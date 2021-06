Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: BAGUALERO 11:00 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

7S 0P 0L 0S 1 INSIDE EDITION D.A.Gomez 3 56 Equal Edition - Inside Track J.M.Leon - - 2P 2P 2 MASTER SAHAS W.Moreyra 3 56 Master Of Hounds - Sahasrara S.L.Carezzana 6P 5L 2L 2L 3 GLOBAL WHISKY R.Frias-3 3 56 Global Hunter - Gold Bar Lady J.J.Etchechoury - - - - 4 SAN VALENTINO S.Toscani 3 56 Cisne Branco - Savoir Aimer M.Iguacel Loeda 6P 2P 5P 2P 5 LE ROCK E.Talaverano 3 56 Le Blues - Beautiful Sound G.H.Verde 5S 8S 3S 3P 6 DON CENTURION F.L.Goncalves 3 56 Cityscape - Doña Lancera J.M.Etchechoury - - - 0S 7 DON SUJETO M.Aserito 3 56 Suggestive Boy - Donna Delia E.I.Traba

MASTER SAHAS (2) LE ROCK (5) DON CENTURION (6)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SOLITO 11:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos,en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 20-INC. $ 250.000.

3L 4S 5S 2S 1 QUEEN KATE O.Alderete 4 57 Orpen - Queen Halo A.A.Saval 9S 3P 2P 9P 2 STARYU J.Noriega 4 57 Fire Slam - Shining Cherie N.Tartaglia 2P 7P 3L 1L 3 POTRA SERENA W.Pereyra 4 54 Manipuler - Potri Vero R.H.Tavagnutti 3S 4S 1S 3P 4 VIENA GIRL R.Blanco 4 57 Greenspring - Vanlode M.S.Sueldo 1P 1P 5P 3S 5 SKY WITH STARS F.L.Goncalves 4 57 Equal Stripes - Skympy G.E.Romero 1P 9P 6P 6P 6 HENNIE SIX B.Enrique 4 57 Sixties Icon - Hennie`s Melody D.C.Periga 4P 6P 4P 1S 7 NUEVO AMOR A.I.Romay-3 4 57 Sidney`s Candy - New Berry F.S.Cascia 3L 7L 4L 1L 8 MY GOLDEN STAR E.Ortega P. 4 57 Endorsement - My Honor O.F.Fravega 9L 7L 1L 1L 9 JANE RIMOUT A.Cabrera 4 57 Remote - Jane Cash A.E.Reisenauer 1L 4L 2L 1L 10 FANTASY LETAL E.G.Ortega T.-4 4 57 Don Letal - Fantasy Finder A.Bustamante D. 7S 7L 5L 1L 11 MOVE UP E.Siniani 4 57 Valid Stripes - La Crisis R.O.Babera 1L 5L 5L 9P 12 DONDE ESTAS G.Hahn 4 55 Don Valiente - Hidden Bala J.L.Acuña 5L 3L 4L 2L 13 VERNIX M.Valle 4 54 Portal Del Alto - Vernita Green O.F.Fravega

SKY WITH STARS (5) VIENA GIRL (4) FANTASY LETAL (10) VERNIX (13)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: POWER UP (2020) 12:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador, en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º. (*) Bono Extra de $ 150.000. al ganador que se encuentre inscripto en el "Programa de Carreras de las Estrellas". (*) Pintita Seattle, Enjoy The Ride, Maroon Five, Gadesco y Huilquio.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000.

8S 7S 9S 2L 1 PINTITA SEATTLE J.Rivarola 5 57 Seattle Fitz - Tita Gulch V.F.Villanueva 7P 6P 5S 3S 2 TOO FAST A.I.Romay-3 5 57 Endorsement - Medias Negras N.E.Flaquer 3S 0S 3S 2S 3 PERFECT BEACH P.Carrizo 5 57 Treasure Beach - Perfect Foots J.L.Rivollier 0S 5P 0S 4P 4 TURBO RASH G.J.Garcia 5 57 Temedero - Lacerada Azul G.J.Alza 2L 2P 4P 2P 5 PRINCIPE STRIPES M.Alfaro-4 6 57 Valid Stripes - Nuestra Princesa C.A.Medina 5P 2P 4P 5P 6 ENJOY THE RIDE F.L.Goncalves 5 57 Asiatic Boy - Empress Flash D.A.Ruben 0P 0S 3P 8P 7 MAROON FIVE B.Enrique 5 57 Equal Stripes - Moon Lady M.A.B.Medina 4S 5P 6A 3L 8 MARAVILLA NESS O.Roncoli 5 57 Elness - Kalahari Moon J.C.Pessio 7S 0P 7S 6S 9 GADESCO K.Banegas 5 54 Easing Along - Ghaara J.D.Ruvelli 9L 0L 5S 1P 10 CLORINE I.Monasterolo 5 57 Dynamix - Cumbrecita G.H.Degregorio 1S 6S 6P 0S 11 HUILQUIO L.Cabrera 6 54 Interaction - Huija J.A.Romero 2P 2P 5P 9S 12 CANDY LIZARD W.Moreyra 5 55 Lizard Island - Candy Halo J.J.Congestre

