Javier Milei inició su viaje por Israel: visitó el Muro de los Lamentos y vio a Benjamin Netanyahu

Por la noche, Milei asistirá a la pregrabación de la ceremonia del 78º Día de la Independencia de Israel, lo que se conoce como el encendido de antorchas en Monte Herzl. Se trata de una invitación de Netanyahu, que convocó además al presidente estadounidense Donald Trump.

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Durante el lunes, el libertario será condecorado con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan en una ceremonia donde está previsto que exponga. Ese día tendrá otras actividades, entre ellas la reunión con su par israelí, Isaac Herzog.

Antes de emprender el regreso, Milei aprovechará el martes para reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Al cierre de la jornada, asistiría a la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel para emprender el vuelta y llegar a media mañana del miércoles a Buenos Aires.

En la previa de su tercer viaje a Israel, Milei había dejado en claro su respaldo a Netanyahu y confirmó su decisión de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. “El tiempo es de Dios, pero tengo la convicción de hacerlo y cuando las circunstancias me lo permitan lo voy a hacer”, dijo en una entrevista con el Canal 14 de Israel.

Milei definió al primer ministro de ese país como "un líder extraordinario" y celebró su rol en el conflicto de Medio Oriente. "Yo me siento personalmente amigo de Bibi (Netanyahu), tengo un afecto enorme por él, pero sobre todo una profunda admiración. Israel y todo el mundo occidental deberían estar agradecidos de que sea primer ministro de Israel. Es un gran ser humano y comprende perfectamente lo que está en juego", aseguró.