Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: PREACHING (2015) 13:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000.

- - - 0P 1 CRACKIN MISCHIEF (USA) B.Enrique 5 57 Into Mischief - Nutcracker Suite S.L.Carezzana 6S 9S 8S 9S 2 ICY EX P.Carrizo 5 57 Icy Glory - Exigua F.D.Tajes 9L 0L 6S 2R 3 ROMAN STYLE K.Banegas 6 55 Tetelestai - Roman Gale R.O.Mottura 0L 0L 0L 8R 4 ANGIOLA MAJA J.Flores-4 5 57 Angiolo - Maja Asturiana O.H.Torelli 9S 7P 0P 6S 5 LA RAMONITA C.Velazquez 5 57 Grand Reward - Danza Cosmica J.L.Bentancourt 2P 1S 5S 4S 6 EN ALTA H.Dyke-3 5 57 Safety Check - Mano Mora R.H.Abello 0S 9P 2S 1S 7 FLOR DE CANDY S.Conti-4 5 57 The Royal Candy - Flor Del Rocio C.I.Lopez 4S 5S 0S 6S 8 DULCE CATALINA O.Alderete 5 57 Horse Greeley - Stormy Maciza R.A.Cardon 0S 0P 3L 7L 9 TIARA REAL J.Paoloni-2 5 57 Global Hunter - Tiara Meeting C.D.Sarandon 1S 8S 7S 3P 10 ALASKA REAL G.Fuentes 5 57 Angiolo - Real Life L.A.Miranda 8L 5S 6P 1S 11 QUINARA W.Moreyra 5 57 Daniel Boone - Que Bella Noche J.A.Sosa 6L 9D 4D 0L 12 GRAN SAVANNAH N.Ortiz 5 57 Tantos Años - Aussir M.G.Mongay

CRACKIN MISCHIEF (USA) (1) EN ALTA (6) FLOR DE CANDY (7)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MANICERO KEY (2012) (CA) (OPCIONAL) 14:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50.

- 8S 5L 3L 1 GAINSBOURG R.Salazar-4 3 56 Puerto Escondido - La Piaff J.A.M. Neer - - - - 2 POLSON`S STRIPES L.Armoha-4 3 56 Treasure Beach - Michele Stripes G.J.Frenkel S. 9S 3L 4L 6S 3 SIR PERCIVALE A.Allois-3 3 56 True Cause - Poppin Gold R.A.Cardon - - - - 4 FARCHI I.Monasterolo 3 56 Malenchini - Faruhera V.H.Pereyra - 0S 7P 7S 5 POSITIVE LUCKY S.Conti-4 3 56 Parishioner - Bullock C.B.Carretto - - - 6S 6 HUGE IMPACT F.L.Gonçalves 3 56 Hi Happy - Hundred J.L.Correa Aranha - - - 0S 7 IT`S TREASURE C.Velazquez 3 56 Treasure Beach - It`s Important L.A.Sanchez 3P 7L 2S 4P 8 GALAN PATRIOTA B.Enrique 3 56 Galanazo - Doña Comba O.F.Labanca

HUGE IMPACT (6) GAINSBOURG (1) GALAN PATRIOTA (8)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MANICERO KEY (2012) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 14:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - 0S 7P 1 EL ÑOQUI M.Aserito 3 56 Mr. Arjona - Yoye Mus M.G.Melgar - - - 8S 2 IN JOY C.Velazquez 3 56 Fortify - In Mission R.F.Lemos 0S 9S 0S 9S 3 VODKA SOBIESKI L.Chavez-4 3 56 Manipulator - Vismelia C.E.Acevedo - - - - 4 EL DE GHAARA K.Banegas 3 56 Aspire - Ghaara J.O.Penna - - - 6S 5 MIRADA FULMINANTE G.Calvente 3 56 Full Mast - Largamira M.L.Castellazzi 7L 2L 2L 7L 6 GALAN DE GIRA B.Enrique 3 56 Galanazo - Blanca Y Radiante O.F.Labanca - - - - 7 IDIOMA LATINO J.Villagra 3 56 Seahenge - Isidora G.J.Frenkel S. 6S 7S 6S 8S 8 ES ASOMBROSO H.Dyke-3 3 56 Es Despues - La De Awesome J.M.Giussi

