Light Of The City , 57, G.Bonasola

OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MANUELITA SAR, 57, I.Monasterolo (5) 2 Future Berry, 52, J.Paoloni (3) 12,00 3 cps 3 Miss Royale, 57, C.Velazquez (2) 2,70 1/2 cza 4 Fragata Milagrosa, 57, L.Cabrera (8) 5,15 1 1/2 cpo 5 Maggiore Star, 55, E.Torres (9) 18,65 2 1/2 cps 6 Bio Shiner, 57, W.Aguirre (7) 5,70 1/2 cpo 7 Hacela Bien, 57, M.J.Lopez (1) 19,85 8 cps 8 La Jornne, 54, R.Garcia (4) 47,70 6 cps ú Aristobula, 57, G.Villalba (10) 38,40 10 cps - - - Dividendos: MANUELITA SAR $ 4,00, 1,60 y 1,15. Future Berry $ 2,90 y 1,25. Miss Royale $ 1,70. IMPERFECTA $ 637,50. CUATRIFECTA $ 2.966,00. DOBLE: a ganador $ 232,50, a placé $ 442,50. TRIPLO $ 585,00. PICK 4 POZO MAX $ 32.072,50.No Corrió: (6) Sara Letal. Tiempo: 56s20c. Cuidador: S.I.Almaraz. Stud: Doña Magdalena I. La ganadora de 5 años es hija de Sardinero y Desdelvamos NOVENA CARRERA- 1200 METROSPremio: Handicap Transporte Garcia 88°aniversario Pag. Dist. 1 TESTARDA, 56, M.Valle (6) 2 Perfecta Miranda, 56, A.I.Romay (2) 12,50 1 cpo 3 Grand Splendid, 58, E.Ortega P. (4) 2,00 3 cps 4 La Murguita, 60, A.Giannetti (4a) 2,00 2 1/2 cps 5 Brianna, 57, G.Bonasola (7) 1,95 1 cpo 6 Doña Angelica, 59, F.Aguirre (1) 13,95 1 cpo 7 Camp Glory, 55, Jorge Peralta (8) 34,60 1/2 cza 8 Careless Mak, 56, B.Enrique (3) 28,95 4 cps ú Honor A Pomona, 57, W.Pereyra (5) 30,90 6 cps - - - Dividendos: TESTARDA $ 11,50 y 3,35. Perfecta Miranda $ 6,85. EXACTA $ 3.707,50. TRIFECTA $ 2.778,00. DOBLE: a ganador $ 782,50, a placé $ 457,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s70c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: El Quinton Lobos. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Temida Rye DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SOLITA CAT, 57, G.Sediari (2) 2 Butterfree, 53, E.G.Ortega T. (10) 11,20 3 cps 3 Persevera Fil, 55, A.I.Romay (9) 2,15 3 cps 4 Dona Doro, 57, A.Cabrera (7) 10,90 7 cps 5 Pecas, 57, M.Giles (4) 32,60 1 1/2 cpo 6 Dulcinea Strong, 53, J.Paoloni (8) 10,15 3 cps 7 La Teca, 55, F.Correa (1) 98,20 2 1/2 cps 8 Issei, 57, O.Alderete (3) 12,85 1/2 cpo 9 Viking Blood, 57, E.Torres (6) 74,95 8 cps ú Qatar, 55, B.Enrique (5) 7,75 2 cps - - - Dividendos: SOLITA CAT $ 3,80, 1,70 y 1,15. Butterfree $ 3,50 y 1,40. Persevera Fil $ 1,10. IMPERFECTA $ 707,50. TRIFECTA $ 5.155,00. DOBLE: a ganador $ 875,00, a placé $ 312,50. PICK 4 $ 6.007,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s8c. Cuidador: H.O.Mazzoletti. Stud: Suerte Y Respeto (v.t.). La ganadora de 5 años es hija de Compasivo Cat y Solita Talk UNDECIMA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1 GISCO DADDY, 56, W.Moreyra (2) 2 Curious Again, 56, M.Valle (1) 21,70 1 1/2 cpo 3 Luckman, 56, W.Pereyra (6) 1,50 1/2 cpo 4 Cactus, 56, F.Coria (7) 3,70 cza 5 City Tattoo, 56, M.La Palma (3) 13,20 23 cps 6* El Picantisimo, 56, J.Noriega (5) 6,00 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: GISCO DADDY $ 5,30 y 2,85. Curious Again $ 7,25. EXACTA $ 1.940,00. TRIFECTA $ 1.422,00. DOBLE: a ganador $ 1.117,50, a placé $ 