Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 MISS ARETHA, 56, O.Alderete (12) 119879 2 Sasha Halo, 56, K.Banegas (13) 161942 2,85 2 1/2 cps 3* Amanecida Kiss, 56, F.L.Goncalves (14) 113959 4,05 1/2 cpo 4 Whistler, 56, W.Pereyra (2) 85470 5,40 2 cps 5X Misil Amorosa, 56, G.J.Garcia (4) 7106 64,95 1 cpo 6+ Clara Imbatible, 56, D.E.Arias (10) 44378 10,40 2 cps 7 Secretaria Tub, 56, F.Coria (1) 20287 22,75 3 cps 8** Misil Bailarina, 56, R.M.Torres (9) 6612 69,80 1 1/2 cpo 9 Quality Dubai, 56, B.Enrique (3) 11582 39,85 3 cps 10 Roman Style, 56, A.Cabrera (11) 51568 8,95 3/4 cpo 11/ Daiquiri, 56, A.Giorgis (7) 2958 156,05 12 cps ú/ Que Bagaya, 56, A.Domingos (5) 17549 26,30 s.a. - - - 643291 - - (*) Se escapó de los partidores (X) Largó frío (+) Se escapó de los partidores (**) Se escapó de los partidores (/) Se escapó de los partidores (/) Cruzó al tranco

Dividendos: MISS ARETHA $ 3,85, 2,45 y 1,65. Sasha Halo $ 1,95 y 1,30. Amanecida Kiss $ 1,35. IMPERFECTA $ 44,00. CUATRIFECTA $ 1.756,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 202,00, a placé $ 30,00. TRIPLO $ 3.307,50. PICK 4 $ 3.685,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 19.191,00, con 5 aciertos $ 115,25.No corrieron: (6) Prendele Bala y (8) Sales Talk. Tiempo: 58s64c. Cuidador: A.A.Saval. Stud: Lolo Y Susy. La ganadora de 3 años es hija de Orpen y Miss Top Music

DAMA FILOSA. Furnari. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No corrieron: (8) Not For Her, (9) Doña Vaga y (11) Muy Peluquera57s28c.G.O.Maldonado.St. Hs. Los Desagues. La ganadora de 5 años es hija de Le Sortilege y Body Mad