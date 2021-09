Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

THE RICHMOND , 57, I.Monasterolo

TERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SUPER TINA, 56, I.Monasterolo (2) 2 So Pra Mim, 56, D.Ramella (3) 17,60 11 cps 3 Eras Otra, 56, F.Coria (1) 12,85 1 1/2 cpo 4 Embroma, 56, J.Villagra (4) 6,05 4 cps 5 Edonis, 56, A.Giannetti (6) 12,75 cza 6* New Rate, 56, D.A.Gomez (8) 34,65 1/2 cpo 7X Senora Catalana, 56, S.Barrionuevo (5) 64,65 10 cps ú La Mimetica, 56, F.Barroso (7) 22,65 6 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío

Dividendos: SUPER TINA $ 2,00 y 1,10. So Pra Mim $ 1,25. EXACTA $ 385,00. TRIFECTA $ 285,00. DOBLE: a ganador $ 567,50, a placé $ 657,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s15c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: Etica. La ganadora de 3 años es hija de Super Saver y Tina Jane CUARTA CARRERA- 1000 METROSPremio: Handicap Grandes Fustas - Copa Eduardo Jara Pag. Dist. 1 DALE GAUCHO, 61, B.Enrique (1) 2 Ready To Candy, 61, E.Ortega P. (7) 3,55 pzo 3 Sancionador, 58, M.Aserito (9) 2,45 1 1/2 cpo 4 Romanticon Key, 59, R.Blanco (8) 8,45 1 cpo 5 Agregado Cultural, 54, J.Noriega (6) 30,60 1 1/2 cpo 6 Unbridle`s Holly, 56, E.G.Ortega T. (3) 22,55 pzo 7 Cheburek, 59, O.Alderete (4) 11,30 3 cps 8 Unity, 60, F.Coria (2) 8,35 3/4 cpo ú Vice Consul, 56, I.Monasterolo (10) 12,50 6 cps - - - Dividendos: DALE GAUCHO $ 4,45, 1,75 y 1,30. Ready To Candy $ 2,80 y 1,75. Sancionador $ 1,45. IMPERFECTA $ 592,50. CUATRIFECTA $ 4.402,00. DOBLE: a ganador $ 272,50, a placé $ 105,00. PICK 4 $ 2.836,00.No Corrió: (5) Teacher Story. Tiempo: 55s52c. Cuidador: R.A.Garces. Stud: El Gran Lito. El ganador de 6 años es hijo de Endorsement y Mi Gauchita QUINTA CARRERA- 1400 METROSPremio: Handicap Laguna Blanca Pag. Dist. 1 A MEDIA LUZ, 59, G.Calvente (6) 2 Pura Diabla, 59, O.Alderete (2) 7,80 cza 3 La Murguita, 59, W.Pereyra (3) 6,40 1 1/2 cpo 4 Blue Orchid, 57, W.Moreyra (5) 3,25 2 1/2 cps 5 Arena Valiosa, 57, B.Enrique (4) 22,50 9 cps 6 Bailantera Sos, 56, R.R.Barrueco (1) 16,30 4 cps - - - Dividendos: A MEDIA LUZ $ 2,80 y 1,70. Pura Diabla $ 3,00. EXACTA $ 285,00. TRIFECTA $ 370,00. DOBLE: a ganador $ 342,50, a placé $ 330,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s9c. Cuidador: M.A.Suarez. Stud: Juan Antonio (bv). La ganadora de 5 años es hija de Exchange Rate y Elusive Light SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 APOCALYPS, 56, B.Enrique (6) 2 Un Espia, 56, Jorge Peralta (12) 4,15 3 cps 3* Carrasqueño, 56, F.Coria (4) 13,65 3/4 cpo 4 Turf Y Amigos, 56, E.Martinez (2) 12,80 3/4 cpo 5 Pentangelli, 