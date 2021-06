Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ALADINE, 57, M.Valle (15) 0 2* Shanna, 57, F.L.Goncalves (10) 0 2,55 1 1/2 cpo 3 Spiralis, 57, C.Benitez (13) 0 15,20 1 1/2 cpo 4 Cada Cual A Losuyo, 57, F.Coria (1) 0 17,70 3 cps 5X Carry Seattle, 57, W.Pereyra (11) 0 3,40 1 cpo 6 Silent Princess, 53, U.Chaves (9) 0 25,55 1 cpo 7 Setina Glory, 57, E.Ortega P. (5) 0 11,00 5 cps 8 Kanola, 57, W.Moreyra (6) 0 18,80 6 cps 9 Maha Oro, 53, Jose Gomez (7) 0 28,20 2 cps 10 Bonita Recompensa, 54, J.R.Benitez V. (12) 0 34,65 cza 11 Che Madona, 53, A.I.Romay (3) 0 183,15 cza 12+ Doña Milhojas, 55, L.Balmaceda (4) 0 60,75 s.a. ú** Joy Atocha, 57, B.Enrique (2) 0 8,90 s.a. - - - 0 - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Cruzó al tranco (**) Desmontó

Dividendos: ALADINE $ 6,65, 3,65 y 2,05. Shanna $ 2,35 y 1,80. Spiralis $ 3,25. IMPERFECTA $ 487,50. CUATRIFECTA $ 23.921,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 900,00, a placé $ 115,00. TRIPLO $ 7.205,00. PICK 4 $ 8.550,00. No corrieron: (8) Cobija y (14) A Song For Me. Tiempo: 55s85c. Cuidador: J.E.Cruceño. Stud: El Orejano (l.pta). La ganadora de 4 años es hija de Angiolo y Early Summe. RECAUDACIÓN: $ 37.127.417. .

CHE MAGA. Urban Lady. La Barbra. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos55s33c.J.F.Saldivia.Chemeco (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de Violence y Runfromthestorm