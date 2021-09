Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EASING ALONG (USA) 12:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para Jockeys y Jockeys Aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Setiembre de 2020).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

7L 0L 0L 0L 1 RAMSES LUCKY C.Perez G.-2 5 57 Lucky Island - Juana Americana J.L.Rivollier 3S 0S 3S 2P 2 STAR CHAMBER J.Leonardo 6 55 Endorsement - Starry Miss P.A.Colman 0P 7P 0P 0S 3 ADELPHO A.Paez 6 55 Pure Prize - Adelphi L.F.Bender 4P 3S 8S 2S 4 CRONO JOY L.Franco 5 57 Fortify - Stormy Creepy E.G.Accosano 6L 7L 4S 8P 5 SOL DE TROYA A.Giorgis 5 57 Sol Planet - Troya J.F.Larroque 3e 0P 3P 7S 6 TARIFAZO S.Barrionuevo-2 5 57 Señor Candy - Ok Computer J.M.Moncada 3S 2S 9S 4S 7 POMPIDOU C.Montoya 5 57 Most Improved - Mi Aventura M.H.Genzano 0S 7S 6S 6S 8 MAX JOY E.Ruarte 5 57 Fortify - Stormy Marcela G.A.Siele 5S 0P 4S 3S 9 ALEX SLAM C.Cuellar 6 55 Curioso Slam - Lady Alex L.A.Pierro - 0S 0S 8S 10 GAUCHO MEETING F.Corrales 5 57 Ritual Gaucho - Victory Meeting R.R.Retamoso

STAR CHAMBER (2) CRONO JOY (4) ALEX SLAM (9)

2a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: EASING ALONG (USA) (2º TURNO) 13:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para Jockeys y Jockeys Aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividadhayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Setiembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 10-JACKPOT-$ 3. 600.000

2S 8S 5S 2S 1 SILANO S.Barrionuevo-2 6 55 Mount Nelson - Star Impact J.M.Moncada - - - 6Q 2 TIO JOACO A.Coronel E.-3 5 57 Afogato - Lady Honrian E.Cantero - 7S 8S 2S 3 COLLURA J.Leonardo 5 57 Bom Viento - La Jugada O.E.Fontan - - - 0S 4 MOON TAROT A.Paez 5 57 Master Of Hounds - Luna Cascabelera H.C.Chaulet 8P 0S 4S 7S 5 TAHINI NIGHT L.Galdeano 5 57 Sabayon - Tahiti Blues J.E.Garzon 5S 5P 3S 3S 6 TRULY HONEST J.M.Sanchez 5 57 Endorsement - My Honesty N.F.Caviglia 8S 0S 0S 9S 7 SALVADOR TOP R.Alzamendi 5 57 Julius Top - Miss Semilleta J.A.Ionadi 6S 0S 3S 3S 8 RIDDLER F.Correa-2 5 57 Curioso Slam - La Gotika J.A.Lofiego 7S 3S 7S 0S 9 CREAM FRAPPE M.Aserito 6 55 Consistent - Passion Cream M.Puerari D. 4S 2S 2S 2S 10 NOBLE TORDO F.Corrales 5 57 Lion`s Circle - Muy Torda J.C.Vitullo

RIDDLER (8) TRULY HONEST (6) SILANO (1)

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LAKE`S WOOD (2011) (CA) (OPCIONAL) 13:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO MAS-1º PASE-$ 50-TOTAL ASEGURADO-$ 700.000.

