Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MISS LAKE QUEEN (2011) 14:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

- - - 6P 1 PATRON EXIGENTE J.Noriega 3 56 Southern Cat - Fantasia Real M.Martiarena - - - - 2 MIRAME NAK O.Alderete 3 56 Anak Nakal - Mira Vos E.R.Bortule - 4e 1e 4S 3 SAPITO GARDEN J.C.Diestra (h) 3 56 The Garden - Africa Holy A.M.Canto - - 6S 7S 4 PAISANO CLARO G.Borda 3 56 Manipulator - Che Clara E.G.Accosano - - - 6S 5 EL DIRECTOR B.Enrique 3 56 Full Mast - Nahuen D.Peña - - - - 6 MR JAMES F.L.Gonçalves 3 56 Orpen - Miss Moneypenny E.N.Siele - - - 0P 6a RAINAN R.Bascuñan 3 56 Catcher In The Rye - Querida Rebeca E.N.Siele - - 0P 2S 7 BEBELO L.Armoha-4 3 56 John F Kennedy - Baby Way J.L.Palandri 0S 3S 5S 0S 8 MARCELINO E G.Bellocq 3 56 Safety Check - Starburst A.E.Valenzuela 0L 4L 7L 9L 9 ICY VAN F.Menendez 3 56 Icy Glory - Bamba Nistel V.J.Rocha 3S 0S 6S 2S 10 MORO ESTRELLADO A.Paez 3 56 Moro Fitz - Croquis Planet V.H.Fahler - 0P 5P 9P 11 MIDNIGHT SUNRISE W.Moreyra 3 56 Security Risk - Inspiring Music M.Iguacel Loeda

MR JAMES (6) BEBELO (7) EL DIRECTOR (5)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: VALERY TOSS 14:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20.

3P 4P 7P 3P 1 SAN VALENTINO W.Moreyra 5 57 Cisne Branco - Savoir Aimer M.Iguacel Loeda 6S 6P 7S 5S 2 HURRICANE MURRAY L.Armoha-4 5 57 Hurricane Cat - Lista Unica G.Scagnetti 5S 2S 4S 4S 3 SMART FACE B.Enrique 5 57 Cima De Triomphe - Smartly M.A.B.Medina 3S 4S 1P 9P 4 PASSERINI M.Aserito 5 57 Easing Along - Perfumery P.D.Zengaro 1S 3P 2S 5P 5 EL MAIKEL S.Conti-4 5 57 El Garufa - Nochera Mia F.G.Paturlanne 5P 4P 4P 8P 6 MC FLY R.Alzamendi 5 57 Galan De Cine - Pretty Woman Real H.D.Nicodemo 6Q 4P 2S 1Q 7 AZOGUE F.Coria 5 57 Arandano En Boca - Una Vaga J.E.Manzone 5P 3L 4L 1S 8 GATO ILUMINADO F.L.Gonçalves 5 57 Gato Editor - Luciernaga Fugaz D.G.Marsiglia L. 3S 3S 2S 4S 9 ENJOY ROME L.Vai 5 57 Roman Ruler - Enjoy Love A.Antognozzi

GATO ILUMINADO (8) SAN VALENTINO (1) EL MAIKEL (5)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: VALEREUSSE 15:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

8S 3S 6S 4S 1 PERFORADOR W.Pereyra 5 57 Aerosol - Performance Best L.R.Cerutti 5L 3L 7L 3U 2 LEAPING LORD L.Armoha-4 5 57 Le Blues - Glad Fantasy P.A.Dotzel 6S 5P 8S 1P 3 REY DE LAS ISLAS J.Flores-4 5 57 Maipo Royale - Scrub Island D.O.Longo 2P 2P 1P 4P 4 MUNDO MEJOR F.Correa 6 52 Treasure Beach - Mint Brownie C.B.Carretto 4P 1P 4P 1P 5 CHALTON X.X. 5 57 John F Kennedy - Chaldee Rose C.R.Forastiero 5S 3S 2S 2S 6 MASTER WONDERFUL Jorge Peralta 5 57 Mastercraftsman - Wonderful Halo F.O.David - - 1S 1T 7 ACLAMADO DUBAI L.Chavez-4 5 54 E Dubai - Acepticada J.E.Zancanaro 2S 7S 7P 6S 8 INSIDE TRADER R.Bascuñan 6 55 Interaction - Sahitas H.F.Costantino 3P 1P 3P 2P 9 EL BENDICION SANT M.Aserito 5 57 King Of Sale - Pick Quadro F.S.Cascia

