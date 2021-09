Leed The Way , 57, J.Leonardo

Miracle Of Life , 57, C.Velazquez

SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VEGANO, 57, R.Blanco (5) 2 Berserker, 57, F.L.Goncalves (2) 1,95 cza 3 Arrime Scat, 57, B.Enrique (7) 5,00 9 cps 4 Remote Cherry Tree, 57, D.R.Gomez (4) 2,50 4 cps 5 Waleron, 57, E.Ortega P. (6) 18,15 1 1/2 cpo 6 Terrible Cat, 57, S.Piliero (3) 133,20 4 cps 7 Sr Greeley, 57, R.R.Barrueco (8) 38,10 4 cps ú* Jugador De Cartas, 57, L.Cabrera (1) 37,30 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: VEGANO $ 8,10 y 2,60. Berserker $ 1,65. EXACTA $ 592,50. TRIFECTA $ 606,00. DOBLE: a ganador $ 362,50, a placé $ 55,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 18.538,00, con 5 aciertos $ 187,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s62c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Ojo De Luna. El ganador de 4 años es hijo de Manipulator y Velada Inc OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ABUELO GREGORIO, 57, F.L.Goncalves (9) 2 Torstein, 57, B.Enrique (5) 1,95 3 cps 3 Arandanera, 54, A.I.Romay (7) 23,55 2 1/2 cps 4 Camp David, 57, G.Mansilla (2) 29,00 cza 5 For Ever Paz, 57, M.Aserito (4) 73,75 3 cps 6 Tuvo Suerte, 57, F.Menendez (6) 18,30 1 cpo 7 Rollo Fan, 57, F.Coria (3) 4,30 cza ú Gaudentius, 57, L.Cabrera (8) 7,60 2 cps - - - Dividendos: ABUELO GREGORIO $ 4,30 y 1,65. Torstein $ 1,70. Arandanera $. EXACTA $ 437,50. TRIFECTA $ 1.190,00. DOBLE: a ganador $ 877,50, a placé $ 135,00. TRIPLO $ 2.785,00. PICK POZO MAX $ 10.525,00.No Corrió: (1) Casti Frer. Tiempo: 55s76c. Cuidador: R.O.Lazzaro. Stud: El Ultimo Zoilo (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Cosmic y La Mejilla NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CARAMELIZA, 56, F.L.Goncalves (1) 2 La Mazamorra, 56, E.Ortega P. (3) 6,20 1 cpo 3 Summer Violence, 56, J.Noriega (6) 3,15 3 cps 4* Ay Carmela, 56, R.Blanco (2) 11,05 22 cps 5 Pupila De Princesa, 56, C.Cuellar (5) 101,20 s.a. - - - - - (*) Largó mal Dividendos: CARAMELIZADA $ 1,55 y 1,15. La Mazamorra $ 1,80. EXACTA $ 210,00. TRIFECTA $ 99,00. DOBLE: a ganador $ 152,50, a placé $ 185,00.No corrieron: (4) J Casualidad y (7) Akata. Tiempo: 0s0c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Carmel. La ganadora de 3 años es hija de Le Blues y Candy Explotion DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 AGITANDO PAÑUELOS, 57, Jorge Peralta (9) 2 La Canadienne, 57, F.L.Goncalves (4) 1,95 pzo 3 La Calabria, 57, A.Cabrera (1) 8,85 2 1/2 cps 4 Joy Rea, 57, J.Villagra (10) 12,00 2 cps 5 Leiralis, 57, G.Hahn (5) 28,05 hco 6 La Linda Malcriada, 57, W.Moreyra (2b) 7,95 3/4 cpo 7* Marina Da Gloria, 57, J.Espinoza (6) 22,00 1 1/2 cpo 8 Le Chic, 56, E.Martinez (3) 5,60 1/2 cpo 9 Gilly, 57, J.Leonardo (2) 7,95 hco 10X La Lettre Volee, 57, F.Arreguy (h) (8) 9,80 1/2 cpo 11 Grand