- - - 2P 1 MAXIMA RESERVA F.Calvente 3 56 Flesh For Fantasy - Purpura H.G.Calvente - - - 7P 2 PIEL MORENA E.G.Ortega T.-4 3 56 Sixties Icon - Paperlate A.F.Gaitan D. - - 9S 9S 3 ESTRELLA UNIVERSAL P.Carrizo 3 56 Hurricane Cat - Sos Estrella E.J.Crespin 4S 8S 4S 2S 4 LA RUBIA SANT F.Correa-2 3 56 Emperor Richard - July Thunder A.O.Aguirre - - - - 5 NARANJA MECANICA W.Pereyra 3 56 Lizard Island - Pick Quadro ---------- - - - 6S 6 SOFIA SEATTLE A.Duarte 3 56 Seattle Fitz - Stormy Prize A.R.Duarte - - - - 7 LUSITANIA W.Moreyra 3 56 Violence - Larenzia J.A.M. Neer - 2S 7P 6S 8 LOBA SALVAJE C.Benitez-2 3 56 Art Attack - Lobezna O.R.Gini 0S 7S 4S 8S 9 FULL HALO A.Castro-2 3 56 Full Mast - Sadler S Halo P.A.Colman 4S 3P 3S 2S 10 LADY VAGA C.Velazquez 3 56 Fortify - Stormy Vagrant G.J.Frenkel S. - - - 6S 10a PARAKALO M.Valle 3 56 Hurricane Cat - Paucina C.O.Rodriguez 6S 6S 3L 5L 11 LA DONNA A.Cabrera 3 56 Cima De Triomphe - Rock Art M.Dulom - - - - 12 FORTI GUADALUPE O.Alderete 3 56 Fortify - Stormy Mia A.F.Gaitan D. - - 0L 7S 13 DESNUDA KAL C.Cabrera-2 3 56 Anak Nakal - Lady Stripper J.L.Lopez

LADY VAGA (10) LA RUBIA SANT (4) LOBA SALVAJE (8)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CHIBOLA (2007) (CA) (OPCIOAL) 14:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 750.000.

- 6P 9S 0P 1 MUCHA SARDINA M.Gonzalez 4 57 Manipulator - Monaguesca R.J.Ayub 8P 3S 0S 7P 2 STRATEGIC THOUGHT J.Villagra 4 57 Sebi Halo - Pitussa Stone M.A.Cafere 6S 2S 3S 3S 3 ADRIANITA NESS G.Bonasola 4 57 Lago Ness - Adrianita Sunshine R.O.Taborda 0S 5S 0P 4S 4 BASKA VODA R.Blanco 4 57 Sabayon - Beauty Tips J.A.Fren - - 8S 3P 5 SAHARA GIRL E.G.Ortega T.-4 4 57 Greenspring - Selenium Post R.E.Sander 6S 6S 9S 2S 6 VIVILE M.Valle 4 57 Lenovo - Viva Mejor C.O.Rodriguez - 9S 5S 8P 7 LILA KITE J.Espinoza-4 4 57 Remote - Vitamina Cat N.D.Mezzotero - 7L 0L 0L 8 LA JAMANCIA M.J.Lopez 4 57 Winning Prize - La Quisquillosa D.H.Rossi - 0P 0P 6P 9 ANGHIARI SONG L.Cabrera 4 57 Alcindor - La Toscana Cat D.G.Marsiglia L. - - 0S 7S 10 GENEVA LAKE O.Arias 4 57 Anjiz Lake - Ippica G.A.Siele

VIVILE (6) ADRIANITA NESS (3) SAHARA GIRL (5)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: APTOR (2012) (CA) (OPCIONAL) 14:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 10-JACKPOT-$ 154. 321 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - 0S 8S 1 SET AND MATCH L.Balmaceda 3 56 Flesh For Fantasy - Salapaia P.Chioccarelli - - 0S 0S 2 TINO D`ORO O.Alderete 3 56 Exodus - A Simple Vista P.E.Molina - 4S 4S 3P 3 CROKY CROKY F.E.Coronel 3 56 Fyrulays - Camrose R.Gaitan Picart - - 3S 3S 4 EVER SPRING R.Blanco 3 56 Greenspring - Ever Fit M.S.Sueldo - - - - 5 SOL PACHANGUERO R.R.Barrueco 3 56 Vareador Inc - Ninja Saga R.C.Gutierrez - - - - 6 UN MOTOCICLISTA M.Valle 3 56 Dynamix - Una Moto V.Penna - - - 9S 7 MI SUREÑO P.Carrizo 3 56 Sebi Halo - Rosita Sureña H.S.Rodriguez - - 6S 7P 8 LO CAPO X.X. 3 56 South Kissing - Linda Candy G.E.Scarpello

EVER SPRING (4) CROKY CROKY (3) LO CAPO (8)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: APTOR (2012) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000.

