Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

THE BEST ISLAND , 57, P.Carrizo

TERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 RAPIDO ORPEN, 56, M.Valle (19) 0 2 Back To Rate, 56, J.Noriega (10) 0 3,05 3/4 cpo 3 Amiguito Trastornado, 56, K.Banegas (7) 0 33,70 1/2 pzo 4 Jocudo, 56, C.Velazquez (12) 0 3,45 cza 5 Leaderboard, 56, P.Carrizo (18) 0 13,00 4 cps 6 Grazioli, 56, F.Vilches (1) 0 61,60 3/4 cpo 7 El De La Cuma, 56, F.Corrales (15) 0 13,15 3 1/2 cps 8 Indio Expressive, 56, B.Enrique (4) 0 67,10 1/2 pzo 9 Vanadio Joy, 56, W.Pereyra (8) 0 3,80 1/2 cpo 10 Che Puntero, 56, S.Piliero (9) 0 10,55 v.m. 11 El As, 56, O.Arias (6) 0 59,40 3 cps 12 Asombroso Ecologo, 56, F.Coria (3) 0 56,00 3 1/2 cps 13 Ttmance, 56, E.Torres (17) 0 68,45 cza 14 Catolian King, 56, F.L.Goncalves (13) 0 11,65 1 1/2 cpo 15* Corsario Runner, 56, G.J.Garcia (11) 0 47,95 16 cps ú Eevee, 56, F.Menendez (16) 0 124,15 cza - - - 0 - - (*) Largó cruzado

Dividendos: RAPIDO ORPEN $ 12,85, 4,15 y 2,05. Back To Rate $ 3,95 y 1,85. Amiguito Trastornado $ 5,50. IMPERFECTA $ 1.777,50. TRIFECTA $ 43.561,00. DOBLE $ 4.772,50.No corrieron: (2) Que Dia Bueno, (5) Shouting Match y (14) Marver. Tiempo: 58s40c. Cuidador: J.M.Varga. Stud: L. Y R.. El ganador de 3 años es hijo de Orpen y Mas Rapida CUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 LA MALEVITA, 56, M.Valle (6) 0 2 Grand Island, 56, W.Pereyra (11) 0 7,45 3/4 cpo 3 Whistler, 56, B.Enrique (8) 0 3,05 4 cps 4 Visa Hielo, 56, A.Cabrera (17) 0 7,85 2 1/2 cps 5 Su Lan, 56, I.Monasterolo (2) 0 43,90 3/4 cpo 6 Aguas Do Prata, 56, P.Carrizo (7) 0 40,75 cza 7 Rocking Key, 56, J.Noriega (14) 0 29,10 cza 8 Sunset Mott, 56, G.Saez (5) 0 43,40 2 cps 9 Eterna Brujita, 56, K.Banegas (9) 0 58,95 3/4 cpo 10 Celine Rimout, 56, S.Piliero (10) 0 46,55 pzo 11 Alegria Johan, 56, E.G.Ortega T. (3) 0 29,30 2 cps 12 Que Tempestad, 56, E.Talaverano (12) 0 19,25 1 1/2 cpo 13 Estrella De Raza, 58, D.Gauna (13) 0 75,25 1 1/2 cpo 14 Potralo Kal, 56, F.Corrales (4) 0 142,35 10 cps 15* Linda Ride, 56, E.Ortega P. (15) 0 9,30 3 cps úX Honra Hera, 56, F.Coria (16) 0 15,50 2 cps - - - 0 - - (*) Se escapó de los partidores (X) Se escapó de los partidores Dividendos: LA MALEVITA $ 2,35, 1,60 y 1,15. Grand Island $ 2,75 y 1,45. Whistler $ 1,40. IMPERFECTA $ 387,50. TRIFECTA $ 709,00. DOBLE $ 1.672,50. CUATERNA $ 41.666,00.No Corrió: (1) Mi Amiga Jajaja. Tiempo: 58s61c. Cuidador: V.Penna. Stud: M. De G.. La ganadora de 3 años es hija de Seek Again y La Malvista QUINTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 SIR PIGGOTT, 56, F.Barroso (2) 0 2 Bien