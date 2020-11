Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

PLEASE DON`T GO , 57, E.Ortega P.

TERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 IMPREVISORA, 57, J.Da Silva (7) 40193 2 Toda Una Amiguita, 57, G.Bellocq (11) 52474 3,60 3/4 cpo 3 Clarita Tub, 57, F.Menendez (10) 28195 6,70 3 cps 4 Jumping Icon, 57, C.Montoya (8) 8953 21,10 3 cps 5 Crazy Ruler, 57, L.Balmaceda (6) 3875 48,75 1 cpo 6 Empiric Twice, 57, Jorge Peralta (5) 4789 39,45 1/2 pzo 7 Cool Diva, 57, J.Villagra (1) 44449 4,25 1/2 pzo 8 Leafy, 57, B.Enrique (3) 9238 20,45 1 1/2 cpo 9 Expresa Champ, 57, M.Aserito (12) 5622 33,60 1 1/2 cpo 10 Risa Divina, 57, F.L.Goncalves (9) 30225 6,25 4 cps 11 Emmalua, 57, A.Paez (2) 9329 20,25 1 1/2 cpo 12 Sarkisia, 57, G.Calvente (13) 24375 7,75 4 cps ú Berry Star, 57, C.Velazquez (4) 1543 122,40 3 1/2 cps - - - 263260 Dividendos: IMPREVISORA $ 4,70, 4,95 y 4,05. Toda Una Amiguita $ 2,65 y 1,50. Clarita Tub $ 1,60. IMPERFECTA $ 168,00. TRIFECTA $ 1.340,50. DOBLE $ 58,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s53c. Cuidador: P.D.Falero Moris. Stud: Vacacion. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y In Mission CUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 RITMO CAPANGA, 57, G.Bonasola (9) 85376 2 Don Prestigio, 57, O.Arias (5) 21780 9,80 5 cps 3 Cielo Romano, 57, L.Vai (1) 13815 15,45 7 cps 4 Amperyon, 57, Jorge Peralta (4) 19404 11,00 3/4 cpo 5 Buen Filo, 57, F.L.Goncalves (10) 80544 2,65 1 cpo 6 Up Town, 57, G.J.Garcia (11) 30933 6,90 1 1/2 cpo 7 El Incauto, 57, E.Torres (7) 4447 48,00 1 1/2 cpo 8 Domingo Vicente, 57, F.Riquelme (2) 749 284,95 2 cps 9 Crazy Trav, 57, M.Medina (6) 13860 15,40 6 cps 10 Hesiodo, 57, J.Noriega (3) 3645 58,55 1 cpo ú Gracias Veron, 57, J.Villagra (8) 23327 9,15 13 cps - - - 297879 Dividendos: RITMO CAPANGA $ 2,50, 1,25 y 1,15. Don Prestigio $ 3,00 y 1,75. Cielo Romano $ 1,60. EXACTA $ 344,00. TRIFECTA $ 2.754,50. DOBLE $ 218,00. CUATERNA $ 2.068,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s11c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: San Isidoro. El ganador de 4 años es hijo de Remote y Capadocia Gulch QUINTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1* POKER DE REYES, 57, F.L.Goncalves (8) 35020 2 Narguille (uru), 57, L.Balmaceda (5) 93166 2,65 v.m. 3 Ruffino, 57, G.Calvente (9) 46148 5,35 2 cps 4 Francis Scott, 57, A.Castro (2) 55481 4,45 1/2 cpo 5 Divan Plateado, 57, R.Alzamendi (6) 40474 6,10 3 cps 6 Che Candidato, 57, M.Aserito (1) 1190 207,55 1 1/2 cpo 7 Abellardo, 57, A.Cabrera (4) 8216 30,05 3 1/2 cps 8 Rajas Notes, 57, L.Cabrera (3) 11646 21,20 1 1/2 cpo ú Al Batal, 57, J.Leonardo (10) 53672 4,60 5 cps - - - 345010 - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: POKER DE REYES $ 7,05, 2,85 y 1,40. Narguille $ 1,80 y 1,35. Ruffino $ 1,25. EXACTA $ 285,00. TRIFECTA $ 1.817,00. DOBLE $ 180,50. TRIPLO $ 2.846,00. CUATERNA JACKPOT $ 