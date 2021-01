Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

MY TIME IS NOW , 57, L.Vai

NOVENA CARRERA- 1000 METROSClasico General Francisco B. Bosch (g. Iii) - GRUPO III Gan Pag. Dist. 1 LA HILARY, 60, F.L.Goncalves (3) 37221 2 Singer Key, 57, E.Ortega P. (7) 59968 3,60 1/2 cpo 3 Pura Bellota, 60, W.Pereyra (4) 59146 3,65 1/2 cpo 4 La Barbra, 60, G.Calvente (6) 75749 2,85 3/4 cpo 5 Mascota Virtual, 57, A.Domingos (2) 48513 4,45 2 1/2 cps 6 Elcisa, 60, G.Hahn (1) 21375 10,10 14 cps - - - 301973 Dividendos: LA HILARY $ 5,80 y 2,05. Singer Key $ 2,15. EXACTA $ 274,50. TRIFECTA $ 361,25. DOBLE: a ganador $ 126,00, a placé $ 20,00.No Corrió: (5) Racing Seattle. Tiempo: 56s36c. Cuidador: C.Caceres. Stud: Elsie. La ganadora de 4 años es hija de Grand Reward y Tadema DECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 LAND LEE, 55, A.Cabrera (8) 38335 2 Unbridled Glorioso, 55, J.Da Silva (7) 35871 7,00 1 cpo 3 Crowdpleaser, 55, B.Enrique (1) 19390 12,95 7 cps 4 Le Mall, 55, W.Pereyra (3) 89677 2,80 1 1/2 cpo 5 Sculpture, 55, J.Noriega (4) 54586 4,60 1/2 cpo 6 Don Centello, 55, O.Alderete (6) 11285 22,25 1 cpo 7 Señor Mi Rey, 55, M.J.Lopez (9) 5674 44,25 3 cps 8 Sonido Magico, 55, E.Ortega P. (5) 79713 3,15 1 cpo ú Major Drinking, 55, R.R.Barrueco (2) 16200 15,50 9 cps - - - 350731 Dividendos: LAND LEE $ 6,55, 4,25 y 4,55. Umbridled Glorioso $ 3,35 y 4,10. Crowdpleaser $ 2,95. EXACTA $ 312,00. TRIFECTA $ 1.263,00. DOBLE: a ganador $ 750,00, a placé $ 119,00. PICK 4 $ 6.954,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s58c. Cuidador: C.A.Cardon. Stud: Comalal. El ganador de 2 años es hijo de Le Blues y Susan Constant UNDECIMA CARRERA- 1200 METROSClasico Intendente Melchor A. Posse (l) - L Gan Pag. Dist. 1 SINGLE PRINCE, 60, J.Villagra (4) 50735 2 Frantastic R, 57, J.Ortiz (3) 18650 12,65 3/4 cpo 3 Crossonly, 60, M.Valle (6) 34191 6,90 1/2 cpo 4 Capo Beach, 60, E.Ortega P. (1) 39319 6,00 hco 5 J Be Tom, 60, F.L.Goncalves (2) 142980 1,65 pzo 6 Tawa Nov, 60, M.La Palma (5) 46716 5,05 1/2 cpo - - - 332590 Dividendos: SINGLE PRINCE $ 4,65 y 4,75. Frantastic R $ 5,05. EXACTA $ 811,50. TRIFECTA $ 1.972,00. DOBLE: a ganador $ 763,50, a placé $ 242,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s9c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 6 años es hijo de Strategic Prince y Solicit DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ORINGO JOY, 57, J.Noriega (4) 100758 2 El Mamba, 57, F.L.Goncalves (11) 99106 3,05 1 1/2 cpo 3 Galacy, 52, R.Frias (10) 40574 7,45 3 cps 4 Ukrainian Rate, 57, F.Calvente (7) 55977 5,40 5 cps 5 Extra Set, 