CANDY LIZARD (12) ENJOY THE RIDE (6) PRINCIPE STRIPES (5)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: HUMORADA NEGRA (2020) 12:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad, ganador de dos carreras. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que nohayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º. (*) Bono Extra de $ 150.000. al ganador que se encuentre inscripto en el "Programa de Carreras de las Estrellas". (*) Vans Joy, Bendaval Rye, Golden Beer y Aranga Pux.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000.

2L 6L 5L 5L 1 STAR LEADER J.Rivarola 5 54 Star Dabbler - Inspired V.F.Villanueva 5P 6P 6P 2P 2 TABAQUILLO S.Barrionuevo-2 5 57 Sixties Icon - Proud Polina A.A.Miron 6P 3P 1P 5P 3 SILVIDO FIL C.Cuellar 5 57 Filoso Emperor - Templada Jet F.Villa 0S 1e 9P 2P 4 VANS JOY F.Vilches 5 57 Fortify - Stormy Valery R.O.Perez 5P 4S 2S 0S 5 STRATEGIC CAT P.Carrizo 5 57 Strategic Prince - Centenaria M.H.Genzano 5S 4P 7S 1P 6 BENDAVAL RYE E.Talaverano 5 57 Catcher In The Rye - Belhart N.D.Mezzotero 4L 4P 4P 8P 7 PANDILLERO KEY G.Villalba 5 57 Key Deputy - Callejera Cat S.A.Cannizzo 5P 7S 1P 3P 8 GOLDEN BEER A.Coronel E.-3 6 57 Roman Ruler - Ginger Beer J.R.Mellano 2P 2P 6P 5P 9 CHARRUZCA M.Valle 5 55 Filoso Emperor - Mystic Champ L.Bruno 5S 4S 4S 1S 10 ARANGA PUX B.Enrique 5 57 Lizard Island - Evolutiva M.M.Mazza 2P 2L 4L 2P 11 DISCOBOL W.Pereyra 6 57 E Dubai - Interdisciplina M.A.Degregorio 5P 2P 3P 2P 12 ALEX SCAPE F.L.Goncalves 5 57 Cityscape - Alejandra Mia J.H.Barisone 7P 8S 1P 5P 13 TERRON DE AZUCAR N.Villarreta-3 5 57 Compasivo Cat - Cepa Privada O.A.Farias 0S 2S 1e 1R 14 EXPRESSIVE CANDY J.Paoloni-4 5 57 Expressive Halo - Josefina Candy F.A.Pijuan

ALEX SCAPE (12) BENDAVAL RYE (6) VANS JOY (4) GOLDEN BEER (8)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: BLACK SHEEP 13:00 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000.

- - 7U 0P 1 HUSSON FREE G.Bonasola 4 55 Sabat Husson - Anza Free A.R.Cervantes 0L 6P 5S 6P 2 IZZO I.Monasterolo 4 57 Easing Along - Idealidad A.E.Rudolf 3S 4S 2S 2P 3 GRINGO MATADOR J.Villagra 4 57 Exchange Rate - Fancy Stone G.E.Romero 0P 0P 7P 8P 4 RANDOFORTE R.R.Barrueco 4 54 Cityscape - Dernier Tir G.O.Aon 3P 3P 4P 3P 5 ILLENIUM W.Moreyra 4 57 Easing Along - Illegally Blonde J.A.M. Neer - 8P 0P 6P 6 ARTERO W.Pereyra 4 54 Perfectperformance - Arterisa A.R.Zabala 3P 3P 3P 2P 7 GALACY E.Talaverano 4 57 Portal Del Alto - Rucumalen C.A.Mourazos 4P 4P 4P 5P 8 CLET VAN E.Recuero 4 57 Van Nistelrooy - Bouclette Champ M.A.Planas

GRINGO MATADOR (3) ILLENIUM (5) GALACY (7)

6a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SALTARIN DUBAI (2016) 13:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º. (*) Bono Extra de $ 150.000. al ganador que se encuentre inscripto en el "Programa de Carreras de las Estrellas". (*) Quijote Joy e I Newton.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000.