56, G.Bellocq (5) 2,70 v.m. 6 En El Colon, 54, A.I.Romay (7) 2,95 3 cps 7 South Chuck, 56, P.Diestra (h) (3) 18,65 1 cpo 8 Evo Chichito, 56, J.Villagra (11) 24,60 3/4 cpo 9 Warrand, 54, U.Chaves (10) 50,90 6 cps úX Clasico Scat, 57, A.Fuentes (1) 116,30 0 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) No largó Dividendos: APOCALYPS $ 5,65, 2,30 y 2,50. Un Espia $ 2,20 y 1,55. Carrasqueño $ 3,50. IMPERFECTA $ 315,00. CUATRIFECTA $ 12.253,00. DOBLE: a ganador $ 537,50, a placé $ 65,00. TRIPLO $ 2.825,00. PICK 4 $ 1.627,00.No corrieron: (8) Flasheado y (9) Isleño Royal. Tiempo: 56s1c. Cuidador: J.P.Bruschini. Stud: Anluan (tan). El ganador de 3 años es hijo de Falling Sky y Apaisada SEPTIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SILVER VISION, 57, E.Talaverano (2) 2 Pyscos, 53, E.G.Ortega T. (3) 27,40 8 cps 3 Chez Moi, 57, J.Villagra (4) 3,40 pzo 4 Pato Phil, 57, W.Pereyra (5) 2,85 2 cps 5 Le Rock, 53, J.Espinoza (1) 4,70 3 cps - - - Dividendos: SILVER VISION $ 3,40. EXACTA $ 925,00. TRIFECTA $ 1.060,00. DOBLE: a ganador $ 455,00, a placé $ 700,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 46.640,00, con 5 aciertos $ 277,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'35s98c. Cuidador: J.C.Et`choury (h). Stud: Las Canarias. El ganador de 4 años es hijo de Violence y Silver Shine OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EL COMISIONADO, 56, C.Benitez (7) 2 Dancer Stripes, 57, J.Villagra (1) 1,80 3/4 cpo 3 Horse And Hearts, 57, W.Pereyra (8) 5,00 cza 4 Blanco Berry, 57, M.Aserito (4) 32,85 4 cps 5 J Be Zayat, 55, M.J.Lopez (3) 39,80 4 cps 6* Sorrel, 53, M.Alfaro (2) 27,25 4 cps 7X Amtum Lef, 55, A.I.Romay (6) 15,30 3/4 cpo ú Iron Prince, 57, C.Cuellar (5) 12,85 3 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: EL COMISIONADO $ 2,40 y 1,70. Dancer Stripes $ 1,55. EXACTA $ 505,00. TRIFECTA $ 325,00. DOBLE: a ganador $ 220,00, a placé $ 55,00. TRIPLO $ 2.220,00. PICK POZO MAX $ 5.015,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s35c. Cuidador: C.O.Rodriguez. Stud: Orlando V (rº). El ganador de 5 años es hijo de True Cause y Babayista NOVENA CARRERA- 2500 METROSPremio: Handicap Domingo Torterolo Pag. Dist. 1 DARGREEN, 57, R.Blanco (4) 2 Mani Boy, 57, I.Monasterolo (1) 5,55 1/2 pzo 3 Marccelo El Muñeco, 55, J.Noriega (5) 1,65 3 cps 4 Olimpic Hero, 58, F.Quinteros (3) 9,75 4 cps 5 Pepe Joy, 60, M.Valle (2) 2,50 12 cps - - - Dividendos: DARGREEN $ 8,60. EXACTA $ 915,00. TRIFECTA $ 1.352,00. DOBLE: a ganador $ 1.005,00, a placé $ 135,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'36s29c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Zeus. El ganador de 6 años es hijo de Greenspring y Donna Dina DECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MISTURA, 57, W.Pereyra (5) 2 Informalidad, 57, A.Cabrera (7) 2,50 2 cps 3 Che Refalosa, 57, L.Balmaceda (6) 12,95 9 cps 4 Moon And Sun, 57, E.Ortega P. (3) 8,95 1/2 cpo 5 Distinta Eva, 57, Jorge Peralta (1) 10,95 2 1/2 cps 6 Curiosa Kirsten, 57, W.Aguirre (4) 4,60 1 1/2 cpo - - - Dividendos: MISTURA $ 3,45 y 1,10. Informalidad $ 1,30. EXACTA $ 312,50. TRIFECTA $ 616,00. DOBLE: a ganador $ 907,50, a placé $ 225,00. TRIPLO $ 2.768,00. PICK 4 $ 225,00.No Corrió: (2) Reina For Sale. Tiempo: 1'36s91c. Cuidador: C.Caceres. Stud: Elsie. La ganadora de 4 años es hija de Grand Reward y Mainou UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ECOLOGO ESTRELLA, 57, F.Coria (1) 2 Dino, 57, C.Velazquez (4) 2,65 2 cps 3 Edilito, 57, J.Villagra (7) 3,05 6 cps 4 Funkeiro, 57, R.R.Barrueco (8) 71,75 4 cps 5 Amiguito Malevo, 57, J.Noriega (6) 13,80 cza 6 Rhaegar, 57, W.Pereyra (12) 15,75 1 cpo 7 Futuro Rey, 57, O.Alderete (9) 5,20 pzo 8 Live Killer, 54, U.Chaves (3) 12,65 2 cps 9 Visional, 57, W.Moreyra (13) 8,15 1 1/2 cpo 10 Españolo, 57, D.A.Gomez (11) 11,75 5 cps 11 Grandioso Aventurero, 57, M.Valle (5) 74,95 17 cps 12 L`oriental, 57, A.Giorgis (2) 208,20 5 cps ú* Vasili Kandinsky, 57, J.Leonardo (10) 78,65 7 cps - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: ECOLOGO ESTRELLA $ 46,35, 7,70 y 3,25. Dino $ 1,90 y 1,50. Edilito $ 1,45. IMPERFECTA $ 1.902,50. CUATRIFECTA $ 385.843,00. DOBLE: a ganador $ 4.612,50, a placé $ 75,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s21c. Cuidador: G.R.Veliz. Stud: Raul Y Lidia (sr). El ganador de 4 años es hijo de Ecologo y Athena Starwoman DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 DON VALS, 57, R.Alzamendi (4) 2 Martin Ram, 55, B.Enrique (5) 5,40 6 cps 3 Sessa, 57, C.Cuellar (10) 22,80 1/2 cpo 4 Great Honesty, 55, E.Retamozo (9) 36,80 2 1/2 cps 5* Edipo Rey, 57, J.Leonardo (7) 12,50 2 1/2 cps 6 Soy Milito, 56, F.Menendez (13) 2,90 cza 7 No Me Reproches, 57, F.Arreguy (h) (3) 21,85 3 cps 8 Duda Best, 55, L.Cabrera (1) 36,20 3/4 cpo 9 Sachem, 57, M.J.Lopez (12) 12,55 1 1/2 cpo 10 El Pa, 53, E.G.Ortega T. (8) 7,70 pzo 11X De Los Angelitos, 57, S.Piliero (6) 43,80 cza 12 Escoltando A Chuck, 57, J.Espinoza (14) 11,05 16 cps ú Ñancuñan, 57, G.Mansilla (2) 47,45 cza - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: DON VALS $ 4,45, 1,70 y 1,45. Martin Ram $ 2,15 y 1,95. Sessa $ 4,45. IMPERFECTA $ 587,50. CUATRIFECTA $ 62.140,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 34.260,00, a placé $ 12.840,00. TRIPLO $ 42.855,00. PICK 4 $ 153.332,50. No Corrió: (11) El Batuque. Tiempo: 1'2s88c. Cuidador: F.M.Perafan. Stud: Porrazo No Es Caida (az). 