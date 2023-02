Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: AMARANTO PLUS (2010) (CA) (OPCIONAL) 14:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - - - 1 AGUSTINA HALO L.Chavez-4 3 56 Telematico - Agustina Rich M.A.Diestra - - - 7S 2 MACHITOS FIRST LOOK O.Alderete 3 56 Reflecting - First Glance E.R.Bortule - - - 5S 3 LA MUSURANA B.Enrique 3 56 Que Vida Buena - Seasonal Gold O.J.Rodriguez 0S 6S 5S 6S 4 NATITA PIRATE G.Borda 3 56 Hook The Pirate - Desnatada P.O.Villanova - 6P 7S 3S 5 FOCARA E.Ortega P. 3 56 Catcher In The Rye - Forever Indy E.Martin Ferro - 6S 6S 4L 6 PISTERA GUAPA M.Valle 3 56 Daniel Boone - Performance Best L.R.Cerutti - - 0S 7P 7 TEMPRANA BAY C.Romagnoli-4 3 56 Involtino - Estilista Bay H.R.Nieva - - - - 8 BLUE AND GOLD W.Moreyra 3 56 Southern Cat - Gala Nevada M.Iguacel Loeda - - 5S 2S 9 LONG DREAM J.Noriega 3 56 Greenspring - Dia De Tormenta R.A.Pellegatta

LONG DREAM (9) LA MUSURANA (3) FOCARA (5)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ASPERO WELLS (2008) 15:00 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20.

4S 2S 3S 5S 1 EXCITING NAZARENA J.Flores-4 5 57 Soy Nazareno - Exitosa Luna J.A.Lopez 5P 2L 8S 3P 2 PERLA DE LABUAN J.Leonardo 5 57 Intermediario - Miss Ride O.E.Fontan 0P 3P 4P 2R 3 MIDRIASIS L.Colasso-4 6 55 Fragotero - Raspy P.E.Sahagian 9L 7L 3L 6S 4 RAMALLO LAB L.Armoha-4 5 57 El Azor - Big Maxi M.E.Bringas 2S 3S 0S 2S 5 GRANJERA PRIZE F.Coria 5 57 Mount Prize - La Taipan D.E.Martinez - 7S 9S 4S 6 VEZPA L.Recuero-4 6 55 Global Hunter - Etoile Blanc M.L.Dominguez

GRANJERA PRIZE (5) MIDRIASIS (3) EXCITING NAZARENA (1)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: AMARANTO PLUS (2010) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - 5S 3S 1 ADVANCEMENT B.Enrique 3 56 Angiolo - Glorieuse Bavarde N.A.Gaitan - - 7S 9S 2 HEIDY NET O.Alderete 3 56 Domonet - Heidy Husson E.R.Bortule - - - - 3 BIEN ALTA A.Cabrera 3 56 Grand Reward - La Bienal A.Pavlovsky - - - - 4 LLINDY WORRY T.Baez-4 3 56 Dont Worry - Othellindy A.R.Mendieta 4L 4P 4P 2P 5 ARCADIA BLUE P.Carrizo 3 56 Angiolo - Berry Blue P.E.Sahagian - - - 0S 6 LUZ DE SEPTIEMBRE W.Moreyra 3 56 Le Blues - Caminata Lunar H.M.Mujica 0S 0P 3P 8S 7 MISS GIOCONDA L.Chavez-4 3 56 Grand Reward - Miss Valent H.F.Costantino - - - 7S 8 AGUSTINA DARK F.Coria 3 56 In The Dark - Storm Apasionada M.F.Alvarez - - - 7L 9 ESENCIA BOHEMIA G.Borda 3 56 Easing Along - Entidad Suprema M.S.Sueldo - - 3S 7S 10 POLISH VIP E.Ortega P. 3 56 South Kissing - Polaca Vip F.Scarpello

ARCADIA BLUE (5) ADVANCEMENT (1) ESENCIA BOHEMIA (9)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: AMARANTO PLUS (2010) (CA) (OPCIONAL) (3º TURNO) 16:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 900.000.

