Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMOSEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* INDIO PAMPA HUE, 57, F.Coria (8) 2 Mar Abierto Key, 57, J.Noriega (7) 4,90 3/4 cpo 3 Scudetto, 57, F.L.Goncalves (13) 5,45 1 1/2 cpo 4 Zan Key, 57, J.Villagra (9) 16,40 pzo 5 Top Rimoute, 57, E.Torres (14) 8,20 3 cps 6 Iztayul, 53, E.Candia G. (3) 69,10 1/2 cpo 7 Subir Salarios, 57, W.Pereyra (12) 5,85 v.m. 8 Marcho, 57, L.Balmaceda (5) 12,20 1 1/2 cpo 9 Lost Number, 53, R.Bascuñan (10) 8,10 2 cps 10 Vitico Joy, 54, J.R.Benitez V. (4) 10,10 4 cps 11 Mustang Craf, 57, R.R.Barrueco (1) 103,95 7 cps 12X Amiguito Dandi, 57, W.Moreyra (11) 22,10 10 cps ú+ Van Del Runner, 57, G.Bonasola (6) 14,70 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco (+) Cruzó al tranco

Dividendos: INDIO PAMPA HUE $ 4,75, 3,20 y 2,25. Mar Abierto Key $ 2,55 y 3,30. Scudetto $ 4,80. IMPERFECTA $ 1.610,00. CUATRIFECTA $ 800.000,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 5.230,00, a placé $ 670,00. TRIPLO $ 18.945,00. PICK 4 $ 208.330,00. No Corrió: (2) Valid Oro. Tiempo: 1'25s60c. Cuidador: L.S.Bedoya. Stud: Los Amigos (sr). El ganador de 4 años es hijo de South Kissing y Luz Indi. RECAUDACIÓN: $ 53.178.174..