- - - 7S 1 EL INTER I.Monasterolo 3 56 Interaction - Espantadora H.F.Costantino - - - 4S 2 PAPU JUAN G.Bonasola 3 56 Upward Trend - Espomine A.A.Sanchez - - - - 3 ALDEANO HIT F.Coria 3 56 Hit It A Bomb - Aldeana Royal M.F.Alvarez - - - - 4 BETTER MOISES R.R.Barrueco 3 56 El Moises - All Better Now J.A.Lofiego - - - - 5 GIANT MIKE A.Allois-4 3 56 Giant Killing - Sor Micaela J.A.Perez - 8P 4P 9S 6 SUPER RADIO J.Villagra 3 56 Super Saver - Radio Slam A.F.Gaitan D. 0S 0S 5S 8S 7 CIMANOV S.Barrionuevo-2 3 56 Cima De Triomphe - Vampires Roma A.M.Calcagno - - 7S 7S 8 CIMA OF LOVE E.Siniani 3 56 Cima De Triomphe - Love Me Lady J.A.Fren - - - 6S 9 ALMOST TRUE A.Cabrera 3 56 Flesh For Fantasy - Aliston A.Pavlovsky

ALMOST TRUE (9) SUPER RADIO (6) PAPU JUAN (2)

7a. Carrera - 2400 mts. CLASICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (L) 15:30 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

3L 1L 1L 4P 1 HOLD THE DOOR E.Siniani 5 54 Sidney`s Candy - Rosa Dormida R.Vega 1S 3S 3S 2S 2 LORD OF LORDS J.Villagra 4 59 Master Of Hounds - Nabeela M.A.Cafere 2L 3P 8S 6P 3 AUSTRALIS CHEEKY E.Ortega P. 5 59.5 Interaction - Australis Queen N.A.Gaitan 8S 1S 5P 2S 4 GAMBLE RULES J.Noriega 5 56.5 Roman Ruler - Gamuza Fina E.Martin Ferro 1P 1L 1L 6L 5 KEEN L.Balmaceda 6 60.5 Storm Surge - Itatiana O.F.Labanca 1S 2S 0S 5S 6 LUMINOSO DUBAI W.Pereyra 5 56 E Dubai - Lignify ---------- 3S 8S 7L 3S 7 HEROES A.Paez 4 52.5 Seek Again - Heda A.C.Glades 7P 1P 3P 3S 8 HEAT MIAMI C.Montoya 5 52 Manipulator - Heart Of Magic D.G.Marsiglia L.

LORD OF LORDS (2) GAMBLE RULES (4) LUMINOSO DUBAI (6)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: PETE THE TIGER (2016) 16:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de dos o tres carreras. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 100% más del premio asignado. (*) Pasionario Man.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

1S 1S 1S 6P 1 PASIONARIO MAN S.Barrionuevo-2 5 57 Manipulator - Corsa Pasion A.M.Calcagno 1S 1S 3S 3S 2 RITMICA ROMA J.Espinoza-4 5 55 Remote - Catch The Roma J.A.Lofiego 1S 1P 2P 3P 3 CHE VAMPIRESA B.Enrique 5 52 Greenspring - Glory Alone E.R.Bortule 3L 3L 1S 7P 4 MADDISON C.Perez G.-2 5 57 Master Of Hounds - Stormy Vac J.C.Aguirre 5S 6S 3S 8S 5 PERFECT SCORE E.G.Ortega T.-4 5 57 Campanologist - Per Amore C.A.Bani 5S 6L 9S 4S 6 SALE SEGURO M.Alfaro-4 6 55 Equal Stripes - Salerni P.N.Mayola 3S 4P 1P 2P 7 MR.PROUD R.Frias-3 6 55 Master Of Hounds - Alondra Real D.Peña 3S 1P 2S 0S 8 MASTER GENIUS D.Ramella 5 54 Master Of Hounds - Iphigenia F.R.Cacciabue

CHE VAMPIRESA (3) MR.PROUD (7) RITMICA ROMA (2)

9a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CONSERVADA (2008) (CA) (OPCIONAL) 16:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. QUINTUPLO (CON PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 850.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