EL BENDICION SANT (9) PERFORADOR (1) MASTER WONDERFUL (6)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ASTURIOLA (2019) (CA) 15:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

1P 4P 7P 9S 1 STORM KAKE (USA) J.Noriega 4 57 Fortify - Stormy Pursuer J.P.Francisco 2S 8P 4P 1S 2 QUE VIDA SEXY F.J.Lavigna-3 4 57 Que Vida Buena - Living Sexy R.A.Cardon 3S 1S 7S 5S 3 SWEET LAKE G.Borda 4 57 Idalino - Medias Negras D.J.Perez Chiama 3S 1S 3S 1S 4 SOY MASTER P.Capra (h)-4 4 57 Master Of Hounds - Soy La Rosa E.G.Accosano 6L 3L 5L 5L 5 BUEN ARGENTINO R.Bascuñan 4 57 Buen Verso - Muy Atrayente G.Santacruz N. 1P 1P 2P 2S 6 SMILE CAT W.Moreyra 4 57 Hurricane Cat - Hidden Smile J.A.M. Neer 7R 5P 4L 8R 7 ALONG KING M.Aserito 4 57 Charles King - Delfi Cat G.A.Munguia 4S 3S 4S 9S 8 MARIANITO JOHAN E.Ortega P. 4 57 Curioso Johan - L`affolee J.C.Viola 3P 4L 5P 4S 9 KILDARE SPRING W.Pereyra 4 57 Greenspring - Kempinsky L.A.Muñoz 1S 2S 1S 7L 10 SAY NEVER AGAIN J.Villagra 4 57 Curlinello - Saint Olsen G.E.Romero 2P 2P 3P 8P 11 PANUCHO S.Conti-4 4 57 Treasure Beach - Pre Compañia A.F.Gaitan D. 5S 3P 1P 1P 12 HIT A CAPELA F.L.Gonçalves 4 57 Hit It A Bomb - Miss Capela M.A.Cafere 7S 7S 1S 9P 13 ROSCOSHOW J.Flores-4 4 57 Treasure Beach - Estratega Genial M.A.B.Medina

HIT A CAPELA (12) PANUCHO (11) SMILE CAT (6)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SALSA DANCE (2022) (CA) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Abril de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

6S 9S 8S 8P 1 SOLOMEO J.Espinoza-3 3 56 Hit It A Bomb - Miss Seiter E.Martin Ferro 9P 2e 1S 6S 2 MI JACK D.Acuña 3 56 Mr. Magic - Jaquelada J.C.Conti - - 7S 1S 3 Y CON QUE F.L.Gonçalves 3 56 Señor Candy - Ries Tanto N.Martin Ferro 6S 2L 5L 4L 4 ROMANCE ETERNO O.Alderete 3 56 In The Dark - Cruzzina A.M.Ortiz 7P 4e 3P 1S 5 KISSINTHESUN L.Armoha-4 3 56 Lizard Island - Beso De Luna M.R.Cabrera - - - 1P 6 MI PRIMER NIETO Jorge Peralta 3 56 Exodus - Mia Llin F.O.David 2L 1L 9L 7L 7 BLUSSON R.Salazar-4 3 56 Grand Reward - Be Optimistic R.O.Nis 6L 1S 2S 3S 8 MANI THE CHAMP G.Borda 3 56 Manipulator - Mad Star M.S.Sueldo 3S 9S 2S 1P 9 LOMBARDI R.Blanco 3 56 Lizard Island - La Stravaganza M.S.Sueldo

MANI THE CHAMP (8) MI PRIMER NIETO (6) LOMBARDI (9)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: VANGUARDIA 16:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 20.