7S 6S 4S 9P 1 BUFANDA ROJA P.Carrizo 3 56 Long Island Sound - Nikita Stripes J.E.Teppaz - - - 6S 2 MAJORKA R.Alzamendi 3 56 Safety Check - La Gran Sole J.Della Giovanna - - 6S 8S 3 IXCHEL M.Gonzalez 3 56 Dynamix - Cronica Roja L.A.Fragale - - 4S 0S 4 META GANCHO J.Flores-4 3 56 Met Day - Es Ragazza J.C.Blanco - - - - 5 GOLA G.Borda 3 56 Sir Winsalot - Percato Di Gola J.I.Garcia A. - 9S 7S 4P 6 MIRTINA JU T.Baez-4 3 56 Jurabas Tu - Loda H.E.Serratto 3S 5S 6S 3S 7 POLENTINHA C.Velazquez 3 56 Full Mast - Violetinha L.A.Sanchez - - - 9L 8 GALANA ES J.Villagra 3 56 Fortify - Grandera M.S.Sueldo 0S 6P 2S 4S 9 LUNA SABANDIJA J.Noriega 3 56 Lucky Island - Hipotecada R.A.Pellegatta - - - - 10 RE VIVA A.B.Valdez-4 3 56 El Corralejo - Chiruza Speed Jorge Gargano

LUNA SABANDIJA (9) MAJORKA (2) BUFANDA ROJA (1)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EL FIN DEL MUNDO (2016) 16:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

1S 3S 3S 4S 1 DON CACAO C.Romagnoli-4 5 57 Treasure Beach - Doña Trunca E.G.Sala 1S 4S 3S 3S 2 ESTE GATILLO A.Paez 5 57 Cosmic Trigger - Esthetically M.Rodriguez 1S 3S 3S 0S 3 ENJOY ROME R.Frias 5 57 Roman Ruler - Enjoy Love A.Antognozzi 1S 2S 2S 5S 4 RINOCERONTE Jorge Peralta 5 57 Lizard Island - Restrain F.O.David 2S 1S 6S 2S 5 DUBROSKY B.Enrique 5 57 Sidney`s Candy - Destinka M.Rodriguez 7S 1S 2S 5S 6 SMART FACE G.Reynoso-4 5 57 Cima De Triomphe - Smartly M.Rodriguez 3S 2S 1S 4S 7 SONNENPARK L.Vai 5 57 Sebi Halo - Relevance F.Scarpello

DUBROSKY (5) RINOCERONTE (4) SONNENPARK (7)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CALL THE GIANT (2013) 17:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. Peso: 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

3L 0L 5P 4S 1 AZOR CATALAN F.L.Gonçalves 6 57 El Azor - Gold Catalana J.D.Baustian 0P 0S 5P 9P 2 HOLLING L.Recuero-4 6 57 Suggestive Boy - Hot Fever M.L.Sanchez 7P 1S 5S 5S 3 CLUB PIRAÑA B.Enrique 6 57 Fortify - Stormy Lunatica M.Rodriguez 2P 5P 3P 9P 4 MR. DYNAMITE G.Tempesti V.-4 6 57 Orpen - Miss Top Music S.A.Cannizzo 7R 4R 2R 2R 5 CALOVENTOR L.Armoha-4 6 57 Sixties Icon - Calorcito M.N.Ferraguti 3L 4L 4L 3L 6 VETRO S.Piliero 6 57 Campanologist - Vetskaia L.A.Ojeda 4L 3S 2L 4S 7 WAY FAIR F.Menendez 6 57 Skagway - Maxima Ali D.M.Roselli 4S 2P 3S 2P 8 BONIFACIO RYE O.Alderete 6 57 Catcher In The Rye - Forty Boquita J.F.Morales

BONIFACIO RYE (8) MR. DYNAMITE (4) CLUB PIRAÑA (3)

7a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: PHELPS (2017) 17:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 20.

