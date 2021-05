Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

PRIMERA CARRERA- 1100 METROS

WISH YOU MORE , 56, F.Corrales

SEGUNDA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 MACHINATION, 56, O.Alderete (6) 0 2 Kubrick, 56, A.Cabrera (2) 0 7,40 1/2 cza 3 Que Pingazo, 57, G.Parma (4) 0 9,50 1 cpo 4 Enough Money, 56, E.Ortega P. (5) 0 2,70 2 cps 5 Saturno Halo, 56, W.Pereyra (1) 0 2,70 3 cps 6 Distribuidor, 56, A.Paez (7) 0 3,40 2 1/2 cps ú Youpaycash, 56, M.Valle (3) 0 17,85 10 cps - - - 0 Dividendos: MACHINATION $ 9,35 y 3,80. Kubrick $ 3,35. EXACTA $ 655,50. TRIFECTA $ 4.041,00. DOBLE $ 9.667,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s20c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Doña Pancha. El ganador de 3 años es hijo de Master Of Hounds y Identificada TERCERA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 PRINCESS FLOR, 56, W.Moreyra (4) 0 2 La Malevita, 56, M.Valle (11) 0 1,40 1/2 pzo 3 Embassy New, 56, G.J.Garcia (5) 0 9,15 2 cps 4 Rigolizia, 53, A.I.Romay (1) 0 13,40 cza 5 Sunset Mott, 56, G.Saez (3) 0 13,15 3 cps 6 Athleta, 56, M.A.Palacios (7) 0 48,55 3/4 cpo 7 Most Happy, 56, M.J.Lopez (10) 0 7,45 1/2 cpo 8* Emperadora Catch, 52, R.Villegas (9) 0 29,60 1 1/2 cpo 9 Mani Star, 56, A.Paez (2) 0 11,80 1/2 cza ú Movie Storm, 54, A.Castro (6) 0 40,20 14 cps - - - 0 - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: PRINCESS FLOR $ 5,55, 3,00 y 2,25. La Malevita $ 1,75 y 2,20. Embassy New $ 2,55. EXACTA $ 319,50. TRIFECTA $ 905,00. DOBLE $ 2.085,00.No Corrió: (8) Flesh Coco. Tiempo: 1'5s18c. Cuidador: G.A.Siele. Stud: Ilusion I I. La ganadora de 3 años es hija de Winning Prize y Ogaadeen CUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 GAME BEACH, 57, L.Balmaceda (12) 0 2 Levon, 57, O.Alderete (14) 0 7,20 2 1/2 cps 3 Candido Rec, 57, P.Carrizo (5) 0 8,55 pzo 4 Horse And Hearts, 57, W.Pereyra (9) 0 6,20 pzo 5 Truly Honest, 54, A.I.Romay (1) 0 14,70 cza 6 Millonario, 57, K.Banegas (13) 0 5,10 2 1/2 cps 7 Santino Pecoso, 57, O.Arias (4) 0 38,55 1 cpo 8 Sabat Stripes, 57, F.Menendez (6) 0 6,85 2 1/2 cps 9 Beccus, 54, M.A.Sosa (16) 0 24,60 2 cps 10 Van Carry Van, 54, L.Caronni (3) 0 10,75 4 cps 11 Lunatico Slam, 55, A.Castro (2) 0 30,20 1 cpo 12 Rio Potomac, 57, G.J.Garcia (15) 0 26,60 1 cpo 13 Bombon Chuck, 57, C.Cuellar (7) 0 106,75 11 cps ú Igual Puedo, 57, G.Bellocq (8) 0 106,75 6 cps - - - 0 Dividendos: GAME BEACH $ 2,80, 3,40 y 2,30. Levon $ 4,45 y 3,75. Candido Rec $ 5,60. IMPERFECTA $ 560,00. TRIFECTA $ 1.713,00. DOBLE $ 1.082,50. CUATERNA $ 28.169,00.No corrieron: (10) Patrimonio Neto y (11) Izzo. Tiempo: 1'24s87c. Cuidador: S.C.Aymale. Stud: Doña Rosa. El ganador de 4 años es hijo de Treasure Beach y Girl Spirit QUINTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SO GOOD, 53, E.G.Ortega T. (3) 0 2 Mienteme, 57, L.Cabrera (11) 0 4,00 2 1/2 cps 3 Ruperta Candy, 55, J.Rivarola (6) 0 2,45 1/2 cza 4 Conilusao, 55, M.A.Palacios (5) 0 8,30 2 1/2 cps 5 