Pánico en Estados Unidos: evacuaron a Donald Trump de una cena con periodistas por un tiroteo

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A los pocos segundos de que los disparos se escucharan en la sala de eventos del Hotel Hilton, el despliegue del Servicio Secreto comenzó a evacuar a Trump, su esposa Melania y a todos los miembros de su Gabinete presentes en el lugar, entre ellos al vicepresidente JD Vance, al secretario de Defensa, Pete Hegseth o a destacados asesores como Stephen Miller y su mujer, Katie, embarazada.

Enseguida, el Servicio Secreto solicitó a los asistentes y a los periodistas en la sala que abandonaran el lugar. Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, revelaron que se vieron obligados a permanecer algunos minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.

El hecho recordó al último intento de atentado que sufrió el líder republicano, el 13 de julio de 2024, cuando se encontraba en la campaña electoral rumbo a su segundo mandato en la Casa Blanca. Esa jornada, Trump realizaba un evento proselitista en Pensilvania, cuando un tirador, posteriormente identificado como Thomas Matthew Crooks, disparó contra él y lo hirió en la oreja derecha. Al final, Trump se retiró del escenario y Crooks resultó abatido.

detenidotrump Donald Trump publicó en sus redes sociales la foto del sospechoso detenido por el tiroteo.

Qué dijo Donald Trump después del tiroteo

A pesar del incidente, Trump compareció después ante los medios para comentar lo ocurrido y expresar su agradecimiento al "fantástico trabajo" del Servicio Secreto y consideró que este tipo de hechos le suceden a "las personas de gran impacto".

Desde las redes sociales, el presidente norteamericano se tomó el acontecimiento con algo de humor. "Vaya noche en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido, y recomendé que ‘El show continúe’, pero me guiaré completamente por lo que indiquen las fuerzas de seguridad".

"Ellos tomarán una decisión en breve. Más allá de esa decisión, la noche será muy distinta a lo planeado y, simplemente, tendremos que hacerlo de nuevo", agregó.