3S 1S 9S 1L 1 SELFITZ F.Caceres-4 5 54 Seattle Fitz - Seltz E.O.Donadio 6L 7L 0S 7S 2 ESTRATEGIA POLITICA F.J.Lavigna-3 6 55 Strategic Prince - Stormy Polemica R.A.Landola 3L 6L 3S 1L 3 TAJINA F.L.Gonçalves 5 57 John F Kennedy - Tanganika M.A.Guzman 4P 2P 4P 2P 4 REINA VALIDA M.Valle 6 55 Valid Stripes - Nuestra Princesa R.A.Rios 2S 2S 2L 4S 5 BETHS PRINCESS G.Borda 6 55 Suggestive Boy - Beth`s Royal N.J.Salvati 1L 5L 8L 6S 6 ORODEA M.Aserito 5 57 John F Kennedy - Only Music R.A.Gonzalez 5S 8S 2P 2P 7 BALA DE ORO G.Tempesti V.-4 5 57 Suggestive Boy - Balada Para Unloco J.S.Maldotti 6S 4S 5S 2S 8 CREME DE CASSIS L.Armoha-4 5 57 Sidney`s Candy - Cinna Mona O.F.Labanca 4P 1L 2L 3S 9 CHECKY KEY J.Espinoza-3 5 57 Key Deputy - Potri Check N.A.Gaitan 3P 4P 2S 1P 10 OBSEQUIADA L.Chavez-4 5 54 Hurricane Cat - Gift Card L.A.Sanchez

BALA DE ORO (7) CHECKY KEY (9) OBSEQUIADA (10)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BEAUTY SHINER (2018) (CA) 17:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos carreras. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

5S 1S 1S 7L 1 SIGNED R.Frias 4 57 Asiatic Boy - Autografiada H.A.Mascetti 2P 2P 1P 0L 2 DEUVILLE LAKE G.Tempesti V.-4 4 57 Anjiz Lake - Cinque Etoiles J.S.Maldotti 1P 3P 1P 6P 3 TULMA L.Balmaceda 4 57 Il Campione - Tully Crown A.F.Urruti 1S 2S 2S 4S 4 LA MIGNONNE J.Flores-4 4 57 True Cause - La Cherie O.Cincunegui 6S 1S 3S 5S 5 CARISIMA SAVER F.L.Gonçalves 4 57 Super Saver - Carisima Emper R.A.Cardon 2S 1S 6L 9S 6 ESMERALDA MIA M.Valle 4 57 Catcher In The Rye - Esmeralda Nobleza G.J.Frenkel S. 1L 1S 3L 3L 7 BEST IN THE WEST L.Vai 4 57 Full Mast - Bethania P.Nickel Neto 6L 4L 2L 7L 8 CUEQUITA SEIVER A.Cabrera 4 57 Super Saver - Cuequita Glory A.E.Reisenauer 7S 4S 5S 6P 9 CHUPETINA KISSING B.Enrique 4 57 South Kissing - Chupetina G.E.Scarpello 3S 4S 6S 1L 10 ESCUELA NACIONAL A.Marinhas 4 57 Remote - La Perassolo G.A.Sessa

LA MIGNONNE (4) BEST IN THE WEST (7) CARISIMA SAVER (5)

8a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: ATREVIDA TANTO (CA) (OPCIONAL) 17:30 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Abril de 2022)FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.0000