- - 4e 6S 1 ROCK AND RON E.Ortega P. 4 57 Que Vida Buena - Penny Henn O.J.Rodriguez 0P 6e 6e 8e 2 SNAKECHARMER R.M.Torres 4 55 Sebi Halo - Trianda F.G.Albelo - - 8P 7P 3 RIACHUELO MAN M.Valle 4 55 Manipulator - Down The River C.M.Peralta 8P 6S 3P 2P 4 VISA NIPON C.Velazquez 4 57 Visa Parade - Mimoka J.Ramallo 0P 4P 4P 5P 5 SESSA P.Carrizo 4 57 Fragotero - Giants` Cool Cat D.S.Guaragna 2P 2P 3P 4P 6 DON VALS R.Alzamendi 4 57 Emperor Richard - Vacancyta F.M.Perafan - - - 2P 7 QUIJOTE JOY A.I.Romay-3 4 57 Fortify - South Queen J.F.Saldivia - - - 2P 8 QUE VARON I.Monasterolo 4 57 Que Vida Buena - Vivacious Girl E.C.Bustos 9T 0A 0A 4e 9 FRANCISCO WAY Jorge Peralta 4 54 Skagway - Velera Soy D.A.Wagner - - - 8P 10 CASH FOR GOLD R.Frias-3 4 57 Got Talent - Candela J.C.Bianchi - 9P 8P 9P 11 I NEWTON M.Alfaro-4 4 54 Orpen - Istishaary A.E.Bianchi 8P 0P 6P 7P 12 BIO SUEÑO L.Balmaceda 4 54 Biondi - Suena Bien G.A.Valenzuela - 5P 5P 8P 13 SOL VALIENTE R.Blanco 4 54 Sol Planet - Potra Val J.L.Regueiro - - - 0P 14 MARCUCHO CAT N.Villarreta-3 4 57 Compasivo Cat - Super Marki G.J.Romero

QUIJOTE JOY (7) QUE VARON (8) DON VALS (6) SESSA (5)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CRAZY ICON (2017) 14:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º. (*) Bono Extra de $ 150.000. al ganador que se encuentre inscripto en el "Programa de Carreras de las Estrellas". (*) Nuwara Eliya, Mayica y Cool Berry.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 800.000.

2P 3P 5P 2P 1 NUWARA ELIYA F.Barroso 3 56 Fortify - South Besa R.M.Bullrich - - - 9S 2 SARGENTARIA A.Coronel E.-3 3 56 Violence - Suburbia O.A.Kalk 4P 7P 3P 5P 3 NUEVA SPRINTER S.Barrionuevo-2 3 56 Lenovo - Maylen M.A.Kot - - - - 4 THAILANDINA R.Padilla B.-4 3 56 Grand Reward - Splashy J.E.Cabrera 7S 6S 3S 3S 5 POLI AMOROSA E.Torres 3 56 Violence - Pasada De Copas C.D.Austa - - - - 6 ESTIMADA NOBLE J.Villagra 3 56 Asiatic Boy - Estimable S.L.Carezzana 0L 7L 6L 5P 7 MEMORY CARD E.Ortega P. 3 56 Master Of Hounds - Safe Mode D.H.Rossi - - - 3S 8 MAYICA F.L.Goncalves 3 56 Equal Stripes - Eternal Magic M.L.Roberti - - 6P 4P 9 JACO BEACH X.X. 3 56 Hurricane Cat - Surf Girl J.B.Udaondo 5P 5P 3P 5P 10 COOL BERRY W.Pereyra 3 56 Grand Reward - Twinberry C.Caceres

NUWARA ELIYA (1) MAYICA (8) POLI AMOROSA (5)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ANSIEDAD 14:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000.

