Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

DECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 CITY RUNNER, 57, G.Borda (7) 2 Calidad En Vivo, 55, A.Castro (4) 21,00 7 cps 3 Epinicia, 54, F.L.Gonçalves (6) 4,35 pzo 4* Killingthefield, 57, E.G.Ortega T. (1) 1,85 cza 5X Icy Joya, 52, E.Suarez (3) 18,60 5 cps 6 Nueva Sprinter, 54, M.Rey (2) 12,00 pzo ú La De La Ochava, 57, E.Martinez (5) 5,85 8 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío

Dividendos: CITY RUNNER $ 3,70 y 2,70. Calidad En Vivo $ 10,25. EXACTA $ 3.242,50. TRIFECTA $ 22.702,50. DOBLE: a ganador $ 352,50, a placé $ 265,00. TRIPLO $ 5.250,00. PICK 4 $ 31.250,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: J.C.Godoy. Stud: Los Robertos (tuc). La ganadora de 5 años es hija de City Banker y Forty Originate UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DOÑA TATI, 54, G.Borda (8) 2 Rapale, 57, J.Leonardo (5) 8,40 4 cps 3 Expressive Pure, 54, F.L.Gonçalves (4) 2,15 1 1/2 cpo 4 Reina Valida, 53, G.Tempesti V. (9) 4,95 3/4 cpo 5 Opera Dubai, 57, D.Lencinas (1) 6,75 1/2 cpo 6 La Barceloneta, 57, G.Bonasola (3) 18,65 6 cps 7 Kim Stripes, 57, B.Enrique (6) 16,35 4 cps ú Kal Seattle, 57, E.Candia G. (7) 19,10 3 cps - - - Dividendos: DOÑA TATI $ 3,35 y 1,60. Rapale $ 3,00. IMPERFECTA $ 1.730,00. CUATRIFECTA $ 3.954,00. DOBLE: a ganador $ 655,00, a placé $ 370,00.No Corrió: (2) True Sunshine. Tiempo: 1'22s57c. Cuidador: R.C.Gutierrez. Stud: El Dictador (tuc). La ganadora de 7 años es hija de True Cause y Persan DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ISI RIMOUT, 56, W.Moreyra (3) 2 Full Yearn, 56, B.Enrique (10) 8,75 4 cps 3 Noble Island, 56, F.Coria (13) 5,60 3/4 cpo 4 Humor Jaspeado, 56, E.Torres (12) 9,60 1/2 cpo 5 Premote, 56, Jorge Peralta (1) 17,70 1 cpo 6 Rosso Intenso, 56, L.Vai (5) 7,25 1 1/2 cpo 7 Humor Violento, 56, I.Monasterolo (6) 6,05 1 1/2 cpo 8* Despreocupado, 56, J.M.Sanchez (4) 20,20 pzo 9 Tartero Si, 56, L.Cabrera (11) 16,70 5 cps 10X Sumate, 56, G.Borda (9) 50,95 1 1/2 cpo 11 Galan De Barrio, 56, F.L.Gonçalves (7) 14,25 cza ú Amado Emperor, 56, G.Bonasola (8) 51,70 2 1/2 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Corrió desestribado Dividendos: ISI RIMOUT $ 2,90, 2,00 y 1,70. Full Yearn $ 3,50 y 2,20. Noble Island $ 2,30. IMPERFECTA $ 2.780,00. CUATRIFECTA $ 33.602,50. DOBLE EXTRA: a ganador $ 2.800,00, a placé $ 930,00. TRIPLO $ 27.770,00. PICK 4 $ 27.825,00.No Corrió: (2) Terrible King. Tiempo: 55s21c. Cuidador: A.O.Alvarez. Stud: Los Bandidos (nquen). El ganador de 3 años es hijo de Remote y Easytalking DOÑA TATI. Rapale. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (2) True Sunshine1'22s57c.R.C.Gutierrez.El Dictador (tuc). La ganadora de 7 años es hija de True Cause y Persan CITY RUNNER. Calidad En Vivo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos0s0c.J.C.Godoy.Los Robertos (tuc). La ganadora de 5 años es hija de City Banker y Forty Originate

LORENZO RYE. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'9s0c.F.Arone.Don Salvador. El ganador de 6 años es hijo de Catcher In The Rye y Stormy Because