2.253,50.No Corrió: (7) Ojos En El Camino. Tiempo: 1'11s77c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Grupo 4. El ganador de 4 años es hijo de Grand Reward y Que Jugadora SEXTA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 INTER OF GOLD, 57, L.Cabrera (2) 35771 2 Amiguito Ciro, 55, W.Pereyra (4) 147058 1,35 pzo 3 Germalus, 52, A.I.Romay (6) 10760 18,45 3 1/2 cps 4 Magician Ray, 55, R.Blanco (7) 19089 10,40 3/4 cpo 5 Tony Van, 54, E.Ruarte (3) 35138 5,65 2 cps 6 Islandio, 55, A.Castro (5) 16544 12,00 2 cps ú* Emphasis, 55, A.Domingos (1) 16206 12,25 s.a. - - - 280567 - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: INTER OF GOLD $ 5,55 y 1,65. Amiguito Ciro $ 1,15. EXACTA $ 148,00. TRIFECTA $ 1.503,00. DOBLE $ 916,00.No Corrió: (8) Rahue. Tiempo: 2'4s73c. Cuidador: J.C.Bianchi. Stud: Mas No Puedo. El ganador de 5 años es hijo de Interaction y Song Of Gold SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1* WESTERN BERRY, 57, J.M.Sanchez (11) 17209 2 Claro Veloz, 57, G.J.Garcia (15) 79258 3,55 1 1/2 cpo 3 Taquito True, 57, G.Mansilla (13) 18947 14,85 1 cpo 4 Ramat Gan, 57, L.Cabrera (14) 52592 5,35 1 cpo 5 Lucky Ros, 53, R.Frias (12) 11438 24,60 3 cps 6 El Del Cosmos, 57, E.Torres (1) 46894 6,00 1/2 cpo 7 Gordito Florence, 57, K.Banegas (2) 15987 17,60 4 cps 8 Reclasudo, 57, P.Carrizo (9) 82755 3,40 1/2 pzo 9 Claro Que Si, 57, F.L.Goncalves (10) 11484 24,50 1/2 cpo 10 Path Hunter, 57, A.Cabrera (3) 1396 201,55 hco 11 Buen Sabor, 56, F.Correa (4) 6057 46,45 3 cps 12 Libre Tom, 55, M.La Palma (5) 30418 9,25 4 cps 13 Madelon, 57, R.Alzamendi (7) 3690 76,25 6 cps ú Parrocchetto, 57, B.Enrique (8) 13527 20,80 1 1/2 cpo - - - 391652 - - (*) Largó frío Dividendos: WESTERN BABY $ 16,35, 6,40 y 3,05. Claro Veloz $ 2,25 y 1,45. Taquito True $ 2,95. IMPERFECTA $ 380,00. QUINTEX $ 125.000,00. DOBLE $ 820,50. TRIPLO ESPECIAL $ 71.962,50. CUARTERNA $ 97.075,50.No Corrió: (6) Ghosting. Tiempo: 59s59c. Cuidador: R.L.Leguiza. Stud: La Francisca (lp). El ganador de 4 años es hijo de The Berry y La Chabuca OCTAVA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 OPENTHEGATE, 53, R.Frias (8) 65834 2 Unreal Land, 57, C.Velazquez (3) 26027 8,60 hco 3 Burlata, 54, C.Montoya (4) 5292 42,30 1 cpo 4* Mini Spirit, 55, B.Enrique (2) 52667 4,25 4 cps 5 Maniche, 57, F.L.Goncalves (6) 33161 6,75 7 cps 6 Nevada Nistel, 50, A.I.Romay (5) 18423 12,15 2 cps 7 Vuela Nov, 54, L.Cabrera (9) 1983 112,85 2 1/2 cps 8 Cycling, 57, W.Pereyra (1) 78539 2,85 13 cps ú Camily Halo, 56, M.Medina (10) 30454 7,35 17 cps - - - 312380 - - (*) Dist. molestó Dividendos: OPENTHEGATE $ 3,40, 1,95 y 1,50. Unreal Land $ 2,70 y 1,60. Burlata $ 4,30. EXACTA $ 565,50. TRIFECTA Extra $ 16.666,00. DOBLE $ 705,00.No Corrió: (7) Nominadora Start. Tiempo: 2'4s5c. Cuidador: J.O.Gonzalez. Stud: Hs. El Angel De Venecia (lf). La ganadora de 5 años es hija de Cityscape y Open Secrets NOVENA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 MUNDO MEJOR, 57, G.Calvente (8) 129762 2 