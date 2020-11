Next Day , 57, W.Pereyra

SEGUNDA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 FLY COPERO, 52, L.Dominguez (2) 17702 2 Martin Ram, 54, N.Villarreta (1) 31318 5,85 9 cps 3 Ahicito, 50, A.Allois (9) 30535 6,00 1 1/2 cpo 4 Asiatic Sun, 54, K.Banegas (4) 11596 15,80 7 cps 5 Capatazo, 57, F.Coria (10) 58162 3,15 2 cps 6* Plus Soñado, 56, G.Sediari (6) 2610 70,20 3/4 cpo 7X El Bartolo, 57, M.Valle (7) 85215 2,15 1/2 cza 8 Evo Charufe, 53, F.Correa (3) 16506 11,10 3 cps ú Domaine, 56, S.Piliero (5) 2425 75,55 9 cps - - - 256068 - - (*) Largó frío (X) Se escapó de los partidores

Dividendos: FLY COPERO $ 10,35, 2,60 y 1,60. Martin Ram $ 3,30 y 2,25. Ahicito $ 3,20. EXACTA $ 803,00. TRIFECTA $ 2.131,75. DOBLE: a ganador $ 267,00, a placé $ 48,50.No Corrió: (8) Echomen. Tiempo: 56s60c. Cuidador: O.L.Villarreta. Stud: Villa Mazza. El ganador de 6 años es hijo de Corinche y Marian Girl TERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 CHISTOPHER JOY, 57, J.Noriega (5) 35944 2 Lungomare, 57, F.L.Goncalves (2) 58409 2,00 1 1/2 cpo 3 Bien Guapo, 57, A.Domingos (4) 53099 2,20 2 1/2 cps 4 De La Plata, 55, B.Enrique (3) 6419 18,20 pzo 5 Nairobi (uru), 55, C.Velazquez (1) 3347 34,90 10 cps 6* Rafael De Lima, 57, L.Vai (6) 5755 20,30 s.a. - - - 162973 - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: CHISTOPHER JOY $ 3,25 y 1,10. Lungomare $ 1,10. EXACTA $ 71,00. TRIFECTA $ 77,75. DOBLE: a ganador $ 365,00, a placé $ 61,50.No Corrió: (7) Clet Van. Tiempo: 1'23s97c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Las Canarias. El ganador de 4 años es hijo de Fortify y Stormy Chistosa CUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1* BUEN TALENTO, 57, G.Calvente (4) 153510 2 Sello Divino, 57, F.L.Goncalves (1) 145286 2,80 3 cps 3 Horacios, 57, S.Piliero (8) 67800 6,00 5 cps 4X Gamboa, 57, G.Bellocq (5) 12053 33,75 1/2 cpo 5+ Bellini`s, 57, K.Banegas (9) 33344 12,20 3 cps 6 Onur Axal, 57, G.Villalba (2) 17165 23,70 4 cps 7 El Banderin, 57, B.Enrique (10) 137899 2,95 pzo 8 Mission Cat, 56, R.Alzamendi (3) 1270 320,25 pzo ú** Sueño Escondido, 54, C.Benitez (6) 2119 191,95 - - - 570447 - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Se escapó de los partidores (**) Desmontó Dividendos: BUEN TALENTO $ 3,65, 1,40 y 1,25 . Sello Divino $ 1,80 y 1,25. Horacios $ 1,50. IMPERFECTA $ 57,50. CUATRIFECTA $ 792,50. DOBLE: a ganador $ 92,50, a placé $ 27,00. PICK 4 $ 4.367,50.No Corrió: (7) Mak-luhuk. Tiempo: 58s3c. Cuidador: H.G.Calvente. Stud: Aladino. El ganador de 5 años es hijo de Equal Talent y Buena Dicha QUINTA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 EQUAL HENRY, 57, W.Pereyra (10) 127250 2 Proven, 57, L.Cabrera (2) 59144 3,55 1/2 cpo 3 Shack Radio, 57, J.Noriega (1) 43742 4,80 4 cps 4 Nicolas Express, 57, K.Banegas (7) 10524 19,95 8 cps 5 Master Nabeel, 57, J.Villagra (8) 28373 7,40 cza 6 Changeover Days, 57, C.Montoya (4) 4170 50,35 10 cps ú American Dad, 57, G.Calvente (9) 19441 10,80 1 1/2 cpo - - - 292646 Dividendos: EQUAL HENRY $ 1,65 y 1,35. Proven $ 1,90. EXACTA $ 48,00. TRIFECTA $ 75,50. DOBLE: a ganador $ 42,00, a placé $ 41,00.No corrieron: (3) Nostalgia Pura, (5) King World y (6) Tradizionale. Tiempo: 1'35s79c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Egalite De 9. El ganador de 4 años es hijo de Equal Stripes y Henna Tattoo SEXTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 VALENTINO BLUE, 57, G.Sediari (2) 54785 2 