2S 3S 4S 0S 1 PURE GRANADA M.A.Sosa-3 5 57 Pure Prize - Gran Muralla J.B.Boggiano 8S 5S 1S 8S 2 STAY HAPPY I.Monasterolo 5 57 Stay Thirsty - Tan Alegre J.C.Conti 6L 3P 3L 7L 3 PERSUE R.Blanco 5 57 Endorsement - Perfumista E.A.Gauna 5P 3P 5P 7P 4 TOBA SAM C.Cuellar 6 55 Alrassaam - Baby Hot A.F.Urruti 6P 4P 5S 5S 5 SAVETTE A.Allois-4 5 55 Heliostatic - Savoir Aimer M.Rivera 5P 3L 5P 2S 6 CASTELINA R.Frias-3 6 57 Roman Ruler - Cumbrecita G.H.Degregorio 0L 0L 8L 2L 7 LA CHIFLADORA J.Rivarola 5 57 Most Improved - La Sopladora A.P.Cisneros 6S 4L 0L 1P 8 GLAD FILLY J.Leonardo 5 57 Cityscape - Glad Lady M.A.Santiago 2S 3S 2P 1S 9 DONA RYE M.Aserito 5 57 Catcher In The Rye - Dona Ancila O.F.Labanca 9S 4P 2S 2S 10 CAMILY HALO W.Pereyra 5 57 Expressive Halo - Naima M.F.Medina 6P 6S 0P 6S 11 DOÑA TARANTULA G.Bonasola 5 54 Cityscape - Doña Recta P.A.Carluccio 6P 5P 6P 0L 12 AZAFRANADA M.Valle 5 54 Roman Ruler - Potra Amazona M.C.Prestano 3P 3S 5P 3S 13 TAPONES DE PUNTA F.L.Goncalves 5 57 Treasure Beach - Dixie Mariposa D.G.Marsiglia L. 4P 7P 2P 4P 14 DRAGUICHA J.M.Sanchez 5 57 Don Valiente - Barbie Roy N.H.Kalbermatter

CAMILY HALO (10) TAPONES DE PUNTA (13) DRAGUICHA (14) DONA RYE (9)

9a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: LUNA ANDINA 15:00 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000

5P 1P 3S 6S 1 LA NICANORA A.Paez 3 56 Footprintsinthesky - Sirena Azul G.Scagnetti 3P 6S 1P 5P 2 SALSA TAQUERA F.L.Goncalves 3 56 Orpen - Salsa Inglesa L.R.Cerutti 5P 6P 1P 5S 3 JOY EPICA R.Frias-3 3 56 Fortify - Stormy Epistola M.C.Muñoz 2S 2S 1S 2S 4 SARMATICA O.Alderete 3 56 Most Improved - Sutri E.R.Bortule 0S 6P 5P 8S 5 LITIGADA MANI J.Villagra 3 56 Manipulator - La Palenquera W.A.Rodriguez - - 8P 1P 6 BEST OFFER I.Monasterolo 3 56 Equal Stripes - Bonica Noia G.E.Scarpello 4S 4S 1P 6P 7 IMPENSADAMENTE E.Ortega P. 3 56 Roman Ruler - Incabronatta N.Martin Ferro - 0P 1S 5S 8 CORBEILLE M.La Palma 3 56 Ecologo - Helisangela N.A.Gaitan

SARMATICA (4) IMPENSADAMENTE (7) SALSA TAQUERA (2)

10a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: KATRINA INC 15:30 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 20-INC. $ 200.000