IDIOMA LATINO (7) IN JOY (2) GALAN DE GIRA (6)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: EL FANGOTE (2016) 15:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

4S 6S 4S 2S 1 GREAT GODDESS F.J.Lavigna-2 5 57 Winning Prize - Sus A Melej S.A.Cannizzo 5S 5S 3S 3S 2 LATENT P.Capra (h)-4 5 57 Endorsement - Lathibona E.G.Accosano 9S 7S 0S 7S 3 REINA DARK J.Flores-4 5 57 In The Dark - Reina Total F.J.Migueles 6P 5S 1S 6S 4 EARLY BLOOM L.Noriega 5 57 Il Campione - Belencia J.A.Fren 3S 2P 3P 6P 5 MELISANDRE M.Valle 6 55 Peten Itza - Sanoma J.M.Giussi 7S 5P 6S 7S 6 LA NIÑA PUÑALES O.Alderete 5 57 Horse Greeley - Perfect Academy R.M.Vivas

LATENT (2) GREAT GODDESS (1) EARLY BLOOM (4)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CORSA KIND (2011) (CA) (OPCIONAL) 15:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

- - - 8S 1 EVERY MOON T.Baez-4 3 56 Gold Gulch - Ever With You P.Chioccarelli - 7e 8e 5e 2 MISS ME BLIND H.Dyke-3 3 56 Flesh For Fantasy - Miss Serena M.N.Ferraguti - - - 3e 3 VIOLENTLY E.Ortega P. 3 56 Equal Talent - Smash Violently M.R.Cabrera - - - - 4 CRY BABY B.Enrique 3 56 Hat Ninja - Mi Belleza E.R.Bortule - - - - 5 TEGUI F.J.Lavigna-2 3 56 Suggestive Boy - La Matina J.A.Lofiego - - 0S 9S 6 LA GRAN COLOMBIA J.Villagra 3 56 Le Blues - Berabra G.J.Frenkel S. 0S 3S 5S 5S 7 LIBERTAD CONDICIONAL L.Recuero-4 3 56 Equal Stripes - Libertywithjustice N.Martin Ferro - - - 0S 8 HATHAWAY F.Correa 3 56 Vagabundo Inc - Hembrona C.B.Carretto

VIOLENTLY (3) EVERY MOON (1) LA GRAN COLOMBIA (6)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CORSA KIND (2011) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - - 8S 1 BLOND CHINA A.Paez 3 56 Malenchini - Blond Mode J.S.Maldotti - - - - 2 FLY SAETA L.Armoha-4 3 56 In The Dark - Una Puma G.J.Frenkel S. - 9S 9S 6P 3 VASCA GLOBAL A.Castro 3 56 Global Hunter - Beintza J.C.Aguirre - - - - 4 BELLE WINING T.Baez-4 3 56 Sir Winsalot - Belle Meeting P.Chioccarelli - 7S 6S 4S 5 LA MALEABLE Jorge Peralta 3 56 Malenchini - La Indudable C.R.Lombardo - - 8S 6L 6 CONTRAST B.Enrique 3 56 Safety Check - Contestant E.Martin Ferro 4S 3S 0S 4S 7 EDITAMELA C.Velazquez 3 56 Cosmic Trigger - Editina L.A.Sanchez - - - - 8 CONFIANZA PLENA F.L.Gonçalves 3 56 Fortify - Cayetina J.L.Correa Aranha

CONFIANZA PLENA (8) EDITAMELA (7) LA MALEABLE (5)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ULTIMA VUELTA (2014) 16:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguienteganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 50 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