Empilchado, 56, F.L.Goncalves (7) 0 2,20 6 cps 3 Hyakutake, 56, P.Carrizo (15) 0 2,40 1/2 pzo 4 Capital Craf, 56, E.Ortega P. (10) 0 4,70 5 cps 5 Candy Six, 56, O.Alderete (3) 0 11,10 4 cps 6 Gizmo, 56, F.Corrales (6) 0 106,05 3 1/2 cps 7 Late Corazon, 56, L.Balmaceda (12) 0 41,75 1 1/2 cpo 8 Son Eminence, 56, E.Siniani (5) 0 20,05 1 1/2 cpo 9 Forty Vision, 56, W.Pereyra (16) 0 23,90 5 cps 10 Indio Lizard, 56, D.Ramella (1) 0 127,40 3 cps 11 Kalblood, 56, G.Villalba (4) 0 66,50 1/2 pzo ú Cat Mahal, 52, E.Suarez (13) 0 147,95 5 cps - - - 0 Dividendos: SIR PIGGOT $ 9,10, 2,25 y 1,30. Bien Empilchado $ 1,40 y 1,15. Hyakutake $ 1,15. IMPERFECTA $ 595,00. TRIFECTA $ 2.271,00. DOBLE $ 4.660,00. CUATERNA $ 52.187,00. CUATERNA CON JACKPOT $ 33.525,00.No corrieron: (8) Strange Days, (9) Dino, (11) Equal Enter y (14) Nut Curry. Tiempo: 1'23s11c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: Mirko. El ganador de 3 años es hijo de Sir Winsalot y Pioggerella SEXTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ACLAMADO DUBAI, 56, C.Velazquez (7) 0 2 Canicatti, 56, I.Monasterolo (11) 0 2,20 1 1/2 cpo 3 Ancho De Espadas, 56, E.Torres (3) 0 20,60 pzo 4 John Wick, 52, E.G.Ortega T. (15) 0 10,00 1 1/2 cpo 5 Portal De Usasti, 54, L.N.Garcia (2) 0 6,90 2 cps 6 Kangooro, 56, R.Blanco (1) 0 4,30 1 cpo 7 Muy Candy, 56, G.J.Garcia (14) 0 24,20 3 cps 8 Black Biondi, 53, C.Perez G. (13) 0 14,30 2 cps 9 Fantastic Craf, 52, R.Bascuñan (6) 0 57,10 pzo 10 Ritmo Free, 56, L.Franco (8) 0 112,50 4 cps 11 Equal Frances, 56, R.R.Barrueco (16) 0 5,70 8 cps 12 Barranger, 56, G.Villalba (10) 0 81,15 2 cps 13 Bradamante, 56, Jorge Peralta (9) 0 89,00 1/2 pzo ú Kestripes, 56, J.Leonardo (4) 0 452,40 13 cps - - - 0 Dividendos: ACLAMADO DUBAI $ 8,80, 4,80 y 4,80. Canicatti $ 1,45 y 1,40. Ancho De Espadas $ 3,95. IMPERFECTA $ 510,00. TRIFECTA $ 12.345,00. DOBLE $ 7.132,50.No corrieron: (5) Remejorado y (12) Live Killer. Tiempo: 1'23s99c. Cuidador: T.J.Zapico. Stud: Nuestras Hijas. El ganador de 3 años es hijo de E Dubai y Acepticada SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 GLOBAL HALO, 56, R.Frias (11) 0 2 Don Pebete, 56, F.L.Goncalves (13) 0 1,40 1/2 cpo 3 Dom Atilio, 56, A.Cabrera (10) 0 5,30 pzo 4 Aldeano Violento, 56, G.Bonasola (7) 0 22,20 1 1/2 cpo 5 Reiki Joy, 56, E.Ortega P. (12) 0 25,75 hco 6 Un Pando, 56, C.Cuellar (8) 0 61,90 8 cps 7 Mar Ligure, 56, C.Velazquez (6) 0 41,55 2 1/2 cps 8 El Granuja, 56, M.Valle (9) 0 18,65 1 1/2 cpo 9 Roso Fitz, 56, S.Toscani (2) 0 38,50 3 cps 10 Si Señores, 56, R.R.Barrueco (5) 0 6,75 3/4 cpo 11 Morrison, 56, E.Siniani (15) 0 165,05 11 