1S 7S 9S 4P 1 PAOLOPEN W.Moreyra 4 57 Orpen - Forty Paulina A.H.Crucci 1S 5S 7P 1L 2 ROBIN DES QUEEN W.Pereyra 4 57 Painter - Slew Queen`s M.A.Dominici 1S 3S 7S 1P 3 MUNDO TIERNO F.L.Goncalves 4 57 Global Hunter - Lagrimas De Key L.A.Muñoz 3S 6P 6S 2P 4 ULTIMADO S.Piliero 4 54 Señor Candy - Ultimo Sueño M.L.Dominguez 1P 3P 2P 1P 5 QUE TA GUENO G.Hahn 4 57 Que Vida Buena - Tapia G.R.Veliz 0S 5P 3L 8L 6 CHECK MARK L.Ramallo-4 4 57 Indy Point - Che Filly J.Ramallo 9P 2P 1P 1P 7 LOCUTOR URIONA A.I.Romay-3 4 57 Mister Tin - Lucky Folie F.C.Panet - 8P 1P 2P 8 JAZMIN NOIR R.Bascuñan-4 4 52 Remote - Jolly G.M.Dell Orto 7S 4P 0P 6S 9 EL INCAUTO E.Torres 4 55 Most Improved - La Inmejorable A.C.Glades 5L 5L 1P 8P 10 CASTI FRER B.Enrique 4 57 Fresher - Castillos Enelaire J.C.Diestra 1P 6S 2P 1P 11 FOR EVER PAZ M.Aserito 4 57 Ever Peace - Siembra Paz F.Villa 2P 1P 3P 0P 12 CAMP DAVID G.Mansilla 4 57 Endorsement - Campaña R.A.Capelli 9P 8P 1P 2P 13 TERRA MAN M.Valle 4 54 Grand Reward - Terranova R.Vega 3S 0S 2P 1P 14 GAUDENTIUS P.Carrizo 4 54 Lizard Island - Good And Crafty C.M.Herrera 2P 6S 0S 4P 15 SHADES OF MYSTIC R.Frias-3 4 57 Sebi Halo - Interbella F.O.David

CAMP DAVID (12) LOCUTOR URIONA (7) SHADES OF MYSTIC (15) JAZMIN NOIR (8)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: PORA MI 16:00 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una o dos carreras. Peso: 53 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000

1P 6S 5P 6P 1 ONUR E.Ortega P. 3 56 Indy Point - One Idea J.Ramallo 4L 4L 5L 3L 2 QUIL HERO M.A.Sosa-3 3 56 Andromeda`s Hero - Quilqueya A.A.Piana 0P 1P 8P 1P 3 INVENTIVE GOLD P.Carrizo 3 56 Inventive - Amazing Gold R.V.Duarte 1P 4P 1L 4L 4 SOUTH APTITUDE B.Enrique 3 56 South Kissing - Con Aptitud R.A.Garces 9S 5P 6P 1P 5 PUYOL JOY G.Bonasola 3 53 Fortify - Pulposa Holiday R.A.Gonzalez 3S 3S 8S 3P 6 BIG SCAPE A.I.Romay-3 3 53 Cityscape - Exterm The Rye M.L.Grimaldi 1P 7P 8S 5L 7 DON KANTIANO F.L.Goncalves 3 56 Orpen - Doña Mishka J.M.Etchechoury 2P 1P 5P 3S 8 CURIOSO MASTER J.Noriega 3 56 Mastercraftsman - Curiosa Glory J.F.Saldivia

CURIOSO MASTER (8) ONUR (1) SOUTH APTITUDE (4)

12a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: JEZABEL (CA) 16:30 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000

- - - 0P 1 PRINCESS STRONG A.Paez 3 56 Urtain - La Pisa Fuerte P.J.Almada - - - 2P 2 ROSITA BAN B.Enrique 3 56 Emperor Richard - Bancadora S.M.Dell Orto - 9P 7P 0P 3 POLACA SLAM E.Recuero 3 56 Curioso Slam - Savalist M.A.Planas - - - 6P 4 VA CON ALAS K.Banegas 3 56 Lenovo - All Diamonds M.F.Alvarez - - - - 5 REMISENS L.Balmaceda 3 56 Fragotero - Ros Nistel O.F.Labanca - - - - 6 ESTELINA KEY E.Torres 3 56 Forza Key - Ximena Shy H.E.Stieben - - - - 7 MY LUCK LADY M.Aserito 3 56 Luck Money - Artic Lady M.L.Diaz 2L 9L 2L 8L 8 MISSUNDERSTOOD P.Sotelo 3 56 Suggestive Boy - Great Tradition D.H.Cabello - - - - 9 HOLA BARTOLA E.Siniani 3 56 Lenovo - Hola Y Chau N.M.Baldaro - - - - 10 CARTA LETAL A.Giorgis 3 56 Don Letal - Carta Persa J.R.Bracco 6P 7S 5P 0S 11 J BE REINA J.Pedrozo-4 3 56 J Be K - Stormy Reina C.F.Visconti - - - - 12 BEBELINDA S.Piliero 3 56 El Azor - Juana La Morocha J.D.Baustian - - - 8P 13 SPACIAL WOMAN G.J.Garcia 3 56 Strategic Prince - Spice Woman A.C.Iguacel - - - - 14 LADY HURLEY A.I.Romay-3 3 56 Ap Candy - Lady Slam N.Tartaglia - 3L 3L 6L 15 SALA ROCK M.A.Sosa-3 3 56 Sebi Halo - Sweet House A.A.Piana

ROSITA BAN (2) VA CON ALAS (4) SALA ROCK (15) MISSUNDERSTOOD (8)

13a. Carrera - 1200 mts. HANDICAP NIGROMANTE 17:00 hs.

