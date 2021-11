Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* LA MIDDLETON, 57, J.Leonardo (7) 2 Missunderstood, 57, D.E.Arias (9) 22,10 3 cps 3X Que Tempestad, 57, E.Talaverano (12) 3,75 2 1/2 cps 4 Sebi Queen, 57, W.Moreyra (4) 14,20 3/4 cpo 5 Mucha Sardina, 57, M.Gonzalez (10) 6,50 pzo 6 Argumenta, 53, S.Arias (6) 7,20 1 1/2 cpo 7 La Orana Maria, 57, F.Coria (11) 6,65 4 cps 8+ Mejor Actriz, 57, A.Castro (8) 6,55 1 1/2 cpo 9 Distinguida Optimist, 57, B.Enrique (3) 15,75 5 cps ú Escorema Soñada, 57, J.Villagra (2) 106,40 1 1/2 cpo - - - - - (*) Saltó al largar (X) Largó cruzado (+) Largó retrasado

Dividendos: LA MIDDLETON $ 2,90, 1,60 y 1,40. Missunderstood $ 4,80 y 2,90. Que Tempestad $ 1,20. IMPERFECTA $ 3.925,00. CUATRIFECTA $ 90.907,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.370,00, a placé $ 4.310,00. TRIPLO $ 5.810,00. PICK 4 $ 19.105,00. No corrieron: (1) Iris Com, (5) Emi Ruler y (5a) Going Up. Tiempo: 56s65c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Un Sueño (sr). La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Lucky D. RECAUDACIÓN: $ 51.740.486.

BASKA CITY. Telita. Pure Granada. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (6) Azafranada1'25s76c.C.L.Ferrero.El Lujanero (sr). La ganadora de 6 años es hija de City Banker y Betsur