3 56 Hit It A Bomb - Tapit Song A.F.Gaitan D. 4S 8S 4S 2S 8 BERNABEU O.Alderete 3 56 Portal Del Alto - Rognoni E.R.Bortule - 4S 0S 5S 9 SEATTLE MUÑECO F.J.Lavigna-4 3 56 Seattle Fitz - Musica Holiday A.O.Aguirre

CON EXCESO (5) BERNABEU (8) TAPIT BOMB (7)

7a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: CON FACTURA (2006) 16:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

- - 7S 9S 1 ENTER WITH STYLE B.Enrique 3 56 Il Campione - Sandy Beaches N.A.Gaitan - 0S 7S 6S 2 ABUELA GLADYS F.L.Gonçalves 3 56 Seek Again - Her Royal Ness A.Pavlovsky - - - 4S 3 PERUGIA HIT A.Cabrera 3 56 Hit It A Bomb - Perugia Emper P.G.Falero 2P 6S 3P 5S 4 PIRINCHA LOCA W.Moreyra 3 56 Zensational - Braverie R.A.Gonzalez - 0S 4P 7S 5 CALA TARIDA J.Medina 3 56 Manipulator - Candy Cookie P.D.Falero Moris - - - 0S 6 ELASTIZADA K.Banegas 3 56 Il Campione - Doña Strech N.A.Gaitan 2S 4P 4S 4S 7 WATER TEXTURE W.Pereyra 3 56 Orpen - Water Level L.R.Cerutti

WATER TEXTURE (7) PIRINCHA LOCA (4) PERUGIA HIT (3)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SPLENDID KEY (2020) 17:00 hs.

Potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos a la ganadora de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10.

7S 4S 9S 1S 1 LADY ON FIRE G.Bellocq 3 56 Cityscape - Flame Winner O.Peppe Cancela 3P 0S 5P 1P 2 ES TODA LUZ W.Moreyra 3 56 Il Campione - Ivory Light M.H.Genzano 2S 4S 3S 1S 3 LAST DIME (BRZ) A.Giannetti 3 56 Put It Back - Every Last Dime C.D.Etchechoury 3S 2S 0P 2S 3a MILLION REASONS (BRZ) M.La Palma 3 56 Agnes Gold - Mee A.F.Gaitan D. 2P 6P 4S 2P 4 REINA CASADA E.Ortega P. 3 56 Long Island Sound - Reinaras Siempre E.Martin Ferro - - 5P 1P 5 IT`S NEVER TOO LATE W.Pereyra 3 56 Long Island Sound - It`s Important N.Martin Ferro - - 4P 1S 6 KEEP IN TOUCH F.L.Gonçalves 3 56 Hurricane Cat - Kali Baby J.L.Correa Aranha

REINA CASADA (4) KEEP IN TOUCH (6) LAST DIME (BRZ) (3)

9a. Carrera - 1400 mts. CLÁSICO INVASOR (G3) 17:30 hs.

Todo caballo de 3 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CLASICA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000.

1P 1S 3P 6S 1 OPPIDUM O.Alderete 4 60 Portal Del Alto - Octavia Minor E.R.Bortule 2P 2P 1S 1S 2 DOM LEO J.Noriega 3 54.5 Storm Embrujado - Western Indy C.M.Ojeda 7S 2S 9S 4P 3 SPLITWISE C.Velazquez 5 60 Treasure Beach - Serine H.M.Perez 4S 2S 1S 1S 4 VA EL TERCERO P.Carrizo 3 54.5 Señor Candy - Pyxis M.A.J.Velazco 1S 8S 4S 1S 5 GLOBAL HOLIDAY B.Enrique 3 54.5 Global Hunter - Felices Vacaciones C.D.Etchechoury - 1P 6P 3S 6 MR NEIL F.Coria 3 54.5 Valid Stripes - Miss Space M.F.Alvarez 4S 1S 9P 0S 7 ZILLION STARS W.Moreyra 5 60 Cityscape - Etoile Blanc J.A.M. Neer - - 1L 1L 8 CHE BUFON L.Vai 3 54.5 Greenspring - Mitica Inc M.S.Sueldo

ZILLION STARS (7) OPPIDUM (1) GLOBAL HOLIDAY (5)

10a. Carrera - 2000 mts. CLÁSICO BLUE PRIZE 18:00 hs.