Handicap para yeguas de 5 años y más edad, ganadoras. (Los jockeys aprendices sin descargo). Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 2. 300.000

1S 3P 1P 2P 1 LIONA DANCER D.A.Gomez 5 54 Lion`s Circle - Breakdancer C.A.Medina 4P 2P 5S 6P 2 PURE INDIRA M.Valle 5 56 Lizard Island - Pure Regal M.A.B.Medina 1L 1L 8L 9L 3 LET HER GO W.Pereyra 6 56 Peer Gynt - Giants` Cool Cat M.C.Prestano 6S 3P 1P 0P 4 PURE SEXOLOGIA A.I.Romay 5 54 Pure Prize - Thunder Sexy J.P.Pino 2L 5P 7L 3L 5 OUT OF KEY F.L.Goncalves 6 60 Stay Thirsty - Oak Leaf O.F.Fravega 5L 7L 6L 0L 6 AMAZING QUEEN J.R.Benitez V. 7 51 Storm Surge - Acredite Se Quiser G.H.Degregorio 1L 5L 4L 4L 6a LOVELY SURGE I.Monasterolo 7 52 Art Master - Lisani G.H.Degregorio 7L 2P 5P 4L 7 DOÑA ANGELICA E.Ortega P. 5 56 Angiolo - Intercoqueta A.O.Vigil 1P 3P 2S 3P 8 CHE GAVIOTA W.Moreyra 5 54 Violence - Galisima J.C.Nievas 5L 2L 3L 6L 9 BOMBON QUEEN G.Hahn 5 55 Sixties Icon - Runway Queen M.A.Furrer

OUT OF KEY (5) CHE GAVIOTA (8) DOÑA ANGELICA (7)

14a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SOLO PARA TI 17:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a las SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000

6P 2P 1P 3S 1 PEPPAPIG A.I.Romay-3 4 57 Valid Stripes - Incidencia L.D.Racco 0S 6P 2S 1S 2 SIDNEY KEY P.Carrizo 4 57 Sidney`s Candy - Sureña Key A.E.Rudolf 1P 2P 3P 6P 3 MISS KUMMEL F.L.Goncalves 4 57 Fire Slam - Miss Finder N.Tartaglia 4S 4L 4L 5S 4 STORMY HIGH S.Piliero 4 57 Portal Del Alto - Stormy Night N.A.Yalet 7P 0S 4S 1P 5 PULPIT DUBAI C.Velazquez 4 57 E Dubai - Pulpit Lingerie M.A.Gomez 5P 8L 3P 9P 6 GOING FAR AWAY W.Pereyra 4 57 Galicado - Gentile Lady H.Dardanello 5P 1P 4P 3P 7 LA DE FOTO L.Noriega 4 57 Julius Top - Maylen S.L.Carezzana 6S 6L 0S 7L 8 KALCURA SEATTLE R.Blanco 4 54 Seattle Fitz - Miss Cursi E.A.Gauna 2S 1S 5P 2L 9 GRAND LEONA B.Enrique 4 57 Lion`s Circle - Lissy Int L.O.Tournoud 6S 3S 7S 5P 10 DANCERITA G.J.Garcia 4 55 Suggestive Boy - Dancing With Fire G.J.Alza 4P 4S 3P 1P 11 JOY MISHKA I.Monasterolo 4 57 Fortify - Stormy Mira G.E.Scarpello 4S 0S 7P 0P 12 AGUSTINA MIA A.Allois-4 4 55 Cima De Triomphe - Osiria J.A.Paez

LA DE FOTO (7) MISS KUMMEL (3) JOY MISHKA (11)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: JEZABEL (CA) (2º TURNO) 18:00 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 600.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20.

