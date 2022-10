Beauty Is , 57, P.Carrizo

Guazza Say , 55, J.Flores

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CHE MELENA, 56, F.Quinteros (7) 2 Batuhero, 57, B.Enrique (10) 1,95 2 1/2 cps 3* El Certero, 57, L.Noriega (3) 4,90 3/4 cpo 4 Lenovinche, 55, G.Borda (6) 9,80 1 1/2 cpo 5 L`oriental, 55, J.R.Benitez V. (1) 81,05 pzo 6 El Rectificador, 57, K.Banegas (5) 17,30 3 cps 7 Fui Leal, 55, D.Aparicio (8) 11,70 cza 8 Master Fareed, 53, A.B.Valdez (2) 11,55 1/2 cpo 9 El Negro Paz, 56, A.Paez (4) 11,10 3 cps ú Un Sabado Mas, 52, T.Baez (9) 84,65 5 cps - - - - - (*) Ligó suelta

Dividendos: CHE MELENA $ 5,25, 1,65 y 1,10. Bathuero $ 1,10 y 1,10. El Certero $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.640,00. CUATRIFECTA $ 22.510,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 6.330,00, a placé $ 480,00. TRIPLO $ 13.290,00. PICK 4 $ 184.210,00.No Corrió: (11) Kylian. Tiempo: 57s31c. Cuidador: J.D.Ruvelli. Stud: Mis Viejos (l.pta). El ganador de 5 años es hijo de Master Of Hounds y Mitica Inc

GLORIA MISTICA. Joy Benz. High Rate. IMPERFECTA ú. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (2) Salarzalinda1'11s81c.J.A.Fren.Stud 13 H K. La ganadora de 5 años es hija de Grand Reward y Old Glory