- 1S 4S 1S 1 CHE MATADOR G.Borda 5 57 Remote - Blue Berry Kiss E.G.Accosano 2L 2S 2S 1S 2 NOBLE CITY F.J.Lavigna-3 5 57 Cityscape - Reina Noble L.R.Cerutti 2S 1S 8S 1S 3 GONG OF TRIOMPHE A.Allois-3 5 57 Cima De Triomphe - Girlish Intuition R.F.Morales 1S 7S 8A 6P 4 QUITO JOY Jorge Peralta 5 57 Fortify - South Queen M.Hadweh A. 2L 3L 3L 1L 5 GLOBAL HALO B.Enrique 5 57 Global Hunter - Sapphires N Halos M.Rodriguez 9S 4P 5S 2S 6 SPLITWISE C.Velazquez 5 57 Treasure Beach - Serine R.F.Lemos

CHE MATADOR (1) SPLITWISE (6) GONG OF TRIOMPHE (3)

8a. Carrera - 1200 mts. HÁNDICAP LARREA 18:00 hs.

Handicap para todo caballo de 5 años y más edad. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

8P 5R 1S 7S 1 AMIGUITO DANDI B.Enrique 5 54 Todo Un Amiguito - Luz De Neon O.F.Labanca 1P 0S 5S 0P 2 GREAT MONEY F.L.Gonçalves 8 55 Luck Money - Great Reality M.F.Alvarez 6S 4S 3S 2S 3 GRAN ENEMIGO C.Velazquez 5 56 Que Vida Buena - Queen Rate R.F.Lemos 2P 5P 1S 1S 4 JEAN HONORE J.Villagra 5 58 Angiolo - Tadema M.A.Cafere 4S 1P 1S 4S 5 GOOSE GREY W.Moreyra 5 54.5 Key Deputy - Going R.F.Lemos 9S 4L 1S 3L 6 MOPSOPIA T.Baez 5 55 Portal Del Alto - Monina C.A.Bani 1L 1L 0S 1L 7 RULER SONG M.Valle 6 59.5 Roman Ruler - Blissful Song L.A.Ojeda 2L 4P 3P 1S 8 BOLT CAT G.Borda 6 52 Hurricane Cat - Con Metafora A.Gonzalez

RULER SONG (7) JEAN HONORE (4) GRAN ENEMIGO (3)

9a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: CURIOSO MASTER (2022) (OPCIONAL) 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestosen la estadística por sumas ganadas desde el 1º de febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

0S 8S 8S 0S 1 GRAN CHUSCO X.X. 4 57 Grandioso - Mariposa Emper R.A.Arrativel 7S 2S 8P 4P 2 QUE VIDA SEXY F.J.Lavigna-3 4 57 Que Vida Buena - Living Sexy R.A.Cardon 4P 1P 3S 6P 3 MI VIDA NOCTURNA B.Enrique 4 57 Que Vida Buena - Tesiturna M.Colombino 6P 4P 3S 4S 4 SMOCK TRIUNFAL L.Chavez-4 4 57 Viejo Smocking - Figura Triunfal L.P.Pighin - 2S 1S 8S 5 MASTER DE HONOR A.Paez 4 57 Master Of Hounds - Honour Soñada M.Alvarez 8S 0S 7S 9e 6 STRONG SOUL K.Banegas 4 57 Sir Winsalot - Solitaria Rye M.N.Ferraguti - - 0S 1P 7 TABERLY L.Armoha-4 4 57 John F Kennedy - Tahoma J.L.Berastegui 3S 5S 4S 5S 8 GRAN CLASS J.Villagra 4 57 Grandioso - Ariana Class H.E.Korell

QUE VIDA SEXY (2) SMOCK TRIUNFAL (4) GRAN CLASS (8)

10a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ROUSING (2014) 19:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

