La insólita oferta que le hicieron a Messi desde Arabia: "La cantidad que él quiera y de por vida"

messi El Al Ittihad le ofreció un cheque en blanco a Lionel Messi para que lo rellene con la cantidad que él quiera.

En las últimas horas, el Al Ittihad de Arabia Saudita, que años antes fue rechazado por Messi tras su salida del PSG, le ofreció una cifra increíble para poder tenerlo en sus filas. Pese a que el "10" ya expresó su deseo de retirarse en el Inter Miami, la institución árabe le ofreció un cheque en blanco para que lo rellene con lo que él quiera: "Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”.

El dueño del Al Ittihad, Anmar Al-Haili, contó: "Lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto, y el Al Ittihad siempre le abrirá las puertas, puede venir cuando quiera” y agregó: "Tener a Messi aquí en Arabia Saudita vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia de fútbol”.

Por más abultada y tentadora que sea la propuesta, lo más probable es que Messi permanezca en Inter Miami, club con el que recientemente renovó contrato hasta 2028.