55, E.Retamozo (6) 7206 41,95 1 cpo 6* Palenque Joy, 57, L.Noriega (9) 34155 8,85 cza 7 Faster Man, 57, K.Banegas (8) 34744 8,70 2 cps 8 Iron Heart, 57, O.Alderete (3) 42276 7,15 22 cps ú New God, 54, G.Bonasola (2) 7538 40,10 15 cps - - - 422333 - - (*) Largó frío Dividendos: ORINGO JOY $ 3,00, 1,90 y 1,20. El Mamba $ 1,75 y 1,25. Galacy $ 1,35. EXACTA $ 93,50. TRIFECTA $ 348,50. DOBLE: a ganador $ 135,50, a placé $ 68,50. TRIPLO $ 3.981,00. PICK 4 $ 16.627,00.No corrieron: (1) Coffee King y (5) Star Of The Ball. Tiempo: 1'23s65c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Las Canarias. El ganador de 4 años es hijo de Fortify y Stormy Original DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 HECTOR S, 56, B.Enrique (12) 211177 2 El Sabio Lucho, 56, F.L.Goncalves (2) 147022 3,95 6 cps 3 Amigo Claro, 56, G.J.Garcia (11) 17492 33,20 3 cps 4 Confused, 57, F.Calvente (10) 69549 8,35 1/2 cza 5 Le Marchand, 56, E.Ortega P. (9) 32903 17,65 cza 6 Breve Mensaje, 56, N.Fernandez (8) 175981 3,30 4 cps 7 Agiosto, 56, I.Monasterolo (1) 37588 15,45 1 1/2 cpo 8 Blair Atholl, 56, G.Calvente (6) 34363 16,90 1 cpo 9 Que Pingazo, 56, G.Parma (7) 17492 33,20 3/4 cpo 10 Le Meridien, 56, F.Coria (5) 43995 13,20 3 cps 11 Improved Lover, 56, S.Piliero (4) 13139 44,20 3 cps ú El Del Medio, 56, W.Pereyra (3) 8887 65,35 5 cps - - - 809589 Dividendos: HECTOR S $ 4,15, 2,40 y 2,15. El Sabio Lucho $ 2,20 y 2,20. Amigo Claro $ 7,90. IMPERFECTA $ 54,00. CUATRIFECTA $ 11.145,00. DOBLE: a ganador $ 92,50, a placé $ 25,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 85.543,50, con 5 aciertos $ 647,25. Corrieron todos. Tiempo: 56s13c. Cuidador: H.A.Acuña. Stud: Danielito (lf). El ganador de 3 años es hijo de Lenovo y West Tun DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 CLARO AMIGO, 56, B.Enrique (13) 430826 2 Asderaban, 56, A.Giorgis (11) 289979 2,60 3 cps 3 Up And Down, 56, Jorge Peralta (7) 160414 4,70 3 cps 4 Mr Friendly, 56, F.L.Goncalves (4) 38174 19,75 1/2 cza 5 Little King, 56, I.Monasterolo (12) 11295 66,75 2 1/2 cps 6 Aiquile, 56, W.Pereyra (1) 39474 19,10 hco 7 Che Puntero, 56, S.Piliero (6) 18255 41,30 1 cpo 8 Fachero In, 56, P.Carrizo (3) 4952 152,25 4 cps 9 El De Doris, 56, F.Coria (10) 14320 52,65 2 1/2 cps 10* Soy Bagual, 56, E.Retamozo (5) 5207 144,80 cza 11 Giaco Smart, 56, L.Balmaceda (2) 3121 241,60 3/4 cpo 12 Rey Del Juego, 56, L.Vai (9) 9472 79,60 3 cps ú Dalmine, 56, L.Cabrera (8) 31745 23,75 12 cps - - - 1057234 - - (*) Largó cruzado Dividendos: CLARO AMIGO $ 2,45, 1,25 y 1,10. Asderaban $ 1,40 y 1,10. Up And Down $ 1,10. IMPERFECTA $ 30,00. CUATRIFECTA $ 677,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 135,00, a placé $ 54,00. 