3S 8S 2S 1S 1 ARPAD S.Conti-4 6 52 Galicado - Extra Magic O.F.Conti 0S 6S 4S 8S 2 MAGICIAN RAY C.Romagnoli-4 8 52 Russian Ray - Lucky Maga R.F.Morales 2S 2P 8P 1S 3 CHIOVERE W.Pereyra 6 56 Sixties Icon - Cata`s Ride J.S.Maldotti 1S 7P 1S 4S 4 OPIUM RYE G.Borda 7 54 Catcher In The Rye - Shy Orbita E.G.Accosano 5P 1S 4S 8P 5 CHANGEOVER DAYS T.Baez-4 6 52 Sixties Icon - Indiana Catcher G.Scagnetti 9A 2L 3S 4A 6 ORDENADISIMO F.L.Gonçalves 6 54 Orpen - Filosisima M.Hadweh A. 1S 9S 0S 5S 7 PACHORRA PRIZE E.Suarez-4 7 52 Mount Prize - Sevilleta R.A.Arredondo 3L 5S 7P 9S 8 BURLATA L.Armoha-4 7 50 Dancing For Me - Atarrabia O.A.Galassi 1S 5P 3S 5S 9 ISOLANO A.Allois-3 6 52 Lingote De Oro - Flag Conga A.F.Fazzio

OPIUM RYE (4) CHIOVERE (3) ARPAD (1)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SOUND MUSIC (2015) 19:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

8P 6P 8P 6S 1 ABS LESS E.Recuero 5 57 Portal Del Alto - Abil P.A.Colman 4P 3P 4P 2S 2 OBSEQUIADA L.Chavez-4 5 57 Hurricane Cat - Gift Card L.A.Sanchez 1S 0S 8S 5S 3 IMPROVED WOLF E.Ruarte 5 57 Most Improved - Lobuna L.A.Chaparro 2S 4S 4S 5S 4 POLI AMOROSA L.Vai 5 57 Violence - Pasada De Copas L.F.Antognozzi 3P 1P 6P 5S 5 GLORIA MISTICA A.Coronel E. 5 57 Grand Reward - Old Glory J.A.Fren 2S 2S 5S 3S 6 SABATILLA E.Ortega P. 5 57 Sebi Halo - Illa Ticsi G.E.Scarpello 0P 6S 1S 4S 7 SANTA COLOMA A.B.Valdez-4 6 55 Most Improved - Miss Mulera L.M.Campos 5S 6P 0L 6P 8 CASUAL MOROCHA G.Villalba 6 55 Casual Meeting - Free Morena H.F.Armendariz 8P 6S 1S 7P 9 MOLEKA C.Perez G.-2 5 57 Cityscape - Moncloa Jorge Martinez

OBSEQUIADA (2) SABATILLA (6) SANTA COLOMA (7)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CHICAGO PLUS (2011) (CA) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000.

- - 6S 6S 1 AMIGUITO CHARLIE X.X. 3 56 Todo Un Amiguito - Fabulosa Paris S.Latof 5P 7L 9P 5P 2 FORASTERO MAK R.R.Barrueco 3 56 Maktub - Careless Doll M.A.Diaz - 0S 5S 5S 3 DOCTOR POOL L.Brigas-3 3 56 Acertame - Bongusto V.H.Fahler 2S 2e 2S 6e 4 FULL HISTORY F.L.Gonçalves 3 56 Full Mast - Contala Key J.C.Gimenez 8S 0S 9S 7S 5 CIRCO MAXIMO J.Leonardo 3 56 Daniel Boone - Circostanza J.D.Ruvelli - 2S 4S 7S 6 RED SCAT O.Alderete 3 56 Knockout - Red Stripes E.R.Bortule - - 3e 1e 7 SKORPIANO C.Benitez 3 56 Falling Sky - Orpenella D.R.Cima - - - - 8 CHE CALABRES G.Borda 3 56 Cityscape - Ladies Night M.S.Sueldo 9P 3S 3S 9P 9 ESCAPE SUICIDA J.Noriega 3 56 Seek Again - La Laiza C.M.Ojeda - - - 7S 10 SOÑADOR DUBAI T.Baez-4 3 56 E Dubai - Toscana Soñada O.D.Davila

ESCAPE SUICIDA (9) RED SCAT (6) DOCTOR POOL (3)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CHICAGO PLUS (2011) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:30 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100.