1.032,50.No Corrió: (4) Digimon. Tiempo: 1'50s68c. Cuidador: J.C.Nievas. Stud: Los Amigos (pna). El ganador de 3 años es hijo de Southern Cat y Glory Moon DUODECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 LIGHT BLUE FANTASY, 57, F.Coria (3) 2 Remen, 57, P.Carrizo (2) 9,50 2 cps 3 Nicolas Express, 57, B.Enrique (4) 16,45 1 1/2 cpo 4 Estruendoso Dubai, 57, G.Calvente (7) 2,85 3/4 cpo 5 Hold The Door, 57, R.Blanco (8) 9,50 2 1/2 cps 6 Trampero Violento, 54, L.Balmaceda (6) 2,80 1/2 cpo ú One In Ten, 57, O.Alderete (5) 4,55 5 cps - - - Dividendos: LIGHT BLUE FANTASY $ 4,90 y 2,25. Remen $ 3,40. EXACTA $ 1.460,00. TRIFECTA $ 3.923,00. DOBLE: a ganador $ 1.125,00, a placé $ 475,00. TRIPLO $ 5.570,00. PICK 4 $ 23.529,00.No Corrió: (1) Marlboro Boy. Tiempo: 2'2s79c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: Francette. El ganador de 5 años es hijo de Flesh For Fantasy y Enjaretada DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 VICE CONSUL, 57, B.Enrique (11) 2 Gran Pampeana, 55, F.Coria (9) 6,50 4 cps 3 Almohadon, 57, L.Cabrera (10) 7,65 pzo 4 Berretin Sale, 53, E.G.Ortega T. (7) 36,15 3/4 cpo 5 Storm Lunatico, 57, J.Leonardo (6) 3,70 cza 6 Prefect, 57, A.Giorgis (5) 35,25 pzo 7 Sexy Horse, 57, L.Vai (2) 13,05 2 cps 8 Glendullan, 57, P.Carrizo (4) 12,95 1/2 cpo 9 Buen Talento, 57, G.Calvente (8) 2,95 8 cps ú Colorato, 57, G.J.Garcia (3) 60,20 10 cps - - - Dividendos: VICE CONSUL $ 3,60, 2,15 y 1,60. Gran Pampeana $ 4,60 y 3,40. Almohadon $ 2,80. IMPERFECTA $ 442,50. CUATRIFECTA $ 24.211,00. DOBLE: a ganador $ 572,50, a placé $ 345,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 306.852,00, con 5 aciertos $ 1.320,00.No Corrió: (1) Freud`s Star. Tiempo: 55s47c. Cuidador: H.D.Tocci. Stud: El Coco (az). El ganador de 6 años es hijo de Heliostatic y Villard DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SILVIDO FIL, 57, C.Cuellar (6) 2 Roman Oak, 57, R.Alzamendi (5) 34,80 1/2 cza 3 Grand Giolo, 57, J.Villagra (12) 10,05 pzo 4 Persian Rye, 57, G.J.Garcia (9) 5,45 1/2 cpo 5 Gordito Golpista, 57, M.Valle (8) 7,20 pzo 6 Discobol, 54, A.Coronel E. (10) 24,10 cza 7 Ryland, 57, E.Ortega P. (2) 26,05 1 1/2 cpo 8 Hat Firulete, 57, I.Monasterolo (3) 10,05 1/2 cpo 9 Valerosa, 57, J.E.Perez (11) 9,70 v.m. 10 Cringer, 57, D.A.Gomez (14) 20,45 cza 11 Divisado, 57, O.Alderete (7) 5,10 pzo 12 Lizard Moon, 57, W.Pereyra (16) 20,45 2 1/2 cps 13 Ozzy (brz), 57, S.Toscani (4) 34,80 4 cps ú Nammos, 57, L.Cabrera (1) 4,50 20 cps - - - Dividendos: SILVIDO FIL $ 5,45, 4,05 y 2,45. Roman Oak $ 4,75 y 2,05. Grand Giolo $ 1,60. IMPERFECTA $ 1.492,50. CUATRIFECTA $ 164.162,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 2.240,00, a placé $ 1.090,00. TRIPLO $ 9.115,00. PICK 4 $ 40.540,00. No corrieron: (13) El Poligono y (15) Maraka Berry. Tiempo: 1'24s52c. Cuidador: F.Villa. Stud: El Rejunte. El ganador de 6 años es hijo de Filoso Emperor y Templada Je. RECAUDACIÓN: $ 45.902.080.. VICE CONSUL. Gran Pampeana. Almohadon. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (1) Freud`s Star55s47c.H.D.Tocci.El Coco (az). 