Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DR. ANTONIO PIRES (OPCIONAL) 13:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes alas caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de agosto de 2020).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1. 250.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

6S 4S 3S 3S 1 AMUSCHINA R.Frias-3 4 57 Manipulator - Vichigasta H.E.Serratto - - - 7e 2 ARBLINKA I.Monasterolo 4 57 Aristocity - Miss Blink M.N.Ferraguti 6S 6S 0S 7S 3 BORN A STAR L.Cabrera 4 57 Roman Ruler - Miss Bornemisza R.A.Cardon 5P 3S 3S 8S 4 EMBASSY NEW W.Pereyra 4 57 Treasure Beach - Embassy Beach R.O.Lazzaro - - 9L 8S 5 CAIPIRINHA DE MANGO C.Velazquez 4 57 Sidney`s Candy - Coraza Mistica L.A.Sanchez - 2e 2e 0S 6 CON PACIENCIA E.G.Ortega T.-4 4 57 Catcher In The Rye - Argentinisima J.C.Cima - - - 8S 7 PURE NOBLEZA M.Genzano 4 57 Pure Brave - Power Pet M.H.Genzano 6P 4S 4S 5S 8 CURSORA DUBAI K.Banegas 4 57 E Dubai - Cursora Real V.D.Basavilbaso - - - - 9 TAN INTERPRETADA M.A.Sosa-3 4 57 Tan Chemistry - Interpretada Mia J.D.Ruvelli - 9e 0S 4S 10 GREEN TO ME L.Garcia-3 4 57 Asiatic Boy - Green Stripes A.O.Aguirre 5P 4P 4P 2S 11 PRETTY WILD F.Coria 4 57 Winning Prize - Pretty Little Liar M.F.Alvarez

PRETTY WILD (11) AMUSCHINA (1) EMBASSY NEW (4)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DR. ANTONIO PIRES (OPCIONAL) (2º TURNO) 13:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes alas caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de agosto de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-INC. $ 2. 645. 590

- - 5P 6S 1 AGUS SONG F.Correa-2 4 57 Alcindor - Cheta Cat C.A.Dacosta - - - 4S 2 ANGEL`S DANCE O.Alderete 4 57 Angiolo - Baaltis J.C.Borda - - - 6S 3 ESTUDIANTA HERA N.Villarreta-3 4 57 Andromeda`s Hero - Sugar Baby M.A.Rivera - 6P 4P 2S 4 JACO BEACH E.G.Ortega T.-4 4 57 Hurricane Cat - Surf Girl J.B.Udaondo 5S 2S 3S 4S 5 GERONIMA FITZ E.Talaverano 4 57 Giant`s Pleasure - Roman Fitz L.M.Campos - - 7L 6S 6 GIA PERUANA J.Gonzalez 4 57 Giacom - Peruana Nistel R.A.Siniani 5S 0S 9S 1e 7 REALIDAD PURA M.Valle 4 57 Orpen - Realidad Virtual J.M.Varga 0e 1e 0S 9S 8 INVASION D.Ramella 4 57 Galicado - Inbest G.A.Siele - 7L 0L 0L 9 TEMPESTA DE ORO L.N.Garcia-3 4 57 Lingote De Oro - Iolanda D.O.Cavallaro - - - 0S 10 LA AVENANT A.I.Romay-2 4 57 Le Blues - Risa Eterna V.O.Fernandez - - - - 11 NOSAXA C.Velazquez 4 57 Fragotero - Luisianna Queen A.A.Saval

ANGEL`S DANCE (2) GERONIMA FITZ (5) JACO BEACH (4)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DR. ANTONIO PIRES (OPCIONAL) (3º TURNO) 14:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes alas caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de agosto de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 700.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