cps ú Castex, 56, G.J.Garcia (3) 0 89,20 6 cps - - - 0 Dividendos: GLOBAL HALO $ 5,85, 1,80 y 1,10. Don Pebete $ 1,40 y 1,10. Dom Atilio $ 1,20. IMPERFECTA $ 247,50. TRIFECTA $ 1.450,00. DOBLE $ 3.760,00. TRIPLO ESPECIAL $ 121.427,50. CUATERNA $ 250.000,00.No corrieron: (1) Pimiento Dulce, (4) Publio, (14) Rhaegar y (16) Influenciado. Tiempo: 1'23s55c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Tres P.. El ganador de 3 años es hijo de Global Hunter y Sapphires N Halos OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 NUEVO AMOR, 57, F.Calvente (4) 0 2 Bella Y Romantica, 57, E.G.Ortega T. (3) 0 12,45 3 cps 3 Regatta, 57, R.Frias (2) 0 5,75 1/2 cpo 4 Elue, 57, G.Bonasola (10) 0 18,10 1 1/2 cpo 5 Imprevisora, 57, C.Velazquez (11) 0 3,60 pzo 6 Madero Girl, 57, W.Pereyra (1) 0 4,15 4 cps 7 La Sabiduria, 57, E.Talaverano (6) 0 31,40 pzo ú Tere Attack, 57, C.Benitez (8) 0 7,20 2 cps - - - 0 Dividendos: NUEVO AMOR $ 2,20, 1,55 y 1,30. Bella Y Romantica $ 3,55 y 2,40. Regatta $ 1,90. IMPERFECTA $ 1.075,50. TRIFECTA $ 2.391,00. DOBLE $ 1.247,50.No corrieron: (5) Rocanara, (7) Athanea, (9) Gota De Sol y (12) Princesa Wild. Tiempo: 1'10s21c. Cuidador: F.S.Cascia. Stud: Stud El Sandu (cdia). La ganadora de 4 años es hija de Sidney`s Candy y New Berry NOVENA CARRERA- 1400 METROSClasico Manuel Anasagasti (l) - L Gan Pag. Dist. 1 VESPACIANO, 55, A.Giannetti (8) 0 2 Si Querido, 55, F.Coria (2) 0 12,70 cza 3 Suiting, 55, E.Ortega P. (5) 0 3,80 3 cps 4 Retracto, 55, N.Ortiz (4) 0 46,05 3 cps 5 Hit Empeñoso, 55, G.Calvente (1) 0 3,80 1/2 pzo 6 Aistis Vitkauskas, 55, E.Talaverano (7) 0 3,10 1/2 cza 7 Hit Cambriol, 55, G.Hahn (6) 0 22,00 8 cps ú Amar Azul, 54, P.Carrizo (3) 0 11,25 7 cps - - - 0 Dividendos: VESPACIANO $ 2,80, 1,65 y 1,20. Si Querido $ 3,30 y 1,45. Suiting $ 1,10. EXACTA $ 700,50. TRIFECTA Extra $ 27.775,00. DOBLE $ 567,50. TRIPLO ESPECIAL $ 12.140,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s1c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: Las Monjitas. El ganador de 2 años es hijo de Daniel Boone y Vetskaia DECIMA CARRERA- 2400 METROSPremio: Handicap Jorge Iglesias Gan Pag. Dist. 1 GAMBLE RULES, 55, J.Noriega (9) 0 2 Luminoso Dubai, 56, W.Pereyra (15) 0 2,75 1/2 pzo 3 Heroes, 50, A.Paez (6) 0 113,75 4 cps 4 Muy Amigo, 54, O.Alderete (1) 0 5,35 pzo 5 Seulement Catcher, 55, E.Ortega P. (5) 0 12,20 cza 6 Vertical Dubai, 60, B.Enrique (8) 0 3,35 2 1/2 cps 7 Seaxan, 54, A.Castro (2) 0 93,50 3 cps 8 Giulitta, 55, L.Balmaceda (11) 0 15,65 cza 9 Atlantico Sur, 51, L.Galdeano (7) 0 36,40 2 cps 10 Pinta Milonguera, 54, M.Aserito (12) 0 39,65 3 