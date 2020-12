Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 POST FLOP ACTION, 57, W.Pereyra (7) 0 2 See The Sky, 57, P.Carrizo (11) 0 2,25 1/2 pzo 3 Discobol, 57, F.Menendez (3) 0 5,00 3/4 cpo 4 Marichon, 57, R.Alzamendi (8) 0 10,20 3/4 cpo 5 Paganico, 51, F.Gimenez (1) 0 6,70 2 cps 6 Vagabundo Jet, 56, M.Aserito (2) 0 36,10 3/4 cpo 7 Que Vida Body, 54, C.Benitez (12) 0 6,45 1/2 cpo 8 Eminent Champ, 57, G.Villalba (5) 0 38,00 7 cps 9 Dinamo Cause, 51, M.Valle (13) 0 56,55 13 cps 10 Vagante Madman, 55, L.Balmaceda (9) 0 119,70 1 cpo ú* Prefect, 56, E.Siniani (10) 0 78,35 27 cps - - - 0 - - (*) Corrió desestribado

Dividendos: POST FLOP ACTION $ 5,80, 1,75 y 1,25. See The Sky $ 2,05 y 1,30. Discobol $ 1,30. IMPERFECTA ú $ 56,50. CUATRIFECTA $ 3.057,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 326,00, a placé $ 23,00. TRIPLO $ 14.335,00. PICK 4 $ 64.804,00. No corrieron: (4) Ser Gioveto y (6) Storm Black. Tiempo: 1'11s9c. Cuidador: D.I.Irigoitia. Stud: Don Guillermo (rº). El ganador de 6 años es hijo de E Dubai y Orient Affai. RECAUDACIÓN $ 26.634.584. .