Terranostra, 57, R.Blanco (2a) 7,95 1 1/2 cpo ú+ Andonay, 57, F.Coria (7) 7,30 3 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta Dividendos: AGITANDO SUEÑOS $ 19,05, 4,40 y 2,10. La Canadienne $ 1,40 y 1,15. La Calabria $ 1,50. IMPERFECTA $ 1.150,00. CUATRIFECTA $ 35.185,00. DOBLE: a ganador $ 930,00, a placé $ 57,50. PICK 4 $ 14.201,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: M.J.Perez. Stud: Manolito (az). La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Arroganta UNDECIMA CARRERA- 2000 METROSClasico Italia (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 SANDINO RULER, 60, J.Noriega (6) 2 One Samurai, 60, L.Cabrera (4a) 2,05 1/2 cpo 3 Fango Negro, 59, J.Villagra (5) 27,10 8 cps 4* Emotion Orpen, 60, R.Blanco (4) 2,05 2 cps 5 Evo Revoltoso, 59, W.Pereyra (3) 0,00 1/2 cpo 6 Asiatic Till, 60, F.L.Goncalves (2) 0,00 5 cps ú El Refusilo, 60, E.Ortega P. (1) 14,50 2 cps - - - - - (*) Desmontó Dividendos: SANDINO RULER $ 1,65 y 1,10. One Samurai $ 1,10. EXACTA $ 112,50. TRIFECTA $ 176,00. DOBLE: a ganador $ 1.632,50, a placé $ 342,50. Corrieron todos. Tiempo: 2'0s58c. Cuidador: J.F.Saldivia. Stud: Egalite De 9. El ganador de 6 años es hijo de Roman Ruler y Virgin Vegas DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SHADES OF MYSTIC, 57, G.J.Garcia (8) 2 Locutor Uriona, 55, A.I.Romay (2) 3,05 cza 3 Last Winner, 57, J.Leonardo (9) 2,70 hco 4 Vivir Mejor, 57, F.Coria (6) 30,70 1 1/2 cpo 5* Latin Wood, 53, S.Arias (7) 20,65 2 cps 6 Magic Friend, 57, Jorge Peralta (1) 11,40 pzo 7 Moneytalks Moro, 53, A.Allois (4) 45,35 5 cps 8X Terron De Azucar, 57, F.L.Goncalves (3) 13,05 3 cps ú+ Usotegieta, 55, B.Enrique (5) 6,60 5 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Se escapó de los partidores (+) Cruzó al tranco Dividendos: SHADES OF MYSTIC $ 5,75, 1,75 y 1,35. Locutor Uriona $ 1,55 y 1,20. Last Winner $ 1,50. EXACTA $ 917,50. TRIFECTA $ 904,00. DOBLE: a ganador $ 352,50, a placé $ 55,00. TRIPLO $ 8.942,50. PICK 4 $ 5.929,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s49c. Cuidador: F.O.David. Stud: Principe Nahuel. El ganador de 5 años es hijo de Sebi Halo y Interbella DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 SEATTLE GUESS, 54, M.A.Sosa (8) 2 Silvido Fil, 57, C.Cuellar (3) 5,75 1 1/2 cpo 3 Mr.proud, 54, R.Frias (10) 2,30 1 cpo 4 Grande Tony, 57, J.Rivarola (2) 5,80 3 cps 5 Discobol, 51, E.G.Ortega T. (9) 14,10 hco 6 Elevador, 51, J.Espinoza (7) 20,10 1/2 cpo 7* Vallecano Inc, 51, A.Allois (6) 27,75 5 cps 8 Doña Capanga, 55, A.I.Romay (11) 13,90 1 1/2 cpo 9 On The Rocks (brz), 55, S.Barrionuevo (1) 99,85 cza ú Star Option, 56, M.Aserito (5) 77,85 13 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: SEATTLE GUESS $ 4,65, 1,80 y 1,10. Silvido Fil $ 2,75 y 1,10. Mr.Proud $ 1,10. IMPERFECTA $ 360,00. CUATRIFECTA $ 2.523,00. DOBLE: a ganador $ 472,50, a placé $ 140,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 118.352,00, con 