Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Our Little Girl , 60, C.Velazquez

SEPTIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 ABERRI EGUNA, 56, B.Enrique (5) 0 2 Golf Master, 56, I.Monasterolo (3) 0 14,55 pzo 3 Mago Chocolate, 56, F.Coria (1) 0 7,15 3/4 cpo 4 Guess Rimout, 56, E.Ortega P. (2) 0 5,15 6 cps 5 El Granuja, 56, R.Frias (8) 0 3,45 1 1/2 cpo 6* Felix Man, 56, A.Paez (12) 0 26,15 4 cps 7 Corre Ruso Pampa, 56, S.Piliero (9) 0 23,55 1 1/2 cpo 8 Forty Vision, 56, J.Villagra (4) 0 27,90 3 cps 9 Zawadi Springs, 56, F.Corrales (10) 0 118,95 11 cps úX Vainillon, 56, M.Valle (14) 0 2,10 0 cpo - - - 0 - - (*) Indócil en los partidores (X) Desmontó

Dividendos: ABERRI EGUNA $ 6,80, 4,95 y 2,40. Golf Master $ 5,75 y 2,55. Mago Chocolate $ 1,50. IMPERFECTA $ 1.900,00. QUINTEX $ 250.000,00. DOBLE $ 725,00. TRIPLO ESPECIAL $ 3.005,00. CUATERNA $ 9.338,50.No corrieron: (6) Copo Y Pago, (7) Eternal Friends, (11) Special Keny y (13) Stroke Me. Tiempo: 1'4s74c. Cuidador: M.M.Mazza. Stud: Artapalo. El ganador de 3 años es hijo de Treasure Beach y Fearful OCTAVA CARRERA- 2000 METROSPremio: Handicap Dr. Ignacio Pavlovsky Gan Pag. Dist. 1 MR GLOBALIZADO, 57, A.Giannetti (7) 0 2 Winery, 51, J.Espinoza (10) 0 41,55 1 1/2 cpo 3 Champ Freud, 52, M.Valle (5) 0 7,05 2 cps 4 Seulement Catcher, 56, O.Alderete (1) 0 34,85 3 1/2 cps 5 Punto Y Banker, 55, W.Pereyra (4) 0 2,60 2 cps 6 Four Talent, 52, C.Velazquez (8) 0 21,85 5 cps 7 El Refusilo, 58, E.Ortega P. (9) 0 4,45 2 cps 8 Seaxan, 54, A.Castro (2) 0 15,70 pzo 9 Dragatus, 48, E.G.Ortega T. (6) 0 25,70 7 cps ú Rishikesh, 52, J.Leonardo (3) 0 24,50 s.a. - - - 0 Dividendos: MR GLOBALIZADO $ 2,25, 2,90 y 2,35. Winery $ 15,55 y 6,75. Champ Freud $ 2,25. EXACTA $ 1.309,50. TRIFECTA $ 7.534,00. DOBLE $ 1.075,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'6s22c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: Emine. El ganador de 3 años es hijo de Global Hunter y Miss Kelly NOVENA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 POKER DE REYES, 57, L.Balmaceda (11) 0 2 Si Socios, 54, R.Frias (13) 0 5,95 cza 3 Don Leparc, 57, L.Galdeano (8) 0 4,50 2 cps 4 Bullon, 57, J.Leonardo (5) 0 8,90 pzo 5 Elue, 55, G.Bonasola (12) 0 22,55 pzo 6 Don Prestigio, 57, W.Pereyra (7) 0 7,60 1/2 cpo 7 Tolillo, 57, R.R.Barrueco (10) 0 10,60 1 cpo 8 Libertador Sam, 57, E.Ortega P. (2) 0 3,05 2 cps 9 Jet Recit, 57, C.Benitez (3) 0 42,30 hco 10 Copador Prince, 57, O.Alderete (9) 0 12,95 2 1/2 cps ú Convenido, 54, A.I.Romay (6) 0 8,75 s.a. - - - 0 Dividendos: POKER DE REYES $ 8,15, 5,50 y 3,80. Si Socios $ 3,25 y 2,60. Don Leparc $ 2,90. IMPERFECTA $ 1.032,50. TRIFECTA $ 7.022,00. DOBLE $ 1.482,50. TRIPLO $ 9.015,00.No corrieron: (1) Narguille y (4) Indian Beach. Tiempo: 1'22s24c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Grupo 4. El ganador de 4 años es hijo de Grand Reward y Que Jugadora DECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 AMIGUITA CAUTIVA, 56, C.Velazquez (5) 0 2 Mopsopia, 56, E.Ortega P. (3) 0 3,00 4 cps 3 Fragoscopica, 56, W.Pereyra (8) 0 6,55 2 1/2 cps 4 Garbarina, 54, A.Coronel E. (7) 0 9,05 3/4 cpo 5 Sisterhood, 56, J.Noriega (11) 0 10,00 1/2 pzo 6 Thensa, 56, O.Alderete (3a) 0 3,00 v.m. 7* Kesia, 56, B.Enrique (4) 0 6,40 cza 8 Doña Taja, 53, R.Frias (9) 0 14,70 2 1/2 cps 9 Tremenda Sky, 56, M.A.Palacios (10) 0 7,85 1 1/2 cpo 10 Riserva, 52, R.Bascuñan (2) 0 14,70 4 cps ú Serenity, 56, A.Cabrera (1) 0 4,90 11 cps - - - 0 - - (*) Desmontó Dividendos: AMIGUITA CAUTIVA $ 8,90, 3,65 y 2,10. Mopsopia $ 2,40 y 1,90. Fragoscopica $ 2,05. EXACTA $ 2.107,50. TRIFECTA $ 6.547,00. DOBLE $ 7.937,50.No Corrió: (6) Argentina Mia. Tiempo: 1'4s18c. Cuidador: G.J.Frenkel S.. Stud: La Crisis. La ganadora de 3 años es hija de Todo Un Amiguito y La Casoriada UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 TOPADORA LETAL, 56, W.Moreyra (13) 0 2* Vigata, 56, L.Cabrera (10) 0 3,95 2 1/2 cps 3 Giuliana Shy, 56, S.Piliero (6) 0 3,65 1 1/2 cpo 4 Adrianita Ness, 56, B.Enrique (5) 0 3,95 1 cpo 5 Que Me Lo Creo, 56, W.Pereyra (2) 0 8,15 1/2 cza 6 Top Of Life, 52, J.Espinoza (11) 0 17,90 2 cps 7 Tempranera Hunter, 52, E.G.Ortega T. (1) 0 5,05 5 cps 8 Novo Catalina, 57, G.Parma (12) 0 41,45 3 cps 9 Oh Que Mani, 56, P.Carrizo (4) 0 21,75 4 cps ú Onawa, 57, F.E.Coronel (3) 0 38,75 4 cps - - - 0 - - (*) Ligó suelta Dividendos: TOPADORA LETAL $ 5,45, 3,10 y 1,85. Vigata $ 2,05 y 1,25. Giuliana Shy $ 1,40. IMPERFECTA $ 500,00. CUATRIFECTA $ 5.580,00. DOBLE $ 3.657,50. TRIPLO SELECTIVO $ 200.000,00. CUATERNA SELECTIVA $ 250.000,00 CUATERNA CON JACKPOT $ 314.806,75. No corrieron: (7) Memphis Miss, (8) La Contadora Sant y (9) Granjera Prize. Tiempo: 1'5s30c. Cuidador: C.L.Spaccesi. Stud: Abuelo Tato (bv). La ganadora de 3 años es hija de Don Letal y Doña Topada DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 PLANICA, 56, L.Cabrera (1) 0 2 Elisa Letal, 56, C.Velazquez (6) 0 21,75 2 cps 3 Poli Amorosa, 56, A.Cabrera (11) 0 5,10 1/2 cpo 4 Only Jackie, 56, L.Balmaceda (2) 0 2,10 pzo 5 Vigatta, 56, A.Paez (10) 0 44,50 pzo 6 Malaika Prize, 56, W.Pereyra (3) 0 8,05 1 1/2 cpo 7 Joy Nivea, 52, R.Bascuñan (4) 0 7,55 1/2 cpo 8 Amiga Buena, 56, R.Alzamendi (5) 0 89,00 5 cps 9 Emisiva, 56, M.A.Palacios (9) 0 15,60 pzo ú Rec Gold, 52, E.G.Ortega T. (13) 0 20,85 1/2 pzo - - - 0 Dividendos: PLANICA $ 3,15, 2,00 y 1,55. Elisa Letal $ 5,20 y 2,25. Poli Amorosa $ 1,80. IMPERFECTA $ 3.605,00. TRIFECTA $ 7.994,00. DOBLE $ 1.207,50.No corrieron: (7) Guerrera Vikinga, (8) Estudianta Hera y (12) Heavenly Number. Tiempo: 1'5s95c. Cuidador: H.E.Korell. Stud: Don Micheluz (ggchu). La ganadora de 3 años es hija de Zensational y Palm Reef DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SAMANA CITY, 53, M.A.Sosa (2) 0 2 Troyana Del Sol, 56, C.Velazquez (13) 0 2,00 hco 3 Take The Lead, 56, B.Enrique (11) 0 5,85 pzo 4 Splendid One, 53, E.Martinez (1) 0 5,70 cza 5 Geronima Fitz, 52, R.Garcia (8) 0 5,00 4 cps 6 Celine Rimout, 56, S.Piliero (6) 0 24,05 4 cps 7 Gipsy Song, 56, R.R.Barrueco (7) 0 13,55 1 1/2 cpo 8 Sahara Girl, 56, M.A.Palacios (3) 0 53,55 1 1/2 cpo 9 Carrera Cosmica, 53, R.Frias (5) 0 15,75 6 cps 10 Jynx, 56, E.Ortega P. (12) 0 15,40 5 cps 11 Excentrica, 56, A.Paez (9) 0 14,65 2 1/2 cps ú Q`seductora Boby, 56, P.Carrizo (4) 0 39,10 2 cps - - - 0 Dividendos: SAMANA CITY $ 25,20, 7,10 y 3,00. Troyana Del Sol $ 1,75 y 1,30. Take The Lead $ 1,70. IMPERFECTA $ 1.242,50. CUATRIFECTA $ 40.618,00. DOBLE $ 145,00.No Corrió: (10) Una Bataraza. Tiempo: 1'12s51c. Cuidador: L.A.Ojeda. Stud: Don Polo (pna). La ganadora de 3 años es hija de Cityscape y Sadler S Halo DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SISTY LIST, 51, E.G.Ortega T. (1) 0 2 The Art Gallery, 57, J.Leonardo (13) 0 9,45 5 cps 3 Selecta Va, 57, W.Pereyra (2) 0 6,50 1 cpo 4 Ruler Passion, 57, E.Ruarte (3) 0 5,70 hco 5 Beoda Ground, 57, C.Benitez (5) 0 7,75 1/2 cpo 6 Jameela, 55, B.Enrique (7) 0 2,50 2 cps 7 Isabel Banker, 54, A.I.Romay (8) 0 14,45 1/2 cza 8 Dancing Street, 57, M.La Palma (9) 0 11,30 1/2 pzo 9 Lady Improved, 57, L.Cabrera (12) 0 48,90 2 1/2 cps 10 Curiosa Grace, 57, A.Paez (6) 0 13,95 1 1/2 cpo 11 Trattoria, 54, R.Frias (10) 0 53,20 1 1/2 cpo 12 Ledecky, 57, D.E.Arias (4) 0 8,30 5 cps ú Touriga, 57, S.Piliero (14) 0 22,60 1 1/2 cpo - - - 0 Dividendos: SISTY LIST $ 27,35, 14,55 y 6,10. The Art Gallery $ 7,10 y 5,10. Selecta Va $ 2,60. IMPERFECTA $ 6.617,50. CUATRIFECTA $ 1.000.000,00. DOBLE FINAL $ 94.020,00. TRIPLO $ 416.665,00. CUATERNA $ 1.500.000,00. 