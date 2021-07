Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Caballos de 4 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 700.000

Cosmic Trigger - In Too Deep

FLYING OF STAR (2) INDOMITABLE (7) STILL LIFE (9)

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 750.000

In The Dark - Leonisima

Curioso Slam - Under Your Spell

In The Dark - Una Señora

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO ESPECIAL-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000

Señor Candy - Out Of Time

Productos de 3 años ganador de una carrera. (Las Potrancas descargarán 2 kilos). Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G. I, G. II, G. III y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 750.000.

Catcher In The Rye - La Vagoneta

Yeguas de 4 años ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Laguardia.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 700.000.

Todo caballo de 4 años y más edad. Peso por Edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 250.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. QUINTUPLO (CON PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 850.000.

HOLE IN ONE

VERY TRULY

HOLE IN ONE (5) ISNER (BRZ) (4) VERY TRULY (1)