- - - 6S 1 MULTADO CAT R.Alzamendi 4 57 Compasivo Cat - La Hilaria S.L.Fanti 0P 0S 0S 0S 2 NIGHT DANCER M.La Palma 4 57 Treasure Beach - Dancer And Glory V.Penna 0S 0S 0S 9S 3 CASTEX S.Piliero 4 57 Lingote De Oro - Spirulina L.M.Dimaro 0P 7S 0P 3S 4 JUGADOR NAK A.I.Romay-2 4 57 Anak Nakal - Gambling Class M.G.Melgar 0S 8S 9S 4S 5 NEW STRIP M.Aserito 4 57 Valid Stripes - New House S.A.Retorto - - 0P 6S 6 VAMOS SILVIO J.Espinoza-4 4 57 Dont Worry - Questione R.R.Pedernera 8S 0S 0S 0S 7 MASTER CHAMPI E.Retamozo-4 4 57 Mastercraftsman - Champi Roma V.R.Bustamante - - 8S 2P 8 LYSANDER R.R.Barrueco 4 57 Lucky Island - Linda Vecina R.C.Gutierrez 0S 6P 2S 5S 9 EMANECIDO C.Velazquez 4 57 Cosmic Trigger - Emanecida G.J.Frenkel S. 0S 9S 0S 0S 10 KESTRIPES A.B.Valdez-4 4 57 Valid Stripes - Kecosita M.A.Santiago - - - 0S 11 EMERSON DUBAI J.M.Sanchez 4 57 E Dubai - Poetizacion S.D.Wetzel - - 0S 0S 12 EL ESCONDIDO E.G.Ortega T.-4 4 57 Interaction - Hidden Wonder J.A.Ionadi

LYSANDER (8) EMANECIDO (9) MULTADO CAT (1)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CHIBOLA (2007) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 17:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

3S 7S 0S 2S 1 MISS KEY SLEW R.Blanco 4 57 Key Deputy - Miss Slew E.G.Accosano - - - 0S 2 SABRINA KEY M.Valle 4 57 Key Deputy - Sabrina Di Roma H.M.Mujica 3S 3S 4S 6S 3 AMUSCHINA R.Frias-3 4 57 Manipulator - Vichigasta H.E.Serratto - - - 0S 4 ATALAYA THE GUANTE J.Noriega 4 57 Winning Prize - Atalaya R.C.Gutierrez - - - 4S 5 NOSAXA C.Velazquez 4 57 Fragotero - Luisianna Queen A.A.Saval - - - 2S 6 SEMANA LOCA B.Enrique 4 57 Valid Stripes - Val Mae C.O.Rodriguez - - - 0P 7 MIA SAN MIA S.Barrionuevo-2 4 57 Greenspring - Strip M.M.Garrido 5S 9S 7S 5S 8 LA GENERALA E.G.Ortega T.-4 4 57 Fastidiado - La Gema A.J.Encina 7P 7S 4S 4S 9 ASSIMILATE M.La Palma 4 57 Angiolo - Diva Romana N.A.Gaitan - - - - 10 BEBELINDA S.Piliero 4 57 El Azor - Juana La Morocha J.D.Baustian

SEMANA LOCA (6) NOSAXA (5) MISS KEY SLEW (1)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CHIBOLA (2007) (CA) (OPCIONAL) (3º TURNO) 17:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

4S 2S 2P 3P 1 LA IVONNE O.Alderete 4 57 Indy Point - La Margot L.Franco Tavares 0S 3L 5S 2S 2 SOCIEDAD PERFECTA A.Cabrera 4 57 Perfectperformance - La Societe G.Arrizabalaga 8S 0P 6P 9S 3 AMIGA BUENA R.Alzamendi 4 57 Star Runner - Amiga Nuestra C.M.Baez 5S 2S 3P 7S 4 ATENEA WILV B.Enrique 4 57 Urtain - Incurable Adrianne D.A.Pollian 4S 2S 5S 6P 5 ONLY JACKIE L.Balmaceda 4 57 John F Kennedy - Only For Joy O.F.Labanca 7S 6S 5P 2P 6 TORMENTA EMBRUJADA J.Espinoza-4 4 57 Storm Embrujado - Milacorosa N.D.Mezzotero - - - 0S 7 DOÑA EMPERATRIZ C.Benitez-2 4 57 Inventive - Emperatriz Romana O.R.Gini - - - - 8 BRUJA DE ARECO W.Pereyra 4 57 Storm Embrujado - Period H.M.Mujica - 0S 8S 4S 9 ARCHIMAGA S.Piliero 4 57 El Tanuca - Shy Baticueva M.D.Giles 0S 7S 5S 5S 10 BORN A STAR A.Allois-4 4 57 Roman Ruler - Miss Bornemisza R.A.Cardon

LA IVONNE (1) SOCIEDAD PERFECTA (2) TORMENTA EMBRUJADA (6)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: SO EASY (2015) 18:00 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE FINAL MAS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 30 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 500.000.

