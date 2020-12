Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

J Be Iguana , 57, K.Banegas

DECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 ADORADO SONG, 55, C.Benitez (6) 33602 2 Top Spring, 56, M.Aserito (7) 73505 4,00 cza 3 Aldeano Violento, 56, W.Pereyra (3) 63230 4,65 6 cps 4 Fitz`s Words, 56, F.Coria (2) 57091 5,15 cza 5 El Tribuno, 56, L.Vai (11) 5660 51,95 cza 6 Amiguito Besuquero, 56, G.Calvente (4) 20208 14,55 1 1/2 cpo 7 Dudo Seguro, 56, R.R.Barrueco (10) 1449 202,90 1 cpo 8 Master Fareed, 56, J.Villagra (13) 93339 3,15 1 cpo 9 Disney Boy, 56, O.Alderete (5) 14812 19,85 1/2 cza 10 Principe Colonial, 56, K.Banegas (1) 34590 8,50 11 cps 11* Che Bandolero, 56, I.Monasterolo (9) 2344 125,45 s.a. úX Don Sabayon, 56, D.Ramella (12) 10971 26,80 s.a. - - - 410801 - - (*) Cruzó al tranco (X) Largó frío

Dividendos: ADORADO SONG $ 8,75, 3,30 y 1,75. Top Spring $ 2,30 y 1,50. Aldeano Violento $ 1,35. IMPERFECTA $ 1.362,50. TRIFECTA Extra $ 6.282,00. DOBLE $ 1.999,00.No Corrió: (8) Buen Clima. Tiempo: 1'12s50c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Zungri. El ganador de 3 años es hijo de Alcindor y Pasiones Key UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 CHE SUREÑO, 56, O.Alderete (6) 19487 2 Remoto Pau, 56, R.R.Barrueco (11) 247480 1,50 2 cps 3 Master Tapit, 56, F.L.Goncalves (12) 88386 4,20 4 cps 4 Rey De La Noche, 56, S.Piliero (2) 7678 48,35 2 1/2 cps 5 Kamy Verso, 56, A.Paez (9) 15630 23,75 1 cpo 6 Harley Shot, 56, R.Villagra (8) 17804 20,85 2 1/2 cps 7 Dom Ni, 57, N.Fernandez (4) 78983 4,70 3 cps 8 Cucumelo Sam, 56, B.Enrique (3) 5167 71,85 9 cps 9 Tapado Cat, 57, G.Hahn (1) 6146 60,40 1 1/2 cpo 10 Money Fight, 56, L.Balmaceda (10) 5599 66,30 7 cps ú Lo Rutilante, 56, K.Banegas (5) 28777 12,90 13 cps - - - 521137 Dividendos: CHE SUREÑO $ 19,05, 4,60 y 1,85. Remoto Pau $ 1,20 y 1,10. Master Tapit $ 1,20. IMPERFECTA $ 585,00. TRIFECTA $ 2.413,50. DOBLE $ 4.539,00. TRIPLO SELECTIVO $ 750.000,00. CUATERNA SELECTIVA $ 871.535,00.No corrieron: (7) Valorado Soy, (13) Rocamador y (14) Hunter Killer. Tiempo: 1'12s41c. Cuidador: D.D.Nieva. Stud: El Olimpo. El ganador de 3 años es hijo de Greenspring y Stormy Royalty DUODECIMA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 EARTHRISE, 56, B.Enrique (4) 103921 2 Holy Mani, 52, R.Frias (9) 34487 11,30 4 cps 3 Miss Masha, 56, R.R.Barrueco (10) 27936 13,95 1 1/2 cpo 4 Chamarrera, 56, R.Alzamendi (6) 14171 27,50 hco 5 Melisandre, 56, E.Ortega P. (12) 67190 5,80 3/4 cpo 6* Osinaga, 56, L.Tello E. (13) 6473 60,20 1/2 cza 7 Portalita, 56, F.Coria (1) 49962 7,80 2 1/2 cps 8X La Churrona, 53, N.Villarreta (15) 28446 13,70 1 1/2 cpo 9 Cosa Bonita, 56, L.Vai (16) 136738 2,85 2 1/2 cps 10 Moicana, 56, G.J.Garcia (2) 3380 115,30 3 cps 11 Deluxe Girl, 57, D.E.Arias (3) 2391 163,00 5 cps 12+ Troyana Del Sol, 56, C.Velazquez (7) 15682 24,85 8 cps 13** Gloriosa Pat, 56, O.Villarroel (14) 2093 186,15 2 cps 14 House Of Grieta, 56, O.Alderete (5) 49019 7,95 2 1/2 cps ú Exciting Nazarena, 56, M.Medina (8) 3395 114,80 17 cps - - - 545285 - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Se escapó de los partidores (**) Ligó suelta Dividendos: EARTHRISE $ 3,75, 2,15 y 1,95. Holy Mani $ 4,15 y 3,25. Miss Masha $ 3,65. IMPERFECTA $ 1.275,00. TRIFECTA $ 6.121,50. DOBLE $ 1.790,00. CADENA JACKPOT $ 42.904,50.No Corrió: (11) Mobility. Tiempo: 1'19s82c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Chipi