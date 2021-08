Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de Palermo

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 1.000.000.

Greenspring - Glory Alone

Señor Candy - Fix It

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000 - POZO MAX-$ 4.000.000.

Lion`s Circle - Oh Campeona

Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 150.000.

Master Of Hounds - Incredulidad

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000.

Violence - Call Me Chaotic

Greenspring - Just Shining

Storm Embrujado - Crystal In Aspen

Most Improved - Mitigosa

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una o dos carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000 - POZO MAX-$ 6.000.000.

Cima De Triomphe - Ground Zero

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000.

Violence - Far Away Eyes

FAR AWAY LOVE

Easing Along - Beauty Tips

Equal Stripes - Sing My Name

SO PRA MIM

Hit It A Bomb - Fiestera Glory

LOVE NOT WAR

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 20-POZO GARANTIZADO-$ 800.000.

True Cause - Dancing With Fire

DANCING CAUSE

Todo caballo de 4 años y mas edad. Peso por edad. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. APUESTA 5 Y 6-1º PASE-$ 20-INC. $ 200.000.

Agnes Gold - For Freedom

HOLE IN ONE

Easing Along - Sabatica Fitz

Lizard Island - Very Pure

VERY TRULY

HOLE IN ONE (4) LUXOR JOY (2) CODRINGER (6)

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 100.000.

Don Letal - Garota In

IN SPLIT

IN SPLIT (4) OHIO LOVE (3) LA TEACHER PROUD (2)

Yeguas de 4 años y más edad. Peso por edad. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. PICK 4-1º PASE-$ 50-POZO GARANTIZADO-$ 2. 300.000.

Portal Del Alto - Ever Linda

Todo caballo de 5 años y más edad ganador una carrera. Peso 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 1. 200.000.

Lizard Island - Good And Crafty

Ever Peace - Aliancista

Portal Del Alto - She Is Mine

LAST WINNER

BUENO SOY (9) LAST WINNER (4) SAD MISTRY (2)

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 8000. al 6º, 7º y 8º.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 100-POZO GARANTIZADO-$ 600.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20.

Grand Reward - She Is Cute

Master Of Hounds - Stay Tuned

Mastercraftsman - Times Of Glory

MASTER OF GLORY

Master Of Hounds - Inter Phila

Lenovo - All Diamonds

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: NONE LIKE HER 18:30 hs.