Water Course, 55, C.Benitez (6) 58843 2,70 2 1/2 cps 3 Total Jump, 54, F.L.Goncalves (3) 34918 4,55 1 1/2 cpo 4 Oslo City, 57, R.Alzamendi (5) 20905 7,60 2 1/2 cps 5 Principe Slam, 56, E.Retamozo (8) 20111 7,90 1/2 cpo 6 Nacho`s Flirt, 57, K.Banegas (10) 5841 27,20 3 cps 7 Belicoso Rap, 57, R.M.Torres (9) 10087 15,75 1 1/2 cpo 8 Ville Brequin, 54, F.Coria (1) 10317 15,40 4 cps ú* Che Pibe, 57, J.M.Sanchez (4) 6761 23,50 15 cps - - - 222568 - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: VALENTINO BLUE $ 2,90, 1,25 y 1,10. Water Couse $ 1,50 y 1,40. Total Jump $ 1,75. IMPERFECTA $ 50,50. CUATRIFECTA $ 574,75. DOBLE: a ganador $ 43,00, a placé $ 11,00. TRIPLO $ 571,00. PICK 4 $ 1.461,00.No Corrió: (7) Sopena. Tiempo: 57s22c. Cuidador: C.Sediari. Stud: Caro Y Kathy (az). El ganador de 5 años es hijo de Russian Blue y Pintada Forever SEPTIMA CARRERA- 2500 METROSClasico Mineral (l) - L Gan Pag. Dist. 1 ROHIT JOY, 59, J.Noriega (2) 85731 2 Sale Seguro, 60, G.J.Garcia (1) 47628 3,15 9 cps 3 Reik, 60, F.L.Goncalves (3) 58835 2,55 9 cps 4 Lucky Cat (uru), 60, C.Velazquez (5) 7483 20,05 2 1/2 cps 5 Cosmico Romano, 60, J.Leonardo (4) 9711 15,45 s.a. - - - 209387 Dividendos: ROHIT JOY $ 1,75. EXACTA $ 34,00. TRIFECTA $ 21,00. DOBLE: a ganador $ 35,00, a placé $ 34,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 13.480,00, con 5 aciertos $ 123,50.No Corrió: (6) Seulement Catcher. Tiempo: 2'39s39c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Las Canarias. El ganador de 4 años es hijo de Fortify y Stormy Rose OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ARIPUANA, 57, B.Enrique (10) 16020 2 Nemmesis, 57, F.L.Goncalves (7) 41570 5,80 2 1/2 cps 3 Aladine, 57, D.E.Arias (9) 6005 40,15 3/4 cpo 4 Soul Food, 57, C.Montoya (6) 65164 3,70 1 1/2 cpo 5 Sos Muy Bonita, 57, M.Valle (1) 41570 5,80 1/2 cpo 6 Apapachoa, 57, L.Cabrera (4) 57406 4,20 2 1/2 cps 7 Indotera, 55, F.Correa (5) 1962 122,90 3 cps 8* Prefijada, 57, A.Domingos (3) 29225 8,25 1/2 cpo 9 Soñada Femme, 57, K.Banegas (2) 5968 40,40 3/4 cpo ú La Paris, 57, W.Pereyra (8) 73062 3,30 3 cps - - - 337952 - - (*) Largó mal Dividendos: ARIPUANA $ 15,05, 5,05 y 2,75. Nemmesis $ 4,15 y 3,15. Aladine $ 4,30. EXACTA $ 1.058,00. TRIFECTA $ 8.366,75. DOBLE: a ganador $ 316,00, a placé $ 29,50. TRIPLO $ 2.040,00. PICK 4 POZO MAX $ 6.814,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s31c. Cuidador: R.A.Rios. Stud: Caranchito (vguay). La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Sacsahuana NOVENA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ARTUAD, 55, M.La Palma (9) 144745 2 Wild Board, 57, S.Piliero (1) 25830 14,85 7 cps 3 Lucky Guess, 57, J.Villagra (8) 147529 2,60 cza 4* Director Romano, 57, A.Domingos (4) 99630 3,85 2 1/2 cps 5 Giacomino Buddha, 57, A.Cabrera (10) 76715 5,00 1 1/2 cpo 6 Parkour, 57, K.Banegas (3) 29967 12,80 1/2 cpo 7 Prince Albert, 55, F.Coria (2) 10174 37,70 9 cps úX Manki Manki, 57, R.M.Torres (7) 2602 147,40 27 cps - - - 537193 - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: ARTUAD $ 3,65, 1,95 y 1,35. Wild Board $ 3,55 y 2,55. Lucky Guess $ 2,10. IMPERFECTA $ 293,50. CUATRIFECTA $ 1.264,25. DOBLE: a ganador $ 431,00, a placé $ 397,50.No corrieron: (5) Good Sabat y (6) Yotuvi. Tiempo: 0s0c. Cuidador: R.H.Affre. Stud: Don Ariel (az). El ganador de 5 años es hijo de Angiolo y Punta Lara DECIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 NESPRESSO, 57, G.Calvente (2) 121040 2 Rock Sureño, 57, F.L.Goncalves (1) 302601 2,20 1 1/2 cpo 3 Lascaro, 57, E.Ortega P. 