Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DANCING CAUSE , 57, W.Pereyra

DECIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Handicap Lord Wembley Pag. Dist. 1 LORENZO RYE, 60, F.L.Goncalves (1) 2 Paris Tech, 55, O.Alderete (3) 17,85 2 1/2 cps 3 Iron Heart, 55, A.Paez (10) 32,45 1 1/2 cpo 4 Camp David, 53, M.Valle (9) 14,85 1 1/2 cpo 5 Elcisa, 59, G.Hahn (5) 2,45 1/2 cpo 6 Vetrato, 58, J.Villagra (2) 8,80 3 cps 7 Biscara, 52, I.Monasterolo (6) 32,25 cza ú* Strategic Cat, 56, E.G.Ortega T. (7) 19,90 4 cps - - - - - (*) Se fue de manos

Dividendos: LORENZO RYE $ 4,10 y 2,30. Paris Tech $ 4,70. IMPERFECTA $ 1.380,00. CUATRIFECTA $ 55.310,00. DOBLE: a ganador $ 310,00, a placé $ 582,50.No corrieron: (4) Amiguito Beauty y (8) Abuelo Gregorio. Tiempo: 54s80c. Cuidador: A.O.Vigil. Stud: Don Salvador. El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y Stormy Because UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 IRIBU, 57, W.Pereyra (1) 2 Fantasma De La B, 57, G.Hahn (5) 9,20 2 cps 3 Eco Dim, 57, F.L.Goncalves (14) 4,45 1 1/2 cpo 4 Batuhero, 57, B.Enrique (4) 5,25 1 1/2 cpo 5 Angioblack, 57, I.Monasterolo (8) 4,45 1/2 cpo 6* Darte Un Abrazo, 57, W.Moreyra (6) 10,95 cza 7 Catastro, 57, J.Gonzalez (11) 35,10 2 1/2 cps 8 Rey Milo, 57, P.Diestra (h) (15) 6,15 cza 9 Hugo Halo, 57, S.Piliero (10) 94,45 1 1/2 cpo 10 Listo Cat, 57, F.Coria (7) 63,70 1 1/2 cpo 11 Emanecido, 57, C.Velazquez (9) 8,00 1/2 cpo 12 Scissorhands, 57, M.Aserito (12) 106,75 2 cps 13 Stolen Silver, 57, M.Valle (2) 27,80 5 cps 14X Jai Malik, 53, E.Candia G. (3) 47,55 5 cps ú+ Romano Kiin Ha, 57, G.Sediari (13) 37,55 1/2 cpo - - - - - (*) Largó mal (X) Largó al rato (+) Largó retrasado Dividendos: IRIBU $ 8,60, 3,75 y 2,30. Fantasma de la B $ 4,75 y 1,50. Eco Dim $ 2,15. IMPERFECTA $ 19.000,00. CUATRIFECTA $ 582.990,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 10.120,00, a placé $ 1.760,00. TRIPLO $ 7.210,00. PICK 4 $ 50.720,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s35c. Cuidador: J.F.Larroque. Stud: Rio Areco (vt). El ganador de 4 años es hijo de Expressive Halo y Impressivel. RECAUDACIÓN: Venta Palermo $ 49.942.052,00, Venta Exterior $ 3.600.643,20, Promedio $ 4.867,518, TOTAL $ 53.542.695,20. . LORENZO RYE. Paris Tech. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No corrieron: (4) Amiguito Beauty y (8) Abuelo Gregorio54s80c.A.O.Vigil.Don Salvador. El ganador de 5 años es hijo de Catcher In The Rye y Stormy Because

DANCING CAUSE. Belleza De Arteaga. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX.No Corrió: (9) Guicciardini1'35s96c.J.F.Saldivia.Nueva Imagen. La ganadora de 4 años es hija de True Cause y Dancing With Fire