3S 5S 6S 0S 1 ALMA SOFISTICADA M.Aserito 4 57 Alma De Acero - Pure Softy J.D.Baustian 8S 7L 5L 4S 2 BIENVENIDA MIA U.Chaves-4 4 57 Boca Mio - Nevada Ball H.J.Miraz 3P 6P 3e 6P 3 LA DE LA OCHAVA G.Villalba 4 57 Aspire - Ocha D.L.Nozza - 6S 2S 4P 4 MUST BE BEAUTY W.Moreyra 4 57 E Dubai - Must Be Nice J.D.Berho 3L 9L 7P 0S 5 LA PSICOBOLCHE A.Allois-4 4 57 Emmanuel - La Sudaca F.R.Flores - - - - 6 LENOVA WOOD C.Benitez-2 4 57 Lenovo - Tobendthewood C.O.Rodriguez 2S 5S 0S 3L 7 SOCIEDAD PERFECTA J.Villagra 4 57 Perfectperformance - La Societe J.A.Aveldaño - - 0L 0L 8 MARGARETHA ZELLE A.I.Romay-2 4 57 Ever Peace - Red Amber O.A.Rebora 7S 4S 5S 0S 9 VIGATA L.Cabrera 4 57 Luck Money - With Touch A.A.Sanchez - 9S 6S 3S 10 NARKANDA E.G.Ortega T.-4 4 57 Roman Ruler - Norimberga J.B.Udaondo - - - - 11 RACHEL IMAGINARY W.Pereyra 4 57 Ecologo - Imaginadora H.M.Mujica

MUST BE BEAUTY (4) BIENVENIDA MIA (2) SOCIEDAD PERFECTA (7)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DR. CARLOS O. SCOPPA (CA) (OPCIONAL) 14:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes alas caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de agosto de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-INC. $ 4. 412. 624

- - - 0S 1 FLECHA DEL SUR R.Frias-3 3 56 E Do Sul - Flexa Treze C.A.Zuco 9S 9S 0S 7S 2 FULL HALO A.Castro-2 3 56 Full Mast - Sadler S Halo P.A.Colman - 0S 6S 3S 3 LA EXPLORADORA W.Pereyra 3 56 Horse Greeley - Hunter`s Sun L.F.Antognozzi - - 4e 8S 4 OSCURISIMA E.Ortega P. 3 56 In The Dark - Leonisima M.Hadweh A. 8S 4S 8S 4S 5 LA RUBIA SANT F.Correa-2 3 56 Emperor Richard - July Thunder A.O.Aguirre - - 6P 0S 6 LADY KRIS P.Carrizo 3 56 Storm Play - Royal Sand H.R.Gervasoni - - - 0S 7 VASQUITA SOÑADA C.Perez G.-3 3 56 Andromeda`s Hero - Doña Vasquita A.J.Mollo - 8S 8S 0S 8 LINDA ANE A.I.Romay-2 3 56 Most Improved - Baska Bilbaina C.A.Bani - - - 7P 9 YA LI R.R.Barrueco 3 56 Seek Again - Not For Free R.C.Gutierrez - - 9P 3P 10 QUE VIDA CLARA O.Alderete 3 56 Claro Oscuro - Noche De Paris J.A.Perez

QUE VIDA CLARA (10) LA EXPLORADORA (3) VASQUITA SOÑADA (7)

5a. Carrera - 2000 mts. HANDICAP ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA 15:00 hs.

Handicap para yeguas de 5 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Gamble Rules.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 750.000.

2P 1P 7P 6S 1 BAILA EN LA CIMA E.G.Ortega T. 6 48.5 Cima De Triomphe - Shy Bailarina M.C.J.Sumpf 1S 8S 1S 5P 2 GAMBLE RULES J.Noriega 5 59.5 Roman Ruler - Gamuza Fina N.Martin Ferro 4P 2S 8S 2S 3 GIULITTA K.Banegas 6 56.5 Most Improved - Good And Crafty O.F.Labanca 2P 7P 3L 7P 4 MISS EDER L.Balmaceda 5 58.5 Equal Stripes - Miss Juvenile O.F.Labanca 1P 2P 3P 6S 5 GLOBAL BONITA B.Enrique 7 56 Global Hunter - Playa Bonita H.A.Vela 1L 0L 3S 9P 6 ISLAND GOLD L.Galdeano 7 51 Lizard Island - Forest Gold A.F.Marchese 6P 4S 6S 4S 7 OUR LITTLE GIRL G.Bonasola 5 58.5 Heliostatic - Outer Beauty M.I.Rizza 5S 3P 5S 5P 8 LLAMAS DE ACERO R.R.Barrueco 6 56 Fuego E Hierro - Intrepida Adriana R.C.Gutierrez