1P 7P 5P 7L 1 TARSINIA L.Balmaceda 3 56 In The Dark - Tarsa Girl R.Vega 4S 2S 3S 1S 2 LUNA SABANDIJA H.Dyke-4 3 56 Lucky Island - Hipotecada R.A.Pellegatta 1S 3S 8S 5S 3 TRAPISONDERA T.Baez-4 3 56 Endorsement - Domizia C.A.Bani 6L 5L 0L 6L 4 SOLITA EN DUBAI E.Siniani 3 56 E Dubai - Solita Linda J.C.Scafatti 2S 4S 4S 2S 5 ENREALZADA SI O.Alderete 3 56 Silentio - Enrealzada E.R.Bortule 1S 5S 6S 3S 6 SEARCH LAW F.Coria 3 56 Sebi Halo - Internet Law J.Wessolowski 5S 3S 1S 9L 7 ADVANCEMENT B.Enrique 3 56 Angiolo - Glorieuse Bavarde N.A.Gaitan 5P 2P 2L 1S 8 LA VIAJERA TEXANA G.Borda 3 56 Nashville Texan - La Estacion M.S.Sueldo - 7S 7S 1S 9 KATRINA`S GOLD Jorge Peralta 3 56 Gold Gulch - Katrina Storm G.R.Martinez 4S 2S 3S 1S 10 PINTRA J.Villagra 3 56 Angiolo - Tadema M.A.Cafere - - 1S 3S 11 LIRIOS EN FLOR F.L.Gonçalves 3 56 In The Dark - Liriope J.L.Correa Aranha - 6S 8S 1S 12 IXCHEL C.Romagnoli-4 3 56 Dynamix - Cronica Roja A.A.Benitez

PINTRA (10) LIRIOS EN FLOR (11) LUNA SABANDIJA (2)

9a. Carrera - 1200 mts. CLÁSICO VALE DORI 18:00 hs.

Handicap descendente para yeguas de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

1P 5P 1S 2P 1 NEAR YOU F.L.Gonçalves 3 53 Remote - New Real Deal J.L.Correa Aranha 2P 7P 5S 4L 1a TARDE LIBRE B.Enrique 3 54.5 Fortify - Timberline J.L.Correa Aranha 2S 1S 4S 2S 2 ELVEDA E.Ortega P. 4 57 Manipulator - Irish Dream N.Martin Ferro 1P 4P 9P 7P 3 SALSA PARA VIVIR A.Allois 3 52.5 Quiet Brazilian - Toda Una Bailarina A.Giudice 4L 1S 3L 7S 4 MOPSOPIA R.Bascuñan 5 54.5 Portal Del Alto - Monina C.A.Bani 1P 6S 2L 0S 5 AT A GLANCE J.Villagra 4 63 Angiolo - Little Respect M.A.Cafere 1S 5S 2S 1S 6 LIFE STARTS NOW A.Giannetti 3 54 Que Vida Buena - Granata Hot C.D.Etchechoury 7L 4L 4S 2L 7 ARMERINA F.Arreguy (h) 4 56.5 Suggestive Boy - Shine Song L.R.Rodriguez

AT A GLANCE (5) ELVEDA (2) NEAR YOU (1)

10a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: VALERINA 18:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años: 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

3L 4P 3L 3L 1 PURMAMARCA JOHAN U.Chaves-3 5 57 Curioso Johan - Humahuaca City E.A.Corsiglia 4S 3P 4L 2P 2 ENJOY CRAF J.Espinoza-3 5 57 Mastercraftsman - Enjoy Roma N.A.Gaitan 2L 0L 2P 5L 3 WHO IS CRAF F.L.Gonçalves 5 57 Mastercraftsman - Guess Who H.R.Godoy 5S 1S 3S 4P 4 MADDALENA G.Bellocq 5 57 Master Of Hounds - Say What S.L.Fanti 3P 9L 3P 2P 5 BRISHAWA G.Borda 6 55 Incurable Optimist - Ishawa H.J.Benesperi 4P 4P 7P 0L 6 EXPLOTION M.Giuliano C.-3 5 57 Flesh For Fantasy - Exploration M.I.Grigueli 4S 0S 6P 3S 7 AKASHA A.Giannetti 5 57 Angiolo - Sacsahuana H.D.Nicodemo 6L 7S 8S 6P 8 EMMA APOLLONIA T.Baez-4 5 57 Emmanuel - Lavanda Fresca J.H.Barisone 6S 5P 5P 9P 9 CALIDAD EN VIVO A.B.Valdez-4 5 57 Valid Stripes - Felicidad For Sale M.R.Escudero