2S 1S 5S 6S 1 MR. DYNAMITE J.Villagra 5 57 Orpen - Miss Top Music G.E.Romero 3S 6S 1S 2S 2 OPTIUM SEATTLE I.Monasterolo 5 57 Seattle Fitz - Opium Sale V.S.Accosano 2S 2S 2S 1S 3 CALOVENTOR E.Ortega P. 5 57 Sixties Icon - Calorcito G.E.Romero 9P 0P 2S 1S 4 I NEWTON M.Alfaro-4 5 57 Orpen - Istishaary A.E.Bianchi 1S 6S 0S 4S 5 NUNCA VIGILANTE W.Moreyra 5 57 Lizard Island - Tetatet J.D.Oural - 3P 2P 1S 6 ORPEN VADOR L.Vai 5 57 Orpen - Miss Vador P.A.Colman 2P 1P 0S 5P 7 MOST PUNTANO W.Pereyra 5 57 Most Improved - Puntana Rye J.D.Staiano 8S 5S 2S 1S 8 MADELON R.Alzamendi 5 57 Consistent - Shy Marita O.M.Yannuzzi 0S 1P 0P 0S 9 EMPYROS E.G.Ortega T.-4 5 57 Sidney`s Candy - Express Time R.E.Sander 0S 2S 5S 4S 10 ISOLANO J.Noriega 5 57 Lingote De Oro - Flag Conga A.F.Fazzio 4P 3P 2P 1P 11 GANAMOS TODOS B.Enrique 5 57 Violence - Candy Cupid H.A.Vela

CALOVENTOR (3) OPTIUM SEATTLE (2) ORPEN VADOR (6)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: CONSERVADA (2008) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 18:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Septiembre de 2020). que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Septiembre de 2020).FINALIZA DOBLE FINAL MAS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA

5L 0S 6S 5S 1 PRINCIPE COLONIAL G.Bonasola 4 57 Strategic Prince - Locura Colonial S.D.Wetzel 0S 7S 7P 0P 2 REY DE LA NOCHE R.Garcia-4 4 57 King Of Sale - Watta Lindt T.G.Benitez 0P 0S 0S 0S 3 BIGOTE FITZ G.Villalba 4 57 Seattle Fitz - La Vicu A.J.O.Ravassa 5S 4S 5P 6P 4 GIN TONIC ARGENTO E.G.Ortega T.-4 4 57 Manipulator - Golosinada R.R.Caroprese 6S 5L 6P 2S 5 RENAUT DE MONTAUBAN F.Menendez 4 57 Señor Candy - La Silvina A.M.Ortiz 0S 6P 3P 0P 6 SI SEÑORES R.R.Barrueco 4 57 Lucky Island - Senior Rita Lady R.C.Gutierrez - - - 9S 7 MC FLY R.Alzamendi 4 57 Galan De Cine - Pretty Woman Real H.D.Nicodemo - - - 7S 8 LEON PRIZE R.Villegas-4 4 57 Lion`s Circle - Helen Prize A.Sambuceti - - 0S 0S 9 DON FELIX G.Bellocq 4 57 Seattle Fitz - Fire Department J.F.Barrera 7S 2S 2S 3S 10 GOLF MASTER I.Monasterolo 4 57 Master Of Hounds - Ameera L.A.Daro - 0S 0S 8S 11 EL AS O.Arias 4 57 Winning Prize - Perfumista G.A.Siele - - 3P 0S 12 CAPALBIO C.Velazquez 4 57 Perfectperformance - La Piedad A.A.Saval - - - - 13 ARTE GLOBAL E.Castro-3 4 57 Global Hunter - La Artegense H.A.Vela

GOLF MASTER (10) RENAUT DE MONTAUBAN (5) PRINCIPE COLONIAL (1) CAPALBIO (12)