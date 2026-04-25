Javier Milei volvió a atacar a periodistas y acusó de "delincuentes" a figuras de un canal de TV

Días atrás, la administración nacional dispuso el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada, una medida que restringió el acceso de los acreditados y limitó la cobertura dentro de la sede gubernamental. La decisión fue interpretada por organizaciones del sector como un retroceso en materia de acceso a la información.

El enfrentamiento con la prensa no es nuevo. Milei ha calificado en reiteradas ocasiones como “mentirosos” a periodistas que cuestionaron datos oficiales y como “ensobrados” a quienes investigan aspectos de su gestión o entorno político.

Referentes del ámbito periodístico advirtieron que este tipo de expresiones deterioran el debate público y pueden incentivar situaciones de hostigamiento en redes sociales contra trabajadores de prensa.

En su mensaje más reciente, el Presidente insistió en que los involucrados “han cometido un delito grave y deberían pagar por ello”, aunque sin brindar detalles concretos que sustenten la acusación.

Desde el oficialismo sostienen que estas reacciones forman parte de una defensa frente a la difusión de información falsa. Sin embargo, entidades vinculadas a la libertad de expresión alertan que la estigmatización desde el poder puede generar un clima adverso para el ejercicio del periodismo y afectar el derecho ciudadano a informarse.