ENJOY CRAF (2) BRISHAWA (5) WHO IS CRAF (3)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: VALEXTRA 19:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos; 6 años, 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un añoen actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de Abril de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000

8P 2S 6S 4S 1 VAIRO JOY C.Perez G.-2 5 57 Fortify - South Vagabunda G.I.Villegas 0S 3S 8S 3S 2 RIGHT ON J.Leonardo 5 57 Treasure Beach - Right Fula R.A.Barsotti - - - - 3 WITCHED HUMOR S.Piliero 5 57 Storm Embrujado - Quick Humor A.O.Urdagaray 8S 3S 0P 5L 4 SUN RIDE J.R.Benitez V.-3 5 57 El Prado Rob - Great Ride G.H.Degregorio 7S 6P 4S 4P 5 EL HAKA D.Acuña 5 57 Most Improved - Miss Rosa Sur D.D.Acuña 5S 8P 4P 3S 6 SALLINGS HORSE A.Paez 5 57 Most Improved - Lighted J.L.Panizza 2S 2L 3P 3S 7 CANDY GATO E.Siniani 5 57 Mahi Mahi - Shavigani L.O.Tournoud 5S 3S 3S 5S 8 LIRILU BANKER L.Recuero-4 5 55 City Banker - Kristina Plan N.Ferro 5P 5P 7P 8P 9 FRAGO DA VINCI A.Coronel E. 5 57 Fragotero - Africa Da Vinci A.F.Goroso

EL HAKA (5) SALLINGS HORSE (6) CANDY GATO (7)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: VACACIONADA (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Abril de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000

- - - 3S 1 SPLENDID SEIVER L.Armoha-4 3 56 Super Saver - Esplendida Halo P.A.Dotzel 4P 4P 3P 3S 2 QUEEP SEEKING W.Moreyra 3 56 Seek Again - Queep Royal J.A.Fren - - - - 3 TREMENDO RAYO B.Enrique 3 56 Southern Cat - Luck Bagrecita D.A.Sinner - - 7S 7S 4 SEÑOR DE LUZ T.Baez-4 3 56 Fortify - South Besa C.A.Bani - 9L 9L 5L 5 FANTASY DREAMER F.Menendez 3 56 Flesh For Fantasy - Dream Of Catcher L.O.Tournoud 3S 7S 8S 4S 6 SAGITTARIUS J.Flores-4 3 56 Daniel Boone - Say Sarah F.G.Retamoso 0e 8P 6P 0S 7 BUEN GALAN L.Noriega 3 56 Buen Verso - Recomendada Slew L.G.Martinez 5L 4L 2L 5P 8 MOST SEEK W.Pereyra 3 56 Seek Again - Magnetic Smile L.A.Muñoz - 7S 7S 0L 9 MANDONEANDO R.Villagra 3 56 El Moises - La Maizani E.O.Donadio - - 2L 2S 10 RELIABLE MANIPULATOR G.Borda 3 56 Manipulator - Priscilla Catcher G.Scagnetti - - - - 11 PROFE LEPEP G.Bellocq 3 56 Lizard Island - Pepa J.J.Etchechoury 0S 6S 0S 5S 12 HOLIDAY AGAIN A.Allois-3 3 56 Seek Again - Holiday Wave R.A.Landola

RELIABLE MANIPULATOR (10) QUEEP SEEKING (2) SPLENDID SEIVER (1)

13a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: VACACIONADA (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Abril de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100.

