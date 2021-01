Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

ON THE ROCKS (BRZ) , , C.Perez G.

OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ES SERENITA, 7, A.Domingos (2) 109508 2 La Murguita, 7, F.L.Goncalves (4) 83434 2,10 4 cps 3 Siempre Te Amare, 7, J.Villagra (3) 27592 6,35 14 cps 4 Tan Modosita, 3, R.Frias (1) 25578 6,85 3 cps - - - 246113 Dividendos: ES SERENITA $ 1,60. EXACTA $ 19,00. TRIFECTA $ 27,00. DOBLE: a ganador $ 112,50, a placé $ 21,50.No Corrió: (5) Stemme. Tiempo: 1'27s8c. Cuidador: J.B.Udaondo. Stud: El Chañar. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Cedar Grove NOVENA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 HABLAR CON TODOS, 7, G.Calvente (6) 118029 2 Argand Gate, , B.Enrique (2) 23018 12,05 4 cps 3 Matchmaze, 7, W.Aguirre (5) 99060 2,80 6 cps 4 Soy Tu Amparo, , E.Recuero (1) 6123 45,30 5 cps 5* Deelin, 7, J.Noriega (3) 99060 2,80 2 cps 6 Artero, 5, W.Pereyra (4) 44379 6,25 14 cps - - - 389670 - - (*) Ligó suelta Dividendos: HABLAR CON TODOS $ 2,35 y 1,60. Argand Gate $ 2,40. EXACTA $ 264,00. TRIFECTA $ 218,00. DOBLE: a ganador $ 30,50, a placé $ 52,50. TRIPLO $ 615,00. PICK 4 $ 3.140,00.No Corrió: (7) Don Calipso. Tiempo: 1'37s73c. Cuidador: M.A.Suarez. Stud: Juan Antonio (bv). El ganador de 4 años es hijo de Exchange Rate y I`m Moving On DECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1* TRADIZION WAY, 7, I.Monasterolo (9) 83318 2X Bien Guapo, 3, A.I.Romay (3) 193468 2,95 4 cps 3 Portal De Ruiz, 7, F.Corrales (11) 121432 4,70 1/2 pzo 4 The Rolling Star, 7, F.L.Goncalves (1) 292682 1,95 1 cpo 5 El Gran Patricio, 2, R.Frias (10) 13366 42,70 7 cps 6 Alto Lingote, 7, F.Coria (2) 37425 15,25 5 cps 7 Llegando Al Disco, 7, D.E.Arias (7) 11841 48,20 5 cps 8 Star Perico, , C.Montoya (8) 35339 16,15 3/4 cpo 9 Beccus, , J.Leonardo (4) 5483 104,10 15 cps ú Moises, , F.Riquelme (6) 4732 120,60 8 cps - - - 799085 - - (*) Corrió desestribado (X) Dist. molestó Dividendos: TRADIZION WAY $ 9,25, 1,95 y 1,40. Bien Guapo $ 1,70 y 1,20. Portal De Ruiz $ 1,35. IMPERFECTA $ 105,50. CUATRIFECTA $ 2.962,50. DOBLE: a ganador $ 171,00, a placé $ 18,50.No Corrió: (5) Sad Mistry. Tiempo: 1'13s54c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: Marca Borrada (cdu). El ganador de 4 años es hijo de Roman Ruler y Tradizione Slam UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 VALENTINO BLUE, 7, G.Calvente (9) 158449 2 Night Singer, 7, B.Enrique (6) 186411 3,40 hco 3 Don Nemesio, 7, A.Domingos (3) 20347 31,15 4 cps 4 Compositor Key, 3, A.I.Romay (4) 18696 33,90 2 cps 5* Pachi Letal, 7, I.Monasterolo (11) 91194 6,95 1 cpo 6 Artuad, , M.La Palma (2) 44634 14,20 1 cpo 7 Takuaree, 7, A.Morua (1) 90542 7,00 2 1/2 cps 8X El Medieval, 5, F.Coria (10) 7487 84,65 3 cps 9 Sancionador, 5, W.Pereyra (8) 115236 5,50 1 cpo 10 Private Staff, 7, L.Balmaceda (5) 119584 5,30 3/4 cpo 11 Desde Rojas, , L.Vai (12) 8920 71,05 1/2 cpo ú Great Blue Lake, , K.Banegas (7) 21521 29,45 13 cps - - - 883022 - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: VALENTINO BLUE $ 4,00, 2,20 y 2,10. Night Singer $ 2,35 y 1,95. Don Nemesio $ 5,80. IMPERFECTA $ 94,50. CUATRIFECTA $ 35,620,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 453,00, a placé $ 153,50. TRIPLO $ 5.452,50. PICK 4 $ 4.827,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s5c. Cuidador: C.Sediari. Stud: Caro Y Kathy (az). El ganador de 5 años es hijo de Russian Blue y Pintada Foreve. RECAUDACIÓN: $ 24.268.520 . TRADIZION WAY. Bien Guapo. Portal De Ruiz. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (5) Sad Mistry1'13s54c.E.G.Accosano.Marca Borrada (cdu). El ganador de 4 años es hijo de Roman Ruler y Tradizione Slam HABLAR CON TODOS. Argand Gate. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (7) Don Calipso1'37s73c.M.A.Suarez.Juan Antonio (bv). El ganador de 4 años es hijo de Exchange Rate y I`m Moving On ES SERENITA. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (5) Stemme1'27s8c.J.B.Udaondo.El Chañar. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Cedar Grove