1/2 cps 11 Cucurredo, 49, M.Valle (3) 0 25,50 1/2 cpo 63* Overlord, 56, F.L.Goncalves (4) 0 6,80 0 cpo úX Dargreen, 57, R.Blanco (10) 0 10,85 0 cpo - - - 0 - - (*) Desmontó (X) Se cayó el jinete Dividendos: GAMBLE RULES $ 11,10, 5,15 y 4,05. Luminoso Dubai $ 2,60 y 2,05. Heroes $ 16,95. IMPERFECTA $ 730,00. TRIFECTA Extra $ 500.000,00. DOBLE $ 3.770,00.No corrieron: (13) Free Agent y (14) Presumido Boy. Tiempo: 2'28s41c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Abolengo. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Gamuza Fina UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 COPADOR PRINCE, 54, R.Frias (9) 0 2 Semaforo Plus, 57, F.L.Goncalves (2) 0 2,50 3/4 cpo 3 Tradizion Way, 57, G.Bellocq (5) 0 12,55 3/4 cpo 4 End Violence, 57, M.Valle (6) 0 38,80 1 1/2 cpo 5 Perico Forever, 57, E.Siniani (4) 0 29,35 2 cps 6 El Incauto, 57, C.Montoya (11) 0 13,20 1/2 pzo 7 Wallander, 57, C.Velazquez (8) 0 4,55 cza 8 Amperyon, 57, Jorge Peralta (7) 0 8,30 2 1/2 cps 9 Grand Modesto, 57, L.Noriega (1) 0 39,20 3 cps 10 Best Change, 57, B.Enrique (3) 0 3,10 3/4 cpo ú Canto A La Vida, 57, L.Balmaceda (10) 0 13,05 pzo - - - 0 Dividendos: COPADOR PRINCE $ 17,05, 4,20 y 3,20. Semaforo Plus $ 2,00 y 1,50. Tradizion Way $ 4,45. EXACTA $ 2.109,00. TRIFECTA Extra $ 83.330,00. DOBLE $ 5.830,00. TRIPLO SELECTIVO $ 333.330,00. CADENA CON JACKPOT $ 641.369,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: J.A.Moukarzel. Stud: La Palmera (cba). El ganador de 4 años es hijo de Strategic Prince y Caloria Roy DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SISTERHOOD, 56, J.Noriega (8) 0 2 Riserva, 56, I.Monasterolo (5) 0 8,30 6 cps 3 Argentina Mia, 56, F.L.Goncalves (7) 0 2,95 1/2 cpo 4 Charming Ruler, 56, D.Ramella (3) 0 4,20 5 cps 5* Estrella Best, 57, G.Sediari (1) 0 6,90 cza 6X Princess Flor, 56, W.Moreyra (2) 0 7,20 2 cps ú Clara Imbatible, 56, F.Arreguy (h) (9) 0 6,60 3/4 cpo - - - 0 - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: SISTERHOOD $ 3,30 y 2,50. Riserva $ 4,65. EXACTA $ 1.015,50. TRIFECTA Extra $ 14.705,00. DOBLE $ 4.437,50. QUINTUPLO: a ganador $ 431.456,00, a placé $ 1.257,00.No corrieron: (4) Fatal Woman y (6) Doña Taja. Tiempo: 57s75c. Cuidador: J.C.Borda. Stud: Dos Pasiones (bv). La ganadora de 3 años es hija de Que Vida Buena y Storm Control DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 LE BRONX, 52, R.Bascuñan (9) 0 2 Valiente Joy, 53, A.I.Romay (8) 0 7,45 1 1/2 cpo 3 Rio Amigo, 56, C.Montoya (4) 0 3,00 pzo 4 Inteligente, 56, G.Bonasola (10) 0 7,05 3 cps 5 Saturno Halo, 56, F.L.Goncalves (2) 0 9,90 pzo 6* Buitre De