8S 7S 8S 5S 1 SOY HUMORISTA A.Allois-3 3 56 Humor Acido - Soy Camila R.A.Landola - - - - 2 MC POWER L.Recuero-4 3 56 Emocion Key - Buying Power J.O.Gonzalez - - - - 3 SUMMER DARK C.Velazquez 3 56 In The Dark - Summer Cat M.A.J.Velazco 5P 7P 9P 2S 4 SERE BUENO G.Bonasola 3 56 John F Kennedy - Seracina N.Martin Ferro - - - 3S 5 EL GRAN MENUHIN B.Enrique 3 56 Lujo Moro - Violinista Mora M.A.B.Medina 4L 0S 5L 2S 6 SCHNITZEL T.Baez-4 3 56 Super Saver - Scarlatt P.Nickel Neto - 5S 8S 5S 7 BABY BULL L.Noriega 3 56 Security Risk - My Baby J J.A.Fren 9S 9S 9S 0P 8 HOLLISTER G.Tempesti V.-4 3 56 Homage - Ciencia Exacta H.F.Diaz - - 8P 6P 9 GALORE L.Armoha-4 3 56 Lizard Island - Gala Action O.F.Labanca - - - - 10 NELSON SCAT L.Garcia-3 3 56 Knockout - Frau Nelson R.A.Zuco 7S 9S 4S 7S 11 JUICIOSO EDITION L.Franco 3 56 Equal Edition - Juiciosa Groom A.M.Calcagno - - 8S 9S 12 ENLOZADO SI F.Correa 3 56 Silentio - Loza Spa M.A.Nuñez

SERE BUENO (4) SCHNITZEL (6) EL GRAN MENUHIN (5)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: VACACIONANTE (CA) (OPCIONAL) 20:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Abril de 2022). FINALIZA DOBLE FINAL PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000

9P 0L 4e 6e 1 SAORI F.J.Lavigna-3 3 56 Aerosol - Berkshire R.A.Mayo - 0S 6S 6S 2 LUZ DE SEPTIEMBRE W.Moreyra 3 56 Le Blues - Caminata Lunar H.M.Mujica 0S 7S 5S 2S 3 VISION GREELEY S.Conti-4 3 56 Horse Greeley - Lady Vision H.R.Gervasoni - - 8S 8S 4 PLANTA ALTA J.Espinoza-3 3 56 Lenovo - Santa Adorada A.F.Urruti 7S 6P 6P 2P 5 ABSOLUTELY RIGHT F.L.Gonçalves 3 56 Equal Stripes - Absolute R.A.Cardon 7P 5P 3P 3P 6 ORNELA SERENA T.Baez-4 3 56 Le Sereno - Mikaela Plus H.E.Serratto 8P 6S 9S 7S 7 ABSENTA G.Borda 3 56 Fragotero - Lulee R.M.Landola 3S 5S 4S 8S 8 EXAMINA TODO O.Alderete 3 56 John F Kennedy - Examinadora P.E.Molina 7S 3S 9S 4S 9 BRISAS DE INDIANA L.Armoha-4 3 56 Cima De Triomphe - Indiana Catcher G.Scagnetti - 7P 6S 0S 10 MANY WAYS R.Bascuñan 3 56 Manipulator - Coming Away R.M.Vivas - - - 0S 11 FRIENDLY MUSTANG L.Recuero-4 3 56 Mustang Force - Amiguita Mia M.D.Turquieto 6S 6S 4S 5S 12 AMIGUITA PEDIGUEÑA M.Aserito 3 56 Todo Un Amiguito - Beauty Glory A.M.Corbalan 6S 3S 7S 3S 13 MAJORKA R.Alzamendi 3 56 Safety Check - La Gran Sole J.Della Giovanna - - 5S 2S 14 LA MUSURANA B.Enrique 3 56 Que Vida Buena - Seasonal Gold J.Rodriguez

ABSOLUTELY RIGHT (5) ORNELA SERENA (6) AMIGUITA PEDIGUEÑA (12) LA MUSURANA (14)