7P 4P 6L 5P 1 LOVE THE BLUES S.Piliero 3 56 Le Blues - Inter Ferrari F.Arreguy - - - 5P 2 SOBRA FE L.Balmaceda 3 56 Sebi Halo - Bien Bahiara O.F.Labanca - - - - 3 JOY SEXISTA P.Carrizo 3 56 Fortify - Sex Appeal Inc S.M.Dell Orto - - - - 4 WILD BREZZE E.G.Ortega T.-4 3 56 Ap Candy - Wildcat Gal N.Tartaglia 4L 5L 5L 7L 5 MASTER OF GLORY B.Enrique 3 56 Mastercraftsman - Times Of Glory C.L.Ferrero - - - - 6 DOMINGUERA PARADE R.M.Torres 3 56 Cross Parade - Gata Mimosa L.A.Muñoz 6S 9S 4P 4P 7 GOLDY CAT J.Paoloni-4 3 56 Villero Cat - Golden Lyric J.Pettinari - - - - 8 GOLDEN PARADISE M.Valle 3 56 City Banker - Golden Oasis M.A.Aquiles - - - 0P 9 ECOLOGIA BONITA A.I.Romay-3 3 56 Ecologo - Bonita Candy R.Vega - - - - 10 CLARA GET E.Ortega P. 3 56 Claro Oscuro - Linda Get A.D.Buxmann - - - 0P 11 ESCOREMA SOÑADA N.Villarreta-3 3 56 Ice Horse - Escorema Toss L.A.Suarez 0P 0P 6P 0S 12 ADONDE QUIERAS R.Blanco 3 56 Angiolo - As You Wish J.M.Sleive - - - - 13 VIVA REINA F.Menendez 3 56 Sipan Dagh - Vivera D.H.Cabello - - - 7P 14 FRAPUCHINA F.L.Goncalves 3 56 Fragotero - Special Queen G.O.Feliciani - - - - 15 SUPER HANKITA M.Aserito 3 56 El Azor - Hankita J.D.Baustian

GOLDY CAT (7) SOBRA FE (2) LOVE THE BLUES (1) FRAPUCHINA (14)

16a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: SALTARIN DUBAI (2016) (2º TURNO) 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Descargo de 2 kilos a los SPC que no hayan figurado en los cuatro primeros puestos del marcador en sus dos últimas actuaciones, y de 3 kilos, en sus tres últimas. Bono Especial: $ 6000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. POZO GARANTIZADO DE LA CUATRIFECTA-$ 500.000

3L 0S 5S 3P 1 KIRIS ZEN A.I.Romay-3 4 57 Maruco Plus - Promised A.J.Martinez 9S 9S 7S 0P 2 OLD KEY WEST R.Alzamendi 4 54 Most Improved - Milagrosa Yield J.L.Lopez - - - 9P 3 GRIEVER W.Pereyra 4 57 Hurricane Cat - Garella L.R.Godetti - - - 4P 4 TWILIGHT SUN W.Moreyra 4 57 Exchange Rate - Twitch Lady J.C.Nievas 6P 8P 2P 7P 5 NEW GOD G.J.Garcia 4 57 Galicado - Nextweek M.A.Berns - - - 2P 6 CANDY CAP P.Carrizo 4 57 Sidney`s Candy - Iluminada Cap C.A.Agolanti 4P 0P 3P 0P 7 GORDITO FLORENCE K.Banegas 4 57 Inyector - Miss Florence F.M.Perafan - - 0P 7P 8 EL DE MARM E.Torres 4 55 Aspire - Marmit R.V.Duarte - - - - 9 CARAMELO D` ORO F.Quinteros-3 4 57 Violence - Candy Woman R.E.Quinteros 0P 8P 7P 3P 10 BLACK PARTY E.G.Ortega T.-4 4 57 Que Vida Buena - La Temple A.M.Ortiz - 2S 3S 0P 11 CEBREIRO N.Villarreta-3 4 57 Perfectperformance - Thunder Music O.A.Kalk - - 0P 1e 12 ARGOS CLASS Jorge Peralta 4 57 Angiolo - Interclass M.A.Lorea - - - 2P 13 SCHWARZER F.L.Goncalves 4 57 Sebi Halo - Isthelliza L.A.Muñoz - - - 0S 14 COUNTRY HERO J.M.Sanchez 4 57 Andromeda`s Hero - Ibi Country O.E.Mihura 3P 5L 5P 6L 15 SAVIOLA U.Chaves-4 4 54 Sigfrid - Simplificada V.Cortella

SCHWARZER (13) CANDY CAP (6) TWILIGHT SUN (4) SAVIOLA (15)