GAMBLE RULES (2) MISS EDER (4) OUR LITTLE GIRL (7)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DR. NORBERTO RAS CROTTO 15:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de tres o más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. (Las yeguas descargarán 2 kilos).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 750.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

2P 7P 3P 1P 1 ALEX SCAPE E.G.Ortega T.-4 6 52 Cityscape - Alejandra Mia J.H.Barisone 7S 0S 0S 8S 2 FRANCISCO DE BOEDO R.Alzamendi 8 52 Borrego - Rosa Isabel O.M.Yannuzzi 7L 7S 6L 2S 3 MEGAWATT J.Villagra 6 58 Master Of Hounds - Spiffy R.M.Vivas 9S 8S 7P 0S 4 SALMON ROJO L.Cabrera 6 52 Star Dabbler - Salad Green H.R.Nieva 2S 1S 5S 2P 5 MUTAK BERRY B.Enrique 6 52 The Berry - La Chabuca M.Rodriguez 0P 6P 1P 7L 6 ROGELIO ROYAL A.I.Romay-2 7 52 Flesh For Fantasy - War Sister B.A.Demichelis 0S 0L 9P 5S 7 STARRY MIX I.Monasterolo 6 54 Dynamix - Starry Night M.A.Alegre 4S 0P 3S 4S 8 SAINT RUNNER R.R.Barrueco 6 56 Star Runner - Santa Tala C.E.Aguirre 7S 3S 4S 0S 9 STORM MAMBO R.Bascuñan-4 6 52 Storm Surge - Grand Audition J.C.Cima 7S 2S 7P 1S 10 SHAMGAR W.Moreyra 7 56 Catcher In The Rye - Sifra C.O.Rodriguez 4P 5A 6S 5T 11 SNIGGER M.Valle 6 52 Perfectperformance - Strip M.Hadweh A. 4S 2S 3S 1P 12 LIFESAVERS W.Pereyra 6 54 Luhuk - Livealife R.O.Perez 8S 7S 9L 0S 13 PAT RAFTER J.Leonardo 7 54 Grand Reward - Princess Grandslam J.A.Ionadi

MEGAWATT (3) ALEX SCAPE (1) LIFESAVERS (12)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: PEDRO P. CRESPO (CA) 16:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos carreras . Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 850.000

5P 3S 0S 2S 1 BLUE EYED SOUL K.Banegas 5 57 Endorsement - Beautiful Eyes M.F.Alvarez 8S 1P 1S 6S 2 CYBER CAFE X.X. 5 57 Remote - Callia J.G.Artusso 3P 1A 8L 3S 3 DERBY FOUR Jorge Peralta 5 57 Storm Play - Under Suspicion M.J.Muñiz 3P 2P 1P 4S 4 NICOLAS EXPRESS G.Calvente 5 57 Expressive Halo - Sybil S. M.F.Alvarez 4S 6S 0S 0S 5 DON PRESTIGIO A.I.Romay-2 5 57 Lizard Island - Doña Comba V.O.Fernandez 4L 6P 7P 1L 6 EVINRUDE R.Villegas-4 5 57 Treasure Beach - Eviterna M.C.Prestano 3S 4S 7S 0S 7 WALLANDER R.Frias-3 5 57 Manipulator - Udaquiola D.Peña 1S 0P 5S 4S 8 GRITALO BLUE E.G.Ortega T.-4 6 55 Russian Blue - Gritela H.A.Malarino 1S 1S 9P 0S 9 YOCO EMBRUJADO S.Barrionuevo-2 6 55 Storm Embrujado - Sofia Toss A.M.Calcagno 6S 5S 6S 0S 10 SANTIAGUEÑITO M.Valle 6 55 Star Dabbler - Santiaga S.Ramat 3P 2P 2P 1S 11 VALIENTE SPRING L.Vai 5 57 Greenspring - Vanity Prada M.S.Sueldo