5 aciertos $ 590,00.No Corrió: (4) Oriental Beauty. Tiempo: 1'23s7c. Cuidador: R.San Juan. Stud: Don Sinforiano. El ganador de 6 años es hijo de Seattle Fitz y Guess Who DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 VANS JOY, 58, G.Calvente (6) 2 Dream Snatcher, 57, F.L.Goncalves (13) 4,70 6 cps 3 Potro Viny, 53, E.G.Ortega T. (4) 18,70 2 1/2 cps 4 Divisado, 57, O.Alderete (14) 20,85 1 1/2 cpo 5 Grand Giolo, 57, J.Villagra (7) 6,50 cza 6 Don Etanol, 57, O.Arias (9) 13,30 2 cps 7* Ryland, 57, E.Ortega P. (3) 6,15 4 cps 8 Persian Rye, 57, G.J.Garcia (1) 8,65 1 1/2 cpo 9X Lockett, 57, B.Enrique (2) 34,15 6 cps 10 Turbo Rash, 55, C.Perez G. (5) 29,70 3/4 cpo 11 Ozzy (brz), 58, S.Toscani (10) 112,05 5 cps 12 Valerosa, 57, J.E.Perez (12) 40,20 2 cps ú Euro Diesel, 57, M.Aserito (11) 155,55 6 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: VANS JOY $ 2,65, 1,35 y 1,70. Dream Snatcher $ 1,70 y 1,65. Potro Viny $ 2,55. IMPERFECTA $ 315,00. CUATRIFECTA $ 63.120,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.340,00, a placé $ 740,00. TRIPLO $ 6.280,00. PICK 4 $ 18.820,00. No Corrió: (8) Quedate Tranquilo. Tiempo: 1'22s64c. Cuidador: R.Vega. Stud: Pato Y Patito (rº). El ganador de 6 años es hijo de Fortify y Stormy Valer. RECAUDACIÓN: $ 54.174.528. SEATTLE GUESS. Silvido Fil. Mr.Proud. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (4) Oriental Beauty1'23s7c.R.San Juan.Don Sinforiano. El ganador de 6 años es hijo de Seattle Fitz y Guess Who SHADES OF MYSTIC. Locutor Uriona. Last Winner. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos56s49c.F.O.David.Principe Nahuel. El ganador de 5 años es hijo de Sebi Halo y Interbella SANDINO RULER. One Samurai. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos2'0s58c.J.F.Saldivia.Egalite De 9. El ganador de 6 años es hijo de Roman Ruler y Virgin Vegas AGITANDO SUEÑOS. La Canadienne. La Calabria. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4. Corrieron todos0s0c.M.J.Perez.Manolito (az). La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Arroganta CARAMELIZADA. La Mazamorra. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No corrieron: (4) J Casualidad y (7) Akata0s0c.E.Martin Ferro.Carmel. La ganadora de 3 años es hija de Le Blues y Candy Explotion ABUELO GREGORIO. Torstein. Arandanera. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK POZO MAX.No Corrió: (1) Casti Frer55s76c.R.O.Lazzaro.El Ultimo Zoilo (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Cosmic y La Mejilla VEGANO. Berserker. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos, con 5 aciertos. Corrieron todos1'9s62c.M.S.Sueldo.Ojo De Luna. El ganador de 4 años es hijo de Manipulator y Velada Inc

NUNCA TE RINDAS. Miracle Of Life. Iluminated. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (5) The Tale Of Peter1'22s82c.M.A.Suarez.Juan Antonio (bv). El ganador de 4 años es hijo de Cosmic Trigger y Ilustradora Holiday