Luminoso Dubai, 57, M.Medina (7) 21876 13,05 3/4 cpo 3 Salazares, 57, F.L.Goncalves (9) 72273 3,95 5 cps 4 Indian Warrior, 57, B.Enrique (5) 12148 23,50 1 1/2 cpo 5 City The Glory, 57, J.Noriega (6) 44260 6,45 2 cps 6 Casual Bold, 57, G.J.Garcia (10) 6254 45,65 1 1/2 cpo 7 Kiska Sea, 53, R.Frias (12) 4342 65,75 1/2 cza 8 Shake My Soul, 57, E.Ortega P. (11) 29737 9,60 1 cpo 9 Chiovere, 57, J.Da Silva (1) 31897 8,95 12 cps 10 Optium Seattle, 55, C.Benitez (3) 5538 51,55 17 cps ú* Endosamelo, 57, J.Villagra (2) 64152 4,45 - - - - 422238 - - (*) Rodó Dividendos: MUNDO MEJOR $ 2,20, 1,60 y 1,10. Luminoso Dubai $ 2,65 y 1,30. Salazares $ 1,15. IMPERFECTA $ 314,00. TRIFECTA $ 1.431,00. DOBLE $ 81,50. TRIPLO $ 11.242,50.No Corrió: (4) Atracuore. Tiempo: 2'5s12c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Juan Antonio (bv). El ganador de 4 años es hijo de Treasure Beach y Mint Brownie DECIMA CARRERA- 1600 METROSClasico Embrujo (l) - L Gan Pag. Dist. 1 RULES OUT, 58, A.Domingos (3) 48245 2 Classic Rye, 61, C.Montoya (10) 32248 9,50 5 cps 3 Springtime, 58, C.Velazquez (9) 17916 17,10 1/2 cpo 4 Codi Strac, 58, A.Castro (1) 26524 11,55 1/2 cza 5 Forever Young, 58, F.L.Goncalves (2) 32942 9,30 4 cps 6 El Emirato, 60, J.Noriega (6) 127649 2,40 cza 7 Moscato Pizza, 58, W.Pereyra (7) 113465 2,70 1 1/2 cpo 8 Kohinoor, 60, G.J.Garcia (12) 9340 32,80 1/2 cpo 9 Heavy Love, 58, W.Aguirre (5) 12181 25,15 6 cps ú Che Paisano, 58, J.Doello (4) 7527 40,70 4 cps - - - 428037 Dividendos: RULES OUT $ 6,35, 3,50 y 2,95. Classic Rye $ 3,75 y 2,35. Springtime $ 4,00. IMPERFECTA $ 1.013,00. CUATRIFECTA $ 264.066,00. DOBLE $ 371,50.No corrieron: (8) Narrow Beach y (11) Theatrical Dubai. Tiempo: 1'38s23c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Come Out UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 MAS CORAZON, 57, C.Velazquez (8) 127391 2 Nestor Vive, 54, N.Villarreta (9) 27115 12,45 4 cps 3 Analogic, 57, F.L.Goncalves (10) 65551 5,15 3 1/2 cps 4 Forty Paton, 57, A.O.Lopez (7) 10214 33,05 2 cps 5* Moneytalks Moro, 57, G.J.Garcia (14) 2824 119,55 1 cpo 6 Dinozzo, 57, S.Piliero (2) 43005 7,85 1/2 pzo 7 Abboccato, 57, P.Carrizo (4) 49283 6,85 2 cps 8X Blessed Man, 57, W.Pereyra (15) 40673 8,30 1 cpo 9 Cuadrito Fil, 55, C.Benitez (6) 49645 6,80 2 cps 10 What Is Love, 57, F.Vilches (11) 2789 121,05 5 cps 11 Campaso, 53, R.Garcia (1) 4480 75,35 cza 12+ Only True, 57, R.Alzamendi (13) 33928 9,95 1/2 cpo 13 Moises, 57, J.Leonardo (3) 3177 106,25 4 cps ú El Aioun, 53, M.A.Sosa (5) 10700 31,55 1 1/2 cpo - - - 470775 - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta Dividendos: MAS CORAZON $ 2,65, 2,20 y 1,55. Nestor Vive $ 5,85 y 3,85. Analogic $ 1,75. IMPERFECTA $ 396,00. CUATRIFECTA $ 68.577,00. DOBLE $ 276,00. CUATERNA SELECTIVA $ 29.410,00. CADENA JACKPOT $ 72.346,30.No Corrió: (12) El Apasionado. Tiempo: 58s0c. Cuidador: J.D.Oural. Stud: Ferre. El ganador de 4 años es hijo de Violence y Even Rosario DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 