Nueva Era, 57, M.Aserito (10) 0 65,40 3 1/2 cps 6 L`amelie, 51, R.Villegas (12) 0 49,90 1 cpo 7 Luz Verde, 55, P.Carrizo (8) 0 23,00 1 cpo 8 Montisaffair, 57, A.Paez (2) 0 8,00 4 cps 9 Luni Doña, 54, M.A.Sosa (9) 0 52,15 cza 10 Sinfonia Jet, 54, R.Frias (4) 0 6,40 5 cps 11 Sixties Hope, 55, R.R.Barrueco (1) 0 30,60 2 1/2 cps ú Ayereca, 54, N.Villarreta (7) 0 33,45 s.a. - - - 0 Dividendos: SO GOOD $ 4,60, 2,15 y 2,40. Mienteme $ 1,95 y 1,95. Ruperta Candy $ 1,55. IMPERFECTA $ 322,50. TRIFECTA $ 651,00. DOBLE $ 722,50. TRIPLO $ 6.665,00. CUATERNA CON JACKPOT $ 7.933,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s16c. Cuidador: R.A.Cardon. Stud: Lorenzo Albano. La ganadora de 5 años es hija de True Cause y Southern Stepper SEXTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 SHINE MOON, 55, A.Castro (4) 0 2 Gone To India, 57, P.Carrizo (10) 0 2,80 pzo 3 Besame Mucho, 53, M.Alfaro (5) 0 87,50 3 cps 4 Aldina, 53, R.Bascuñan (7) 0 3,35 1/2 cpo 5 My Simpatia Jajaja, 57, M.Aserito (6) 0 35,75 5 cps 6 Candygram, 57, B.Enrique (9) 0 4,40 1 cpo 7 Full Of Grace, 53, R.Garcia (2) 0 15,60 1/2 cza 8 Tigra De Oro, 54, A.I.Romay (1) 0 21,65 3 cps 9 Zorrita Island, 57, W.Moreyra (3) 0 9,55 hco 10 Femme Royale, 57, M.Valle (11) 0 37,05 5 cps ú Dancepack, 53, E.G.Ortega T. (8) 0 17,30 3 1/2 cps - - - 0 Dividendos: SHINE MOON $ 4,70, 3,60 y 3,15. Gone To India $ 2,80 y 2,00. Besame Mucho $ 37,75. EXACTA $ 538,50. TRIFECTA $ 8.370,00. DOBLE $ 1.435,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s0c. Cuidador: J.L.Lopez. Stud: El Mapuche (az). La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Kiribati SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 CEFALEA, 56, D.E.Arias (9) 0 2* Star Rose, 57, L.Cabrera (1) 0 7,55 1 1/2 cpo 3 New Girl, 55, A.Castro (6) 0 3,75 1 cpo 4 Bazka Circle, 53, R.Bascuñan (5) 0 39,50 1 cpo 5 Otra Reina, 53, E.G.Ortega T. (4) 0 5,55 pzo 6 Campanita Song, 57, C.Velazquez (12) 0 2,40 3/4 cpo 7 Fiera De Macabu, 51, R.Villegas (8) 0 57,70 1 1/2 cpo 8 Galera Cat, 57, R.Alzamendi (11) 0 11,65 1 cpo 9 Igual A Shot, 57, L.Vai (2) 0 14,65 3 cps 10 Vereda Florida, 55, A.Paez (3) 0 69,65 1/2 cpo 11 Naiara Saam, 53, J.Espinoza (10) 0 49,70 10 cps ú Azulunada, 53, E.Suarez (7) 0 43,95 s.a. - - - 0 - - (*) Desmontó Dividendos: CEFALEA $ 5,50, 3,50 y 2,05. Star Rose $ 6,70 y 3,95. New Girl $ 2,10. IMPERFECTA $ 902,50. TRIFECTA $ 3.625,00. DOBLE $ 1992,50. TRIPLO $ 9.707,50. CUATERNA $ 14.423,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s83c. Cuidador: M.E.Goicoechea. Stud: Santa Paula. La ganadora de 6 años es hija de Buddha y Migraña OCTAVA CARRERA- 1200 METROSClasico Juan Lapistoy Gan Pag. Dist. 1 MARTELL, 59, W.Pereyra (6) 0 2 Shamgar, 58, W.Moreyra (1) 0 4,30 2 1/2 cps 3 Fond Of Him, 54, B.Enrique (8) 0 3,50 1/2 cza 4 Emblem Three, 59, G.J.Garcia (5) 0 18,25 4 cps 5 Bluper, 55, L.Vai (7) 0 5,85 2 cps 6 Gerald Buttler, 55, A.Paez (2) 0 17,90 3/4 cpo 7 Segway, 58, K.Banegas (4) 0 13,40 2 cps ú Sobre Paga, 51, J.Rivarola (3) 0 10,10 1 1/2 cpo - - - 0 Dividendos: MARTELL $ 2,15, 