Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

Any Other Day , 52, M.Alfaro

Beauty And The Beast , 57, G.Sediari

DECIMA CARRERA- 1400 METROSPremio: Handicap Juvencia Gan Pag. Dist. 1 ROMANA DE ARECO, 57, M.Valle (3) 0 2 A Media Luz, 59, W.Pereyra (8) 0 4,95 cza 3 Pura Diabla, 59, O.Alderete (2) 0 11,20 4 cps 4 Doña Coraje, 56, Jorge Peralta (4) 0 25,95 1/2 cpo 5 Cocoa Cream, 57, K.Banegas (7) 0 5,80 pzo 6 Little Empress, 57, F.Arreguy (h) (1) 0 48,25 1 1/2 cpo 7 Malvern Hills, 58, A.I.Romay (6) 0 2,90 cza 8 Nice Dubai, 58, J.Noriega (9) 0 3,70 1 1/2 cpo ú Nuevo Amor, 56, F.Calvente (5) 0 13,05 2 1/2 cps - - - 0 Dividendos: ROMANA DE ARECO $ 5,45, 3,35 y 2,05. A Media Luz $ 2,65 y 1,60. Pura Diabla $ 2,85. EXACTA $ 932,50. TRIFECTA $ 6.691,00. DOBLE: a ganador $ 2.430,00, a placé $ 322,50. PICK 4 $ 32.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s3c. Cuidador: H.M.Mujica. Stud: Castelli. La ganadora de 5 años es hija de Roman Ruler y Period UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SOL Y BOSS, 56, W.Pereyra (13) 0 2 Most Cute, 56, F.Coria (6) 0 5,00 6 cps 3* Mision Posible, 56, K.Banegas (1) 0 9,20 3/4 cpo 4 American Royal, 56, I.Monasterolo (8) 0 8,85 3 cps 5 La Kennedy, 56, P.Carrizo (4) 0 45,95 pzo 6 St. Columba, 56, M.Valle (2) 0 58,95 1/2 cpo 7 Summer Violence, 56, J.Noriega (10) 0 2,40 1/2 cpo 8 Risueña Key, 56, C.Velazquez (5) 0 24,20 1 cpo 9 Ebla, 58, G.Calvente (7) 0 19,40 2 cps 10 So Pra Mim, 56, D.Ramella (11) 0 28,65 1 cpo 11 Polly Gray, 56, R.Blanco (12) 0 9,00 pzo 12X New Rate, 55, S.Barrionuevo (9) 0 123,70 1 cpo ú Super Music, 56, G.J.Garcia (14) 0 17,90 1 cpo - - - 0 - - (*) Largó retrasado (X) Largó retrasado Dividendos: SOL Y BOSS $ 6,30, 3,10 y 1,65. Most Cute $ 2,70 y 1,50. Mision Posible $ 2,30. EXACTA $ 1.292,50. TRIFECTA $ 4.026,00. DOBLE: a ganador $ 1.092,50, a placé $ 475,00. TRIPLO $ 23.955,00.No Corrió: (3) Vasquita Gulch. Tiempo: 1'9s69c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: El Arabe (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de Holy Boss y Sol Y Sol DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1* CURIOSA YARARA, 53, E.Suarez (1) 0 2 Playa Loca, 57, M.Valle (10) 0 3,75 2 1/2 cps 3 Baby Horse, 55, G.J.Garcia (7) 0 10,40 3 cps 4 Mara Inca, 55, S.Piliero (13) 0 18,95 3/4 cpo 5 Maggiore Star, 56, E.Retamozo (11) 0 112,20 1 cpo 6 Greatfull, 57, J.Villagra (9) 0 7,40 3/4 cpo 7 Angie Master, 51, E.G.Ortega T. (8) 0 23,55 3/4 cpo 8 Bliz, 55, W.Pereyra (4) 0 34,50 1/2 cpo 9 Mienteme, 55, L.Cabrera (15) 0 6,25 hco 10 Lily`s Candy, 53, R.Frias (5) 0 20,45 1/2 cpo 11X Midriasis, 54, A.I.Romay (2) 0 2,40 2 1/2 cps 12 True Ann, 55, P.Carrizo (3) 0 22,55 5 cps ú Issei, 57, O.Alderete (12) 0 12,05 2 1/2 cps - - - 0 - - (*) Indócil en los partidores (X) Se fue de manos Dividendos: CURIOSA YARARA $ 128,30, 14,50 y 6,70. Playa Loca $ 2,00 y 2,15. Baby Horse $ 2,40. IMPERFECTA $ 11.920,00. CUATRIFECTA $ 381,730,00 . DOBLE: a ganador $ 10.095,00, a placé $ 240,00.No corrieron: (6) Grand Legend y (14) Street Lady. Tiempo: 1'3s28c. Cuidador: F.Villa. Stud: El Fortin 7. La ganadora de 5 años es hija de Curioso Slam y La Yarara DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ASI FUE, 54, E.Ortega P. (7) 0 2 La Mediatica, 51, E.G.Ortega T. (12) 0 3,25 1 1/2 cpo 3 Algorithm, 57, J.Villagra (8) 0 4,35 2 cps 4 Bella Talent, 53, A.B.Valdez (4) 0 60,45 1 1/2 cpo 5 J Be Reina, 54, J.Pedrozo (9) 0 10,90 1 1/2 cpo 6 Play Canaria, 53, E.Suarez (13) 0 11,95 cza 7 Princess Strong, 55, A.Paez (10) 0 40,90 1 cpo 8 Polaca Slam, 54, R.R.Barrueco (2) 0 24,65 cza 9 Ideologique, 57, E.Torres (6) 0 11,95 3 cps 10 Escorema Soñada, 55, N.Villarreta (1) 0 69,65 1 cpo 11 Servantica, 55, J.M.Sanchez (14) 0 7,80 3/4 cpo 12 Lunita Mercedina, 53, A.Castro (11) 0 83,40 9 cps ú Pontinia, 55, E.Siniani (15) 0 9,20 3 cps - - - 0 Dividendos: ASI FUE $ 4,05, 2,35 y 1,90. La Mediatica $ 1,65 y 1,25. Algorithm $ 1,30. IMPERFECTA $ 405,00. CUATRIFECTA $ 41.492,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 33.505,00, a placé $ 4.565,00. TRIPLO $ 50.005,00. PICK 4 $ 146.862,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 703.875,00 , con 5 aciertos $ 15.749,00No corrieron: (3) Wi y (5) Loran Key. Tiempo: 56s5c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Hs. Pozo De Luna. La ganadora de 4 años es hija de Easing Along y A Tu Salud CURIOSA YARARA. Playa Loca. Baby Horse. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No corrieron: (6) Grand Legend y (14) Street Lady1'3s28c.F.Villa.El Fortin 7. La ganadora de 5 años es hija de Curioso Slam y La Yarara SOL Y BOSS. Most Cute. Mision Posible. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO.No Corrió: (3) Vasquita Gulch1'9s69c.J.F.Saldivia.El Arabe (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de Holy Boss y Sol Y Sol ROMANA DE ARECO. A Media Luz. Pura Diabla. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4. Corrieron todos1'22s3c.H.M.Mujica.Castelli. La ganadora de 5 años es hija de Roman Ruler y Period

RIACHUELO MAN. Don Giorgio. Beauty And The Beast. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No corrieron: (3) Un Dia Mas, (4) Bar Irlandes, (6) Blackbird y (9) Buscando Chicas55s94c.C.M.Peralta.Gonzy (bv). El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Down The River