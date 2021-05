Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 KANOLA, 57, W.Moreyra (9) 0 2 Mandarina Sam, 57, S.Piliero (11) 0 3,65 1/2 cpo 3 Palma De Oro, 55, L.Ramallo (14) 0 4,15 6 cps 4 Luxury, 54, A.I.Romay (12) 0 11,05 1/2 cpo 5 Luna Especial, 57, P.Carrizo (8) 0 22,65 3/4 cpo 6 Dama Queen, 57, D.E.Arias (7) 0 11,00 1 1/2 cpo 7 Donna Durga, 55, W.Pereyra (4) 0 36,35 3/4 cpo 8 Quilladina, 57, G.J.Garcia (6) 0 4,90 5 cps 9 Salsa Fileto, 52, R.Frias (10) 0 80,10 4 cps 10 Ritmo Y Copas, 54, M.A.Sosa (15) 0 8,15 2 1/2 cps 11 Excel Girl, 55, M.Aserito (1) 0 75,40 7 cps 12 Re Original, 57, O.Arias (2) 0 13,80 pzo ú Teoric, 57, L.Vai (3) 0 128,75 hco - - - 0

Dividendos: KANOLA $ 5,20, 2,95 y 2,15. Mandarina Sam $ 2,20 y 1,65. Palma De Oro $ 1,55. IMPERFECTA $ 540,00. CUATRIFECTA $ 8.357,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 8.080,00, a placé $ 2.435,00. TRIPLO $ 66.665,00. PICK 4 $ 57.500,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 308.093,00, con 5 aciertos $ 1.305,00. No corrieron: (5) Idola Maro y (13) La Gran Roja. Tiempo: 1'3s2c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Renacer. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Zanyett. RECAUDACIÓN: $ 30.778.784.