NICOLAS EXPRESS (4) BLUE EYED SOUL (1) VALIENTE SPRING (11)

8a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: DR. JOSE J. MONTEVERDE 16:30 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

1S 8S 0S 9L 1 ALMA DE PLATA N.Villarreta-3 5 57 Angiolo - Intersilver M.D.Giles 0L 0S 0S 0S 2 DE TODO TENDRAS M.Aserito 5 57 Galicado - La Pibita F.R.Bartolome 3P 0P 7L 6L 3 ESTRATEGIA PURA M.A.Sosa-3 5 57 Strategic Prince - Pure Embalada D.H.Cabello 2S 5P 2S 6S 4 SOLITA JUANA P.Carrizo 6 55 Tawqeet - Hishi Rock J.A.Perez 5L 4L 3L 4L 5 LA BARCELONETA J.Espinoza-4 5 57 Global Hunter - Geometrica A.O.Martinez 9S 0S 5S 9S 6 LA ROOSVELT X.X. 6 55 Mount Nelson - Caroline Mag R.O.Cibiriain - 4S 1S 3L 7 TERESE W.Pereyra 5 57 Lizard Island - Timely Broad M.M.Garrido 1S 3P 2S 3P 8 PRINCESA ISLAND E.G.Ortega T.-4 5 57 Lizard Island - Honey May R.A.Cardon 0L 0L 0L 8P 9 VERDANA BEACH A.Giorgis 5 57 Treasure Beach - Verdana J.L.Lopez 0S 5S 0P 8S 10 SPLENDOR LADY E.Torres 7 55 Consistent - Pacific Marvel M.A.Zalazar

PRINCESA ISLAND (8) TERESE (7) LA BARCELONETA (5)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DR. RAUL BUIDE (CA) (OPCIONAL) 17:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes alas caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - 0S 1 BERMELLO M.Valle 3 56 Incurable Optimist - Inter Rose J.C.Blanco - 7P 8P 9S 2 CLASICO SCAT M.Aserito 3 56 Knockout - Classic Fame J.I.Garcia A. 2P 6P 9S 4P 3 MBAPPE J.Villagra 3 56 Horse Greeley - Shad Berry F.O.David - - - - 4 PAPU JUAN G.Bonasola 3 56 Upward Trend - Espomine A.A.Sanchez - - 5L 3L 5 MOON BOY R.Blanco 3 56 Greenspring - Moon Landing M.S.Sueldo - - - - 6 NAMMUS TELU O.Alderete 3 56 Montelu - Nammu R.A.Cardon - - - - 7 VIP COLT A.I.Romay-2 3 56 Heliostatic - Vira Volta P.A.Dotzel - - - 0P 8 PALPITEIRO M.La Palma 3 56 Star Runner - Palpiteira J.A.Ionadi - - - 4S 9 YACAERAN D.Ramella 3 56 Santillano - Aquit P.D.Falero Moris 3S 5S 2S 4S 10 PURE ZEN L.Vai 3 56 Zensational - Pure Seduction M.S.Sueldo - - 0L 8S 11 SOY DARK M.A.Sosa-3 3 56 Soy Diferente - Intima Dark F.R.Bartolome - - 0S 8S 12 CURIOUS NUT F.Corrales 3 56 Curioso Slam - Victorianut R.R.Retamoso

YACAERAN (9) PURE ZEN (10) MBAPPE (3)

10a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: DR. JOSE MARIA QUEVEDO 17:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE FINAL-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 10. INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