2S 3S 2S 6S 1 BRUJO DEL ACORDEON T.Baez-4 3 56 Greenspring - Twang L.S.Bedoya 8P 8S 8P 2P 2 NI YO NI TU J.Leonardo 3 56 Compasivo Cat - Iraqui Duchess M.R.Ojeda - - - 0P 3 EL IMPERIAL J.Medina 3 56 Long Island Sound - La Inmejorable P.D.Falero Moris 0S 5S 7S 8L 4 PROHIBIDO OLVIDAR C.Perez G.-2 3 56 Honour Devil - Catch Me Baby A.J.Mollo 0P 0S 8S 6S 5 CURRY SONG C.Romagnoli-4 3 56 Alcindor - Tartara Key E.R.Bortule 3S 4P 5S 3S 6 SOLEIL STAR X.X. 3 56 Star Runner - Amalia Cat A.D.Perez 7P 0P 4S 9S 7 STRONG ACTION A.Allois-3 3 56 Safety Check - Pure Action A.F.Fazzio - - - - 8 CHE CUENTERO G.Borda 3 56 Greenspring - Stormy Mailgirl M.S.Sueldo - - - - 9 JUST WORRY B.Enrique 3 56 Dont Worry - Anita Taho A.R.Mendieta - - - 6P 10 ULUWATU BALI W.Moreyra 3 56 Galicado - Ulina H.D.V.Piriz

SOLEIL STAR (6) NI YO NI TU (2) BRUJO DEL ACORDEON (1)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: LO CHAMPION (2009) 21:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividadhayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de febrero de 2022). Bonus de $ 30.000 del 6º al 8º puesto.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000.

3L 0L 3L 8L 1 BANQUERO ROMANO R.Alzamendi 5 57 City Banker - Daylight Roma H.O.Sosa 8S 8S 4S 3S 2 DAME UN LIKE E.Suarez-4 5 57 Treasure Beach - Darling Dior N.D.Ortiz - - 0P 7S 3 CATALINO BLUE G.Bellocq 5 57 Russian Blue - Oh Felicitas H.A.Malarino 0S 5S 0S 4S 4 HIPERSONIC T.Baez-4 6 55 Expressive Halo - Hembrona J.A.Ionadi 3S 9S 5S 1e 5 BRING IT HOME F.Corrales 6 55 Incurable Optimist - Shakedown M.I.Gomez 0P 0P 0S 0P 6 REY DEL JUEGO J.R.Benitez V.-3 5 57 King Of Sale - Chica Benevola H.E.Morales 4S 7S 9S 0P 7 RUBEN BAUTISTA M.Alfaro-4 5 57 Sardinero - Marisma V.H.Cabrera 0S 0S 8S 8S 8 BIGOTE FITZ F.Correa 5 57 Seattle Fitz - La Vicu G.S.Conti - 8S 6S 9P 9 CIUDADANO POPULAR A.Paez 5 57 Global Hunter - Emocionada Inc Jorge Gargano - - - - 10 SOY VERSERITO M.Gonzalez 5 57 Don Versero - Soy Benita D.E.Spandrio 9S 6S 8S 5S 11 CITY METIDO S.Piliero 5 57 Well Met - City Witch F.D.Tajes 6S 0P 5P 3S 12 JUPINO G.Tempesti V.-4 5 57 El Prado Rob - Jupiterina J.A.Poggio

DAME UN LIKE (2) BRING IT HOME (5) HIPERSONIC (4) JUPINO (12)