Barro, 56, J.Rivarola (7) 0 39,50 cza 7 Patriota Fitz, 57, S.Toscani (1) 0 26,75 4 cps 8X Le Meridien, 56, F.Coria (6) 0 2,00 1 1/2 cpo ú Improved Lover, 53, R.Frias (3) 0 18,85 1/2 pzo - - - 0 - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta Dividendos: LE BRONX $ 8,60, 3,70 y 2,25. Valiente Joy $ 4,10 y 2,05. Rio Amigo $ 1,50. EXACTA $ 2.071,50. TRIFECTA $ 6.894,00. DOBLE $ 1.535,00. TRIPLO $ 94.440,00. CUATERNA SELECTIVA $ 1.500.000,00.No Corrió: (5) The South Spirit. Tiempo: 57s74c. Cuidador: R.M.Vivas. Stud: S. De B.. El ganador de 3 años es hijo de Le Blues y Gotta Get Away DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 DOÑA PAILA, 56, F.L.Goncalves (13) 0 2 Torre De Babel, 56, W.Pereyra (5) 0 8,65 1 cpo 3 Poli Amorosa, 56, E.Torres (14) 0 16,75 pzo 4 Quiereme, 56, M.La Palma (2) 0 7,55 1 1/2 cpo 5 Indian Air, 56, I.Monasterolo (16) 0 2,90 1 1/2 cpo 6 Akasha, 56, L.Vai (7) 0 18,50 2 cps 7 Lathan, 56, C.Velazquez (1) 0 20,15 1/2 pzo 8 Isla Portal, 56, O.Alderete (6) 0 42,55 3/4 cpo 9 Pistoria, 52, J.Espinoza (12) 0 52,95 6 cps 10 Alma Sofisticada, 56, A.Cabrera (3) 0 19,30 4 cps 11 Tramposa Soy, 56, R.Frias (8) 0 89,85 2 cps 12 Dance Tonight, 53, A.I.Romay (10) 0 51,45 9 cps ú Felicitas Pora, 56, L.Cabrera (11) 0 39,20 5 cps - - - 0 Dividendos: DOÑA PAILA $ 1,90, 1,70 y 1,65. Torre De Babel $ 3,10 y 2,05. Poli Amorosa $ 2,45. IMPERFECTA $ 465,00. CUATRIFECTA $ 15.151,00. DOBLE $ 1.052,50.No corrieron: (4) Lilita Sky, (9) Ecclesiastical y (15) Keep The Faith. Tiempo: 1'24s54c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: San Benito. La ganadora de 3 años es hija de Seek Again y Doña Pampa DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 STRIPES GIRL, 56, W.Pereyra (14) 0 2 Pebeta Ligera, 56, A.Cabrera (15) 0 3,30 4 cps 3 Take The Lead, 56, B.Enrique (2) 0 3,85 3/4 cpo 4 Hidayat, 56, L.Vai (9) 0 8,05 pzo 5 Usaina, 56, A.I.Romay (8) 0 10,80 4 cps 6 Doña Copa, 56, F.L.Goncalves (13) 0 4,45 1/2 cpo 7 La Generala, 52, E.G.Ortega T. (16) 0 33,55 3 cps 8 Queen Marta, 56, O.Alderete (12) 0 20,90 3 cps 9 Comme L`eclair, 56, S.Piliero (10) 0 128,65 1/2 pzo 10 Huntress, 56, M.Gonzalez (11) 0 49,30 3 cps 11 Peonia Fitz, 57, S.Toscani (1) 0 48,30 cza 12 Terra Eterna, 53, R.Frias (5) 0 84,95 1 1/2 cpo 13 Atenea Sky, 56, I.Monasterolo (7) 0 62,45 2 cps 14 Miss Inca, 56, L.Balmaceda (6) 0 15,55 1/2 cpo 15 Qif Pirata, 56, E.Talaverano (4) 0 49,65 6 cps ú* Carry Craft, 56, G.Bonasola (3) 0 39,05 s.a. - - - 0 - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: STRIPES GIRL $ 5,95, 4,65 y 2,15. Pebeta Ligera $ 2,20 y 1,40. Take The Lead $ 1,65. 