8S 5S 4S 0S 1 BRING IT HOME M.Valle 5 57 Incurable Optimist - Shakedown M.Rodriguez 5S 7S 0S 5L 2 CIMA BEACH M.Alfaro-4 5 57 Cima De Triomphe - Gattadapraia L.O.Gonzalez 5P 7S 2S 2S 3 DULCE FREUD E.Ortega P. 5 55 Freud - Dulce Ali R.H.Aledda - - - - 4 LUBAND J.Villagra 5 57 Luhuk - Miss Dixie E.Cantero 3P 2P 4P 2L 5 EVO ENDIABLADO L.Ramallo-4 5 57 Evocado - Suite Del Alvear J.Ramallo 6L 0L 8S 0S 6 IL ROMANO E.Ruarte 5 57 Don Pedal - Medieval Roma J.A.Romero 0S 0S 7S 4S 7 SUPER BASTIAN J.Espinoza-4 6 55 Dancing For Me - Catch The Conic E.A.Lopez 4L 8L 6S 4S 8 KARAKORUM J.Rivarola 6 55 Equal Stripes - Katherine`s Halo F.H.Mentucci - - 7S 7P 9 VAN HUSSON W.Moreyra 5 57 Van Nistelrooy - Rimpante Husson J.C.Nievas - 6L 4L 7P 10 REY FRISADO F.Arreguy (h) 5 57 Es Richard - Frisa Gala N.E.Bustos 8L 6L 9L 4S 11 ROJO TED O.Alderete 5 57 Star In You - Princesa Dulzona A.C.Tedeschi 6S 8P 2L 0L 12 DON CALIPSO J.Noriega 5 57 Cima De Triomphe - Doña Deca O.A.Rebora 5S 7P 9S 0S 13 EXPRESIVO GOOD L.Vai 6 55 Best Bob - Thunder Light E.J.Crespin 6P 9P 2P 7S 14 GRAN BAYARD G.J.Garcia 5 57 Casual Meeting - Bayard M.Iguacel Loeda 4P 8S 2P 5P 15 SANTO TIRSO B.Enrique 5 57 Catcher In The Rye - Te Di Lacana J.M.Moncada 5L 4L 6L 5L 16 LOGY HERO R.L.Gonzalez 5 57 Andromeda`s Hero - Numerology L.R.Haedo

SANTO TIRSO (15) DULCE FREUD (3) KARAKORUM (8) GRAN BAYARD (14)

11a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: AMERICAN SONG (2017) 18:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad,55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de agosto de 2020). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA DOBLE FINAL. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - CUATRIFECTA-$ 20. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000/ INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

2S 1S 5S 0S 1 CANDY SPEEDY F.Vilches 5 57 Horse Greeley - Candy Kisses G.A.Cepeda - 8P 5P 1S 2 CASH FOR GOLD G.Villalba 5 57 Got Talent - Candela J.C.Bianchi 9S 1S 8S 4S 3 COCO FREUD L.Franco 5 57 Freud - Stormy Maciza E.G.Accosano 6P 8P 6P 1L 4 KACHIVACHE TON M.Gonzalez 5 57 Tonalli - Kaljerry Champ B.A.Demichelis 6S 8S 0S 0S 5 COUBERT F.Correa-2 5 57 Aspire - Campagne E.J.Crespin 3S 1P 2P 0S 6 EL APASIONADO E.Ruarte 5 57 Grand Reward - Pasional Key G.A.Siele 3S 4S 1S 9S 7 MUFASA C.Perez G.-3 5 57 Portal Del Alto - Aymar R.A.Cardon 6L 1P 8P 6P 8 IDOLO PAMPEANO N.Villarreta-3 5 57 Andromeda`s Hero - La Estacion G.Parma 6S 2P 8P 2P 9 ULTIMADO M.Aserito 5 57 Señor Candy - Ultimo Sueño M.L.Dominguez 5S 0S 3S 2S 10 LAST LARGADOR F.Barroso 6 55 Lasting Approval - La Ruizera C.A.Fali 8S 0P 8P 0P 11 MAGIC CAT N.Lacorte-4 7 55 Hurricane Cat - Magic Mask J.A.Poggio 4P 8P 3e 2S 12 CHE POTA F.Calvente 5 57 Manipulator - Poty Kuru F.O.David 4P 1P 5S 2S 13 DIRECTOR DE ORQUESTA A.Giorgis 5 57 Roman Ruler - Diretrice M.Domingo 5S 4S 0S 0S 14 DIVAN PLATEADO R.Alzamendi 5 57 Freud - Laguna Plateada J.D.Ruvelli

DIRECTOR DE ORQUESTA (13) CHE POTA (12) ULTIMADO (9) LAST LARGADOR (10)