2,85 y 1,25. Shamgar $ 4,90 y 5,60. Fond Of Him $ 1,50. EXACTA $ 288,00. TRIFECTA $ 546,00. DOBLE $ 580,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s20c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Aladino. El ganador de 4 años es hijo de Ilusor y Mani Corsa NOVENA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 MADERO GIRL, 57, W.Pereyra (10) 0 2* Princesa Island, 53, R.Bascuñan (4) 0 1,80 1 1/2 cpo 3 Jumping Icon, 53, E.G.Ortega T. (2) 0 9,10 1/2 cpo 4 Amancay Cap, 57, E.Retamozo (7) 0 16,10 3/4 cpo 5 Chef Laia, 57, A.Paez (5) 0 10,65 3 cps 6 Clarita Tub, 57, A.Cabrera (12) 0 8,80 1 1/2 cpo 7 Lucky Harmony, 55, S.Barrionuevo (13) 0 24,50 5 cps 8 Ness Sea, 57, N.Villarreta (6) 0 40,85 3 cps 9X Srta. Francesa, 54, A.I.Romay (3) 0 11,45 1 1/2 cpo 10 Dra Seaside, 57, B.Enrique (11) 0 14,15 pzo ú De Todo Tendras, 53, M.Giuliano C. (8) 0 11,25 2 1/2 cps - - - 0 - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: MADERO GIRL $ 5,25, 1,45 y 1,40. Princesa Island $ 1,30 y 1,25. Jumping Icon $ 3,35. IMPERFECTA $ 305,00. TRIFECTA $ 1.703,00. DOBLE $ 595,00. TRIPLO $ 6.115,00.No corrieron: (1) Sidney Key y (9) Dame De La Garde. Tiempo: 1'4s75c. Cuidador: J.M.Moncada. Stud: El Irlandes. La ganadora de 4 años es hija de Greenspring y Matsumura DECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 BEST CHANGE, 57, B.Enrique (5) 0 2 Un Resplandor, 57, E.Ruarte (3) 0 6,55 5 cps 3 Canelito Cat, 57, D.E.Arias (8) 0 23,75 1 1/2 cpo 4 En Un Feca, 57, M.Valle (10) 0 21,50 1/2 cpo 5 Candy Speedy, 57, G.J.Garcia (9) 0 6,35 3/4 cpo 6 Changeover Days, 57, A.Paez (11) 0 24,55 3/4 cpo 7 Ronaldinhio, 54, A.I.Romay (1) 0 6,75 1 1/2 cpo 8 Abenaki, 53, E.G.Ortega T. (7) 0 31,35 3 1/2 cps 9 El Acosador, 57, M.Aserito (14) 0 27,15 1 1/2 cpo 10 El Vivillo, 57, A.Giorgis (13) 0 12,90 1 cpo ú Robert Jordan, 57, E.Retamozo (4) 0 7,30 1 1/2 cpo - - - 0 Dividendos: BEST CHANGE $ 1,75, 1,35 y 1,20. Un Resplandor $ 4,55 y 4,05. Canelito Cat $ 5,95. IMPERFECTA $ 227,50. TRIFECTA $ 1.853,00. DOBLE $ 677,50.No corrieron: (2) El Apasionado, (6) Pussetto y (12) Biondi Plus. Tiempo: 1'4s65c. Cuidador: R.A.Gonzalez. Stud: Que Pinta (gguay). El ganador de 4 años es hijo de Freud y Baby Dollar UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 NIMO JOY, 56, W.Pereyra (6) 0 2 Don Cacao, 56, P.Carrizo (9) 0 5,90 pzo 2 Reo Rye, 52, E.G.Ortega T. (4) 0 14,10 1/2 cpo 4 El Terraqueo, 56, D.E.Arias (8) 0 9,95 emp. 5* Lionel Cap, 56, B.Enrique (10) 0 2,75 3 cps 6 J Be Equiworld, 53, A.I.Romay (2) 0 20,05 1 1/2 cpo 7X Adolfo, 56, E.Siniani (7) 0 24,65 4 1/2 cps 8 Amiguito Pasional, 53, Jose Gomez (5) 0 42,40 5 cps 9 Skapado, 56, S.Piliero (3) 0 14,70 3 cps ú+ Rey Del Juego, 56, M.Valle (1) ********** 0,00 s.a. - - - ********** - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío (+) Cruzó al tranco Dividendos: NIMO JOY $ 1,90, 1,20 y 1,10. Reo Rye $ 1,60 y 2,00. Don Cacao $ 1,70 y 1,85. EXACTA $ 367,50, y $ 216,00. TRIFECTA $ 1.179,00, y $ 1.049,00. DOBLE $ 262,50. TRIPLO SELECTIVO $ 4.870,00. CUATERNA SELECTIVA $ 5.037,50. CADENA CON JACKPOT $ 19.107,75. