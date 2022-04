Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 WHO CARES, 55, M.Fernandez (9) 2 Excellent Rate, 53, R.Villegas (8) 7,35 4 cps 3 Shy Enzo, 57, G.Hahn (15) 3,00 2 1/2 cps 4 A La Cumbre, 57, E.Siniani (10) 9,70 1/2 cpo 4 Kiss Me Now, 51, E.Candia G. (7) 3,55 4 cps 5 J Be Zayat, 55, M.J.Lopez (12) 9,65 pzo 6 Faint Beach, 57, J.Villagra (11) 10,55 1 1/2 cpo 7 Winzi, 53, D.Lencinas (5) 9,15 3/4 cpo 8 Best Prince, 51, A.Sanchez (14) 19,15 3/4 cpo 9 Catedratico Guapo, 57, O.Arias (13) 214,95 1 1/2 cpo 10 Super Ti, 55, R.L.Gonzalez (4) 173,10 1 cpo 11 Loquito Mail, 57, R.Villagra (6) 313,05 cza 12 Filoso Mario, 51, L.Ramallo (3) 14,15 6 cps ú* Mandarino Dulce, 57, D.E.Arias (1) 102,75 33 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: WHO CARES $ 11,65, 4,90 y 4,95. Excellent Rate $ 5,00 y 2,95. Shy Enzo $ 1,40. IMPERFECTA $ 4.840.00. CUATRIFECTA $ 50.730,00. DOBLE DESQUITE $ 24.340,00. TRIPLO $ 33.470,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 99.035,00. No Corrió: (2) Tomicho. Tiempo: 1'12s43c. Cuidador: H.E.Bianchi. Stud: Daniela Y Ezequiel. El ganador de 6 años es hijo de Catcher In The Rye y La Vida Dulc. RECAUDACIÓN: 30.749.594.

INFORMATE SOLE. La Tan Doncella. Melania. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (1) Lakita1'7s30c.J.M.Cuviello.Pascual C.. La ganadora de 5 años es hija de Informatico y Vivanca