3P 4P 1P 1P 1 GIANT`S BOBOMAN A.B.Valdez-4 7 52 Giant`s Pleasure - Reality Woman L.M.Campos 3P 1S 2S 1S 2 OJO MOJADO L.Chavez-4 6 52 Knock - Raspy J.A.Lofiego 3L 2L 1S 3L 3 SELL SIDE E.Ortega P. 6 58 Sebi Halo - First Face L.C.Bazan 2P 1P 1P 7S 4 BOUQUET KEY M.La Palma 6 54 Key Deputy - Bouquet Nistel N.A.Gaitan 2S 1P 5P 1P 5 QUETRIO CALEU A.Allois-3 8 56 Mount Nelson - Udaquiola R.A.Landola 7P 1S 5P 1S 6 MASTER MAYO W.Pereyra 6 58 Master Of Hounds - Sinamayera R.Pellegatta

MASTER MAYO (6) BOUQUET KEY (4) SELL SIDE (3)

8a. Carrera - 1200 mts. CLÁSICO REFINADO TOM (L) 17:00 hs.

Hándicap descendente para todo caballo de 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

4S 5S 3S 6S 1 CATANAZO T.Baez 6 52 Hurricane Cat - Bellinzona L.S.Bedoya 1L 0L 1S 5S 2 DESPACITO F.Coria 6 64 Sabayon - Poorlittlebridgett L.M.Pera 3S 1S 3S 3P 3 SECRETO BOY F.L.Gonçalves 4 58 Suggestive Boy - Isla Secreta T.A.Mariani 1S 4S 3S 1S 4 BRAD CHECK L.Balmaceda 5 59 Safety Check - Brangelina M.G.F.Rivollier 4S 6S 6S 6S 5 SANTOS DAVOS Jorge Peralta 5 58 Sebi Halo - Tanandava H.L.David

SECRETO BOY (3) BRAD CHECK (4) DESPACITO (2)

9a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: VICTOR WILD (2017) 17:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELCTIVO-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

8P 8P 2P 8P 1 ARTESANO R.R.Barrueco 5 57 Arte Pop - Maleducada G.O.Aon 3S 4R 6P 2R 2 EGALITARIAN P.Carrizo 5 57 Il Campione - Dance Card M.G.Reyes 1S 7S 0P 8S 3 NOTHING BETTER E.Retamozo 6 55 Remote - Not For Touch J.N.Carreras 2R 3R 6R 3R 4 ANTON MARTIN J.Flores-4 6 55 Perfectperformance - Soy Soñada O.H.Torelli 2S 6S 0S 6S 5 NO PLACE A.Paez 5 57 Manipulator - Queenmambo M.A.B.Medina 9S 4S 0S 5S 6 CAPOCHA D`ORO Jorge Peralta 5 57 Exodus - Miss Capanga F.O.David 8R 7R 8S 8R 7 DON VICENZO E.Ortega P. 5 57 Safety Check - Thirteen Moons M.R.Cabrera 5P 5P 3P 7P 8 CALI HERO F.L.Gonçalves 5 57 Andromeda`s Hero - Calispera C.A.Meza B. 9P 8P 3P 6P 9 SECRET LEGEND L.Recuero-4 5 57 Full Mast - Filateria N.A.Gaitan

CAPOCHA D`ORO (6) NO PLACE (5) CALI HERO (8)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: BIONIC SUNRAY (2013) 18:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de dos carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. QUINTUPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

5S 0S 2S 3S 1 DAME UN LIKE E.Suarez-4 6 57 Treasure Beach - Darling Dior R.F.Morales 7S 6L 4S 3S 2 JUGADOR DE CARTAS A.B.Valdez-4 6 57 Angiolo - Palestrina C.A.Dacosta 3S 3S 2S 7S 3 PRAGMATIST M.Aserito 6 55 Don Valiente - Boa Esperanza M.G.Melgar 7L 6L 6S 6S 4 AMIGUITO MALEVO E.Ortega P. 6 57 Indy Point - La Twistera G.D.De La Cuesta 2L 5L 3P 4P 5 LAINERIE J.Paoloni-2 6 57 Roman Ruler - Lencerie A.H.Crucci 9P 4S 6S 0S 6 DESERT EAGLE J.Espinoza-2 6 57 Tweaker - Bandera Celebre F.S.Cascia 5S 3S 1S 4S 7 EXCITING NAZARENA J.Flores-4 6 55 Soy Nazareno - Exitosa Luna J.A.Lopez

PRAGMATIST (3) LAINERIE (5) JUGADOR DE CARTAS (2)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: TEACHER STORY (2020) (CA) 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 8.000.000.