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s86c. Cuidador: M.M.Garrido. Stud: Porcimonte. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Stormy Ninfa DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 DESPACITO, 56, R.Blanco (8) 0 2 Huritt, 52, R.Bascuñan (2) 0 3,85 6 cps 3 Lalius, 56, B.Enrique (6) 0 21,90 3 cps 4 Cante Con Galan, 56, J.Osuna (9) 0 11,50 1/2 cza 5 Vanadio Joy, 56, W.Pereyra (3) 0 6,30 1/2 cpo 6 Amigacho, 56, S.Piliero (5) 0 14,70 3/4 cpo 7 Lord Guante, 56, R.R.Barrueco (4) 0 4,45 2 cps 8 Agrelo, 56, A.Giorgis (7) 0 6,35 cza 9 Indio Runner, 52, R.Villegas (10) 0 29,05 1/2 cpo ú El As, 56, O.Arias (11) 0 58,80 12 cps - - - 0 Dividendos: DESPACITO $ 2,60, 2,00 y 1,55. Hurrit $ 3,80 y 2,80. Lalius $ 4,45. EXACTA $ 465,00. TRIFECTA $ 4.252,00. DOBLE $ 472,50.No Corrió: (1) Mawashi Empi. Tiempo: 1'4s41c. Cuidador: L.M.Pera. Stud: Los Primos. El ganador de 3 años es hijo de Sabayon y Poorlittlebridgett DECIMOTERCERA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 RAYO LETAL, 55, L.Cabrera (6) 0 2 Oro Lazzie, 57, J.Leonardo (15) 0 4,40 1 1/2 cpo 3* Morrgan, 53, N.Lacorte (10) 0 64,45 1 1/2 cpo 4 Seyton, 57, E.Siniani (4) 0 13,40 1/2 cpo 5 Benicio Prince, 57, E.Torres (12) 0 5,50 4 cps 6 Differ Beach, 55, N.Villarreta (11) 0 17,70 pzo 7 Affar, 56, L.Caronni (16) 0 12,55 2 cps 8 All Victory, 56, S.Toscani (7) 0 32,20 1 1/2 cpo 9 El Piringundin, 57, M.Aserito (14) 0 25,75 2 cps 10 Tubrak Nov, 57, R.Alzamendi (3) 0 19,95 3 cps 11 Brio Cause, 57, E.Ruarte (8) 0 39,80 pzo 12 Love To Ski, 56, G.Bonasola (2) 0 43,95 4 cps 13X Star Chamber, 55, A.Castro (1) 0 5,30 cza 14 Bamba Rocks, 53, A.Coronel E. (5) 0 81,20 1 cpo 15+ Black Quique, 57, L.Galdeano (9) 0 28,25 s.a. ú** Mendax (uru), 57, A.Paez (13) 0 3,55 - - - 0 - - (*) Desmontó (X) Desmontó (+) Cruzó al tranco (**) Desmontó Dividendos: RAYO LETAL $ 8,95, 5,00 y 4,40. Oro Lazzie $ 2,85 y 2,25. Morrgan $ 11,35. IMPERFECTA $ 1.435,00. CUATRIFECTA $ 139.615,68 . DOBLE $ 2.825,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'18s96c. Cuidador: M.J.Marino. Stud: Jose Luis (tan). El ganador de 6 años es hijo de Don Letal y La Coquetera DECIMOCUARTA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 DRINK NOTES, 56, L.Cabrera (11) 0 2 La Grand Parade, 56, R.Blanco (13) 0 4,70 1/2 cza 3 Salsa Dance, 56, E.Ortega P. (1) 0 5,00 1/2 cpo 4 Pin Y Pon, 56, K.Banegas (6) 0 9,35 3/4 cpo 5 Doña Milla, 56, G.J.Garcia (8) 0 3,20 1 1/2 cpo 6 Coqueta Out, 52, E.G.Ortega T. (9) 0 12,15 2 cps 7 Earthrise, 56, B.Enrique (14) 0 14,00 2 1/2 cps 8 Amiguita Engri, 56, L.Noriega (7) 0 14,85 1/2 cpo 9* Señorita Roberta, 53, M.A.Sosa (3) 0 16,80 1 cpo 10 En Verdad, 56, G.Bonasola (2) 0 78,00 3/4 cpo 11 Roshalde, 56, F.Coria (4) 0 38,05 1 1/2 cpo 12 Candy Tulum, 56, L.Vai (5) 0 23,65 2 1/2 cps 13 Leona Olivia, 56, M.Valle (10) 0 17,35 3/4 cpo 14 Nicky`s Girl, 56, W.Pereyra (15) 0 33,60 3 cps ú Chupetina Kiss, 53, R.Bascuñan (12) 0 69,05 7 cps - - - 0 - - (*) Largó frío Dividendos: DRINK NOTES $ 7,30, 2,15 y 1,60. 