Racing. La ganadora de 3 años es hija de Treasure Beach y Earthshine DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 WATER CITY, 56, O.Alderete (7) 108234 2 Coloretta, 56, J.Da Silva (9) 102611 3,85 6 cps 3 Perfecta High, 56, F.L.Goncalves (11) 141091 2,80 1/2 cza 4 Es Una Princesa, 56, C.Velazquez (15) 68113 5,80 4 cps 5 La Nicanora, 56, B.Enrique (12) 18122 21,80 3 cps 6 Alma Sofisticada, 53, F.Roldan (6) 14262 27,70 1 1/2 cpo 7 Misionera Clear, 52, M.A.Sosa (10) 15432 25,60 2 cps 8 Born A Star, 56, L.Franco (3) 28524 13,85 1 cpo 9 Che Siciliana, 56, M.Aserito (8) 6031 65,50 2 1/2 cps 10 Canyoneyra, 57, D.E.Arias (4) 22575 17,50 1/2 cpo 11 Divina Torre, 56, A.Giorgis (5) 2363 167,20 1 cpo 12 Torda Pat, 56, R.R.Barrueco (13) 3598 109,80 1 1/2 cpo 13 Turkita Linda, 56, C.Montoya (1) 2519 156,85 2 1/2 cps 14 Bayasca, 56, L.Balmaceda (16) 8523 46,35 12 cps ú South Girl, 56, K.Banegas (2) 9976 39,60 24 cps - - - 551973 Dividendos: WATER CITY $ 3,65, 1,90 y 1,40. Coloretta $ 1,80 y 1,25. Perfect High $ 1,60. IMPERFECTA $ 430,00. TRIFECTA Extra $ 832,00. DOBLE $ 487,00. TRIPLO ESPECIAL $ 39.167,50.No Corrió: (14) Chupetina Kiss. Tiempo: 1'18s76c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Zeus. La ganadora de 3 años es hija de Cityscape y Cortina De Agua DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 COORDENADA`S, 57, L.Balmaceda (8) 167469 2 Inter Much, 57, G.J.Garcia (15) 5755 59,65 2 1/2 cps 3 Noche De America, 57, L.Vai (11) 56746 6,05 2 cps 4 Juaqui, 57, O.Alderete (12) 116377 2,95 3/4 cpo 5 Declarada Inocente, 57, J.Villagra (14) 52414 6,55 1/2 cpo 6 Gilda Eva, 57, A.Paez (9) 10038 34,20 8 cps 7 Instigadora Mix, 57, D.E.Arias (5) 17383 19,75 pzo 8* Action Land, 55, F.Correa (6) 6441 53,30 15 cps 9 Sarafina Stripes, 53, E.Suarez (13) 5348 64,20 3/4 cpo 10X Wining Way, 57, P.Carrizo (7) 21062 16,30 1 1/2 cpo 11 Amada Scat, 53, M.A.Sosa (3) 16666 20,60 4 cps ú+ Centenaria, 57, D.Ramella (4) 5736 59,85 s.a. - - - 481434 - - (*) Largó frío (X) Se fue de manos (+) Cruzó al tranco Dividendos: COORDENADA S $ 2,05, 1,50 y 1,20. Inter Much $ 7,65 y 3,15. Noche De America $ 1,60. IMPERFECTA $ 1.957,50. CUATRIFECTA $ 13.831,00. DOBLE $ 151,00. QUINTUPLO: a ganador $ 134.520,00, a placé $ 615,00.No corrieron: (1) Vamos Keki, (2) Russian Queen y (10) Lady France. Tiempo: 1'25s32c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Gran Derby. La ganadora de 4 años es hija de Exchange Rate y Coordenada DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 JOY EMPODERADA, 57, J.Villagra (9) 143180 2* West Empress, 57, L.Balmaceda (7) 122457 3,80 1/2 cpo 3 Muzdaheera, 53, E.Suarez (10) 97965 4,75 1/2 pzo 4 Conectada, 57, P.Carrizo (4) 37376 12,45 1 1/2 cpo 5 Sugar Girl, 57, A.Domingos (1) 99008 4,70 3/4 cpo 6 Morocha Triunfal, 57, A.Paez (12) 63745 7,30 1 1/2 cpo 7X Bahama Gold, 53, R.Garcia (6) 15207 30,60 pzo 8 Intellectual Top, 57, A.Giorgis (8) 3398 136,95 3 1/2 cps 9 Mattleya, 57, G.J.Garcia (15) 7860 59,20 4 cps 10 Bandida Humor, 53, Jose Gomez (16) 3957 117,60 1/2 pzo 11 Ros Grande Nis, 57, G.Villalba (2) 4623 100,65 cza 12 Catalizadora, 57, E.Ruarte (3) 6229 74,70 4 cps 13 No Sueñes, 57, R.Alzamendi (11) 8100 57,45 16 cps 14 She Dubai, 53, A.I.Romay (13) 2655 175,30 cza ú+ Itzayana (brz), 55, S.Barrionuevo (14) 32541 14,30 5 cps - - - 648302 - - (*) Largó mal (X) Largó frío (+) Indócil en los partidores Dividendos: JOY EMPODERADA $ 3,25, 2,95 y 2,05. West Empress $ 2,15 y 1,75. Muzdaheera $ 1,40. IMPERFECTA $ 375,00. 