1P 2S 4P 6S 1 DON CHAMPAGNE W.Pereyra 4 57 Long Island Sound - Doña Racha C.D.Etchechoury - 3S 1S 7S 2 LUCKY SET A.Cabrera 4 55 Doubles Partner - La Lorraine A.Pavlovsky - 1S 4S 4S 3 SUMMER DARK C.Velazquez 4 57 In The Dark - Summer Cat M.A.J.Velazco 5P 2S 1S 5S 4 CALDESIO F.J.Lavigna-2 4 57 Cima De Triomphe - Caldesia G.E.Romero 6S 1S 4S 2S 5 PAISANO CLARO I.Monasterolo 4 57 Manipulator - Che Clara E.G.Accosano 2S 4S 1P 6P 6 EPIDICUS W.Moreyra 4 57 Catcher In The Rye - Estas Afuera J.A.M. Neer 1S 4S 7S 5S 7 LINDO REGALO L.Armoha-4 4 57 Fortify - Lithuania G.J.Frenkel S. 1L 5L 9L 7S 8 DON VERDADERO F.Coria 4 57 True Cause - Donna Delia Justo Benitez 6S 4S 3S 0S 9 SUPER TREICY J.Villagra 4 57 Super Saver - Awesome Tracy G.E.Romero 7S 9S 2S 8S 10 BERNABEU O.Alderete 4 57 Portal Del Alto - Rognoni E.R.Bortule 1S 6P 2S 7S 11 SAGITTARIUS B.Enrique 4 57 Daniel Boone - Say Sarah F.G.Retamoso 8S 8S 7S 9S 12 LITTLE TIGER M.Aserito 4 57 Quiz Kid - Da Toscana O.F.Conti

DON CHAMPAGNE (1) EPIDICUS (6) SUMMER DARK (3)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MA RAFFINE 19:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

0L 6e 2e 4S 1 ES CALIU F.L.Gonçalves 5 57 Easing Along - Entidad Suprema O.O.Vinardi 7S 4S 3S 2S 2 JOE WHO M.Aserito 5 57 Treasure Beach - Jourdain O.A.Hernandez 7P 7S 3S 7S 3 REY RACER L.Armoha-4 5 57 Cosmic Trigger - La Comique J.O.Garcia 9S 0S 7e 5S 4 CARMANUCHO K.Banegas 5 57 Treasure Beach - Carmelinda M.N.Ferraguti - - - 6S 5 LOYAL RYE W.Pereyra 6 55 Catcher In The Rye - La Bambollera J.M.Moncada 4S 7P 2S 3S 6 FULL MARKER C.Perez G. 5 57 Full Mast - Firm Reality O.N.Martinez U. 4S 6S 8S 5S 6a MATE LISTO R.Alzamendi 5 57 Catcher In The Rye - La Bamba Chica O.N.Martinez U. 3P 3P 6S 4S 7 HIT HIT E.Ortega P. 5 57 Hit It A Bomb - Cortina De Agua R.A.Cardon 0L 0L 8P 6P 8 ESCALPELO L.Recuero-4 5 57 Winning Prize - Tijereta Inc J.E.Garzon 8S 5S 0S 0S 9 TIGRE NEGRO A.B.Valdez-4 5 57 Knockout - Tigresse Blanche J.C.Romero

HIT HIT (7) JOE WHO (2) FULL MARKER (6)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CLARO OSCURO (2010) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 500-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