Handicap descendente para Yeguas de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO CLASICO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

2L 1L 3L 1L 1 ELMASA F.L.Gonçalves 4 53.5 Asiatic Boy - Empire Baby M.A.Cafere 2S 1S 6S 0S 2 ARDE LA ISLA O.Alderete 5 55 Lizard Island - Arde La Ciudad R.A.Cardon 4S 7S 1S 0S 3 FORTY CINQUE E.Ortega P. 5 57 Ecologo - Forty Marinesca N.Martin Ferro 3S 1S 3S 7S 4 LA RESISTANCE L.Brigas 3 50.5 Catcher In The Rye - Forty Paulina N.Martin Ferro 1S 4S 7S 1S 5 BALLADO`S BEACH L.Vai 4 52 Treasure Beach - Ballado`s Cat C.D.Etchechoury 5P 1P 1P 1S 6 BELLEZA DE ARTEAGA W.Pereyra 5 59.5 Cosmic Trigger - Bunny Sand R.Pellegatta - 3S 4S 1S 7 ROSER E.G.Ortega T. 3 50 Orpen - Rica Roy R.M.Bullrich

BELLEZA DE ARTEAGA (6) FORTY CINQUE (3) BALLADO`S BEACH (5)

11a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: DREAMER EMPEROR (2011) 18:30 hs.

Productos de 2 años que no haya ganado. Peso: 55 kilos. (Las Potrancas descargarán 2 kilos). (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

- - 3P 7P 1 EL GRAN MANI E.Torres 2 55 Manipulator - Erican Parade E.D.Roldan - - - - 2 DELFINO KING Jorge Peralta 2 55 Charles King - Delfi Cat C.D.Funes - - - - 3 LAMENTO KEY B.Enrique 2 55 Key Deputy - Weeping Cat A.F.Gaitan D. - - - - 4 TALEBA G.Bonasola 2 53 Hurricane Cat - Tarde De Gloria A.O.Aguirre - - - - 5 DO RE MI L.Vai 2 53 Hi Happy - Dorff P.Nickel Filho - - - - 5a SIBENIK J.Noriega 2 53 Full Mast - Siracusa P.Nickel Filho - - - 3S 6 DOÑA ZEN R.Frias 2 53 Long Island Sound - Estas Dulce J.J.Etchechoury - - 5S 3S 7 WISH TO GO W.Pereyra 2 55 Winning Prize - Great Wish C.C.Cabrera - - - - 8 CHOLA PRINCE X.X. 2 53 Strategic Prince - Chafalota E.N.Siele - - - - 9 SOLO PER TE X.X. 2 55 Mr. Magic - Solo Por Vos E.N.Siele

WISH TO GO (7) DOÑA ZEN (6) EL GRAN MANI (1)

12a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: EL ATLANTICO (2017) 19:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Bevilacqua y Forty Mecha.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4. 500.000.

1S 4S 2S 2P 1 GAME WINNER T.Baez-4 4 57 Curlinello - Girlish Intuition C.A.Bani 1S 1S 7P 2S 2 BEVILACQUA L.Brigas-3 4 57 Sabayon - Stormy Beam R.Pellegatta 1S 4P 7S 4S 3 HIT EVA F.J.Lavigna-4 4 57 Hit It A Bomb - Miss Eva P.P.Sahagian 1S 4S 2P 3P 4 PENNY TRIGGER E.Ortega P. 4 57 Cosmic Trigger - Beauty Babe R.Pellegatta 2S 1S 6S 6S 5 EQUAL NUMBER W.Pereyra 4 57 Equal Stripes - Best Number R.Pellegatta 1S 4S 1S 4S 6 FORTY MECHA B.Enrique 4 57 Fortify - Stormy Mecha N.A.Gaitan

FORTY MECHA (6) PENNY TRIGGER (4) GAME WINNER (1)

13a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: FABULOSA ADRI (2008) 19:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

- - - - 1 LINAJE PURO E.Ortega P. 3 56 Fortify - Libana R.Pellegatta - 6S 8P 2P 2 DON TALENT J.Noriega 3 56 Equal Talent - Dancer Triomphe R.Pellegatta 0S 5S 3S 8S 3 MAJESTIC BOMB A.Cabrera 3 56 Hit It A Bomb - Majestic True P.D.Falero Moris - - 0S 4S 4 SEARCH VICTORY A.Giannetti 3 56 John F Kennedy - She Will Be C.D.Etchechoury - 3S 4S 2S 5 EGYPTIAN SOUND F.L.Gonçalves 3 56 Long Island Sound - Egyptian Queen N.Martin Ferro - - - 6S 6 EQUAL TRANSF C.Velazquez 3 56 Equal Stripes - Sebilina C.D.Etchechoury 6S 3S 3S 2S 7 SEÑOR CAPITAN F.Barroso 3 56 Señor Candy - Navegacion R.M.Bullrich - - - 7S 8 CANDY SHADOW G.Bonasola 3 56 In The Dark - Dulce Danae N.Martin Ferro 2S 5S 9S 6S 9 MUÑECO SPRING W.Pereyra 3 56 Greenspring - Moon Landing A.Pavlovsky 5S 8S 7S 2S 10 DANCE KING F.J.Lavigna-4 3 56 John F Kennedy - Dancing Partner D.A.Sinner 3S 2S 0S 0S 11 ETHICAL CLERIC B.Enrique 3 56 Il Campione - Scary Mary N.A.Gaitan - - 0P 3S 12 HOLY CHANTA P.Carrizo 3 56 Holy Boss - Chambota P.P.Sahagian

