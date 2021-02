Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

A Song For Me , 57, J.Avendaño

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 STORM BLACK, 57, F.L.Goncalves (9) 158357 2 Secret Admirer, 57, B.Enrique (10) 176988 2,55 1 1/2 cpo 3 Majestic Seattle, 55, J.Leonardo (5) 77148 5,85 cza 4 Principe Louis, 55, K.Banegas (2) 55718 8,10 1/2 cpo 5 Castelina, 53, J.R.Benitez V. (8) 42179 10,70 5 cps 6 Torpedo Run, 54, A.Coronel E. (6) 4173 108,15 3/4 cpo 7 Gordito Golpista, 57, C.Velazquez (1) 64017 7,05 3 cps 8 Sally Ray, 54, M.Asconiga (7) 11325 39,85 11 cps 9 Che Asiatica, 52, C.Montoya (4) 4822 93,60 2 cps ú Villera Bob, 51, A.I.Romay (3) 39589 11,40 1 1/2 cpo - - - 634317 Dividendos: STORM BLACK $ 2,85, 1,35 y 1,10. Secret Admirer $ 1,35 y 1,10. Majestic Seattle $ 1,25. EXACTA $ 31,00. TRIFECTA $ 2.436,00. DOBLE: a ganador $ 112,00, a placé $ 30,50.No Corrió: (11) Tan Brillante. Tiempo: 1'14s16c. Cuidador: C.Dianda. Stud: La Zorra. El ganador de 6 años es hijo de Storm Surge y Plusmarca DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 SONIDO INFORMATICO, 57, N.Villarreta (11) 138038 2 Playa Loca, 55, K.Banegas (10) 121352 4,55 2 1/2 cps 3 Luk Odisea, 57, J.Leonardo (1) 124079 4,45 3 cps 4 Marsakala, 57, F.Coria (5) 151274 3,65 10 cps 5 Traviesa Reward, 54, E.Martinez (6) 55773 9,90 1/2 cpo 6 My-ci-gi, 55, B.Enrique (2) 109337 5,05 8 cps 7 Recit Ghan, 54, C.Montoya (9) 14032 39,35 1 cpo 8 Igual A Shot, 55, A.Giorgis (4) 13353 41,35 6 cps 9* Notable Vision, 54, S.Barrionuevo (7) 5271 104,75 6 cps 10 Trust Me, 57, R.R.Barrueco (3) 8316 66,40 4 cps úX Bimba Paint, 57, S.Piliero (8) 33979 16,25 9 cps - - - 774802 - - (*) Saltó al largar (X) Largó frío Dividendos: SONIDO INFORMATICO $ 4,00, 1,90 y 1,85. Playa Loca $ 3,05 y 2,40. Luk Odisea $ 2,15. IMPERFECTA $ 110,50. CUATRIFECTA $ 3.019,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 199,00, a placé $ 214,00. TRIPLO $ 4.147,50. PICK 4 $ 66.387,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 117.318,25, con 5 aciertos $ 459,75. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s84c. Cuidador: M.A.Berns. Stud: Tiara (v.t.). La ganadora de 5 años es hija de Informatico y Bermeja`s Son. RECAUDACIÓN: $ 32.370.122 . STORM BLACK. Secret Admirer. Majestic Seattle. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (11) Tan Brillante1'14s16c.C.Dianda.La Zorra. El ganador de 6 años es hijo de Storm Surge y Plusmarca