TALK TO ME BABY, 57, W.Pereyra (13) 45504 2 Ke Fantasy, 54, N.Villarreta (6) 22223 12,90 1 cpo 3 La Alfonsina, 55, C.Benitez (2) 64422 4,45 6 cps 4 Lady Ines, 57, F.L.Goncalves (12) 25147 11,40 1 cpo 5 Leona Mistica, 57, J.Leonardo (7) 95559 3,00 pzo 6 Secreta De Alcoba, 57, B.Enrique (3) 36519 7,85 2 1/2 cps 7 La Padercita, 55, F.Correa (5) 1382 207,40 1 cpo 8* Sol De Dubai, 53, R.Frias (14) 25944 11,05 1 1/2 cpo 9 Girl Beach, 57, L.Balmaceda (1) 3104 92,35 10 cps úX Baby Scat, 57, K.Banegas (4) 95559 3,00 s.a. - - - 415363 - - (*) Largó cruzado (X) Indócil en los partidores Dividendos: TALK TO ME BABY $ 6,30, 3,20 y 2,80. Ke Fantasy $ 4,00 y 2,50. La Alfonsina $ 1,55. IMPERFECTA $ 1.182,00. TRIFECTA Extra $ 18.1818,00. DOBLE $.No corrieron: (8) Mi Linda Flor, (9) Stormy Petitera, (10) Dame De La Garde, (11) Yaqui Ladina y (15) Delicada Rimout. Tiempo: 1'5s89c. Cuidador: G.E.Moussou. Stud: Quereuquen. La ganadora de 4 años es hija de Sidney`s Candy y Talk Me Again DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 LA VIEJA CHISTERA, 55, F.Menendez (2) 86809 2 She Is An Ally, 57, R.R.Barrueco (3) 135507 2,05 2 1/2 cps 3 Elaynne, 57, P.Carrizo (15) 22312 12,45 1 cpo 4 Milagrosa Island, 57, J.Da Silva (12) 95789 2,90 2 cps 5 Equal Turca, 57, R.Frias (6) 4681 59,35 3/4 cpo 6 Tinita Blue, 57, F.Vilches (9) 14393 19,30 4 cps 7 Occidental, 57, R.M.Torres (7) 19426 14,30 6 cps ú Loca Como Tu Madre, 57, R.Alzamendi (5) 10851 25,60 2 cps - - - 389768 Dividendos: LA VIEJA CHISTERA $ 3,20, 1,75 y 1,40. She Is And Ally $ 1,35 y 1,30. Elaynne $ 1,70. IMPERFECTA $ 88,00. CUATRIFECTA $ 357,50. DOBLE $ 1.062,25.No corrieron: (1) Elefante Zen, (4) Arzua, (8) Rimout Party, (10) Dubainera, (11) Ygara Key, (13) Water Cooling y (14) Super Sale. Tiempo: 1'6s30c. Cuidador: L.C.Villalba. Stud: Hs. Don Hector. La ganadora de 4 años es hija de City Dweller y No Existe DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 DE ROJO CARMESI, 57, I.Monasterolo (15) 83528 2 Mama Harlem, 57, E.Ortega P. (8) 178088 2,65 2 cps 3 Midriasis, 55, A.Castro (14) 154732 3,05 5 cps 4 La Mascarada, 57, G.J.Garcia (12) 80672 5,85 4 cps 5 Stormy High, 57, J.Da Silva (13) 3460 136,40 7 cps 6 Freni, 54, N.Villarreta (6) 48403 9,75 2 cps 7 Equal Storm, 56, F.Correa (1) 1890 249,65 7 cps 8 Cuclillas Ever, 57, J.Rivarola (10) 12179 38,75 1 1/2 cpo 9* Paseas Por Florida, 57, R.M.Torres (16) 49160 9,60 1/2 cpo 10 Mi Diplomada, 57, F.Coria (3) 5895 80,05 7 cps 11 Ilcara Lef, 57, R.R.Barrueco (5) 2535 186,20 2 cps 12X Iberia Vet, 57, F.Corrales (2) 731 645,60 1 1/2 cpo 13 Miss Zegna, 57, L.Vai (9) 1168 403,90 8 cps 14 Windy, 57, K.Banegas (11) 29869 15,80 6 cps ú+ Alma De Plata, 58, M.Giles (4) 7007 67,35 7 cps - - - 659317 - - (*) Largó cruzado (X) Indócil en los partidores (+) Indócil en los partidores Dividendos: DE ROJO CARMESI $ 5,65, 3,10 y 1,65. Mama Harlem $ 1,75 y 1,20. Midriasis $ 1,20. IMPERFECTA ú $ 172,00. CUATRIFECTA $ 6.644,00. DOBLE FINAL $ 3.030,00. TRIPLO $ 24.775,00. 