EGYPTIAN SOUND (5) SEÑOR CAPITAN (7) SEARCH VICTORY (4)

14a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: MAIPO ROYALE (2012) 20:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Killingthefield, Marcala, Spring Bella y Princesa May.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100.

3S 4P 3S 1S 1 KILLINGTHEFIELD M.La Palma 5 57 Asiatic Boy - Kill Me Now C.A.Cardon 6L 8P 2L 8P 2 BETHS PRINCESS J.R.Benitez V.-3 6 55 Suggestive Boy - Beth`s Royal N.J.Salvati 3S 3L 5L 5S 3 MARCALA L.Recuero-4 5 54 Master Of Hounds - Balcadora L.M.Carabajal 1S 7P 4L 1P 4 SPRING BELLA K.Banegas 5 57 Greenspring - Devanea J.L.Lopez 1L 1L 7P 4L 5 BETTINA M R.Villegas-3 5 57 Equal Stripes - Beta Lady D.M.Gonzalez 1P 8P 5P 5S 6 CARDIATICA J.Espinoza-3 5 54 Treasure Beach - Music Stripes H.M.Perez 3P 1L 4L 4L 7 TOPEKA F.J.Lavigna-4 6 55 Heliostatic - Top Road A.Sambuceti 3S 7P 3S 5S 8 BALA DE ORO L.Vai 5 57 Suggestive Boy - Balada Para Unloco J.S.Maldotti 2S 1S 1S 3S 9 PRINCESA MAY F.L.Gonçalves 5 57 Sir Winsalot - Honey May M.Alvarez 0L 7S 8A 1P 10 BASSAGODA Jorge Peralta 5 57 Incurable Optimist - Saludadora G.Aranda 1P 3P 0P 5S 11 CITY RUNNER O.Alderete 5 57 City Banker - Forty Originate J.C.Godoy 1L 6L 7L 2S 12 ESTRATEGIA POLITICA E.Candia G.-2 6 55 Strategic Prince - Stormy Polemica D.D.Nieva

PRINCESA MAY (9) KILLINGTHEFIELD (1) BALA DE ORO (8)

15a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: CASUAL DREAM (2014) 20:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Pachorra Prize, Gamberi, Summer Festival, Red Joy y Mister Gree.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000.

6S 4S 1S 9S 1 PACHORRA PRIZE E.Suarez-4 7 55 Mount Prize - Sevilleta R.A.Arredondo 1S 3S 2S 1P 2 GAMBERI W.Pereyra 5 57 Zensational - Gazpacha L.R.Cerutti 1* 4S 4S 8S 3 QERSH (BRZ) F.Barroso 7 55 Nedawi - Jeddah R.M.Bullrich 2P 1P 7P 2S 4 REMOTICO E.Ortega P. 5 57 Remote - Zetica E.Martin Ferro 2P 4P 3S 5L 5 IL FATTO R.Villegas-3 5 54 Latiendo - Mon Affaire H.D.Tocci 1S 5S 5S 4P 6 LE ROCK J.Espinoza-3 5 57 Le Blues - Beautiful Sound G.H.Verde 7S 3S 7S 6S 7 SUMMER FESTIVAL F.J.Lavigna-4 5 57 Seek Again - Summer Fest N.Ferro 3S 2S 2P 3S 8 AMIGO INTIMO O.Alderete 5 57 Todo Un Amiguito - Implosion E.R.Bortule 3L 5S 2S 1S 9 RED JOY F.L.Gonçalves 5 57 Red Diamond - Joy Joy G.E.Romero 8S 6S 4S 6S 10 CANDILERO K.Banegas 5 57 Cisne Branco - Candy Raysa G.C.Ortelli 4S 0S 6S 4S 11 MAGICIAN RAY A.Allois-3 8 55 Russian Ray - Lucky Maga R.F.Morales 6S 4S 4S 5S 12 MISTER GREE L.Brigas-3 5 57 Horse Greeley - Miss Trail J.L.Rivollier 2P 5P 2S 1S 13 FANGO NEGRO B.Enrique 5 57 Sidney`s Candy - Fancy Yankee C.C.Cabrera

RED JOY (9) FANGO NEGRO (13) GAMBERI (2) REMOTICO (4)