- 7S 2S 3S 1 CARBRAVO S.Piliero 4 57 Mestre - Minthara I.G.Canoves - - - 0S 2 MC POWER G.Bonasola 4 57 Emocion Key - Buying Power M.I.Rizza - - - 9P 3 PAYASO AZUL L.Chavez-4 4 57 El Prado Rob - La Risa M.A.Zalazar 0L 6S 0S 0L 4 CAMUFLADO SCAT F.Corrales 4 57 Knockout - Camomille J.A.Aveldaño 0S 8P 7S 5S 5 NI YO NI TU R.R.Barrueco 4 57 Compasivo Cat - Iraqui Duchess F.O.David - 0S 4S 6S 6 GOLOSO PAT R.Alzamendi 4 57 Pataques - Guionista C.M.Baez 2S 8P 0S 5S 7 GRACIOSO NAK A.Fuentes 4 57 Anak Nakal - Viva Gra O.Ilarione - - 4P 6P 8 FULL SABUESO F.L.Gonçalves 4 57 Full Mast - Guinevere O.A.Rebora - - - 7S 9 PERSONAL SOUND G.Calvente 4 57 Long Island Sound - Personal Fest M.L.Castellazzi - - - - 10 AMARAJE J.Paoloni-2 4 57 Suggestive Boy - Amaya P.P.Sahagian - 0P 0S 0S 11 NIGHT IN BANGKOK E.G.Ortega T. 4 57 Met Day - Passing Star J.L.Corsi 8S 5P 0P 8S 12 GREYJOY THRONE A.Allois-3 4 57 Vagabundo Inc - Gran Suertuda R.A.Cardon 0S 4S 4S 3S 13 CURRY SONG K.Banegas 4 57 Alcindor - Tartara Key E.R.Bortule - - 0S 5L 14 CAFE RISTRETTO G.Reynoso-4 4 57 Lizard Island - Caferana E.H.Velazquez

FULL SABUESO (8) AMARAJE (10) CARBRAVO (1)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SHY TOM (USA) (CA) (OPCIONAL) 20:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2022).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000.

5P 6P 0P 9S 1 EXPERTA CON CLASE G.Borda 4 57 Emperor Richard - Stormy Inexperta M.S.Sueldo - 0P 1e 2S 2 LA BLAZVICH F.L.Gonçalves 4 57 Flesh For Fantasy - Ana Lucia D.R.Cima - - - - 3 SEXY DREAM K.Banegas 4 57 Que Vida Buena - Living Sexy O.A.Rebora - - - - 4 EMANA TERNURA A.Castro 4 57 Fortify - Ebria J.L.Correa Aranha - - - 2S 5 LA FLOR MAS BELLA L.Armoha-4 4 57 Vastago Salvaje - Teacher Inter V.H.Pereyra 7S 4S 3S 0S 6 HOMENAJEADA STA INES R.R.Barrueco 4 57 Homage - Mi Dulce Ines R.F.Lemos 9S 0S 6S 5S 7 IMPORTANT FRIDA F.Corrales 4 57 Fragotero - Important Beata J.C.Blanco - - - 9S 8 GOLA X.X. 4 57 Sir Winsalot - Percato Di Gola J.I.Garcia A. 3S 4S 0S 8S 9 SINCERAMENTE M.La Palma 4 57 Maranesi - Bendita Luz M.G.F.Rivollier 2S 4S 2P 2S 10 CAUTIVA SALVAJE T.Baez-4 4 57 Vastago Salvaje - Teka Key J.M.Sleive 4S 3L 5S 4S 11 LAMIMI W.Pereyra 4 57 Manipulator - Ride On Baby M.A.Diaz 6S 3S 3P 2S 12 JUST FOR FUN B.Enrique 4 57 Seattle Fitz - Juana De Valois P.Nickel Neto 0P 3S 8P 4S 13 FEM FATALE E.Ortega P. 4 57 Daniel Boone - Felicidad Is Back J.M.Moncada - - 0S 7S 14 DOBLE AMARILLA F.J.Lavigna-2 4 57 Suggestive Boy - Doble O Nada A.O.Aguirre

LA BLAZVICH (2) JUST FOR FUN (12) CAUTIVA SALVAJE (10) LA FLOR MAS BELLA (5)